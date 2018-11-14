Sema Bilmez “Bir Anda” hayatımıza girdi

Geçtiğimiz sene 'O Ses Türkiye' yarışmasından tanıdığımız Sema Bilmez, ilk singlesi ‘Bir Anda’ ile karşımıza çıktı. 16 yaşından beri müzikle uğraşan şarkıcı müzik kariyerinde merhum Ali Tekintüre'nin şiir albümlerinde söylediği birbirinden güzel solo şarkılarla sesini daha büyük kitlelere duyurmuştu. Bizlerde kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Sema ablacığım merhaba, nasılsın?

Senin gibi enerjisi güzel bir hanımefendiyle bir arada olduğum için çok mutluyum Elif'ciğim. Ben iyiyim, sen?

‘Bir Anda’ isimli ilk şarkınla karşımızda oldun. Nasıl gidiyor şarkı?

‘Bir Anda’ isimli singlem çok beğenildi. Sağ olsun değerli müzikseverler şarkıma çok ilgi gösterdiler. Bu da beni çok mutlu ediyor prensesim.

Biraz şarkıdan bahsedelim istiyorum. Şarkı sana nasıl geldi ablacığım, var mı bir hikâyesi?

Değerli arkadaşım aranjör Aykut Terzi ile çalışmalar yapıyorduk. O arada Aykut bestelediği bu şarkıyı bana dinletti. Ben de şarkımı çok sevdim ve “okumak istiyorum” dedim. Kendisi çok memnun oldu ve stüdyo kayıtlarına başladık. Uzun ve dikkatli çalışma ile ‘Bir Anda’yı bugünkü haline getirdik. Açıkçası aklımda hiç yoktu, adı gibi bir anda gelmiş oldu. İşte böyle spontane bir hikayesi var.

Peki, kimlerin emeği var şarkıda?

Sözlerini Fikret Erim yazdı. Müziğini Aykut Terzi besteledi. Enstrüman kayıtlarını Şenyaylar Stüdyosu’nda gerçekleştirdik. Solist okumalarını Bülent Ateş yaptı. Şarkının yayınlanmasını Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan üstlendi. Değerli hocam Ali İhsan Kısaç şarkıya baştan sona kadar destek verdi. Bu can dostların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Klibine değinelim istiyorum. Hikaye dolu bir klip olmuş! Kimin fikriydi ve kilple ilgili detay verir misin?

Şarkım Elenor firmasında yayınlandıktan sonra sevgili dinleyicilerim klip sormaya başladılar. Biz de çabucak klip işine yöneldik. Değerli yönetmen Umut Urtek’e şarkıyı dinlettim ve kendisi klibi çekmek istediğini söyledi. Bizde muhteşem bir ekiple kısa zamanda klibi çektik. Klipte sizlerin de bildiği gibi yalnız kalan bir aşk kadının hikâyesini ele aldık. Film gibi bir kilp oldu. Değerli müzikseverler klibe çok ilgi gösterdiler. Bu da beni çok mutlu etti Elif’ciğim.

Bu ilk şarkın ne gibi değişiklikler getirmeye başladı hayatında?

Günden güne müzik çevrelerinde tanınmaya başladım. Dinleyicilerimden her gün çok yoğun olumlu mesajlar alıyorum. Radyo ve basın tarafından da çok ilgi gördüm. Ayrıca konser teklifleri bir anda çoğaldı.

Duydum ki yeni yıla yeni şarkı geliyormuşsun?

Evet Elif’ciğim. Yeni yıla yeni şarkı ile geliyorum. Allah biliyor ya çok güzel bir şarkı oldu. Daha fazla detay vermeyeyim sürpriz olsun.

Biz seni geçtiğimiz sene ‘O Ses Türkiye’ yarışması ile tanıdık. Nasıl yarışmaya katılmaya karar vermiştin?

Çevremdeki arkadaşlarım sesimi çok beğeniyorlardı. Özellikle kardeşim dediğim can dostum Birgül'ümün aşırı ısrarı ile oldu ve o beni ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına teşvik etti. Ben de onun bu ısrarı üzerine yarışmaya katıldım.

Yarışmada ‘Agora Meyhanesi’ şarkısını seslendirdin ama kimse dönmemişti. Fakat jüri sonra çok üzüldü. Sizce neden dönmediler?

Jürinin takdiri buymuş. Her şey kısmet meselesi diyebilirim.

Aslında performansından sonra söylediğiniz ‘Annem’ şarkısı ile herkes sizi tanıdı. Ne kadar içten söyledin abla. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. ‘Annem’ şarkısının sende nasıl bir yeri var?

Yarışmada sevgili jüri üyeleri dönmedi ama sonrasında söylediğim ‘Annem’ şarkısındaki performansıma tüm jüri üyeleri hayran kaldı. Hatta Murat Boz ayağa kalktı ve “size anne diyebilir miyim” diye bir espride bulundu. Ben anneme hatta aileme çok düşkün bir evladım. Aileme sevgimi belirtmek için o şarkıyı okumak geldi içimden bir anda. İyi ki de okumuşum. Elendim ama mutluyum. Beni bu yollara getirdi.

Orada da annelerin babaların değerine değindin. Konusu geçmişken de gençlere bir şeyler söylemek ister misin?

Gençlere tavsiyem anne ve babalarının değerini bilsinler, onları incitmesinler, onlardan birer tane var ikincisi yok bunu her daim bilsinler. Annelerini bol bol öpsünler, koklasınlar sevgilerini dile getirmekten çekinmesinler...

“DEĞER BİLEN DE VAR BİLMEYEN DE”

Eller kadir kıymet bilmiyor mu?

Aslında bilmiyor. Ama bilen de var bilmeyen de var…

Hayatın hüznünü acısını da tatmış biri gibi bir his veriyorsun. Hayatla ilgili neler söylersin?

Bunu yalnız ben değil bütün insanlarımız bu hüznü çoğu zaman yaşıyor ve karşısında olan bizlerde bunu hissediyoruz. Hayat bu! Bu hayatta keder de vardır sevinçte vardır. Bence şartlar ne olursa olsun hayatı sevmek lazım, ondan tat almaya bakmak lazım. Çünkü bulunduğu yeri güzelleştirecek olan yine insanın kendisidir.

Müzikle yaşamın 16 yaşında başladığını duydum. Nasıldı o günler?

Çok güzeldi. Müzik bütün hayatımı dolduruyordu, müzikten başka bir şey düşünmüyordum. Hala da hayatımın her anında müzik yer alıyor. Ben müzikle besleniyorum.

“MÜZİK SEVGİMİZ ÖLENE KADAR”

Çoğu kişinin ailesi müziğe destek vermezken sen müziği babanızdan öğrenmişsin ablacığım. Bu konuyla ilgili ne dersin?

Babam da müzik tutkunu, müzik aşığı bir insan ve ud, cümbüş, keman, başta olmak üzere birçok enstrümanı çalar. Biz babamla ailemle şarkılar söyleyerek beslendik, büyüdük. Bu müzik sevgisi bizde ölene kadardır.

Merhum Ali Tekintüre 'nin şiir albümlerinde soloların olmuş. Neler yaptınız birlikte?

17 yaşımdayken bir televizyon kanalında tanışmıştık kendisiyle. Bir anda Ali ağabeyim karşıma çıktı kendimi stüdyoda buldum. Ardından iki albümünde 6 eser söyledim. Birbirinden güzel şarkılarına eşlik etmiş oldum. O şerefe nail olduğum için çok mutluyum. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum.

Günümüzdeki müzik sektörünü nasıl buluyorsun ablacığım?

Şu günlerde müzik sektörünün durumu pek iç açıcı değil. Bir birinden çok o kadar fazla sanatçı var ki bizlerde maalesef ki bu durumdan etkileniyoruz. Çok fazla sorunlarla zaman kaybediliyor. İnşallah düzelecek, sabırla bekliyoruz.

İdol olarak gördüğün bir isim var mı?

Birden fazla isim var Elif’ciğim. Zeki Müren, Nesrin Sipahi, Behiye Aksoy, Gönül Akkor gibi dev isimleri söyleyebilirim.

Bu sıralar en severek dinlediğin şarkılar nelerdir desem?

Tarkan'ın ‘Ahde Vefa’ albümünü severek dinliyorum derim hemen. Mega Star çokta güzel okumuş.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Kullanmasını bilirsen çok iyi ki çok iyi yerlere getirdiğine de şahit oluyoruz. Ama en ufak bir hatayı da kabul etmediğini düşünüyorum bu sosyal ağın. Kısacası artık her şey telefonda oldu.

Nasıl bir şarkı asla çıkarmazsın?

İçeriği toplumu rahatsız eden türdeki şarkıları asla okumam. Her zaman örnek bir sanatçı olmayı kendime amaç edindim. Böyle de devam ederek hanımefendi kişiliğimi asla bozmayacağım.

Sahne ya da konserlerin var mı?

Var çok var, her hafta sonu değişik yerlerde konserlerim ve turnelerim oluyor. Konserlerime gelmek isteyen dinleyicilerim sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek konser takvimim hakkında bilgi alabilirler.

Repertuarında olmazsa olmaz şarkın var mı?

Veda Busesi, Duydum Ki Unutmuşsun, Şimdi Uzaklardasın, Annem, O Ağacın Altında, Bir Ateşim Yanarım diye gider Elif…

“HAYAT= SEVMEK”

Bana hayatı bir kaç cümleyle anlatacak olsan ne söylersin?

Sevmek, sevmek ve gülmek derim. Hayat işte yaşayıp gidiyoruz önemli olan ne kadar iyi bir insan olduğumuz ve geride bıraktığımız izdir.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Çok beğenilecek bir şarkı hazırlığı içeresindeyim. Yeni yıla muhteşem bir şarkıyla geliyorum. Kayıtlarına başladık. Allah biliyor ya çok güzel bir şarkı. Ardından hiç hız kesmeden sevenlerime çok güzel bir albüm sunacağım. Büyük bir özlemle kavuşmayı bekliyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Önce Vatan okurlarına selamlarımı gönderiyorum. Bu röportajı seninle yapmak da çok keyifliydi Elif’ciğim. Tüm okuyucularınızdan beni müzik dünyasında desteklemelerini istiyorum. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim. Aşkla, sevgiyle ve müzikle kalın.

Doğum tarihi: 22.07.1978

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum

Sevmediği huyu: Herkese inanmak

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Pazartesi

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Casper (Sevimli Hayalet)

En sevdiği söz: Kim söylerse söylesin seviyorum kelimesi.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü