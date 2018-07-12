Seda Çelik ile Protokol Sunumları ve Sunuculuk Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Sizin ve takipçilerimin bildiği gibi daima hayat dolu işine aşık yaptığı işe kalbini veren, daima kendini yenileyen bir sunucu, iyi bir arkadaş, iyi bir evlat(annem öyle söylüyor :) iyi bir de hayvan severim.

Son dönemde özellikle Güzellik akademisi başta olmak üzere sağlık içerikli programlar yaptınız bize bunlardan bahseder misiniz ?

Televizyon programcılığı demek izleyicinin günlük hayatında nasıl olduğunu bilmekle başlar. Bugün bir sağlık programıyla geri dönüş yaptım. Yeni Dönem de izleyicilerimin karşısına bambaşka bir proje ile de çıkabilirim.

Sağlık programlarının çoğalmasını neye bağlıyorsunuz ? Sizce iyi sağlık programının özellikleri nelerdir ?

Hepimiz artık sağlık konusunda daha bilinçli olmak istiyoruz. Neyi hangi saatte yemeliyiz? Hangi yiyecekler neye iyi geliyor, artık herkes biliyor. Dolayısıyla bilgilenmek isteyen herkes için aslında güzel ve keyifli bir program sağlık programları.

İyi ve kaliteli bir sağlık programının en belirgin kriteri konusunda uzman hekimleri programda ağırlamak ve sunucunun halkın merak ettiği tüm soruları doktora sormasıdır. Elbette sıkıcı olmadan.

Sizi pek çok özel etkinlik ve protokol sunumunda görüyoruz en son hangi sunumları gerçekleştirdiniz ? Sizin için en özeli hangisiydi ?

Yaklaşık 6 yıldır da protokol ve sahne sunuculuğunu yapıyorum. Kimi zaman bir fabrika açılışı kimi zaman ödül töreni kimi zaman zirveler sunuyorum. Televizyonu çok seviyorum evet ama sahnenin de benim için yeri ayrı.

Protokol sunumunda dikkat edilmesi gerekenler neler ? Sizce protokol sunumunun püf noktası nedir ?

En önemli kural sahneyi ve etkinliği bilinçli şekilde yönetmek. Bu da tecrübeyle doğru orantılı bir şey. Firmanın ve etkinliği yöneten firmanın ne sizden ne istediğini çok iyi anlamalısınız. Ve en önemlisi doğaçlama yeteneğinizin olması. Kimse sadece okuyan bir sunucu izlemek istemez. Gözlerine bakan gülümseyen onlarla diyalog kuran bir sunucu izlemek ister.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Biraz aceleci ve canı tez bir insanım. Sanırım aceleciliğimi değiştirmek isterdim

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

İyi sunuculuk iyi oyunculuk gibidir. Sürekli kendini tekrarlarsan ve benzer işlerde yer alırsan kendinden yemeye başlarsın. İyi sunucu her projeye göre şekil alabilen sunucudur.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

İnsanlar:) çok fazla kişiyi mutlu etmek yorucu bir noktada dönüp kendinize hani bana dediğinizde kendinize bir şey kalmamış oluyor.

Haber spikerliği düşünüyor musunuz ?

Düşünüyorum ama şu an düşünme aşamasında. Bunu da aklıma haber genel yayın yönetmeni bir arkadaşım soktu. Ana haber değil ama enerjimi sabah ve gece haberlerine uygun bulmuş sağolsun:)

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Televizyonu Yok edebileceğini düşünmüyorum. Hala insanların akşam evlerine gittiğinde koltuğa yaslanıp TV izlediğini biliyorum. İnternet ve YouTube ın beraber birbirini tamamladığını düşünüyorum

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bol bol spor yaparak. Açık havada yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum.

Gelecekle ilgili projeleriniz neler ?

Kısa vadede güzel işlere imza atıp başarımdan söz ettirmek istiyorum inşallah

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Beni takip etmeye devam etsinler. Birlikte çok güzeliz:)