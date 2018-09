SARAH JSUN; ‘MADDİ ARZULARIN KÖLESİ OLMAYIN BU SİZİ GERÇEK SANATÇI YAPAR.’  

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Yeşil saçlarıyla ve güzelliğiyle dikkat çektiği gibi güzel sesiyle ve başarılı müziğiyle de adından sıkça söz ettiren Romanyalı Müzisyen Sarah JSun ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi adına bir araya geldik. Sıcak ve samimi sohbetiyle ve ara ara seslendirdiği güzel şarkılarıyla yüreğimizi adeta mest eden güzel şarkıcı Sarah JSun ile çok özel bir röportaja imza attık…

Sarah Jsun'un oluşum sürecini tanımlar mısınız?

Sarah JSun Projesi, 2013 yılında ilk single'ım “My Place” ile başladı ama bundan önce diğer müzik projelerinin bir parçasıydım. Bu projeler beni temsil ediyor, ben her zaman gösteriler ya da çekimler için fikirler ve konseptlerle geldim ve her zaman imgemde yer alıyorum. Öyle ki - Sarah JSun - Proje olarak, müzik tutkumdan doğdu.

Müzik hayatınıza nasıl başladınız?

Şarkı söylemeyi sevdiğim bir çocuk olarak, ailemin evinde misafir kaldığında her zaman “mini şovlarım” olurdu - onlar için eğlendirir, şarkı söyler ve dans ederdim. Daha sonra müzik, vokal teknikler, sahne gösterimi - Bir müzik okulu bitirdim ve itiraf etmeliyim, zamanım olduğunda hala müzik çalışmayı seviyorum. Müzik hayatımdaki çok önemli bir nokta yapımcı Alexander Shiva ile tanıştığım zamandı - kendi stüdyosuna sahipti ve onunla çalışmaya başladım. Şarkılarım üzerinde çalışmaktan ve bir şarkı üretme sürecinin ardındaki dünyayı keşfetmekten büyük heyecan duyduğumu hatırlıyorum.

Sizi müzik yapmaya teşvik eden şeyler neler?

Kendi müziğimi serbest bırakmaya başladığımda, insanlar bana çok iyi bir geri besleme sağladılar ve bu daha ileri gitmemi teşvik eden en önemli şey. Sanatçı olarak, hayat bir rollerdir - bugün herşeye sahip olursunuz - Yarın hiçbir şeyiniz yoktur - ve hiçbir şeyin işe yaramadığını hissettiğinizde zor anlar vardır, pes etmeyi hissedersiniz - ama ben gittiğimde mutluluk anları da vardır. Sahnede, insanlar şarkılarımda şarkı söylediğimde, hayranlardan mesaj aldığımda, vs - Yani ben böyle anlar yaşadım…

'What if' single ile, müzik dünyasındaki başarılı performansınıza devam ediyorsunuz. Müzik dünyasındaki gelişiminizden kısaca bahsetmek ister misiniz?

Yeni single'ım “What if” aklımda uzun zamandır aklıma gelen bir fikirden geliyor ve ben çok mutluyum ki sonunda bir şarkıya koydum. Bir frenlemeden sonra o kırılgan andan bahsediyor, yine de bir araya geleceğinizi umuyorsunuz ama zaten başka birini görüyor. Ve iyileşme süreci kolay olmadığından, umarım şarkım ihtiyacı olan ruhlara ulaşır ve bu iyileşme sürecinde onlara yardım eder.

Müzik dünyasındaki başarınızı neye borçlusunuz?

Her şeyden önce, hala başarı hedefimin yarısı olduğumu hissediyorum. Yani, bu noktaya ulaşmak için - Yaptığım her şeye tutkuluyum, zamanımı adadım, yaptığım her şeyde daha iyi olmaya çalışıyorum - vokal / yazı / sahne ve elbette takımımı bir arada tutuyorum çünkü onlara koşulsuz destek (Alexander Shiva ve Mircea Prusan) borçluyum.

Siz bir Romen vatandaşısınız, ancak birçok dinleyiciniz Türkiye'den. Türkiye'deki izleyicileriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye'den halkın çalışmalarımı takdir etmesinden, kamuoyunun büyük olmasından ve Türkiye'ye her geldiğimde çok iyi karşılandım ve bundan dolayı minnettarım. Bana mesaj yazıyorlar, yorum yapıyorlar ve Türkiye'nin ikinci evim olduğunu hissetmeye başladım. Umarım bu sihir devam edecek.

Türkçe'yi öğrenmek Türkçe şarkı söyleme fikriniz var mı?

Bu andan itibaren Türkçe dilinde sadece birkaç kelimeyi biliyorum, örneğin “merhaba”, “arkadaş”, “günaydın”, “seni seviyorum” ama bence dil öğrenmek ve belki de türkçe şarkı söylemek iyi bir fikir olabilir.

Konser takviminizde Türkiye konserleri mevcut mu?

Çok yakında Türkiye'de bazı gelecek gösterileri açıklayacak düşünüyorum, şu anda Romanya, Cezayir ve Pakistan'da bazı gösteriler rezervasyonu yaptım. Her zaman Türkiye'ye gelmek için kendimi iyi hissediyorum, o yüzden orada bir sonraki gösteriyi bekleyemezsiniz.

Aileniz müzik yolculuğunuza yer aldı mı? Bu konuya yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Ailem her zaman hayallerimi takip etmemi sağladı, babam 10 yaşımdayken bana bir mikrofon aldı ve müzik okulumu destekledikten sonra. Bana gerçekten inandılar ve yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar benim yaratım sürecime katılmıyorlar, ama benim müziğimi halka açılmadan önce duyuyorlar ve bana doğru bir şey söylemediklerini söylerlerse tavsiyelerini önemsiyorum.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda hangi malzemelerde, hangi coğrafyada yazmayı tercih edersiniz?

Belli bir ritüel yok, benimle telefonum var ve nerede olduğum konusunda hiçbir fikrim yok. İnsanları görüyorum, onlara bakıyorum ve bazen onların acılarını hissediyorum, bu yüzden bir şeyler yaratmaya, telefona kayıt yapmaya ve daha sonra stüdyoda çalışmaya başladım. Ben piyanoda olduğum zaman bir şey yazıyor, gerçekten bestelemek için bana ilham veriyor. Diğer zamanlarda, yaşamam için bana ilham veren bir ilham kaynağıyım.

Sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimler?

Bütün sanatçıları severim. Her türlü formda sanatı seviyorum. Bu dünyanın bir parçası olmak, bir sanatçı olma sürecinin ne kadar karmaşık olduğunu şimdi biliyorum, bu yüzden tüm sanatçıları ruhlarını dışarı atmak ve devam etmek için takdir ediyorum.

Eğer bir sanatçı olmasaydınız, neyle uğraşmak isterdiniz?

Üniversiteyi Kamu Rehabilitasyonları alanında bitirdim, bu yüzden bunun iyi olduğum bir şey olacağını düşünüyorum. Ayrıca hayatımın bir noktasında, bir TV projesinin bir parçasıydım ve ev sahibi oldum. Televizyon dünyasında çalışmaktan çok hoşlanıyorum, güzel ortamlar.

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Evet, tekrar tekrar seçerdim, yol boyunca kaç engel olursa olsun hiç bir ölçüm yapmazdım! Ruhumu doldurduğu için beni mutlu ediyor, ben kimim ve bunu değiştiremiyorum. J

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Yeni müzik üzerinde çalışıyorum, benim için de diğer Romen şarkıcılar için de yazıyorum. Ayrıca başka bir uluslararası sanatçıyla bir işbirliği hazırlıyorum, bu yüzden her şey beklediğimiz gibi olacak.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Maddi şeylere hiç dikkat etmedim ve çok pahalı nesneler ya da kıyafetler gibi değilim. Genç bir ulusal tasarımcıyı sanatsal bir vizyonla bulmaya çalışıyorum ve imajım için onlarla işbirliği yapıyorum. Bir nesnenin maddi bir arzusunu oluşturamıyorum, müziğimin çok fazla insana ulaşmasını ve müzik yapmaya devam etme fırsatını elde etmesini diliyorum.

Bu sektörde kadın müzisyen olarak en büyük deneyiminiz nedir?

Müzikteki en büyük deneyim, şarkılarımın sözleri ile şarkı söylemenin tamamını dinlemek olduğunu duymaktı, bunu yaşamak çok duygusal! Tabii ki büyük festivallerin bir parçası olmak için, Indila, Massari, Magic System, Oceana ve daha fazlası ile aynı sahnede olduğum NRJ Müzik Turu gibi, unutulmaz bir deneyim oldu.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevdikleriniz için ne söylemek istersiniz?

Sizleri çok seviyorum, her mesaj için teşekkür ederim, hepsini okudum ve zamanım olduğunda cevap vermeye çalışıyorum! Şovlarıma herkesi bekliyorum ve birlikte parti yapmak için sabırsızlanıyorum!

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…