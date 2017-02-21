SANCAK'tan beklenen klip geldi

"Bu albüm zirve yaptı"

"Benim şuana kadar 8 albümüm var, son üç tanesi gündemde oldu" diyen SANCAK, "Daha önce çıkmış olan beş albümüm undergrounddı. Son albümüm 'Yağmur' ise beni zirveye ulaştırdı" dedi.

Hoş geldin Sancak nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım, iyiyim.

"Yağmur" adında 6 şarkılık muhteşem bir albüme imza attın. Albüm sürecini biraz anlatır mısın?

Elbette. Şarkılar beli bir sürede olmadı. Bir seneye yakın sürdü diyebilirim. Farklı dönemlerde farklı hissiyatlar la yapılmış şarkılar. Bir şarkı uçakta giderken, bir tanesi evde otururken yazdığım bir şarkıydı. Albüm yapmam gerektiğine karar verdiğimde bu şarkılarımı toparlayarak oluşturdum. Kısacası albüm yapmak istiyorum diye oturup yazdığım şarkılar olmadı. Albüm kasımın ilk haftası Ateş Müzikten çıktı. 6 şarkılık bir albüm. Albümün Mix'i Oğuz Yılmaz'a Master'i Altay Ekren tarafından yapıldı. Düzenlemesi Burhan Sarraç'a, albüm fotograflarının çekimi Cem Erdem'e ve albüm tasarımı Burak Serbest'e ait.

Şarkılar?

Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği bana ait. Aranjelerini ise Çağlar Kocatepe yaptı. "Yağmur", "Darmaduman", "Gel Artık", "Korkma Söyle", "Uçurum", "Çık Aklımdan" gibi şarkılarım bulunuyor. Korkma Söyle şarkımın gitarını Caner Güneysu, basgitarını Oğuz Yılmaz, klarnetini Ergün şenlendirici üstlendi. Emeği geçen ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim.

"Yağmur şarkısı bire bir benim hayatımı anlatan bir şarkıdır. Şu an ki hayatımı anlatıyor..."

İlk klip albümümün de çıkış parçası olan, "Yağmur" şarkısına çekildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klibimizi albüm çıkmadan on gün öncesinde çektik. Klibin yönetmeni Oğuzhan Ejderoğlu'ydu. Bir günde tamamlandı. Bir bayan ile birlikte çektik, güzeldi keyifliydi.

Şimdi gelelim sosyal medya'da en çok konuşulan müzik şarkıları arasında ilk sıralarda yerini alan, kliple sunulmadığı halde çıktığı gün 1 milyon üzerinde izlenme sayısına ulaşmış olan "Korkma Söyle" şarkısına. Klip geliyor artık değil mi?

Evet "Korkma Söyle" şarkısına klip çektik. Artık yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Serdar Börcan yaptı. Daha önce Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" parçasına klip çekmişti kendisi. Çekimler Şile'de gerçekleşti. Güzel ve kalabalık bir ekiple değişik bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Biraz daha Sancak karamsarlığının dışında bir iş gerçekten. Umarım beğenirsiniz.

Albümler yolda

" 'Korkma Söyle' ile de albümün klip serisini sonlandıracağız" diyen SANCAK, hayranlarına müjdeyi verdi; Mayıs ayında yeni bir single düşüncemiz var. Sonra sene sonunda en geç kasım ayında yeni bir albümle geliyoruz...

Hip Hop ve Rap yapan biriyken, tarzını biraz daha değiştirerek sevenlerinin karşısına çıktın ve bu tarz inanılmaz beğenildi. Sana has değil mi?

Evet, :) Müziğe başladığım zamanlar 2006- 2007 yılıydı. Arkadaş çevremden dolayı Rap'e yönelmek durumunda kaldım. O tarzı benimsemiştim. Sonra yıllarca Rapçi olarak anıldım. Hep Rap ve Hip Hop albümleri yaptım. Ama şarkılarımın içinde farklı bir hava vardı. Kendime özgü bir tarzım hep vardı. Sonra yıllar geçtikçe farklı bir tarzın üstüne gitmek istedim. Son iki albümümü tamamen Rap'ten koparıp Slow - Pop şeklinde bir albüm yaparak, dinleyicilerime sunmuş oldum. Ben çok memnunum. Gördüğüm kadarıyla dinleyicilerimde mutlu.

"Bu Benim Tarzım, Bana Özgü"

Tarzımla ilgili örnek alabileceğim hiç kimse yok, Tarzımın adını kimse koyamadı, ben bile bilmiyorum...

Senin için özellikle genç kızların sevgilisi diyebilir miyiz?

Şarkılarım duygusal şarkılar ve şarkılarımın içinde; ayrılık, acı, aldatma hikayeleri, aldatılmalar var. Bu yüzden kızların ilgisini çekiyor diyebiliriz. Fakat bence erkeklerin de hakkını yememek gerekiyor. Bu konuda kızların duygularını daha çok dışa vurduklarına inanıyorum. Bu sebeple kızlar daha çok ilgileniyor gibi gözüküyor olabilir. Aksine konserlerimde fotoğraf çektirmeye gelen çok erkek de görüyorum. Hatta "Abi yıllardır senleyiz" diyen daha Rap şarkılarımla beni takip eden erkek sevenlerim var. Aslında bunu cinsiyetle ayırmamak lazım. Şarkılarım yüreğine bir şeyler dokunan herkesin dinlediği şarkılar diyebilirim.

Çok yoğun konser programınızın olduğunu biliyorum. Yakın tarihte nerede konserler var?

Geçen günlerde Jolly Joker İstanbul sahnesinde yer aldım, atmosfer müthişti. Şimdi önümüzde 24 Şubat Kıbrıs, 25 Şubat Kastamonu, 26 Şubat Burdur ve 28 Şubat'ta Eskişehir 222Park konserleri var. Hemen arkasından Mart ayında Türkiye Turnemiz var. Detayları Sancak İnstagram ve Facebook sayfalarından bulabilirsiniz.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki hayranları kıyaslayacak olursak, en çok kimler sevgisini gösteriyor?

Aslında sevgi her yerde aynı. Sadece yaşayış tarzı bakımından yurt dışındaki konserler daha ateşli ve rahat geçiyor. Biraz daha rahat eğleniyorlar sanırım onun haricinde kitleler aynı...

İlla şurada konser vermek istiyorum dediğiniz bir yer var mı?

Şimdilik özellikle istediğim bir yer yok. İstediğim yerlerde konserler verdim. Geçen seneye kadar en çok konser vermek istediğim yer Körln'dü. Nasip oldu, iki kez konser verdim. Çok güzel geçti ki bütün konserlerim benim için çok değerli. Onun dışında İstanbul'da özellikle Joly Joker'de çok sahne yapmak istiyordum. Onu da gerçekleştirdim ve tüm Joly Joker'ler harika geçiyor, çok fazlada talep var.

"Harbiye ve Bostancı'ya hazırlanıyorum"

Yakışıklı şarkıcı "Ben müziğe başladığımda 20 yaşındaydım ve ilk 4 senem çok amatörce geçti. 25 yaşımdan sonra müzisyen olduğumu fark ettim. Artık Sancak'ı tamamladım. Bir albüm daha çıkarırsam, kendimi Harbiye'ye ve Bostancı konserlerine hazır hissedeceğim" dedi.

Herkes özel hayatını merak ediyor. Çıkan bir sürü yorumlar üzerine ne dersin?

Özel hayatım şarkılardaki hikayeleri birleştirince film şeridi gibi ortaya çıkıyor zaten. Biraz talihsiz biz geçmişe sahibim duygusal anlamda. Çok uzun zamandır da yalnızları oynuyorum.

Sancak nasıl bir çocuktu?

Fazla sakindim. Hiç yaramazlık yaptığımı bilmem. 2 ağabeyim var ve benden yaşça büyükler küçük ağabeyim ile aramda 8 yaş var. O yüzden evde biraz yalnızdım genelde ikisi takılıyordu haliyle. Genelde istediği yapılan sevilen bir çocuktum. Çılgınlar gibi taso oynayan ve her gün mahalle maçları yapan nesildenim. Lise henüz bitmeden annemle şehir değiştirmek zorunda kaldığımız için lise dönemimde arkadaşlık durumlarım biraz zayıftı güçlü arkadaşlıklar kuramadım. Çorlu'ya taşındığımızda tanıştığım yeni arkadaşlarım da beni müziğe iten nokta oldu.

Müziğe yöneldiğinde ailendekilerin tepkisi ne oldu?

Tam desteklerdi her zaman. Hiç sorun yaşamadım ailemle. Benden tek istedikleri okulumu aksatmamam ve mezun olmamdı, ben de gerektiği yere kadar denge de götürdüm. Üniversitede müzik ağır basınca mezun olup yolumu bu yönde çizdim.

"Dinleyici kitlemin yaş ortalaması 15 ile 30 arası fakat yeni çıkaracağım albümlerle yaş ortalamasını arttıracağım" diyen SANCAK'tan büyük iddia; "Amcaların teyzelerin beni dinlediğini göreceksiniz!"

Takipçilerinle Sosyal Medya’yı salladığını görüyoruz?

Evet, sosyal medya gerçekten çok güçlü! İnsanlar çok destek oluyor, sağ olsunlar. Hatta sayılı hesaplardan bir kaçı bizimkisi. Çok canlı ve aktifiz. Sevenlerimizin videolarınada yer veriyoruz. Çok güzel gidiyor gerçekten herkese teşekkür ediyorum.

"Her hangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz nedir" desem, okuyucularımızla hangi hikayeni paylaşırsın?

Beni en çok mutlu eden bir hikayeyi paylaşmak istiyorum o zaman, yıllar öncesinde (dinlediğim ve çok sevdiğim) Cem Adrian ile tanışmıştım. Kendisinin İstanbul konserine davet etti bizi. Orada bana kendi koleksiyonlarından olan üzerinde Sancak yazan bir saati hediye etti. Çok mutlu olmuştum. Sağ olsun yeni albümüm çıkınca da konuştuk ve her zaman bana büyük desteği oldu. Çok mutlu olduğum ender olaylardan biridir. Kendisine sizin aracılığınızla tekrardan teşekkür etmek isterim.

Başka bir ünlüden ayrıca destek aldınız mı?

Yok, hayır destek veren kimse olmadı. Sadece son albümümüzü Rafet El Roman kendi instagram hesabında paylaşmıştı. O da sağ olsun böylece bize destek verdi. Onun dışında yok!

Gelelim kaslarına. Vücudun çok beğeniliyor. Bu konuda neler söyleyeceksin?

Evet, :) Bir süre sosyal medyada da konuşuldu. Seviyorum böyle görünmeyi. Çok abartılı olmamak kaydıyla fitnes yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ve 2 yıldır bu vücuttayım!

Spor ve sağlık konusunda tavsiyelerin var mı?

Her şeyin başı beslenme bence. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum özellikle. Bu bende huy oldu. Yağlı şeyler yediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Genellikle protein ağırlıklı besleniyorum. Tabii arada ufak kaçamaklarda yapıyorum konserlerden dolayı. Sporu evde yapıyorum. Yani çok abartılı olmamak şartıyla haftanın 4, 5gününü sporla geçiriyorum.

Hem bu kadar yürekten şarkılar çıkarıp hem de kendine bu kadar dikkat eden biri olarak, "bir insanın ruhu mu, görünüşü mü" desem. Öncelik hangisi olmalı?

İnsanın ruhu nasılsa görünüşü de onu yansıtır diye düşünüyorum. Ben bir insanın yüzüne baktığımda az çok tahminlerde bulunabiliyorum hakkında. İnsanların da benim görünüşüme bakarak az çok tahminleri oluyordur. Bana manevi anlamda kazandıran en önemli nokta da bu sanırım.

Gündemle ilgili bir şey söylemek ister misin?

Ülkemizdeki üzücü günlerden dolayı biz de bir konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Söylenecek sözleri büyüklerime bırakıyorum. Geçen hafta sevgililer günüydü umarım herkes sevdiğinin değerini bilir. Birbirimizi daha çok sevmeli ve anlamalıyız.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Çok klişe şeyler söylemek istemiyorum aslında. Her yaptığım röportaj da söylüyorum zaten. Ben sevenlerime beni sevdikleri ve yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.

Doğum Tarihi: 22.07.1989

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Sigara kullanmamak

En sevmediği huyu: Uyumayı severim

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tsubasa

En sevdiği söz: Bana hayatını anlat deseler sanırım en çok senden bahsederim.

Röportaj: Elif Günay