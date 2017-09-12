Şahan Dinç 'Aşk Vadisi'nde geziyor

Şahan Dinç King Müzik etiketiyle ilk single 'Aşk Vadisi'ni müzik severlerin beğenisine sundu.

Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, canlı performansları, sesi, yakışıklığı ve tarzı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bizlerde kendisiyle bir araya geldik. Şimdi sizlerle...

'Aşk Vadisi' adlı şarkının sözü ve müziği yorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Şahan Dinç, konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek sevenlerini bekleyen birçok sürprizin de müjdesini verdi.

Merhaba Şahan nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım heyecanlıyım.

‘Aşk Vadisi’ adında bir şarkıyla çıkış yaptın. Şarkı nasıl çıktı, şarkının bir hikayesi var mı?

Açıkçası uzun yıllardan beri müzikle ilgileniyordum. Çok küçük yaşlardan beri şarkı yazmayı çok seviyorum. Her şarkı yazdığımda bir tık daha yukarı çıkıp, her yazdığım şarkıdan bir sonrakini yazdığımda daha güzel şarkılar yazdığımı fark edebiliyorum. Aşk Vadisi’de o tarz şarkılardan bir tanesiydi. Herhangi bir kelime ya da satır bulduğumda üzerine kompozisyon yazar gibi bu şarkımı da işleyerek güzel hale getirdim. Açıkçası Aşk Vadisi’nin kendime ait bir hikayesi yok. Hayalimdeki çapkın bir kızı anlatıyor. Sadece çevremde, etrafımda gördüğüm olaylardan esinlenerek, etkilenerek yaptım. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan esinlenerek yazdığım bir şarkıydı diyebilirim.

Şarkıda kimlerin emeği var?

Şarkının söz ve müziği bana ait geri kalan hiyerarşik sıralamada ise

Harun Akbulut, Erkan Nas, Hüseyin Kırkışoğlu, Hülya Diken, vokallerde Büşra Alnıtemiz, Ömer Yeşilbaş, dansçılar ve stüdyo müzisyenlerinin çok emeği oldu.

Çekimler ne kadar sürdü?

Şarkının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde yaklaşık 10 saatte 20 kişilik bir ekiple Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi. Çekimler çok eğlenceliydi, sıkıntı yaşanmadı.

Şarkı çok yeni ama ben şahsım adına söyleyebilirim ki çok sevildi. Sen de gelen tepkilerden memnun musun?

Teşekkür ederim size de. Benim de aldığım tepkiler çok güzel. Klibi izleyen ve şarkıyı dinleyen herkesin beğenmesi çok gurur verici.

Aşk vadisi dediğimizde senin aklına ne geliyor?

Bir vadide yürüyorsun çapkınsın ama yürüdüğün o yolda herkes sana aşık oluyor.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında sen de konser verdin. Bu festival çok yoğun kalabalık olmayan sokak konseriydi. Fakat sen ve Büşra Alnıtemiz o gün sahneye çıktınız ve o festival bir halk konseri gibi oldu bununla ilgili neler söyleyeceksin bunda neyin etkisi vardı?

Harun Akbulut organizasyonu ile gerçekleşmişti. Komedyen Hakan Çankaya genç arkadaşım Büşra Alnıtemiz ve ben sahne aldık. Açıkçası oraya çıkarken hiçbir reklam vs olmadan çıktım, sürpriz gibi oldu biraz. Sahneye çıktıktan sonra sahne enerjisiyle birlikte o anki ambiyans ve ortamla geçen kimse arkasını dönüp gitmedi ve inanılmaz bir konser verdik. Şarkım da ilk defa orada yayınlandı. İzleyiciler ilk defa dinlemelerine rağmen eşlik etmeye çalıştılar ve geri dönüş çok güzel oldu.

Bir şarkıyı yazmak için illa ki bir hikayeye mi ihtiyacın var yani bir yaşanmışlık olmadan olmaz mı?

‘Aşk Vadisi’, benim bugüne kadarki ilk şarkım diyebilirim. Ama bir şarkıyı yazmak için hikayeye gerek yok çünkü dediğim gibi çok uzun yıllardan beri müzikle olduğum için bir sözden bir cümleden şarkı çıkarabiliyorum. Fakat hikayesi olan şarkılar çok daha güzel oluyor ve daha uzun yıllar akılda kalıcı olabiliyor.

Ne zamandır müzik var hayatında?

Şu şekilde açıklayayım bunu küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyorum. Daha ilkokulda bile ders sonlarında tahtaya kalkıp şarkı söylemek için sıraya giren çocuklardan birisiydim. O zamanlardan arkadaşlarım ve öğretmenlerim tarafından sesim çok beğenilirdi. Aradan yıllar geçti ve ilk müzik hayatıma bağlama çalarak başladım. Zaten müzisyen bir aileden gelmekteyim o sebepten dolayı ilk müzik grubumu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdum. Bunun peşine de üniversiteye geçtiğimde de tekrar bir müzik grubu kurup okulda sahneler yapmaya başladık. Bazı mekanlarda yıllar geçtikçe müzikte olan tecrübem arttı birkaç sanatçının arkasında çalmaya başladım. Artık zamanı gelmişti kendim için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Kısmet bugüneymiş…

Edirnelisin İstanbul'a ne zaman geldin ve İstanbul’da neler yaşadın?

Ben İstanbul’a geleli yaklaşık 10 yıl oldu. Müziğe ilk başladığımda İstanbul’a yeni geldiğimde Beyoğlu’nda Taksim’deydim çok zor şartlarda yaşadım. Barlarda şarkılar söyledim. Sonrasında kendi çabalarımla evime çıkıp, tek başıma hayat mücadelesi verdim.

“Güzel şarkılar yapmak için aşık olmam gerekiyor onun için bekliyorum” diyen Şahan, “İşte o zaman aşık olup hissettiğimde yazabileceklerimin haddi hesabı yok.”dedi.

Peki bundan sonra neler var planlarında?

Bu parçamı bir başlangıç olarak görüyorum. Sandığın altında çok daha güzel şeyler var. Bu şarkıdan sonra yapmak istediğim bir kaç şarkı daha var. Aşık olursam daha da güzel işler çıkacaktır.

Bir şarkıcı olarak en başarılı bulduğun isim kim?

Bir kişiyle bunu sınırlandıramam. Başarılı bulduğum çok kişi var. Ben müziği sadece pop müzik dairesine almıyorum, müzik evrensel ve çok geniş. Bu kadar geniş bir çerçeveden baktığım için bir kişiyle sınırlandıramam. Her tarzın duayeni var. Kendi tarzına göre çok iyi kişiler var rock tarzında eskilerden başlarsak mesela Barış Manço ve Cem Karaca derim. Pop da elbette ki Ajda Pekkan. Onun dışında günümüzde Tarkan, Kenan Doğulu, Yalın ve Murat Boz çok başarılı isimler tabi ki.

Eğer müzik hayatında olmasaydı ne yapardın, neye yönelirdin?

Ya doğrusu müziksiz olabileceğimi sanmıyorum Elif Hanım. Yine müzik olurdu, yine müzik olurdu, yine müzik olurdu herhalde.

Evliliği düşünüyor musun?

Şu an hayır.

Unutamadığın bir anın oldu mu?

Aslında çok renkli bir hayatım oldu ve devamlı bir şeyler yaşıyorum. Devamlı seyahat ediyorum, yeni insanlar tanıyorum dolayısıyla çok fazla anı birikiyor. Bir tanesini seçip çıkaramak zor olacak şimdi.

Biriyle düet yapmak ister misin, bu kim olmalı?

Ece Seçkin ile… İnşallah ilerleyen günlerde bir beste yapıp beğendirebilirsem ona, Ece Hanımla bir düetim olmasını isterim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Hayranlarıma çok teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan şahandinç yazarak takip etmeye devam etsinler. Güzel şeyler yapacağım onlara söz veriyorum.

Doğum tarihi: 6 Ağustos

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: İyimser olmak

En sevmediğin huyun: dağınıklık

Uğurlu sayın: 4

Uğurlu günün: Pazar

En sevdiğin renk: Siyah

En sevdiğin çizgi film: Bugs Bunny

En sevdiğin söz: Ağaçtaki elmayı istiyorsan, kendine gökyüzündeki yıldızı hedefle.

Röportaj: Elif Günay

Fotograf: Zeynep Aydın