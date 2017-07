Rumelili Ekrem'den yeni şarkı

Rumeli’nin yüreği güzel adamı hoş geldiniz nasılsınız?

Hoş bulduk, Elif’ciğim. Sizlerde hoş geldiniz çok iyiyim sizde iyi misiniz?

Yepyeni bir şarkıyla sevenlerinizin karşısına çıkacaksınız. Single olduğunu duyduk bahseder misiniz biraz? Adı nedir şarkının?

“Mavrova'dan Çıktım Sümbül” adında eski bir Makedonya türküsü. Yeni düzenlemesi ile tekrar sevenlerime sunacağım.

Kimlerin emeği var bu şarkıda?

Bu şarkıda emeği olan Makedonya'dan ve buradan birbirinden değerli müzisyen ve aranjör kardeşlerim var diyebilirim.

Nasıl bir klip gelecek detay verir misiniz?

Bu aşkı; sevdayı anlatan bir türküdür. Hikayesine bağlı kalarak Makedonya'da bir kasaba olan Mavrova’da iki gencin aşkına anlatan bir klip çekeceğiz.

Yakın zamanda ramazan ayından çıktık sizde bir ilahi albümüne imza atmıştınız değil mi?

Albüm demeyelim bir single çalışmasıydı. Benden sevenlerim böyle bir istekte bulundu. Herkes tarafından çok sevilen 'Sevdim Seni Mabuduma' isimli ilahiyi seslendirdim ve buna Eyüp Sultan Hz. camisinde çok güzel bir klip çektik. Geçen sene bütün kanallarda yayınlandı çok güzel bir çalışma oldu. Gelecek yıl ramazan öncesi 10 ilahiden oluşan bir proje yapmayı planlıyoruz hatta çalışmalarına başladık.

Dini bütün biri olduğunuzu ve bu yaşınıza kadar hiç alkol almadığınızı severek İslam’ı yaşadığınızı biliyorum. Siz ne dersiniz?

Aslında büyük ve abartılacak bir şey değil. Rabbimin bütün kullarına emrettiği kurallara uymaya çalışıyorum. Kurallara uydukça kendimi daha mutlu, huzurlu hissediyorum. Alkol ve sigaraya gelecek olursak, bugüne dek hiç kullanmadım kullanmayı da düşünmüyorum. Dinimin gerektiği gibi yaşıyorum rabbime binlerce şükür.

Sanatın içinde olup eğlenceli işler yapıp bu kadar dikkatli yaşamayı nasıl başarıyorsunuz?

Buna en büyük etken eşime, çocuklarıma ve aileme bağlı oluşumdur. Ben örfüne adetlerine bağlı biriyim. Bu kadar göz önünde olurken bu saygınlığı da korumam gerekiyor.

Bu zamana kadar kaç albümünüz var anlatır mısınız?

Bu güne dek 10 albüm çıkardım. Bunlardan 7 tanesi eski ortağım, kadim dostum Gültekin'le yaptığımız albümler. Daha sonra 3 tanede solo albüm yaptım.

Sizi tanıyanların birçoğu Gültekin İpekel ile çalışmalarınızla biliyor, birlikte ne tür çalışmalara imza attınız? Peki, yollarınızı neden ayırdınız?

İlk albümümüzü 1994 yılında 'EKREM ve GÜLTEKİN' olarak yaptık. Daha sonra peş peşe 7 albüm yaptık. O dönemlerde cd yok kasetçalar olarak ciddi satış rakamlarına ulaştık. Albümlerimiz 2milyon-3 milyon civarında satılıyordu. Rumeli Kültürüne hizmet ederken bir yanda da birçok anonim türküyü seslendirerek halkımızın beğenisine sunduk. İkili olarak yaptığımız 7 albümde şuan bile herkesin dilinde olan bir çok hit şarkıyı, türküyü dinleyicilerimize sunduk.

Belli süreden sonra stüdyo ve albüm çalışmalarımızda sıkıntı olmasa da normal yaşantımız da yaşadığımız fikir ayrılıklarından dolayı ortaklığımıza son vermeyi uygun bulduk. Gültekin benim her zaman kadim dostumdur, gene her fırsatta görüşürüz, birbirimizin yaptığı televizyon programlarına gideriz birbirimize destek oluruz her daimde öyle olacaktır.

Ayrıca her sene 2 -3 single ile karşımıza çıkıyorsunuz bu singlelerin amacı nedir?

Eskisi gibi sık sık albüm çalışmaları yapmasam da sevenlerimden kopmamak onlara yeni şarkılar sunmak için ve en önemlisi de müzikten kopmamak adına sevenlerimizin seveceğini düşündüğümüz şarkıları single çalışmalarla sunuyorum.

Aslında 10 yaşından beri müzikle iç içe olan bir çocuksunuz ve o yaşınızda bir albüm yapmak istemiş babanız onay vermeyince vazgeçmişsiniz? Bahseder misiniz neden babanız karşı çıktı?

Evet, 1985 yılında küçük şarkıcılar furyası vardı. Bana da o dönemin en önemli yapımcılarından birinden teklif geldi o zaman 10 yaşındayım. Her şeyi hazırladılar 12 şarkılık bir albüm aranjeleri, alt yapıları hazır sadece stüdyo okumalarına kalmış olarak anlaşma yapmak üzere babama geldiler. Babamın Arnavut inadı tuttu kabul etmedi. Babam 'ben oğlumun meyhane köşelerinde şarkı söylemesine izin vermem' deyip istemedi. Yani o yıllarda şarkıcı olmama izin vermedi. Babamın o dönemde hangi fikir ve duyguyla bunu kabul etmediğini bilmiyorum ama insan kaderinde, kısmetinde ne yazılıysa onu yaşıyor. Yıllar sonra kaderimde yazılıymış ben gene şarkıcı oldum. Rabbim nasip etti istediğimi.

Babanız izin verseydi ve bizler sizleri küçük yaşta tanısaydık neler değişirdi?

Hiç bilemiyorum. Bir anda çok popüler olup, hatalara düşüp bu piyasadan yok da olabilirdim. Çünkü şöhret çok tehlikeli bir şeydir. Çok küçük yaşta nerde ne yapacağını bilemeyebilirsiniz.

Bunun örnekleri olarak başta “Emrah” ve “Ceylan” var. küçük yaşta müzik hayatına atılan ünlüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Küçük yaşta olup şöhreti yakalayan bu iki isimde çok başarılı işlere imza atmışlar. Her yaptıkları projede başarı grafiğini arttıran iki isimdir. Ve ikisi de hem iş hayatlarında, hem özel hayatlarında sağlam hareket eden iki sanatçı arkadaşımdır. İkisini de başarılı buluyorum.

Nasıl bir çocuktunuz?

Çok yaramaz, okul yıllarında çok başarılı olmayan, sapanla camları kırmayı seven ama üzerine aldığı işleri, görevleri başarıyla ve severek yapan bir çocuktum. O zamanda bu zamana hiç bir şeyi üstünkörü baştan sağma yapmadım. Her şeyi severek isteyerek yaptım.

Rumeli ve Balkan kültürüyle mi yaşadınız? Mesela ne var o kültürde?

Evet Elif, çocukluğumdan beri bu kültürle yaşadım. Annem, babam 1960 Makedonya göçmeni. Ben ailemden gurbet, sıla, hasret akrabaya özlem ne demektir çok iyi öğrendim. Bizde ataya, büyüğe saygı küçüğe sevgi vardır. Bayrağa, vatana, millete, dinine bağlılık vardır, hatta körü körüne bağlılık vardır. Her türlü yaratılana yaratandan ötürü sevgi ve saygı vardır. Gurbet vardır, hasret vardır orada bıraktıkları her şeye özlem vardır. Şarkılarımız ne kadar hareketli olsa da içinde hep bir yaşanmış hikayelerin hüznünü barındırır.

Balkan göçmeni olmak size ne hissettiriyor?

Rumeli Balkan göçmeni bir ailenin ferdi olmaktan, geleneklerine göreneklerine, vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı yaşamaktan, kültüre hizmet etmekten dolayı gurur duyuyorum.

Müziğe nasıl başladınız?

İlkokul yıllarında öğretmenimin beni koro şefi seçmesi ve flüt çalmaya başlamamla başladı bu serüven.

Hayatımın dönüm noktası şu andan itibaren gerçekleşti dediğiniz anı nedir?

Hayatımın dönüm noktası 1994 yılında çıkarttığımız ilk albümdür. O albümü eski ortağım Gültekin tek başına yapacaktı. Ben albümde ona vokal yapmaya gittiğimde albümün prodüktörü benim sesimle Gültekin'in ses renginin çok uyduğunu söyleyip bu albümü ikili olarak yaptı. İşte bu benim hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu.

Müzikte ilerleyişiniz nasıl oldu?

Rumeli Balkan kültürünü çok iyi bildiğimden sevenlerimin benden ne istediğini çok iyi tahlil edebiliyorum. O yüzden albümlerimizde okuduğum her şarkı ve türkü çok sevildi. Yaptığım bütün projeler benim ilerlememde ve tanınmamda çok faydalı oldu.

Herhangi bir kaygıya kapıldığınız, sancılı dönemleriniz oldu mu?

Bu kaygıyı benim gibi bütün sanatçı arkadaşlarımda yaşıyordur. Nedeni çok çabuk tüketen bir toplum olmamızla alakalı diye düşünüyorum.

Uzun yıllardır evlisiniz. Evlilik sanatla yürütülebilir diyen örnek isimlerden birsiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Bence evlilik başka, sanat başkadır. İkisinin de kendine göre görev ve sorumlulukları var. İkisini de derin çizgilerle birbirinden ayırırsanız, işi evinize, evi işinize karıştırmazsanız, sorumluluklarınızı yerine getirirseniz başarı zaten kendiliğinden geliyor.

Çocuklarınız müzisyen olmak istese izin verir misiniz?

Tabii ki veririm. Eğer onlar gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa elimden gelen yardımı yapar, destekler arkalarında dururum. İnsan sevdiği işi yapmalı.

Müzik hayatınızda olmasaydı ne olurdu?

Babam mobilya ticareti ile uğraşıyordu ve bir imalathanemiz vardı. Çocukken boş zamanlarımda bende babamın yanında ona yardımcı oluyordum. Muhtemelen babadan kalma işi devam ettirir, ticaretle uğraşırdım.

Yaz geldi ve düğünler çoğalmaya başladı düğünlere katılmayı şarkılarınızı seslendirmeyi seviyor musunuz?

Kesinlikle benim için vazgeçilmezlerimin başında düğünler geliyor. Herkesin kendine özgü bir başarılı olduğu alan vardır. Kimi mekânlarda şarkı söylemeyi sever, kimi konserlerde. Ben de düğünlerde şarkı söylerken daha başarılı ve aktif olduğumu düşünüyorum. Düğün çok önemlidir ve telafisi yoktur. Ne yaparsanız o düğün saatleri arasında yapacaksın ve herkes oradan memnun ayrılmalı. ‘Bugün olmadı yarın gelin tekrar yapalım’ deme lüksümüz yok. Elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım ben şuana dek sayısını hatırlayamadığım kadar düğünde sahne aldım o kadar memnun ayrıldık ki sünnetini yaptıklarım şimdi düğünleri için arıyorlar.

Konserler nasıl gidiyor?

Yaz mevsiminin en güzel anları halkımızla buluştuğumuz konserler organizasyonlardır. Çok yoğun bir şekilde konserlerimiz devam ediyor. Her şey yolunda çok şükür. Binlerce insanla bir arada olup şarkılarımızı hep birlikte söylemek tarifi imkânsız bir duygudur.

Balkan sanatçıları birbirlerine bağlı olarak biliniyor. Sevdiğiniz dostlarınız kimlerdir?

Bütün sanatçı büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerimin hepsi benim için çok değerli. Hepsi bu kültüre hizmet ediyor. Hepsini ayrı seviyorum isim verip ayırmam doğru değil.

Örnek aldığınız kim var?

İsim vermem gerekiyorsa Rumeli balkan müziğinin mihenk taşı, hepimizin örnek aldığı, müziğimizi Edirne'den Kars' a kadar tanıtan ve bizlere bilgisiyle çok şey katan üstadım, abim, büyüğüm Arif Şentürk'tür. İşini seven, doğru ,düzgün, iyi yapan herkesi örnek alırım.

Söylemekten keyif aldığınız 5 şarkı desem neyi söylersiniz?

Kırmızı Gülün Ali Var, Deryalar, Güldaniyem, Uzun Kavak, Damat.

Damat demişken bu şarkıyı bir çok ünlü isimden duyduk birçok kişi yorumladı. Ama öğrendiğim kadarıyla “Damat” bir anonim müzik ve üzerine Türkçe sözler size ait. Bunun için ne söylemek istersiniz?

“Damat” bir Makedon halkoyunu müziğidir. Mesela yaptığımız albüme aranje edilip sözlerini benim yazdığım ve son anda albüme giren bir parçadır. Ama albümün önüne geçmiş Edirne’den Kars’a kadar her kesin düğününde çalınan oynanan bir şarkı oldu. Çok gurur verici bir şey benim için. Hangi yöreden olursa olsun düğünlerin olmazsa olmazı. Amerika'da yaşayan bir arkadaşım geçenlerde aradı ve ‘bak ne çalıyor’ dedi. Amerika'da senfoni orkestrası “Damat” çalıyordu bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Birçok sanatçı arkadaşımın repertuarında olması da çok güzel bir duygu.

Sizi bir pop albümü çıkarmış olarak da görebilme şansımız var mı?

Neden olmasın Elif. Sahnemde ben birçok tarzda şarkı ve türkü söylüyorum. Gündemi takip edip pop müzik şarkılarını da repertuarıma alıyorum. Müzik evrenseldir öyle değil mi!

Bu zamana kadar çok başarılı şarkılarınız oldu. Bundan sonra ne tür hedefleriniz var?

Her tür şarkı ve türküyü okumayı seviyorum. Bundan sonraki hedefim dünden bugüne okuduğum 240 tane hit olmuş parçadan en çok sevilen şarkılarımdan seçip yeni aranjelerle otantik halini bozmadan bir nostalji albümü yapmak istiyorum. Şuan bununla ilgili çalışmalara başladık. Repertuar hazırlama dönemindeyiz.

Dinlenmek için ne tarz müzik dinlersiniz ve kimi çok beğeniyorsunuz?

Aslında işim gereği her tarz müziği dinliyorum. Müzikteki çeşitlilik benim işim için çok önemlidir. Gündemi takip etmek için hemen hemen yapılan bütün işleri takip etmeye çalışıyorum. Ama en çok Türk sanat müziği ve türkü seviyorum. En çok sevdiğim sanatçıların başında İbrahim Tatlıses ve Sibel Can var.

Günümüzün yeni çıkan sanatçıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Az önce de dediğim gibi çok çabuk tüketen milletiz. Birçok arkadaşımız tek şarkıyla popüler oldular sonra kayboldular şimdi ise hatırlanmıyorlar. Bu iş bir bütün olmalı. Sanatçı, beste ve şarkılarla bir bütün olduğunda kalıcı oluyorlar. Bir duruşu olmalı, sağlam karakter sahibi olmalı sanatçı. Yeni arkadaşlarda da çok başarılı isimler var. Allah herkesin yolunu açık etsin.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz?

Gerektiğince sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Doğru kullanıldığında sosyal medya bizlerim kendi televizyon, radyo kanalı, gazetemiz gibidir. Bizle ilgili her şeyi anında sevenlerimizle paylaşabiliyoruz. Ben işlerimle ilgili sosyal medyayı kullanıyorum. Aşırıya kaçıldığında insanların sıkıldığını düşünüyorum.

Şöyle kısaca geçecek olursak yakın tarihte ne tür projeler bizleri bekliyor olacak?

Eylül ayı gibi Rumeli kültürümüzü, şarkılarımızı, türkülerimizi sevenlerimizle buluşturacağımız ulusal bir kanalda müzik eğlence programı yapacağız. Her hafta birbirinden özel sanatçı konuklarımızla çok güzel Rumeli - Balkan gecesi yaşatacağız sevenlerimize. Nostalji albümünüzün hazırlıklarını tamamlayıp sevenlerimizin beğenisine sunacağız ve onun tanıtımıyla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bir de ramazan ayı için hazırladığımız ilahi albümüz var onu da bitirip sevenlerimizle buluşturacağız. Konserler, organizasyonlar kısaca yoğun günler bizleri bekliyor.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Hepsini seviyorum bizi takip etsinler. Birbirinden güzel projelerle geliyoruz. Bir de yaptığınız bu güzel röportaj için tüm Rumeli insanları adına sizlere çok teşekkür ediyorum Elif. Herkese güzel günler dilerim.

Doğum Tarihi: 27.10.1975

Burcu: Akrep

Uğurlu sayısı:3

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği huyu: İşimi severek ve isteyerek yapmam

En sevmediği huyu: Mükemmeliyetçi ve inatçı olmam

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Kalın sağlıcakla…

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın