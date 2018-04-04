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ROMANYA YOLU TİCARET YOLU

İrfan Demir'in haberi için tıklayınız...

ROMANYA YOLU TİCARET YOLU

İrfan Demir'in haberi için tıklayınız...

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
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ROMANYA YOLU TİCARET YOLU

Fatih Yenikapı’da bulunan uluslar arası Emniyet yolcu ve kargo otogarında Türkiye'nin en   önemli ticari boyutunu araştıran arkadaşımız İrfan Demir, LÜX DAĞ PERLA turizminin sahibi Dinçer Dağ ile görüşerek önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

İ.Demir: Sayın  Dinçer bey öncelikle biraz kandinizden bahsedermisniz,yani kaç yıldır turizmin içindesiniz ve faliyetleriniz nelerdir?

D.Dağ: "1995 yılından beri turizmin farklı dallarında uğraşmaktayım. Bunun nedeni ise  trizmin türk ekonomisine çok önemli bir fayda getirdiğini farketiğimden ve benim de Türkiye'me bir faydam olmasını  düşündüğüm için görevimin başındayım".

İ.Demir: Biraz açalım isterseniz, burada bulunan emniyet otogarında kaç turizm şirketi var? Günde kaç araç  hareket etmekte? Ve ortalama aylık getirisi ne kadardır?

D.Dağ: “Ortalama 30 firmanın bulunduğu otogarımzıda hemen hemen her gün her firmadan  en az 1 araç gidiş dönüş olmak üzere sefer düzenlemekte. Bu da  günlük 30 bin dolar civarındadır. bunu aylık olarak baz alacak olursak yaklaşık 27 milyon dolar genelinde rakama tekabür eder. Anlayacağınız İstanbul esnafının  ve  özellikle de kapalıçarşı  esnafının can damarıdır".

İ.Demir: Türkiye'ye bu kadar getiri sağlayan ve istanbul esnafın can damarını üslenen Emniyet Otogarının birazda zorluklarından bahsedelim isterseniz yani daha önceki yıllarla  bu günkü ticari boyutları anlatırmsınız?

D.Dağ: “Şöyle  söyleleyim. Atalarımız  ecdadımızın yolundan devam etmekteyiz. Osmanlı de  da  aynı  ticari faliyetler vardı. Şimdi bu misyonu biz  ve esnaf arkadaşlar üslendik. Ve en az atalarımız kadar onlara yakışır şekilde en iyisini ve en   temiz  dahası en ahlaklı olmasını yapmaya çabalıyoruz. Öncelikle Avrupaya ve dünya ya açılan Kapıkule de görevli gümrük muhafaza ve türk emniyet teşkilatına biz turizimcilere  vermiş oldukları destekler için ise ayrıca  teşekkür ediyorum. Zorluklar deyince özellikle şunu vurgulamalıyım. 2003 yılından önce yurt dışından ithal yapardık şimdi ise ihracatı biz yapıyoruz. yani o yıllara  göre şimdiçok daha rahat olup bir o kadarda türk ekonomisine katkımız  epey  fazladır".

İ.Demir: Yani eskiye göre dahamı iyiyiz demek istiyorsunuz?

D.Dağ: “Elbette  2003 üncesine kadar ticarette  para kazanma  olayı daha rahattı. Sebebi ise dışarıdan  yani(İMF) den borçtan dolayı rahatlık vardı. Ama 2004 den sonra ise üretim artık tekelleeşmeye  başlayıp  ve insanlar ise kendi üretimine başladı. Geriye dönüp bakınca o günkü koşullarda kazandığımzı paraları geleceği  olmayan sektörlere yatırıp günü birlik bitiriyorduk. Ama şimdi ise turizmci arkadaşlarımız uzun vadeli ticaretlere dönüp hem türk ekonomisine hemde kendi geleceğine yatırım yapmakta. Kısacası  esnaf arkadaşlarımız  artık işin  ehlisi olup. Türk ekonomisine  bu gün bir çok faayda sağlamaktadır".

İ.Demir: Ya girmiş olduğunuz ülkelerde örneğin Bulgaristan, Romanya ve ya diğer ülkelerin gümrüklerinde karşılaştığınız  zorluklar varmı?

D.Dağ: "Bizim bulgar yada romen halkıya  hiç bir sorunumzu olmayıp aksine çokda  güzel ilişkilkerimiz bulunmakta. Ama AB denetimi  altında gümrük kapılarında yapılan  engellemeler nedeniyle  bu   zorluk  Türkiye'deki esnafımızıda  etkilemektedir. Bunun içinde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın  Başbakanımız ve Turizm bakanımızdan desteklerini bekliyoruz".

İ.Demir: Baştanda söylemiştiniz bu meslek atalarımızdan,ecdatlarımızdan  geliyor diye ileriye dönük hedefleriniz  ne  peki?

D.Dağ: “İlk baştada  söylediğim gibi ecdat ve ata mesleğimiz bu. Ve dünya döndükcede  bu  meslek hep devam edecek. Dolayısıyla bu gün biz bu işi yapıyorsak yarında çocuklarımız  ve torunlarımız  bu işe devem edecektir. Amacımız güzel Vatanımıza hizmet etmek".

İ.Demir: Son olarak şunu sorayım turizm hizmetinizde ortadoğuda devam eden terör olayların etkisi oluyormu?

D.Dağ: “Bunu şöyle  izah  edeyim ticari alışyaptığımız ülke  esnafları dünya  gündemini   yakından takip etmekde olup. Sayın Cuhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Özellikle zeytin dalı  oparasyonunu  yürekten destekleyip, Türkiye'nin daha  mutlu   olacağını ve huzurla ülkemize gelip   gönül  rahatlığı içinde alış veriş  yapacaklarını söylüyorlar. Bu arada Şunuda vurgulamaktan  geçemeyeceğim. Fenerbahçe spor kulübü Başkanı  sayın Aziz Yıldırm'ın 100'cü yılında futbolcularını taşıttığı  otobüs şirketimiz tarafından satın alınmış olup o efsana kadroyu taşıyan otobüsün bu gün  bünyemizde  uluslar arasına   yolcu taşınır olmasının onuru ve  gururunu, yaşamaktan mutluluk  duyuyorum".

İ.Demir: "Sayın Dağ Türkiyenin Avrupaya açılan kapısında yolcu, kargo ve eşya taşıma konusunda Emniyet  oto garındaki siz ve meslakdaşlarınızın sorunlarını gazetemizde paylaştığınız için teşekkür ediyorum".

Röportaj: İrfan Demir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih YenikapıEmniyet Yolcu Ve Kargo OtogarıLÜX DAĞ PERLADinçer Dağ
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