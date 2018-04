ROMANYA YOLU TİCARET YOLU

Fatih Yenikapı’da bulunan uluslar arası Emniyet yolcu ve kargo otogarında Türkiye'nin en önemli ticari boyutunu araştıran arkadaşımız İrfan Demir, LÜX DAĞ PERLA turizminin sahibi Dinçer Dağ ile görüşerek önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

İ.Demir: Sayın Dinçer bey öncelikle biraz kandinizden bahsedermisniz,yani kaç yıldır turizmin içindesiniz ve faliyetleriniz nelerdir?

D.Dağ: "1995 yılından beri turizmin farklı dallarında uğraşmaktayım. Bunun nedeni ise trizmin türk ekonomisine çok önemli bir fayda getirdiğini farketiğimden ve benim de Türkiye'me bir faydam olmasını düşündüğüm için görevimin başındayım".

İ.Demir: Biraz açalım isterseniz, burada bulunan emniyet otogarında kaç turizm şirketi var? Günde kaç araç hareket etmekte? Ve ortalama aylık getirisi ne kadardır?

D.Dağ: “Ortalama 30 firmanın bulunduğu otogarımzıda hemen hemen her gün her firmadan en az 1 araç gidiş dönüş olmak üzere sefer düzenlemekte. Bu da günlük 30 bin dolar civarındadır. bunu aylık olarak baz alacak olursak yaklaşık 27 milyon dolar genelinde rakama tekabür eder. Anlayacağınız İstanbul esnafının ve özellikle de kapalıçarşı esnafının can damarıdır".

İ.Demir: Türkiye'ye bu kadar getiri sağlayan ve istanbul esnafın can damarını üslenen Emniyet Otogarının birazda zorluklarından bahsedelim isterseniz yani daha önceki yıllarla bu günkü ticari boyutları anlatırmsınız?

D.Dağ: “Şöyle söyleleyim. Atalarımız ecdadımızın yolundan devam etmekteyiz. Osmanlı de da aynı ticari faliyetler vardı. Şimdi bu misyonu biz ve esnaf arkadaşlar üslendik. Ve en az atalarımız kadar onlara yakışır şekilde en iyisini ve en temiz dahası en ahlaklı olmasını yapmaya çabalıyoruz. Öncelikle Avrupaya ve dünya ya açılan Kapıkule de görevli gümrük muhafaza ve türk emniyet teşkilatına biz turizimcilere vermiş oldukları destekler için ise ayrıca teşekkür ediyorum. Zorluklar deyince özellikle şunu vurgulamalıyım. 2003 yılından önce yurt dışından ithal yapardık şimdi ise ihracatı biz yapıyoruz. yani o yıllara göre şimdiçok daha rahat olup bir o kadarda türk ekonomisine katkımız epey fazladır".

İ.Demir: Yani eskiye göre dahamı iyiyiz demek istiyorsunuz?

D.Dağ: “Elbette 2003 üncesine kadar ticarette para kazanma olayı daha rahattı. Sebebi ise dışarıdan yani(İMF) den borçtan dolayı rahatlık vardı. Ama 2004 den sonra ise üretim artık tekelleeşmeye başlayıp ve insanlar ise kendi üretimine başladı. Geriye dönüp bakınca o günkü koşullarda kazandığımzı paraları geleceği olmayan sektörlere yatırıp günü birlik bitiriyorduk. Ama şimdi ise turizmci arkadaşlarımız uzun vadeli ticaretlere dönüp hem türk ekonomisine hemde kendi geleceğine yatırım yapmakta. Kısacası esnaf arkadaşlarımız artık işin ehlisi olup. Türk ekonomisine bu gün bir çok faayda sağlamaktadır".

İ.Demir: Ya girmiş olduğunuz ülkelerde örneğin Bulgaristan, Romanya ve ya diğer ülkelerin gümrüklerinde karşılaştığınız zorluklar varmı?

D.Dağ: "Bizim bulgar yada romen halkıya hiç bir sorunumzu olmayıp aksine çokda güzel ilişkilkerimiz bulunmakta. Ama AB denetimi altında gümrük kapılarında yapılan engellemeler nedeniyle bu zorluk Türkiye'deki esnafımızıda etkilemektedir. Bunun içinde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız ve Turizm bakanımızdan desteklerini bekliyoruz".

İ.Demir: Baştanda söylemiştiniz bu meslek atalarımızdan,ecdatlarımızdan geliyor diye ileriye dönük hedefleriniz ne peki?

D.Dağ: “İlk baştada söylediğim gibi ecdat ve ata mesleğimiz bu. Ve dünya döndükcede bu meslek hep devam edecek. Dolayısıyla bu gün biz bu işi yapıyorsak yarında çocuklarımız ve torunlarımız bu işe devem edecektir. Amacımız güzel Vatanımıza hizmet etmek".

İ.Demir: Son olarak şunu sorayım turizm hizmetinizde ortadoğuda devam eden terör olayların etkisi oluyormu?

D.Dağ: “Bunu şöyle izah edeyim ticari alışyaptığımız ülke esnafları dünya gündemini yakından takip etmekde olup. Sayın Cuhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Özellikle zeytin dalı oparasyonunu yürekten destekleyip, Türkiye'nin daha mutlu olacağını ve huzurla ülkemize gelip gönül rahatlığı içinde alış veriş yapacaklarını söylüyorlar. Bu arada Şunuda vurgulamaktan geçemeyeceğim. Fenerbahçe spor kulübü Başkanı sayın Aziz Yıldırm'ın 100'cü yılında futbolcularını taşıttığı otobüs şirketimiz tarafından satın alınmış olup o efsana kadroyu taşıyan otobüsün bu gün bünyemizde uluslar arasına yolcu taşınır olmasının onuru ve gururunu, yaşamaktan mutluluk duyuyorum".

İ.Demir: "Sayın Dağ Türkiyenin Avrupaya açılan kapısında yolcu, kargo ve eşya taşıma konusunda Emniyet oto garındaki siz ve meslakdaşlarınızın sorunlarını gazetemizde paylaştığınız için teşekkür ediyorum".

Röportaj: İrfan Demir