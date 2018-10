Rojin'in 18 Uğuru

Alternatif müziğin güçlü sesi Rojin, 7. albümü olan “Rojin 2018”i sevenleriyle buluşturdu. Albümünün ilk klip çalışmasını Türkçesi “Gelin Kız” adı taşıyan Çeneka Veyvîka şarkısının remixine çekti. Oldukça renkli bir kliple karşımıza çıkan Rojin ile bizlerde bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

“Er ya da geç devran dönüyor” diyen güzel sanatçı, bir zamanlar kendisine zarar veren kişilerden yıllar sonra daha güçlü olduğunu belirtti. “Bir zamanlar bu köşkten kovduğunuz küçük kız benim, köşkü satın aldım kahvenizi içip gidebilirsiniz” dedi.

Rojin Hanım merhaba nasılsınız?

Bu aralar kendimi daha iyi hissediyorum Elif’ciğim. Teşekkür ederim sen nasılsın?

Yedinci albümünüz “Rojin 2018” ile karşımızdasınız. Kısaca albümden bahseder misiniz?

Valla kimse yoğurdum ekşi demez. Güzel bir iş yaptık, büyük emek verdik. Yine de takdir dinleyicinin. Senin de dediğin gibi yedinci albümümün adı ‘Rojin 2018’ olsun istedik; 18 sanat yılım çünkü. Ekibimle karar verdik bu albüm ismine. Eserlere Ali Haydar Başak iyi bir aranjör çoğunu o yaptı. Şarkılarımdaki aranjeler çok iyi oldu Ahmet Kaya eserini ise gitarın virtüözü Serdar Öztop aranje etti. Şarkı bambaşka bir hal aldı. Bizler çok sevdik.

Kimlerin emeği var albümde?

Usta isimlerle çalıştım Elif. Alpaslan Akdağ’ın sözleri ve ‘Duyun Beni’ benim müziğimle ruhumuzu yansıtan bir eser oldu. Ümit Yücekaya, Ali Haydar Başak, Serdar Öztop. Orkun Tunç ve birçok müzisyen dostumuz 4. mini bir istatistik yaptık dinleyicilerimiz arasından Instagram’da ‘Ceneka’ şarkım önde çıktı. Ve bizim de sevdiğimiz bir eserdi o nedenle doğru yoldayız diyerek ona kilibimizi çektik.

Albümün ilk çıkışını ‘Gelin Kız’ adı taşıyan ‘Çeneka Veyvîka’yla yaptınız. Çok hareketli ve enerjik bir kilp çalışması olmuş nasıl geçti klip çalışması?

Dansçıların olması ayrı bir enerji kattı diyebilirim Elif. Eskiden benim dansım çok iyi değildi bu klipte zorladım kendimi ve sıkı hazırlandım. Hocam Fatih Günaydın’ın pozitif enerjisi ve sabrı sayesinde gerçekten istediğim kıvama geldi. Klipte kına konsepti üzerinden yürümek istedik. Malum son zamanlarda evlenen herkesin kınası konuşuluyor. Bu da keyifli olur dedik bizim eğlencemiz karşı tarafa da geçmiş.

Albümünüzde sevenlerinize bir sürpriziniz olmuş. Çok bilinmeyen bir Ahmet Kaya şarkısı ‘Yalanda Olsa’yı seslendirmişsiniz? Nereden geldi aklınıza bu şarkı? Var mı bir hikâyesi?

Aslında herkes yalancı mutlulukların ardında mutsuzluğu yaşıyor. Kimse kendi olmaya cesaret edemiyor. Farklı görünmek ya da herkes gibi olmak dertleri var. “kim ne der” derdimiz var. O nedenle yalan da olsa mutluyuz ya bu bize yetiyor. Uzun zamandır sevdiğim bir şarkıydı. Bu kez albüme girmeliydi. Albümümde yer almış oldu.

Ahmet Kaya'yı özlemle anmakta istiyorum. Peki, Ahmet Kaya'nın en sevdiğiniz beş şarkısı desem hangilerini ilk sıraya alırsınız?

‘İçimde İntihar Korkusu Var’. ‘Giderim’. ‘Kum Gibi’. ‘Korkarım’. ‘Hep Sonradan’…

Biz sizleri 2000 yılında çıkan ‘Ya Hep Ya Hiç’ albümünüz ile tanıyoruz. Bu 18 yılda neler değişti?

Benim için çok şey değişti Elif. En büyük devrimi içimde yaptım. “Kendimce bir değişim ancak içeriden açılabilen bir kapıdır” der Terry Neil ve “geçmişin arabalıyla hiç bir yere gidemezsiniz” der Maksim Gorki! Hem dünyamı hem bakışımı değiştirdim. Zaten hayat ve tarih tekerrürden ibarettir.

İyi ki albümüme aldım dediniz ve size büyük şans getiren kaç şarkınız var?

4 eser var. ‘Hejayi’ beni herkes onunla tanıdı. ‘Arkadaş’ şarkım çok sevildi. ‘İkimiz Bir Fidanın’ ülkece marşımızdı; ‘Sebra Mala’!

“ROJİN OLMAYI YAŞADIĞIM ACILARA BORÇLUYUM”

Biraz sizden bahsedelim istiyorum. Mardinli Kürt baba ile Suriye Kürdü bir annenin beş çocuğun ortancası olarak Adana'da doğmuşsunuz. Nasıl bir çocukluğunuz oldu?

Çok mutlu anılar biriktirdiğim bir çocukluğum olmadı Elif ama Rojin olmayı yaşadığım o acılara borçluyum.

Müziğe başladığınızda ailenizin tepkisi nasıldı?

Çok ciddiye almıyorlardı. “Şarkı söyle, tiyatro yap eğlen ama kızım bir işin olsun. Memur ol, öğretmen ol, sigortan olsun. Öğlene kadar işe gidersin öğleden sonra kocana yemek yaparsın hem yaz tatilinde olur” derdi annem.

“OYUNCULUK: İNSANI İNSANLA ANLATIR”

Aynı zamanda büyük oyunculuğunuz var. Oyuncu olmayı da çok seviyor musunuz?

Evet, yıllarca emek verdim oyunculuğa ve oyunculuğu özlüyorum, kendini unutup başkasının derdiyle yürekten ilgilendiğin ve empati kurduğun hatta kurabildiğin tek meslektir oyunculuk. İnsanı insana insanla anlatmaktır.

Çok güzel sesiniz var genetik mi?

Bizim orada eşekler bile nota ile anırınca sizde de bir şeyler oluyor. Bu soruya ne denir ki buyurun bir gün bizlerle yurt dışına gelin yabancılar bana hasta.

Ülkemizde ve yurt dışında çok konserleriniz oluyor. Nasıl geçiyor konserleriniz? Yakın zamanda turnelerinizin başlayacağını duyduk nasıl bir konser rotanız var?

Çok güzel gidiyor. Turnelerimize ise, Almanya’dan başlayacağız. Fransa, Belçika devam edeceğiz.

Hangi sanatçının sesini ve müzik kalitesini beğeniyorsunuz?

Ahmet Kaya’nın şarkılarını ve yorumunu beğeniyorum. Buika’yı da çok seviyorum, sesine doyamıyorum.

Birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldınız, almaya devam ediyorsunuz. Şimdilerde içinde bulunduğunuz sosyal sorumluluk projeniz var mı?

Çocuk esirgeme kurumları ve huzurevlerine yönelik bir hazırlığımız var. Çünkü en zayıf halkamız en naif yerimizdir.

“Van Benim Van’ım” projesi ile Van'da yaşayan halkla ilgili çalışmalarınız oldu. Nasıl bir projeydi?

Şarkılarla, depremzede kardeşlerimize konteyner kentte yasayan özellikle eşinden ayrılmış, işi olmayan hanımlara ev almaya çalıştık. Çocukları mutlu etmek için Fenerbahçeli futbolcularla buluşturduk. Bir İstanbul turu gerçekleştirdik, İki ev aldık. Bu proje her yıl yoksul aliler için ya da kadın girişimciler için yapılabilir.

Peki, şimdilerde doğudaki yaşamı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her şey eşit olmalı. Fabrika yaşam, anadil hakkı, eğitim hakkı, o yüzden zor, o yüzden büyük göç var. Savaş bitirir, barış yaşatır.

Aynı zamanda ticaretle uğraştığınızı biliyorum. Ekonomik kriz sizi de etkiliyor mu?

Ülkemizdeki her kriz hepimizi etkiliyor tabii ki ama çok badireler geçirdik. Bunu da atlatacağız.

Şu sıralar dinlediğiniz ilk beş şarkı desem neleri örnek verirsiniz?

Bir Bilebilsen- Müslüm Gürses. Shape Of My Heart. Sound Of Silence- Disturbed. Adla Mou Kardia- Zafeiris Melas. Nassam Aleyna Al Hawa- Fairuz!

Gündemde sizi en şaşırtan konu başlıkları arasında neler var?

Artık şaşıramıyorum Elif. Her an her şey olabilir.

Eğer yeni bir dünyaya geçme şansınız olsa nasıl bir yer olmasını isterdiniz ve kimleri yanınıza alırdınız? Nasıl bir yer olurdu orası?

Eşit bir dünya! Kimsenin dili, dini, ırkı yüzünden küçümsenmediği, kimsenin önyargıyla bombardıman edilmediği, İngilizce duyunca çılgınlar gibi dans edenlerin Kürtçeyi duyunca en az onun kadar eğlenmesi, mutluluktan konuşmak, şiddetten değil. Hayatın farklı güzelliklerini keşfetmek, bütün boyutlarıyla hayattan keyif almak ve herkesin şu dünyada sanatla hayatın yükünü hafiflettiği, bitkinin- hayvanın bütün canlıların doğanın hakkının yerinin olduğu yemyeşil pırıl pırıl bir dünya çok ütopik mi oldu hhhh

“YARALARIM YARAMDA KALSIN”

Yaşamınızın birçok evresinde zorluklar yaşadığınızı görüyoruz. Sizi en yaralayanları neydi?

İçiniz kor gibi yanarken susmak acıların en ağırıdır. Yaş aldıkça bazen susman gerektiğini anlamak ise olgunlaşmanın hayatı olduğu gibi kabul etmenin zamanının geldiğini gösterir. O yüzden bütün yaralarım yaramızda kalsın diyorum. Çünkü negatif her şeyden pozitif çok yan çıkardım.

Sosyal medya hakkında neler düşünüyorsunuz. Bu kadar hayatımızın içinde olması doğru mu sizce?

Çok geç sosyal medyaya girmiş biri olarak her anın hayatımıza girmesinin hem olumlu hem olumsuz yanları var. Çünkü bağımlı oluyoruz. Elimizden telefon düşmüyor. Çok şey duyuyoruz, öğreniyoruz. Herkesin kendi medyası oluyor. Daha birçok yönüyle değerlendirilebilir. Fake tıklama ve fake takipçilerin yalanın büyüğünü kendimize söylemenin aslında bizde derin yaralar açıp ruhumuzu sarstığını bilmek gerek. Bence önce kendine samimi olacaksın. Yalnızken ben herkese bu yalanı söylüyorum. Bu durum korkunç bence

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Proje çok! Yürümek önemli. Kitap projem var. Türkü albümü geliyor.

ikinci klip geliyor durmadan koşuyoruz.

Son olarak okuyucularımızı neler söylemek istersiniz?

Her şeyi görerek, dokunarak, tanıyarak değerlendirsinler. Uzaktan tanımayıp yakından kimseyi yargılamasınlar müzik evrenseldir.

Doğum tarihi: Kadına yaş erkeğe maaş sorulmaz desem

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Adalet duygum

Sevmediği huyu: Sabırsız

Uğurlu sayısı:9

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Şeker kız Candy

En sevdiği söz: Bir zamanlar bu köşkten kovduğunuz küçük kız benim, köşkü satın aldım kahvenizi içip gidebilirsiniz.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir