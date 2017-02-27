Reyhan Karaca kozasından çıktı!

Sektöre sert rüzgârlarla devam edeceğinin sinyalini veren Reyhan Karaca, yeniden doğuşunu 3 altın şarkıya bağladı.

Röportaj: Murat Fırat

Merhaba Reyhan Hanım, nasılsınız?

Teşekkürler, iyiyim.

"Kelebek" şarkısı 2016 yılına damgasını vurdu, Berksan şarkıyı size özel mi hazırladı?

Evet, "Kelebek" Turaç Berkay Özer ve Berksan şarkısı. Berksan doğum günümde bana hediye etti şarkıyı...

"Sobe", "Şans", "Kelebek" ikinci haliniz mi?

Bu 3 şarkı da yeniden doğuşum diyebiliriz..

Yüksek ritimli şarkılara devam edecek misiniz?

Evet, bir müddet daha hızlı şarkılarla devam edeceğim.

Elektronik ağırlıklı müzik yapmayı düşünür müsünüz?

Türkiye'de bu kadar iddialı bir şeylerin kimliğine geçiş yapmak zor. Bunu "Sobe" de yaşadık. Biraz daha Türkiye nabzına yakın işlerle devam edeceğiz.

Amerikalı müzisyenlerle tanışma hikâyeniz?

25 yıllık dostum ve aynı zamanda son 3 projemin de imaj yönetmeni olan Isaac Angel vasıtasıyla tanıştım Jay Galleger'le. Sesimi dinlemiş ve benimle iletişime geçmek istemiş. İzi bu işin mimari oldu.

Yeni imajın iddialı, çevrenizin tepkisi?

Oldukça beğenildi... Yeni imajım şuan tasarlanıyor.

Ayla Çelik şarkısı hazır mı?

Bir adaptasyon şarkı üzerine sevgili Ayla şahane sözler yazdı. Evet şu an şarkı hazır.

25. yılınıza özel "Best of" albüm çıkaracak mısınız?

Bunu ciddi ciddi düşünmeye başladım. Neden olmasın.

90'lı yılların müzik camiasını günümüzden ayıran özellik?

Samimiyeti. Şarkı sözleri, melodileri, şarkıcıları daha samimiydi. O yüzden asla eskimiyor.

Proje ve düet albümlerini beğeniyor musunuz?

Evet, şahane işler var. Şu ana kadar kendi tercihimdi ve yer almadım ama bundan sonra düşünüyorum.

Ünlü ve sanatçı arasında ki fark?

Sanatçı; üreten, kitlesi olan, tarz yaratan, yol gösterendir. Ünlü ise herhangi bir şekilde medyada öne çıkmış medyatik kişilere denir..

Sahnede yaşadığınız en ilginç anı?

1991 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil ettiğimiz gece, sahnede o kadar heyecanlanmıştım ki, 4 dakikalık şarkı söylediğimiz süreci, sahneden indiğimde hatırlamıyordum :)

Olumsuz eleştiriler sizi hırslandırıyor mu?

Ben de insanım tabi ki, ben de demoralize oluyorum bazı acımasız eleştirilerden ama zaman içinde bunlardan yararlanmayı öğrendim.

Öğretmenliğe ara mı verdiniz?

Evet aynı anda yürümedi.

Reyhan Karaca olmak için erteledikleriniz veya vazgeçtikleriniz?

Özel hayatımı hiçe saydığım zamanlar oldu en parlak dönemlerimde. Çocuk hayalimi erteledim uzunca süre. Çünkü meslek hayatım, yaşam standartlarımda hep ön sırada yer aldı… Hep düzgün yaşamaya çalıştım, çünkü yıllar sonra geriye baktığımda hakkımda iyi şeyler söylensin istedim. Bu arada yapmak istediğim bir sürü çılgınca şeyi geri plana attım fedakârlıkla, evet fedakârlıklarım büyük oldu... Hedeflerim de!

Müzisyenlerin mekân açmasını doğru buluyor musunuz?

Kesinlikle doğru buluyorum. Müzisyenler ticaret yapamaz diye bir kanun mu var dünyada? bunu yapan çok fazla müzisyen var.

Deniz Seki'yi ziyarete gittiniz mi?

Evet, yeni yıl kutlaması yaptık.

Aleyna Tilki vakası?

Çok başarılı bir kız... Sesi, fiziği, her şeyiyle başarılı. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. O kadar. Çok beğeniyorum...

George Michael’ın vefatını duyduğunda ne hissettin?

Ailesi dışında en çok ben üzülmüş olabilirim.

Türkiye’nin gay ikonu musun?

En sevdikleri şarkıcılar arasında ben de varım onu, biliyorum :)

İnstagramda canlı yayın yaptınız...

Müsait zamanlarda seviyorum, sosyal medyada insanlarla yakınlaşmayı.

Uzaylıları görme olayını hipnozla ispatlayacaktınız...

Şu an askıya alındı.

Genç yaşta kardeşinizi kaybettiniz, bu durum psikolojik travma yarattı mı?

Yaratmaz mı? Hala aynı duyguları yaşıyorum. Hiç azalmıyor yaşanan acı.

Haberci rüyalar gördüğünüz doğru mu?

Evet doğru.

Genç meslektaşlarınızdan kimleri beğeniyorsunuz?

Derya Uluğ, Tuğba Yurt, Gökhan Türkmen, Tan Taşçı, Kalben... Çok var. Çok iyi isimler hepsi.

Hayatınızda kimse var mı, dağa çıkan sevgili konusu nedir?

O bir espriydi uzadı gitti:) Özel hayatımı kimseyle paylaşmama kararı aldım:)

Kadına yönelik cinayet ve tecavüzler korkutuyor mu?

Kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezalar ağırlaştırılmalı.

Erkeklere söylemek istedikleriniz?

Nazik olun. :)

İdam gelmeli mi?

Tartışmaya açık bir konu bu, üzerinden kısa geçilmez. Bazı suçların affı olmamalı tabii.

Sevenlerinize iletmek istedikleriniz?

Çok yakında yeni projelerimizle geliyorum.

Röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.