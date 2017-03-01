Ressam İmran Hasan Çerkes’den Erdoğan tabloları

Merhaba nasılsınız?

Çok teşekkür ederim iyiyim.

Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?

Ben, İmran Hasan Çerkes. Irak vatandaşıyım. 1962 doğumlu, Kerkük Türkmen’iyim. Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. 8- 9 yaşında başladım bu resim hayallerime hobi olarak başladım ve 1976'da yağlıboya çalışarak profesyonelliğe adım attım. Onun öncesinde karakalem çalışmalarım çok fazlaydı. 1976 yılında Ressamlar Derneği’nden ressam kimliği aldım. Ve bilinen ressamlardan biriyim.

Kuzey Irak’ta ne iş yapıyordunuz?

Reklam şirketim vardı, onun başındaydım. Aynı zamanda resim sergilerine katılırdım. Hem ressam hem de reklamcılık sektörüyle uğraştım.

Şuan kaç tablo yaptınız?

Şimdiye kadar 70'i geçti diyebilirim.

Bir tabloyu yaklaşık kaç günde bitiriyorsunuz?

Aşağı yukarı 1,5- 2 gün de bitiriyorum. Eğer çok büyük bir tablo çalışıyorsam 3- 4 günde bitiyor. Türkiye’de İstanbul Avcılar’da oturuyorum. Günümün 12- 15 saati çalışma odamda resim yaparak geçiyorum.

Hiç dışarı çıkmıyor musunuz?

Çok az 4- 5 günde bir dışarı çıkıp hava alıyorum. Mümkün olduğunca evde vakit geçirmeyi seviyorum. Ancak evin ihtiyaçları, resim malzemelerim bittiğinde onları temin etmek için dışarı çıkıyorum. Kahvede oturup sohbet etmek bana vakit öldürmek gibi geliyor.

Neden Türkiye'ye geldiniz?

Irak'ta yaşanan olaylar yüzünden Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Ben Türkiye’ye geldiğim zaman İŞİD Irak'a yeni girmeye başlamıştı. 2014’te geldim 3 yıldır buradayım. Türkiye'de de profesyonel ressamlığıma devam ediyorum. Türkiye'de 15 Temmuz darbesi oldu, ben Türkiye’de yaşanan bu terör olayına çok üzüldüm ve çok içim acıdı. Bende destek olmak için 15 Temmuz gecesini tabloya döktüm. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Başbakan Binali Yıldırım’ı ve bakanların hepsini resmettim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığınız nereden geliyor?

Çok seviyorum. 2004'te Türkiye’yi gezmeye gelmiştim. O zaman daha fazla takip etme fırsatım oldu. Aslında daha da öte kendisinin belediye başkanı olduğu dönemlerde Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım vasıtası ile de kendisini öğrenirdim. Yaşam hikâyesi ve başarısını hep takdir ettim. Irak’ta Türk televizyon kanallarından da kendisini takip ederdim.

Nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?

Dünyada tek lider olarak görüyorum. Sosyal paylaşım sitelerinde de kendisini çokça paylaşıyorum. Büyük bir lider! Yaptığı işler ve verdiği mücadeleyi mükemmel buluyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine özel olarak kaç yağlı boya tablosu yaptınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 30 tablo yaptım. Eski gençlik ve çocukluk yıllarını, futbol oynadığı dönemi de bu tablolarımda bulabilirsiniz. Cumhurbaşkanı’nın anne ve babasının resimlerini yaptım, eşi Emine Erdoğan, sevgili çocuklarını da resmettim. 4 tane Başbakan Binali Yıldırım’a ait resimler, 13 tane bakanlara ait resimler, 14 adet Osmanlı padişahları, 5- 6 tane 15 Temmuz Darbe ve Şehitler’e ait tablo yaptım.Ayrıca dünyadaki liderden Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Almanya başbakanı Angela Dorothea Merkel Mercel, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski devlet başkanı Barack Hussein Obama’yı da yaptım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesajınız var mı?

Kendisini gerçekten görmek ve kendisiyle oturup konuşmak istiyorum. Ayrıca bir sergi açmak istiyorum, o sergiye teşrif etmesini isterim. Yalnız İstanbul değil Türkiye’nin 81 ilinde bu tabloları göstermek istiyorum.

Cumhurbaşkanımız bu çağrınızı duyduğun da sizi çağırdığı zaman kendisine hangi tabloları götüreceksiniz?

Öncelikle ailesinin olduğu tabloları götürmek istiyorum. Rahmetli anne ve babası ile olan, eşi ve çocukları ile olan tablolarımı kendisine takdim edeceğim.

Cumhurbaşkanı kendisi için yaptığınız bu 30 tabloyu da almak isterse hepsini verecek misiniz?

Ben canımı da veririm kendisine. Elbette memnuniyetle veririm.

15 Temmuz’la ilgili yaptığınız bir tablodan biraz bahsedelim istiyorum?

Evet, Fetö'nün kan ağladığını, halkın tanklar üstüne çıktığını, Şehidimiz Ömer Halis Demir’i de ekledim. Etkileyici olduğunu söylüyorlar. Gözlemlediğimi resmettim.

“Teşekkür ederim”

Sizlere de çok teşekkür ederim Elif Hanım. Başta röportajımızı yapmamıza vesile olan Murat Uygur olmak üzere ki kendisi bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ardından Ak Parti ilçe başkan yardımcısı ve Medya tanıtım başkanı Zafer Cebeci'ye de çok teşekkür ederim. Önce Vatan gazetesinin imtiyaz sahibi Abdullah Akosman’a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bana kapısını açtı ve desteğini verdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Allah başımızdan eksik etmesin “Uzun Adam”ı. Biz Uzun Adamı severiz…

“Benim amacım sergi açmak” diyen Irak’lı ressam İmran Hasan Çerkes, “4 aydır hiç bir yere gitmeden bu tabloları hazırladım. Bu zamana kadar birikmiş olan paralarımın hepsini bu tablolarıma verdim. Ve tekrardan param olsa yine tablolarıma ve sanata harcarım. Karşılığında bu emeğimin görülmesini istiyorum. Bütün Türk halkı ile bu tablolarımı paylaşma dileği içindeyim” dedi.

Bende bu röportajımda tarafıma yardımcı olan Murat Uygur’a teşekkürlerimi sunarım.

Röportaj: Elif Günay