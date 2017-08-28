RECEP DEMİRAY CEMİL İPEKÇİ’NİN TAHTINA ADAY

GENÇ VE BAŞARILI MODACI RECEP DEMİRAY PUŞİ İLE YAPTIĞI MODERN KREASYONLA MODADA DEVRİM YAPTI. CEMİL İPEKÇİNİN TAHTINA ADAY OLARAK GÖSTERİLEN RECEP DEMİRAY GUİNNESS REKORLAR KİTABI İÇİN 623 METRELİK BİR KAFTAN HAZIRLIYOR.



Modacı olmaya ne zaman karar verdiniz?

Lise 1.sınıf öğrencisiydim. Modaya çocukluğumdan beri bir merakım vardı. Cemil İpekçi'nin tasarımları inanılmaz dikkatimi çekiyordu. Lisede eğitim aldım moda üzerine ve sonrasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda eğitimimi tamamlayarak profesyonel olarak start verdim.

İlk tasarımınızı ne zaman ve nasıl yaptınız?

Lisedeyken bir gece kıyafetini karpuz çekirdekleriyle süsleyip tasarlamıştım. Tamamen kendim dikip tasarladığım bu kıyafetle ödül almıştım.

Diyarbakır teması ve Puşi ile yaptığınız modern kreasyonunuz çok ses getirdi. Neden Puşi?

Moda konusunda uzun yıllardır batıyı ve Avrupa'yı örnek alıyoruz. Doğduğumuz topraklar özümüzdür. Bir çok yöresel kıyafetlerimiz , etnik parçalarımız yok olmak üzereyken bu kadar zengin bir kültüre sahipken ,kültürümüzü görmezden gelenlere ders vermek istedim. Karadenizin şalı , doğunun puşisi, şalvarı , egenin beyaz çiçekli kıyafetleri ... vs . Puşi de özümüzün bir parçasıydı . Puşi bir kıyafet kültürdür. Bazen geleneksel parçalarımızın farklı şeylerle simgeleştirilmesi elbette üzücü. Bu nedenle Puşiyi modern çizgiyle bütünleştirip kültürüne sahip çık akımı başlattım.

Diyarbakırlı ve Modacı olmak. Bu yolda yorgunluklarınız veya önyargılı yaklaşanlar oldu mu?

Tabiki de pozitif yaklaşıp destek verenler olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu. Diyarbakır’dan modacı mı diye dalga geçenler bile oldu. Önyargılar beni daha çok güçlendirdi. Lakin ben kültürüne âşık biri olarak kendi kültürümü kreasyonlarımda yaşatmaya inatla devam ettim ve başardım.

Üç defileniz oldu bugüne kadar. İlk defilenizi nerde yaptınız?

Lions ailesi ile beraber Diyarbakır Puşi temalı kreasyonuma yaptım. Beş erkek beş kadın olmak üzere on parçalık bir kreasyondu. Ümraniye Beylerbeyinde 5 yıldızlı bir otelde yaptım.

İkinci defile?

Cumhuriyet kadınlar defilesi Bursa Konak 18 Antik bölgede yaptım. Eski Roma'ya ait bir karakol olarak kullanılan tarihi bir yerdi. Cumhuriyet ve etnik çizgileri birleştirerek yaptığım kresyonumu sergiledim.

Üçüncü defile?

Bursa Club Noks da Demokrasi defilesi ve sosyal sorumluluk projesi olarak yapıldı . Yapılan provokasyonlara karşı dik duran milleti temsil eden bir kreasyonla.

Kısa sürede ünlülerin gözbebeği haline geldiniz...

Evet, bu heyecan verici. Yol uzun ve yorucu. Lakin ben her daim çalışmayı çok sevdim. Kültürüne sahip çık ile yola koyulduğum bu serüvende gerçekten yanımda olanlara sonsuz teşekkür borçluyum.

Kıyafetleriniz İstanbul’da çok özel bir 3Zagency Showroom da artık görücüye ve alıcıların beğenisine sunuldu?

3Zagency Showroom ailesi bu konuda çok destek çıktılar haklarını asla ödeyemem. Ben kültürüme, onlar bana ve tasarımlarıma sahip çıkarak gönül zenginliğimizi de dahil edince her şey çok daha güzel oldu. Tasarımlarımı 3Zagency Showroom'da Recep Demiray etiketiyle bulabilir hatta sahip olabilirsiniz.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…