"Radyocular şarkıya değil isme önem veriyor"

Merhaba Çisil öncelikle nasılsınız, bize biraz kendinden bahseder misin?

Merhaba, teşekkür ederim çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım.

17 Nisan 1989 tarihinde İzmir’de doğdum. Müzik eğitimime Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda klasik gitar ile başladım. Lise sona kadar İzmir’de kaldım. Sonrasında üniversite eğitimim için İstanbul’a geldim. Tüm bu süreçler boyunca müzik ve tiyatro ile her zaman iç içe oldum. Üniversiteden sonra bir de yükseğini yapayım dedim ve Almanya’ya gidip biraz siyasete yönelerek Avrupa Çalışmaları okudum. Eğitimimi tamamladıktan sonra müzik çalışmalarıma devam etmek için tekrar İstanbul’a döndüm. Bu arada tam bir Koç burcu olduğumu da belirtmeden geçmeyeyim.

Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

Müzik serüvenim doğduğum andan itibaren başladı desem abartmış olmam. Ben çok küçükken evimizde bir klavye vardı. Daha doğru düzgün yürümeye başlamamışken hep klavyeye doğru gitmek istermişim. Annem de beni sürekli başına oturturmuş. Bana hep saatlerce başında oturup bir şeyler çalmaya çalıştığımı söyler. Hatta resimlerim bile var. Bir de oyuncak mikrofonumla sürekli şarkı söylermişim. Ben tabi bu kadar eskiyi hatırlamıyorum. Biraz daha büyüdüğümde televizyonda duyduğum melodileri tek elimle çalmaya, çıkarmaya çalışırdım. Yapıyordum da. Hatta bir dönem Titanik filmi yeni çıkmıştı ve ben de hemen melodisini çıkartmıştım.

İlkokul çağıma geldiğimde Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda klasik gitar eğitimi almaya başladım. Lise ve üniversite zamanlarımda da aktif olarak müzik ve tiyatro ile hep iç içe oldum. Üniversitedeyken bir rock grubumuz vardı. Ritm gitar çalarak solistlik yaptım. Üniversite şenliklerinde, İstanbul’da ve İstanbul harici şehirlerde de çeşitli konserlerimiz oldu. Sonrasında müzik sektörüne profesyonel olarak adımımı atarak 2 profesyonel çalışmamı dinleyenlerin beğenisine sundum.

''Bırak Acıları Ardında" ve ''Bilmezsin" singlenizin çalışmaları nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

“Bırak Acıları Ardında” şarkısının söz ve müziği Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı’ya ait. “Bilmezsin” şarkısının ise sözleri bana müziği de Yunan bir müzisyene ait. Her iki çalışmanın aranjesini Eray Polat üstlendi. Onlara ne kadar teşekkür etsem az.

''Bilmezsin" singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Şimdiye kadar çok kötü bir yorumla karşılaşmadım. Geri dönüşlerden gayet memnunum.

Bir şarkının hit olacağını anlamak mümkün mü?

Bu işin bir kesin bir matematiği olduğunu zannetmiyorum. Ne kadar güzel ve emek kokan şarkılar var. Fakat olmadığı zaman olmuyor işte. Bazen de beklemediğiniz bir şarkı insanların diline pelesenk olabiliyor. Doğru zamanda doğru projeyi doğru kişi ile yapmak gerekiyor sanırım. Önemli olan o zamanı yakabilmek.

Müzik adına neler yapmak istiyorsun? Şu an yapmak istediklerinizin neresindesiniz?

Müzik adına olabildiğince üretmek de üretmek ve her yaptığım şarkıda daha iyi olmak istiyorum. Yıllar sonra da müzik piyasası içerisinde sağlam bir yer edinmek istiyorum. Bunun olması için de canla başla çalışmaya devam edeceğim.

Piyasada kalıcı olacağına inanıyor musun?

Piyasa içerisinde daha çok yeniyim. Şu an emekleme döneminde olduğumu varsayıyorum. Bunun yürüme ve koşma dönemleri de gelecek. Çünkü üretmeyi ve çalışmayı seven, gözlem yapan, öğrenmeye aç bir insanım.

Yerli yabancı olarak kimleri dinliyorsunuz?

Dinlediğim birçok isim var aslında. Her ne kadar yaptığım tarz ile paralel olmasa da deep house tarzını çok seviyor ve dinliyorum. Oscar and the Wolf, Odesza, David August, Solomon dinlediğim isimlerden bir kaçı. Onun haricinde Sia, Coldplay, Lady Gaga çok dinlerim. Yerli olarak son zamanlarda Kalben’i çok başarılı buluyorum. Sezen Aksu, Sıla, Mabel Matiz, Ceylan Ertem, Pinhani gibi isimler de gerçekten büyük bir zevkle dinlediklerimden bir kaçı.

Cover yapmak istediğiniz şarkı var mı?

Aklımda bir kaç tane var. Ama şimdiden paylaşmasam daha iyi galiba.

Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapılmalı ayakta kalabilmek için?

Türk Pop müziğinin gün geçtikçe basitleştirildiğini düşünüyorum. Daha basit ezgiler, daha basit sözler yazılıyor git gide. Sanırım daha kolay akılda kaldığı ve dile dolandığı için. Bir de bunun yanında inanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Bu tüketime ister istemez ayak uydurmak lazım. Dolayısıyla üretmek ve ürettiğini söyleyebilmek de yararlı bir özellik. Ayakta kalabilmek için gerekli tabi.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyocuların kesinlikle büyük bir önemi var. Çünkü hepimiz sürekli işimizde gücümüzde ve yollardayız. Dolayısıyla ya kendi şarkı listemizi açıyor ya da radyo dinlemeyi tercih ediyoruz. Fakat maalesef radyocularımız daha çok belirli isimlere önem veriyor ve sürekli o isimlerin şarkılarını çalıyorlar. Yeni çıkan isimlere şans verilmez ise biz nasıl bir yer edinecek ve ürettiklerimizi halka ulaştırabileceğiz? Yeni çıkan isimlerin de ileride önemli olabilecekleri ihtimali neden düşünülmüyor bilmiyorum. Biz insanlara ulaşabilmek adına müzik yapıyoruz. Aksi halde evde kendimiz çalar kendimiz söylerdik.

Düet yapmak istediğiniz bir isim var mı? Kimle bir düet yapmak istersiniz ve neden o kişi?

Sezen Aksu ile düet yapmayı gerçekten çok arzu ederim. Kendisi bir efsane olduğu için gerçekleştirmek istediğim hayallerimden bir tanesi.

Birçok ses yarışmaları oldu, yarışmalar hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Güzel fırsatlar sunan platformlar tabii ki. Kendinizi gösterme şansını sunuyor size. Ama yarışma sonrasında ne kadar kalıcı olabiliyorsunuz orası muamma.

Piyasada birçok yeni şarkıcı var sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir?

Benim özelliklerim şunlar, bunlar demek doğru olmaz. Zaman geçtikçe dinleyiciler bunları görmeye başlayacak ve karar vereceklerdir. Ben şu an Çisil Egeli diye birisinin varlığını ortaya koymaya çalışıyorum. Gerisi dinleyicilerimize kalmış (Gülüyor).

Topluma mal olmuş bir sanatçı nasıl olmalıdır?

Topluma mal olmak çok büyük emek ve zaman gerektiren bir şey. Bunu kendi karakteriniz ile de göstermek gerekir. Sanatında farklı farklı konulara ışık tutan ve halkla iç içe olabilmeyi başaran insanların halka mal olduğunu düşünüyorum.

İsminiz orjinal mi? Birde anlamını merak ediyorum…

Evet, ismim orjinal. Hep sağanak başlamadan önce yağmur çiseliyor veya çisil çisil yağmur yağıyor derler. Muhtemelen duymuşsunuz. İşte o benim (Gülüyor).

Müzik piyasasındaki cinsel ayrımcılık hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sadece müzik piyasası için değil, her şey için geçerli maalesef. Günlük yaşantımızda bile sık sık karşılaştığımız acı bir durum. Dolayısıyla müzik piyasası içerisinde de var. Keşke olmasa tabi, ama yapacak bir şey yok.

Sevgilinizi kıskanır mısınız?

Öyle durduk yere krizlere giren biri değilim ama bir durum olur ise tabi ki kıskanırım.

Bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Aslında günüme göre değişkenlik gösteriyor. Ama mesela sabah kalktığımda mutlaka güzel bir kahvaltı yapar ve kahvemi içerim. Sonrasında artık ne yapacaksam koşuşturma başlar. Mutlaka gün içinde yürüyüşümü de yaparım bu arada.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bizi dinlemeye devam edin