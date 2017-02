Popstar Abidin Özşahin

TV DÜNYASINA DAMGA GİBİ DÜŞEN EN GÖZDE İSİM; POPSTAR ABİDİN ÖZŞAHİN

TV sektöründe gündemden hiç düşmeyen yarışma programıyla tanıdığımız, genç kızların kalbini feth eden isim Popstar Abidin gazetemize röportaj verdi. İşte o röportaj;

Röportaj: Dilek Köroğlu

Öncelikle gazetemize vermiş olduğunuz röportajdan ötürü teşekkürlermizi sunarız. Neler yapmaktasınız biraz bahseder misiniz?

Ben de bu güzel imkanı tanıdığınız için Önce Vatan Gazetesi ailesine ve size teşekkür ederim. Bir yaşam biçimine dönmüş müzik hayatıma devam etmekteyim diye başlamak isterim. İnsanın sevdiği ve mutlu olduğu işi yapıyor olması özellikle günümüz şartlarında sanırım biraz lüks. Ve ben de bu lüksü yaşamanın tadını çıkarıyorum. Yani anlayacağınız müzik ve sanata dair ne varsa sonuna kadar yaşıyorum. Ama sadece müzik yok tabî ki hayatımda. 2017 yılı itibariyle blog.nerdeindirim.com sitesinde de Yıldıznağme adıyla köşe yazılarımı müzik ve sanat severlerle paylaşıyorum. Onun dışında kendi yapım şirketimde devam eden yoğun bir iş tempomuz var. Bir yandan müzik çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan da hem reklam müzikleri yapıyor hem sahne projelerimizi gerçekleştiriyorum. Anlayacağınız oldukça yoğun geçen bir iş temposu ve bitmek bilmeyen seyahatlerimiz oluyor.

Yen Single çalışmalarınız var mı?

Şu an için piyasaya sürdüğümüz yeni bir albüm ya da single çalışmam yok ama dinleyiciyle buluşmayı bekleyen bitmiş projelerim var. Biraz ağırdan alıyorum malum 2016 yılı ülkemizde yaşanan tatsız hadiseler sebebiyle çok da kolay olmadı hepimiz için. Şimdi biraz daha umutluyuz lakin doğru zamanın geldiğini hissettiğimiz bir dönemi bekliyorum. Her ne kadar dinleyici ile buluşmasa da yeni şarkılar hazırlamaya devam ediyorum.

Son hızla sahne çalışmalarınız devam ediyor fakat yine de sizi Tv ekranlarında pek göremiyoruz!

Öncelikle televizyonda dinleyicimiz ve hedef kitlemizin ortak bir platformda buluşabildiği programlar yok denecek kadar az. Bir sanatçı olarak müzikle ya da bir çok başka konuda anlatmak istediklerimizi anlatabileceğimiz içi dolu programlara ben ve benim gibi düşünen bir çok sanatçı arkadaşım da hasretiz.

Müzik dışında farklı sektörlerde atılım sağladınız mı?

Müzik hayatımın 23 yılı sahne önünde geçti. 2007 yılında kendi yapım şirketimi kurdum 2013 yılında müzik yapımcılığının yanında reklamcılık alanında da bir şeyler yapmaya karar verdik. Her koşulda müzik hep hayatımdaydı. 2015 yılında bir tasarım firması kurarak el yapımı tasarımlardan oluşan ürünlerde üretmeye ve bunları tüketicilerle buluşturmaya başladım. Bu tasarım tamamen hobi olarak yaptığım bir şeyken talep görmesi sebebiyle biraz daha işi ciddiye alalım dedik. Tabi müzik kadar konuya hakim olamasak da kısa bir süre içinde bu işlerinde nasıl yürüdüğünü öğrendik. Şuan özel siparişler alarak gerek kendimin gerekse bizimle çalışan tasarımcı arkadaşlarımızın ürünlerini tüketiciyle buluşturuyoruz. Reklamcılık alanında her ne kadar işin içinde müzik olsa da, olayın sadece reklam müziği üretmekten ibaret olmayan zor ve önemli bir tarafı da var.Yani söz yazarı, besteci, yorumcu veya müzisyen olmanın dışında bir yapımcı, bir reklamcı, bir işadamı oldum diyebiliriz.

Şu anda hedeflediğiniz noktada mısınız?

Bir hedef belirlersiniz, bu hedefe ulaşmak için plan ve strateji geliştirirsiniz ve bu doğrultuda çok ama çok çalışırsınız. Her şeye rağmen sizin dışınızda gelişen bazı durumlar hedefinize ulaşmakta zorluk çıkarabilir. Bir çoğumuzun hayatında olabileceği gibi. Bu yüzden ben hiçbir zaman imkansız hedefler koymadım kendime. Müziği seviyordum müzik yapmaya başladım. Daha geniş bir kitle ile buluşmak istedim kendi alanımda bir yarışmaya katıldım. Profesyonel bir müzik adamı ve prodüktör olmak istiyordum zamanla bu hedeflere ulaştım. Ama insanız her ulaşılan hedefin yerini bir başka hedef alıyor. Su hep aşağı akar. Önemli olan bir hedefe ulaşmak değil ki o ulaştığınız hedefi geliştirebilmek de çok önemli. Ben bazı hedeflerime ulaştım bundan çok daha iyi sonuçlarda olabilirdi, bundan daha kötü durumlarla da karşılaşabilirdim. Ama sanırım bunca zamandır yaptıklarım bir temel oluşturmuştur. Bundan sonrası için neler yapacaklarım şimdi daha önemli.

Popstar yarışmasından bugüne kadar sizden desteklerini esirgemeyen isimler var mı hayatınızda?

Kendi sosyal yaşamımda beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini ve inancını benden esirgemeyen çok kıymetli insanlar tabi ki var. Ama sektörden birilerini kastediyorsanız bu sektörde öyle bir dünya maalesef yok. Dedim ya bu bir sektör, bu bir ticari alan. Herkes daha çok kendi menfaatleri doğrultusunda yanınızdadır ki bu da sonsuza kadar devam etmez. Aynı bir otobüs durağı gibi. Birileri sizinle yolculuk eder bir sonraki durakta iniverir sonra bir başkası biner. Bu çokta yadırgamadığım bir döngüdür. Bu piyasada hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar bir çevreye sahipsinizdir ama bir o kadar da yalnızsınızdır.

Şarkı sözü yazmaya devam ediyor musunuz?

Lise yıllarımdan bu yana şarkı sözü yazarım. Ama bu da çalışmayla gelişen bir durum. Her gün biraz daha gelişiyorum sanırım. Bir de şarkı sözü yazmak çok içten gelen bir şey yani terk etmeniz çok zor.

Son zamanlarda müzik yarışmalarından en popüler yarışma olan ‘O Ses Türkiye’ hakkında neler düşünüyorsunuz?

Açıkçası çok izlediğimi söyleyemem iş tempomdan dolayı. Ama sonuçta hizmet edilen konu müzik. Burada benim gibi düşünüp daha geniş kitlelerle buluşmayı hedefleyen yetenekler katılıyor. Ya da bir televizyon yapımı olduğu için sahne önü veya sahne arkasında çalışan yüzlerce insana bir iş imkanı sağlıyor. Bu sevindirici bir durum. Öte yandan bu yarışmalara katılan insanların daha realist bir açıdan da bakmaları gerekiyor çünkü burada amaç sektöre yeni birilerini kazandırma odaklı olmaktan çok jüri üyelerinin yarıştığı bir platform. Yani katılımcıların bunun farkında olmaları önemli. Kötü mü? Dediğim gibi hayır aksine güzel. Müziğe gönül vermiş bir çok insana kendini tanıtması ve göstermesi için sunulan bir fırsat.

Günümüzdeki yorumculardan favoriniz olan bir isim var mı?

Benim için yorumcu demek bir şarkıyı söylediğinde duygusunu tamamen karşıya geçirebilen insan demek. Yani bir şarkıyı dinlediğimde tüylerimi diken diken etmiyorsa neşeyi, hüznü, acıyı ve kederi bana hissettirmiyorsa benim için vasat bir yorumcu olarak kalıveriyor. Son yıllarda bu kriterlere uyan yorumcu sayısı çok azdır. Ama sesini yorumunu gıptayla dinlediğim sanatçılar elbette var. Ama illaki bir isim derseniz son dönem olarak kabul ederseniz hemen aklıma ilk Halil Sezai gelmekte.

Ülke gündemi terör olaylarının başında müzik sektörü etkilendi. Düşünceleriniz nelerdir?

Evet bu çok ciddi bir konu. 2016 yılı içinde 5 konserimiz iptal oldu. 6 konserimiz ertelendi 6 konserimizi de gün aşırı terör saldırıları arasında gerçekleştirebildik. Terör hiç birimizin kabul edebileceği bir eylem türü olamaz. Özellikle can kaybı da yaşanıyorsa. Bir kişi de hayatını kaybetse birden fazla insan da hayatını kaybetse bir yurttaş olarak içimiz eşit oranda yanmakta. Çünkü bu tür saldırılarda vurulan, öldürülen hepimiziz. 2017 ocak ayında bazı konserlerimizi biz de bilerek ve isteyerek erteledik. Kalabalık bir ortamda can güvenliği zafiyeti olmaması için. Ama şöyle de ince bir çizgi var. Bir konserde geçimini sağlayıp evine ekmek götüren sadece sanatçı değil. Küçük bir örnek vermek isterim ; bir konser anlaşması yaptığımızda benimle beraber en az yedi müzisyen, bir sahne asistanı, bir tonmayster, bir tur menajeri oluyor. Bu totalde on kişi demek. Bu insanlar bu işlerden para kazanıp faturalarını ya da kiralarını ödüyor bu paralarla çocuklarının eğitim ve sağlık giderlerini karşılıyor. Şimdi bu durumda ne yapılması gerek çok bıçak sırtı bir durum. Taksici yolcu almaya devam ediyor, öğretmen sınıfta dersini anlatıyor, marketler, giyim mağazaları, ürünlerini satıyor, milletvekilleri çalışmalarına devam ediyor, kuaför saç kesiyor vs diyerek burada en çok mağduriyeti görsel sanatlarla uğraşanlar, müzisyenler ve sanatçılar yaşıyor. Konser demek hep eller havaya demek değil ki. Biz bu topraklarda ninnilerle, ağıtlarla büyümüş bir toplumun çocuklarıyız. Bizler yeri geldiğinde acılarımızı şarkılarımızla da paylaşmak isteriz. İnanın hiçbir sanatçı da bir terör saldırısı yaşandığında güle oynaya işini yapmıyor. Bunun çözümü maalesef bende yok ama bir farkındalığa parmak basmak istedim. Umut edelim de bu coğrafyada yaşayan insanlar dertsiz tasasız, güle oynaya şarkılarla bir hayat sürsün.

Bu kadar özel sözler yazan, besteleyen müzik adamının hayatında AŞK neresinde?

Aşk benim hayatımın merkezindedir. Tabi aşk yaşandıkça anlam kazanan bir kavram. Aşk öyle kolayca ağızdan çıkan üç harfli bir kelime değildir. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın demiş Şems-i Tebrizi.

Evlilik düşünüyor musunuz?

Bir doğuma, bir ölüme, bir de evliliğe hiçbir şey yapamazmış insan. Bir bakıma ben düşünmüyorum desem ya da düşünüyorum desem her şey nasip ve kısmet. Bazı şeyler irademiz dışında, olanı oldurmayan, olmayanı da olduran bizler değiliz.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bir arada huzur içinde yaşayabilmenin tek yolunun yumuşak bir kalp ve koşulsuz sevgiden geçtiğini unutmamalarını istiyorum.