Pınar Soykan, Bir Konuşursa “Mesela”

Pınar Soykan'ın yeni teklisi "Mesela", Soykan Production etiketiyle karşımıza çıktı.

Sözü ve Müziği Melda Gürbey'e, düzenlemesi Toylan Kaya'ya ait olan "Mesela"yı müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşayan Pınar Soykan'ın daha öncesinde “Yokum Ben” şarkısı da büyük ilgi görmüştü.

Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan ve o güzel sesini bizlerle buluşturan Pınar Soykan ile bizlerde bir araya geldik. Duymadığınız, bilmediğiniz detaylarla sizlerle...

Merhaba Pınar Hanım nasılsınız?

Çok iyiyim Elif'ciğim. Sen nasılsın?

Geçtiğimiz aylarda 'Mesela' adlı çok güzel bir parça çıkarttınız. Şarkıdan biraz bahseder misiniz?

Şarkı bana sevgili Melda Gürbey 'den bir sene önce geldi Elif fakat ben arayış içindeydim karar veremiyordum. Daha sonra aranjörüm Toylan Kaya "gel bir bunu deneyelim" dedi. Demosunu okuduk fakat bir eksik vardı bir şey olmalıydı. Biz de değişikliğe gitmeye karar verdik ve şarkının nakaratını farklı bir yere çevirdik. Hem akılda kalsın hem de kolay sözler olsun istedik ve bunu başardık.

Sözleri biraz sitemkâr sanki bir hikâyesi var mı?

Aslında amacım dünya da çoğu kadının yaşadığı aldatılma duygusunu vurgulamaktı. Biliyorsun ki Elif, günümüzde kadın haklarına çok önem verilmekte ama eminim ki ülkemizde bu haklardan birçok sebeplerden dolayı yararlanamayan kadınların olduğunu düşünüyorum. Bu yüzdende klibimde bu konuya yer vermek istedim. Kibin şarkının sözleriyle de örtüşmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Klip nerede çekildi, çekimler ne kadar sürdü?

Zekeriyaköy'de bir villa da sevgili yönetmenimiz Bilal Yalçın tarafından çekildi. 50 kişilik bir ekiple 22 saatte tamamlandı. Amacımız hikâyesi olan bir ev bulmaktı. Samimi bir ortam, huzur dolu bir ev yaşantısını vurgulayabileceğim, aynı zaman da hayal kırıklığı sonrası yaşanan duyguları yansıtabileceğim mekân burasıydı. Bu konuda destek olan tüm ekibe teşekkür ederim.

Mesela üzen sevgili nasıldır?

Meselaaaaaa üzen sevgili; ilişkiye değer vermeyen, sadakatsiz davranan karşısındakini hiçe sayan, çok seviyorum deyip aslında ilişkiye yıllarını harcayan… Ya da sevgilisine devamlı hediyeler alıp, aşk sözleri söyleyip aynı zaman da gizlice sevgilisini aldatıp üzen kişiler de vardır.

Hayatımızda ne kadar çok meselalar vardır? Bu kime göre değişir?

Evet, Elif. Neredeyse her cümlenin başında, sonunda, ortasında hep bir “örnek”, “mesela” vardır. Bir şey anlatırken de mutlaka “mesela” deriz. Flim de, şarkı da, tiyatro da her yerde meselaaa…

Bundan hemen hemen bir yıl önce ‘Yokum Ben’ adlı parçanızla çıkmıştınız. O da çok başarılı bir parça olmuştu, biraz da ondan bahsetmek ister misiniz?

‘Yokum Ben’ çok sevildi ama şöyle bir şey var, aslında ben 2.albümümde şarkıyı slow (yavaş) okumuştum daha sonra aranjörüm Toylan; “bence bu şarkıyı hızlandıralım, çok farklı bir yere gider” dedi. Düşündüm, taşındım ve “denemekten ne çıkar” dedim. İyi ki de yapmışım. Farklı bir tarz oldu benim için, ben bir de yavaş şarkıların hızlandırılmış, güncelleştirilmiş hallerini çok beğeniyorum. (-tabi hepsi için söylemiyorum bunu)

“Ben Benim, Yine de Teşekkür Ederim”

Şarkımı youtube de dinleyenler “aaa Seda Sayan yeni şarkı yapmış. Yok, Ebru Yaşar okumuş,” gibi yorum yapmışlar. Bu çok güzel bir şeydi. Zaten Seda Hanım’ı da, Ebru Hanım’ı da çok beğenirim, çok iyi şarkı okurlar. Ne mutlu bana:)

Onun sözleri de çok etkileyici ve hareketliydi ne dersiniz?

Evet, sözleri etkileyici, akılda kalıcı ayrıca hareketliydi ve insanlar tarafından çok çok beğenildi. Unutulmadı yenisi gelince, hala da dinlenmekte şarkım…

Klibi sahil kenarında çekildi. Zorlandığınız anlar oldu mu?

Ah; sorma Elif. Sahil kenarı hem de ne sahil dondummmm :) Denize mi girmedim, elbisem mi yırtılmadı, tir tir titriyordum… Bir ara vazgeçmeyi bile düşünmedim değil yani :) ama yine çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Klip 17 saat sürdü, akşamı da bekledik havadan çekimler için uzaktan görüntü aldık. Uçurum kenarında bir yerde oturdum. Aslında sonun da oradan atlayacaktım… Yok, yok şaka :)

‘Yokum Ben’in remixinin bu kadar çok beğenileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Aslında ben böyle bir şey düşünmedim Elif ama yeni bir şarkı çıkınca djler beğenirlerse, hemen çalışma yapıyorlar. Buradan da hepsine teşekkür ederim…

Aslında bunun dışında çoğu şarkınızın remix hali bulunuyor, hareketli şarkıların avantajı nedir?

Açıkçası ben slow şarkı söylemeyi daha çok seviyorum ama halk daha çok dinamik şarkılardan hoşlanıyor. Bu yüzden de şarkılarımın çoğunda remix var. Ve bir çok kitleye ulaştı.

Diğer şarkılarınızdan da bahsederseniz neler söylersiniz? Sizin için en hit ve en in hangisi oldu?

Tabii ki hepsi benim göz bebeğim Elif’ciğim ve ben her birini severek isteyerek okudum sonuçta ama ‘Mesela’nın yeri çok farklı. Beni başka bir yere taşıdı. İnsanlar gün geçtikçe kendilerini geliştirmeliler ben de bunun için çaba sarf ediyorum. Tabi ki en son yaptığım bir öncekinden daha in ;)

“Güzel Dönüşler İçin Teşekkürler”

Farklı bir tarz farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Güzel Şarkıcı, “Çok güzel geri dönüşler aldım ve almaya devam ediyorum. Her gün yüzlerce videolar alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Soykan Production (Prodüksiyon) sizin şirketiniz. Bu şirketin avantajları ve dezavantajlarından bahseder misiniz?

Bu işe ilk başladığımda çok zorluk çektim Elif. Görüştüğüm firmalar “sadece logomuzu basarız ve gerisine karışmayız” dedi. Dedim, “Madem durum böyle o zaman kendi firmamızı kuralım ve oradan devam edelim” zaten artık çoğu sanatçı kendi firmasını kuruyor. Çünkü çok öncelerde firma bütün her şeyi ile sanatçıyı sahipleniyordu şimdi ise öyle değil, kendiniz yapmak zorundasınız!

Müzik ile ilk olarak nasıl tanıştınız? Profesyonel olarak müzik yapmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında bu çok uzun bir hikâye, klişedir ama ben de banyoda fön tarağı ile şarkı söylemeye başladım :) İlkokul da müzik dersim hep çok iyiydi. Herkes flüt çalarken; ben org çalıyordum. Hem de nota bilmeden, direkt kulaktan alabiliyordum sesleri, tonları… Daha sonra ortaokul da koro derken lise de ve sonrasında belediye konservatuarı “şan” dersleri… Hep bir müzik bilgim vardı ve daha sonra tam anlamı ile profesyonel bir albüm yapmaya karar verdim. İlk önce şan dersleri aldım, buradan sevgili Fatih Ertür hocama da çok teşekkür ediyorum tekrar…

Bu sıralar neler yapıyorsunuz konserler ya da canlı sahneleriniz var mı?

Single 15 Ocak’ta çıktı. Daha çok yeni, tatlı heyecanlar yaşıyorum:) tabii ki konserlerim, imza günlerim olacak. Şu an hepsini sıraya koyduk, ilerleyen zamanlarda çokça duyacaksınız…

Bir şarkıyı ve şarkıcıyı iyi yapan ve kötü yapan şeyler nelerdir sizce?

Bir şarkı ya iyidir ya da değildir! Bunun şarkıcıyla bir değeri yoktur, önemli olan şarkının sahibini bulmasıdır. Şarkı ulaşınca, sahibini de bilirsiniz.

Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz?

Bundan sonra için daha çok çalışmak, milyonlara konser vermek, en iyisini yapmak istiyorum Elif.

Popüler olmakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce kimler popüler?

Ben sadece işimle anılmak isterim. Popülerlik bana göre değil, benim için yapılan iş önemlidir. Gündemi meşgul eden, çok popüler sanatçılarımız var; saymakla bitmez :)

Günümüzde sosyal medya sayesinde çok fazla popüler olan insanlar var. Bu insanların haklı bir şekilde yer edindiklerini düşünüyor musunuz?

Sosyal medya olmazsa olmazımız oldu... Ama bu müzik sektörünü etkilese de ben hala fiziki temastan yanayım. Bu sebeple birçok ulusal kanala ve müzik kanalına reklam verdim, onlar gibi olmamak adına kısa vadeli reklam peşine düşmedim. Çabaladım ve hak ettiğimi istiyorum. Fazlasını değil...

Şu sıralar en çok dinlediğiniz beş şarkı desem neleri söylersiniz?

Simge Sağın- Üzülmedin Mi?

Sıla- Muhbir

Oğuzhan Koç- Vermem Seni Ellere

Aleyna Tilki- O Sen Olsan Bari

Ersay Üner- İki Aşık

Bu sektörde kimi çok başarılı buluyorsunuz?

Sıla’yı çok beğeniyorum ve takdir ediyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu sohbetimizi okuyan herkese teşekkür ederim. Bizlere destek verilerse bizler daha iyi işler yapmış olacağız. Sana da çok teşekkür ederim Elif. Muhteşem enerjin var ve çok başarılı olacağına eminim. Sevgiler...

Doğum Tarihi:24.04.1980

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Değer vermek

En sevmediği huyu: Takıntı

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Mor

En sevdiği çizgi film: Tomm ve Jerry

En sevdiği söz: Kendine iyi davran

Söyleşi: Elif Günay