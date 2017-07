PEMBE ve MOR DÜŞLER YOLCULUĞU’NDA MİNE ARASAN

Hayata Bir Çocuğun Gözleriyle Bakan,

“Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdim. Altı yıl reklamcılık sektöründe çalıştım. Uzun yıllar sanat danışmanlığı yaptım.” diyen Mine Arasan ile mor renkli bulutlar üzerinde sanat yolculuğuna çıktık. Avucumda benim için boyadığı kıymetli taşa baktım, bir de Mine’ye. Mine’nin yansımasıydı. Yazarken kalemim mor renge büründü.

Doğduğun gün renkleri mi yuttun?

- Haziran gülüşünde doğmuşum. Güneş sıcaklığı ve sevgisiyle yıkamış beni. Yağmur gökkuşağını armağan etmiş. Tüm renkler içime kaçmış. Bundandır ressam oluşum.

Mine, sanat yolculuğuna sevginin renkleri ile koştu, ya sonra?

-4,5 yaşında ki bir çocuğun coşkusu ile çevremden almışım sevginin renklerini. Oyuncaklarım; rengârenk boya kalemleri, kâğıtlar, tebeşirler olmuş. Çocukça çiziyor, duvarları da karalıyordum. İlkokulda sadece resim dersi, defter ve kitaplar bana yetmiyor, dünyayı boyayasım geliyordu. Hava kapalı olduğu zaman gökyüzüne güneş çizmek istiyordum.

Ve ortaokul yıllarında dergilerde karikatürlerim ve desenlerim yayınlanıyordu. Lise yıllarında büyümeye başlamakla beraber ressam olma sevdam beni Güzel Sanatlar Fakültesi’ne götürdü. “Ressam meslek mi?” diye babamın karşı çıkması, beni aç kalmama ve suskunluğa itti. Neticede zafer benimdi, izin çıkmıştı ama 5 kuruş bile harçlık yoktu.

“Koş Mine koş zorlu sanat yolculuğu seni bekliyor!” dedi zihnim. İnsan isteyince her şey oluyor. Neler yapmadım ki.

Çocuklarla yaşıyorum. Resim – gravür – seramik atölyelerinde büyüklerle ve çocuklarla çalışmalar yaptım. Sanat fuarlarına ve çalıştaylara katıldım. Kitap kapakları ve şiir kitaplarına desenler çizdim. Sevgi ve sanat üzerine yerel gazetelerde yazılar yazdım. Türkiye genelinde, hastanelerin çocuk polikliniklerine hasta çocuklarla duvar resimleri yaptım. Yurt içi ve yurt dışında 66 kişisel, yüzlerce karma sergiler gerçekleştirdim.

Zamansız yaşamayı anlat bana

-Dokunduğum her şeyi boyadığım için evin her yeri atölyem yani çalışma alanım. Ben, benimle ve zamansız yaşıyorum. Sabah mor sevgiyle başlıyorum kahvaltıya. Denize banıyorum parmaklarımı. Güneş oturmuş karşıma gülümsüyor. Doğa pembe ve iyilik çiçekleri koymuş masama. Sokak canlarım sevgiyi, çocuklar masumiyeti ve hep çocuk kalmayı armağan ediyorlar. Çalışma zamanı, kendimi kendimle çarpıp boyuyorum, çiziyorum, yazıyorum. Mine zamanı kutuya koydu anahtarını denize attı. Zamansız yaşamam bundandır. İçimde matruşkalar var. Eş, anne, ressam, şair vs. Kısaca galeri, kurum, kültür merkezinde sanat danışmanlığı. Çocuklarla ve büyüklerle resim, seramik, gravür çalışmaları, yerel gazetelere sevgi ve sanat yazıları. Sanat fuarları, festivaller, çalıştaylar, sergiler, çocuklarla duvar boyamaları, okullarda söyleşi. 2 adet şiir ve desen kitabım ve (Hayatı Gülümseten Sanatçı) adlı sanat kataloğum yayınlandı.

Aldığın ödüllerden bahseder misin?

-Bilimsel eserler ve İsviçre’nin rota vizyon yayınevleri illüstrasyon resim yarışması özel jüri ödülü, Tekel resim yarışması 3. lük ödülü. Uluslar arası Margarita ödülü. Ex-Libris bienali başarı ödülü,

İtalya ortona ex-musicis yarışması 3. lük ödülü, Mevlana barış ödülü, Yeşil marmara gazetesi yılın sanatçısı ödülü, Truva kültür sanat yılın sanatçısı ödülüne sahibim.

Seni en çok etkileyen ödül ya da iz bırakan eserler?

-Türkiye genelinde yapılan ankette, Mevlana Sevgi ve Barış Derneği tarafından, plastik sanatlar kategorisin de yılın sanatçısı ödülünün bana verilmesi. Türk Ex-Libris sanatçılarının Roma’da açtığımız sergi katalog kapağında benim eserimi kullanmaları, ödül değil de nedir?

Fako Actavis sponsorluğunda gerçekleşen, sanat hayatımı anlatan kataloğumu aldığım gün. Ve tabi 1980 yılında oğlum Aras’ın doğumu. Kısacası mutsuzluğu mutluluğa dönüştürdüm hep.

Kişisel Sergilerden Bazıları

-Emlak bank sanat galerisi. Kazım taşkent sanat galerisi. 15. Uluslar arası İstanbul festivali kapsamında retrospektif sergisi. Fransız kültür merkezi. Toprakbank sanat galerisi İstanbul – Ankara. Galeri Oda. Galeri Ares. Tatbiki sanat galerisi. İlhan sanat evi. Desti sanat galerisi Antalya. İstanbul menkul kıymetler sanat galerisi. Hannover – Köln – Berlin –Zürih Başkonsolosuk sanat galerileri. Bitez Yeşil galeri – Dibeklihan – İdart – Babylon – Midtown – Mor sanat galerisi - Gümüşlük - Dibeklihan Bodrum.

Karma Sergilerden Bazıları

-Devlet resim ve heykel yarışmalı sergi. Ankara. Dyo yarışmalı sergi. Antalya Devlet güzelsanatlar galerisi. Atatürk Kültür Merkezi. Habitat 2 sergisi. Türkiye İş bankası özgün baskı yarışmalı sergi Ankara. Türk Ex-Libris sanatçıları sergisi galeri Eralov Roma.

Uluslar arası Nazım Hikmet özgün baskı yarışmalı sergi arkeoloji müzesi. İzmir resim heykel müzesi. Şanlıurfa – Trabzon kültür merkezi Basad sergileri. Özgünbaskı yarışmalı sergi Almare – İtalya. Exmusicis Ortona. 3. Bienal Ex-Libris sergisi İtalya. Jokey kulüp yarışmalı sergi Türkiye geneli.

Tisva sanat bienali Ankara. Pera – Cemal Reşit Rey sergileri. Kadın - Sanat festivali İstanbul. BodrumArt Midilli – Trafo – Sabancı Kültür Merkezi sergileri. Gümüşlük - Haluk Elbe sanat galerisi Bodrum.

Dünyada Eserlerinin Bulunduğu Koleksiyonlardan Bazıları?

Public Library – New York. Hannover – Köln – Berlin – Zürih Başkonsoloslukları.

Aşağı Saksonya eyaleti parlamentosu Almanya – Avusturalya Büyükelçiliği – Amerika – Kanada –İsviçre – İstanbul Borsası – Fako İlaçları – Maestro reklam ajansı – bankalar, kurumlar ve kişiler.

Daha çok yurt dışında adını gördüm. Neden?

-Yurtdışında sanata ve sanatçıya çok değer veriliyor. Ayrıca konsolosluklardan davet alıp gittim. Bir merasime gider gibi sergi açılışına gidiyor ve fiyatına bakmadan eserini satın alıyorlar. Mesela Alman Parlamentosu’na eserim basın, yemek ve törenle duvara asıldı. Horst Milde tarafından. Başkonsolos Mehmet Emre’nin de katılımıyla. Zürih’teki sergimde müthişti. Zürih okulunda çocuklarla kara tahtaya renkli tebeşirlerle resim çizdik. Yurtdışında açtığım sergiler ve etkinlikler bir Türk sanatçısı olarak beni çok gururlandırdı.

Çocuklara Yazdığın Şiirleri Hangi Duygularla yazdın? Bir Şiir desem

-Çocuk ruhu girmiş içime. Düşlerimi çocuk alfabesiyle yazıyorum. Sevgiyi, iyilikleri, barışı fotokopi ile çoğaltıp insanların yüreklerine dağıtıyorum.

Çocukluğumda hapsoldum. Doktora gittim. Büyümeyen çocuk hastalığına yakalanmışım.Tedavisi yokmuş.Pek çok hastanelerin çocuk polikliniklerinin soğuk taş duvarlarına tedavi gören çocuklarla resimler yaptık. Onların gülümsemesini görmek en büyük ödül bence. Nazarlık gözlü çocuklar benim arkadaşım. Fırçamdan taşan renklerle sevgi ve sanatı duvarlara taşımaya devam edelim.

Sakın büyüme Mine mutsuz çocuk kalmasın.

Ağlamalarımı toplayıp/Bulutlara hediye ettim/Yağmur olup toprağı doyursunlar diye./Lütfen çocuklara söylemeyin/Yağmurun gözyaşlarım olduğunu/Çocuk olduğuma inanmazlar/Büyümeye kalkışırlar.

Mine Arasan’ın “Hayatı Gülümseten Sanatçı” isimli sanat kataloğu, “Çizgiden Söze” ve “Aşk Yüreğime Dokundu” isimli iki şiir ve desen kitapları yayınlanmış. Hayata bir çocuğun gözleriyle bakan Arasan, dokunduğu her şeyi resme dönüştürmekte, yüreklere barış ve sevgi renklerini fırçasıyla dokundurmaktadır. Doğanın mavi, beyaz, yeşil fırça darbelerini itina ile kullandığı Bodrum'da yaşamakta. Gümüşlük'te Mine Arasan Sanat Evi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Mine ile yapılan telefon görüşmesinde telefon modelinin önemi yoktur. Her telefonda ”Canıııım” diye konuşmasına başlayan o güzel ve renkli ses sizi bulutlara çıkarır.

Gözlerinin içi gülen değerli arkadaşım; yüreği güzel insan…

Çocuklar adına, doğa adına sevgiler saygılar…

E-posta: minearasan@hotmail.com

RÖPORTAJ: NEZAHAT GÖÇMEN