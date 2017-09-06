Özlem Bozdağ: “İyi sunucu olmak için iyi anlamak ve yorumlamak gerek” 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Sivas’ın Gürün ilçesinde 1993’de Dünyaya geldim ilkokulu orda bitirdim sonra İstanbul’a geldim okul için muhasebe bölümünü yarıda bırakıp insan kaynakları okumaya başladım bu sırada özel bir spiker sunuculuk eğitimi veren Hakan Öztürk’ten ders almaya başladım ayni zamanda dünya mutfağında halkla ilişkilerde çalışıyordum. Şu an aile yerimiz olan küçük bir cafe işletiyorum.

Neden Medya

Medya insanlara ulaşabilmenin ve düşüncelerinizi en iyi şekilde aktarabileceğiniz bir ortam tabi tarafsız olarak

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Hakan Öztürk’ten eğitim aldıktan sonra birkaç yerel kanalda birkaç projede yer aldım.

Örnek aldığınız isimler var mı ?

Nazli Çelik, Uğur Dündar.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Anaokulunda çalışmayı çok isterdim ve önümüzdeki zamanlarda eğitimini almayı düşünüyorum

Medyadaki rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Gereksiz. Bazen abartıldığını düşünüyorum

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim

Diploma almak bakımından okul en iyisi ama kurs pratikte daha iyi

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bu kadar işkolik olmamalıydım onu değiştirebilirdim

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Genelde haberleri kaçırmamaya dikkat ederim gazete okumayı çok severim çok vaktim olmuyor ama özellikle kahvaltıdan sonra

Eğitim çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Muhasebeyi yarıda bıraktığımdan söz etmiştim daha sonra insan kaynakları ve yönetimi okumaya başladım ayni zamanda diksiyon eğitimi ve spikerlik dersleri aldım simdi İngilizce eğitimi ve drama eğitmenlik dersleri almak istiyorum

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Gerçekten zor bir meslek dikkat gerektiren ve en önemlisi kendini geliştirmek iyi sunucu olmak için iyi anlamak ve yorumlamak gerektiğini düşünüyorum

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Bence değil. ülkemizin güzel değil bilinçli insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Evet çok hızlı yayılıyor kullanması ve taşıması daha basit . Daha çok gelişecektir

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Tees Gerritsen’nin Direniş isimli kitabı doğayla iç içe ve ölümle burun buruna ve bu size normal hayatta basit şeyleri aslında ne çok büyük dertler haline getirdiğimizi anlatıyor ve mücadeleyi sadece kendi başımıza kazanabileceğimizi bakış açımı değiştiren bir kitaptı.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Genç girişimcilerin sesini duyurmasında en büyük yardımcı yol gösterici

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hayatta basariyi sadece çok çalışarak değil dürüst olarak ve özgürce kendi düşüncelerinizi ilettiğinizde kazanırsınız. Her yol mubah değildir bizler bu görevi üstlendiğimizde yanlış yapma olasılığımız diğer insanlara göre en az olmalı teşekkürler.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA