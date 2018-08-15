"Özge Pirçek ile Empati Ödülleri Bir Marka Haline Geldi"

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Bildiğiniz gibi medya sektörüne spor spikerliği ile giriş yaptım. Sonrasında programlar canlı yayınlar devam etti. Son zamanlar da oyunculuk da ilgimi çekmeye başladı birkaç projede yer aldım.

Neden Oyunculuk?

Neden oyunculuk derseniz kendimden daha çok bir şeyler katabildiğim doğaçlama yapabildiğim bir alan oyunculuk. Bir projeyi çekim aşamasında ne kadar zahmetli ve yorucu olursa olsun bittiğinde oturup kendimi ve çıkardığım işi izlemek bana çok keyif veriyor.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya dışında yaptığım çalışmalar tabi ki var son 4 yıldır herkesin bildiği Empati Ödüllerini yapıyorum. Bir nevi Özge Pirçek ile empati Ödülleri bir bütün haline gelmiş durumda. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Evet meslekte haksız rekabet duygusunu sık sık hissediyorum. Mesela ben 10 yıldır bu sektörün içindeyim ama saçma sapan bir video çekip hiç bir emek verilmeden meşhur olunup da iş yapabilen insanlara çok kızıyorum. Prim verilmemesi gerektiğini savunuyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya dünyasında az önce bahsettiğim gibi emek verilmeden kazanılan şan şöhret para bunların önünü kesebilecek projeler geliştirirdim.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Ben kendim ile çok barışık bir insanım. Kendimi bu halim ile çok seviyorum sanırım hiç bir şeyi değiştirmezdim.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya ile aram bu sene iyi olmaya başladı. Çünkü sosyal medya ile saniyeler içinde bir şeyi kitlelere ulaştırmanız artık mümkün.

En son Oku filmi projesinde yer aldınız bize projeden bahseder misiniz ?

Evet “Oku Zifiri Katran” isimli filmde rol aldım. Sinop da Boyabat kalesinde gerçekleşti filmimiz. Çok güzel ters köşeleri olan bir korku yapımı. Seçimlerden dolayı vizyon ertelendi ama vizyona girdiğinde herkesin izlemesini tavsiye ederim :)

Sinop’taki çekim süreci nasıl biraz bize bunu anlatır mısınız ?

Sinop’ta çekim süreci çok sancılıydı çünkü ben soğuk iklimi hiç sevmem ve film boyunca çok üşüdük. ( Gülüyor ) onun dışında mükemmel bir ekipti yönetmeninden makyözüne kadar. Herkesin ellerine emeğine sağlık.

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?

İyi oyunculuk benim Tarif etmem yakışık kalmaz çünkü oyunculukta çok yeniyim henüz. Ama role girmek o anda oynadığın kişi olabilmek kendini yeni kişiliğine sokabilmek her şey bir bütün.

Son dönemde pek çok özel etkinlik ve protokol sunumu da yaptınız bize bunlardan bahseder misiniz ? Özel etkinlik ve protokol sunumlarında sizce önemli olan nedir ?

Evet Özel etkinlikler yaptım yapıyorum da. Çok iyi organize olup koordineli şekilde ilerledikten sonra zor olmuyor. Ama isterim ki medyada basının ve sanatçıların bu tarz sosyal sorumluluk etkinliklerine daha fazla yer ve değer verilsin.

Özge Pirçek ile Empati Ödülleri büyük bir marka haline geldi ? Empati ödüllerini anlatır mısınız ? Bu yılki çok ses getiren törenin hikayesi neydi ?

Evet Özge Pirçek ile empati Ödülleri gerçekten bir marka haline geldi. Her geçen sene bir öncekinden daha iyi oluşu yükselen grafiğin göstergesidir. Empati Ödülleri sayesinde geniş kitlelere ulaşabildik. Cok fazla yardımcı olabildiğimiz aileler var Ve artık sanatçılar da daha duyarlı oldular. Benim bu gecelerdeki tek amacım farkındalık yaratabilmekti ve amacıma da ulaştım sayılır.

Otizmli çocuklar ve sosyal sorumluluk anlamında da pek çok çalışma yapıyorsunuz son dönemde yaptıklarınızdan bahseder misiniz ?

Otizm ve down sendromu artık daha farkında olunan durumlar. Bu sağlayabildik.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Ben de hak veriyorum sosyal medya her şeyin önüne geçti şu günde bile zaten daha da devam edecek gibi duruyor. Reklamı geçtim İnternette devam eden diziler bile daha çok takip ediliyor.

Tekrar spor spikerliği düşünüyor musunuz ?

Tekrar spor spikerliği düşünmüyorum. Çok gelen teklif olmasına rağmen ben kendimi tekrar etmek istemiyorum. Farklı deneyimler ile kariyerime devam edeceğim

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Kırmızı Türk bence çok iyi koordine edilmiş mükemmel bir platform. Sıkı takipçilerinizdenim :)

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Takipçilerime buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum zaten her projemde hep yanımda oldular destek oldular bundan sonrası içinde desteklerini sevgilerini isterim