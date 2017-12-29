Özge Biroğlu'yla Küf'leri Püff'ledik

Yep yeni bir yılı karşıladığımız bu günlerde "Benden Size Çiçekler Gelsin…" diyerek herkese çiçekler gönderen Özge Biroğlu, "Küf'leri Püff'lemeyi unutmayın!" diye de uyardı…

Geçtiğimiz aylar Rafet El Roman'ın proje albümündeki "Tek Mevsim" şarkısını söyleyerek bizlere adını duyuran ve Rafet El Roman'ın yıllarca vokalistliğini yapan Özge Biroğlu, şimdiler de "Küf" adında muhteşem bir şarkıya imza attı.

DJ Suat Ateşdağlı'nın aranjesini yaptığı "Küf", El Roman etiketiyle 2017'ye veda ederken çıktı. Ben de yeni yıla ‘Merhaba’ dediğimiz ilk söyleşimi Özge Biroğlu ile yaptım. Şimdi sizlerle…

Merhaba Özge’ciğim nasılsın?

Merhaba canım. Hayallerime yavaş ama emin adımlarla yaklaştığım için çok iyiyim.

Yep yeni bir şarkıyla muhteşem geldin, ne söylersin?

Evet, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kıpır kıpır bir aşk şarkısını dinleyiciyle buluşturduk. Şarkı birkaç gün önce tüm dijital platformlarda yerini aldı. Çok mutluyum Elif’ciğim.

Şarkıdan biraz bahsetsen, kimlerin emeği var?

Şarkımızın adı; “Küf”. Şarkının aranjesi DJ Suat Ateşdağlı imzası taşıyor. Sözleri ve müziği naçizane bana ait. Yaklaşık iki yıl üzerinde çalıştık. Sözlerinde hem aşk hem kırgınlık hem sitem barındırıyor. Kısacası küflü püffflü, müzik zevki ne olursa olsun herkesin keyifle dinleyebileceği, dinlerken kendinden bir şeyler bulabileceği bir şarkı diyebilirim.

Nasıl bir klip bekliyor bizi?

Şarkıyı dinleyiciye yılbaşına kadar ulaştırmak adına zaman kaybetmeden dijital olarak çıkarttık. Klip henüz çekilmedi. Ama tabi ki önümüzdeki günlerde keyifle izleyebileceğiniz bir klip çekmeyi planlıyoruz.

Şarkı için objektif önüne geçtin. Saçında harika görünen çiçekli taçlar var. Çok güzel görünüyorsun. Sen ne diyeceksin?

Canım benim sağ ol. Styling çalışmasını Piel's Aral markası ile Pınar Saral üstlendi. Bazı kostümleri kendim belirledim. Takılar sevgili Şebnem Elif Saral tasarımı. Hem şık hem spor ama en önemlisi kendim olmaya özen gösterdim. Kapak fotoğrafımız da çiçek kullandık. Bunun nedeni şarkının sözlerinde gizli. Şarkıyı dinleyenler ne demek istediğimi anladılar bile…

Geçtiğimiz aylar içerisinde 'Tek Mevsim' adlı parçan yayınlandı. Bu şarkı bildiğim kadarıyla senin uzun süre vokalistliğini yaptığın Rafet El Roman'ın proje albümüydü değil mi? Kimler vardı o albümde?

Evet, söz müzik yazabilen ve yorumlayabilen genç yeteneklere fırsat veren bir albümdü o. 10 tane yetenekli arkadaşım yer aldı albümde. Bu albüm benim için müzik dünyasına attığım güzel bir adım oldu.

O kadar tanınmış isim olmasına rağmen, senin şarkın seni çok duyurdu. Bununla ilgili ne dersin?

Çok teşekkürler böyle düşündüğün için. “Tek Mevsim” eğlenceli, herkesin dinleyip tebessüm edebileceği, mırıldanabileceği bir şarkıydı. Belki o nedenle biraz daha ön planda olmama sebep olmuştur. Ayrıca Rafet El Roman’ın vokalisti olmam ve konserlerde yer almam da dinleyiciye daha kolay ulaşmama olanak sağladı.

Çok güzel bir şarkı yaa! Müziği de o kadar çok sesinle tamamlanmıştı ki…Fakat klibi evde geçen sıradan bir klipti diyebilir miyiz? Şarkıya göre kendini gösteren bir klip olmadı diye duyumlar alıyorum. Sen ne yanıt verirsin?

Sesimle şarkının bütünlüğüne inanan herkese yürekten teşekkür ederim. Klip’e gelince aslında aceleye gelmedi klip. Hatta çok bekledim diyebilirim o klip için. Çünkü o albümde yer alabilmek için birçok elemeden ve halk oylamasından geçtim. Sonrasında şarkının seçilmesi, hazırlanması, doğru zaman vs. derken bir yıl önce çıkarabildik şarkıyı. Klip de proje albümü olduğu için bunu müzik dünyasına ilk adım olarak düşünebiliriz.Yönetmen ne derse ben onu yaptım diyelim. Tabi bir de ilk klip heyecanı...

Sence de aşklar hep tek mevsim mi yaşanır?

Bence her mevsim yaşanmalı aşklar. Yaz aşkı derler ya hani bazen ben ona inanmıyorum. Zaten şarkım diyor ki; Senle hayat tek mevsimden ibaret 'adı yaz'! Yani seversen mevsim hep yazdır.

Peki, senin o albümde en beğendiğin şarkı neydi?

Kendi şarkımdı… Şaka bir yana o albümde yer alan her şarkının tarzı farklı olduğu için hepsi kendi tarzında başarılıydı bence. En azından o albümde insanlar, yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldular. Kimler yoluna devam edecek, zamanla bekleyip göreceğiz

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Proje amacına ulaştı mı sence? Sanki biz çok duyamadık!

Projede yer alan müzisyen arkadaşlar ve Rafet Bey ile birlikte radyo programlarına konuk olduk. Bazı TV programlarına katıldık. Tabi 10 kişiyi bir proje albümünde toplayıp onları tanıtmak çok zor. İnşallah müziğe gönül vermiş herkes hayallerine teker teker ulaşır. Temennim bu.

Sen aynı zamanda şarkılar yazıyorsun. Yazdığın şarkıların bir hikayesi var mı yoksa bir anda ilham geliyor ve yazıyor musun? Şu an hazırda yazılmış kaç şarkın var Özge’ciğim?

Hiç alakası olmayan yerlerde ve zamanlarda birden ilham geliyor Elif evet. Bunu söylediğimde bana gülüyorlar bazen ama gece bile yataktan kalkıp tek gözüm kapalı melodiyi kaydetmek için telefonumu aradığım oluyor. Eğer ses kaydı yapmazsam uyandığımda hiç bir şey olmamış gibi davranabiliyorum. Ama tabi ki tüm şarkılarımda bir hikaye var. Gören de zannedecek ki o aşktan o aşka koşuyorum. Yaşamak istenen duygular, çevremdeki insanların yaşadıkları ya da hayal dünyam bana hikayesi olan aşk şarkıları yazdırabiliyor.

Uzun yıllar Rafet El Roman'ın vokalistliğini yaptın. Kendisi ile nasıl tanışıp bir araya geldin?

2010 yılında ‘Müzik Benim Hayatım’ projesiyle tanıştım kendisiyle.(az önce projeden bahsettim) Bu arada ben muhasebeciydim. Rafet Bey her fırsatta bundan bahseder. Korkuyorum yakında herkes benim ünlü bir muhasebeci olduğumu düşünecek… Sonrasında işten ayrıldım ve Rafet Bey’e vokal yapmaya başladım. Bu arada hayatımda müzik hep vardı. Üniversiteyi yaz tatilinde sahne alarak biriktirdiğim harçlıklarla bitirdim diyebilirim. Tabi ailemin de desteğiyle.

“Rafet El Roman’ın Şarkıları Bir Başka”

Bu kadar Rafet El Roman demişken, “En Sevdiğin 5 Rafet Şarkısı” desem hangilerini söylersin?

En çok 'Elimde Değil' şarkısını seviyorum. Sonrasında, “Sürgün”, “Seni Sevmiyorum”, “Bana Sen Lazımsın”, “Seni Seviyorum”, “Yüreğimle Seviyorum”...Pardon 5 şarkı demiştin. Bu liste böyle uzar gider. Çok şarkı var…

Vokalistliği bırakacak mısın? Kendine nasıl bir yol çizmek istiyorsun artık?

Vokalistliği bırakmadım. Rafet Bey’le sahne almak bana hem deneyim kazandırdı hem de şarkılarımı daha çok kişiye ulaştırma şansı tanıdı. Sahnede sadece vokal yapmıyorum. Solo performansım da oluyor. Şarkılarımı söyleme fırsatı buluyorum. Tabi ki tek başıma konserler vermeyi hedefliyorum. Ama fırsat buldukça onun sahnelerine katılmaya devam edeceğim. Kendisi aynı zamanda prodüktörüm.

Müzik hayatına nasıl girdi, öncesinde zaten bir işle uğraşıyordun o işi neden bıraktın?

Aslında müzik hayatıma sonradan girmedi. Çok küçük yaşlarda sürekli şarkı söylerdim. Şarkı söylemeyi çok severdim. Sesim de şükürler olsun ki Allah vergisi. Yani güzel bir sesi parayla satın alamazsınız. O sizde doğuştan ya vardır ya yoktur. Bu arada ben İktisat mezunuyum Elif. O yaşta insan tam olarak nasıl bir meslek seçeceğine karar veremiyor sanırım. Ama müzik yapmaya karar vermek benim için zor olmadı. Çünkü bu aklımın köşesinde bir yerlerde zaten hep vardı.

“Vokalistlik Bana Yetmiyor”

Artık sahnede sadece vokalist olarak arka planda olmak bana yetmiyor. Çünkü bekleyen bestelerim, içimde volkan gibi patlamak üzere olan hevesim, emeğim ve heyecanım var. Tabi ki bu ego anlamında, ben vokalistlik yapmam anlamına gelmiyor. Sadece amacım şarkıları dinleyiciye doğru yerde doğru zamanda ve mekanda duyurabilmek.

Yıllar önce yaşadığın bir metrobüs kazasında uzun süre yatağa bağlı kalmak zorunda kaldığını duydum doğru mu? O dönemlerin nasıl geçti, nasıl bir dönemi atlattın?

Maalesef! Evet, Elif bir kaza geçirdim ve bir süre yatağa bağımlı kaldım. Yaklaşık 2-3 ay bunun zorluğunu yaşadım. Ama yine de halime şükrediyorum çünkü sonuçta iyileştim ve normal hayatıma dönebildim. O günleri kelimelerle anlatmam mümkün değil. İnsan anca başına gelince anlayabiliyor. Ama kimsenin basına gelmesini istemem. En büyük zenginlik “sağlık”.

Sonrasında tekrar müzik dünyasına nasıl döndün?

Kaza geçirdiğim dönem sahnelerden uzak kaldım. Belimde kırıklar ve yaralar oluşmuştu. Öncelikle annem ve arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı. Hepsinin desteğiyle sonunda ayağa kalktım. Tamamen iyileştikten sonra da işime geri döndüm.

Düzenli Maaşımı Bırakınca: “Tedavi Ol” Dediler

“Öncelikle herkes düzenli maaşımı bıraktığım için bana tedavi olmam gerektiğini söyledi” diyen Özge Biroğlu, “Aslında ben de garantici bir yapıya sahibim. Fakat konu müzik olunca kendimi ben bile tanıyamıyorum. Bu iş gerçekten dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş değil. Emek, sabır, cesaret, zaman, şans, yetenek vs daha birçok şey gerektiriyor. Ben bunların çoğunu aştığıma inanıyorum. Çok emek verdim. Maddi manevi belirsizlikler yaşadım ama artık birçok belirsizliğin geride kaldığına inanıyorum.

Konserler nasıl gidiyor?

Kendi sahnelerim, Rafet El Roman konserleri, single hazırlığı derken yoğun bir yılı geride bıraktım diyebilirim. Bu arada bazı sahnelerde Demet Akalın’a vokal yaptım. Genel olarak 2017 benim için güzel bir geçti. 2018’de yeni single ile heyecanım daha da katlandı. Bu yoğunluğun hiç bitmemesini diliyorum...

Senin için müzik hayatınızın neresinde? Nelerinden vazgeçersiniz ama müzikten vazgeçmezsin?

Müzik benim hayatım. Müzik için yıllarca okuduğum mesleğimden vazgeçtim. Düzenli maaşımdan vazgeçtim. Kısacası, ailem ve müzik benim için olmazsa olmazlardan.

“Müzikte Başarı Olmazsa KOMEDYEN Olacağım”

Bizim bilmediğimiz Özge Biroğlu'nu anlatan güzel şarkıcı “Müzik sektöründe başarıyı yakalayamazsam komedyen olmayı planlıyorum” dedi ve ekledi: Bunu beni tanıyan herkes söylüyor. Onları çok güldürüyormuşum. İnşallah onları kendime güldürmem…

Sence bu sektörde en zor olan şey nedir?

Bu sektörde, genelde kimse kimseye yardımcı olmak istemiyor. Tabi ki aralarında yardımcı olmayı sevenler de var. Şükürler olsun ki ben destek olmayı sevenlerle çalışıyorum.

Hiç yapmam dediğin bir müzik türü var mı?

Bunu hiç düşünmedim Elif. Hepsini tek tek denemek lazım bunu anlamak için…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin Özge?

2018 onlara huzur, sağlık, mutluluk, aşk, para ve en önemlisi hayallerini getirsin. KÜF 'ü bol bol dinlesinler. Dinlerken sözlerine de kulak versinler. Mutlaka şarkının hikayesinde kendilerinden bir şeyler bulacaklar. Dans etmeyi unutmasınlar ve hayallerinden asla vazgeçmesinler diyorum. Senin de yeni seneye başlayan ve gerçekten çok iyi giden röportaj/ söyleşilerinde yeni yıla benimle başlaman çok mutluluk verici. Umarım birbirimize şans getiririz. Dostluğumuz baki oldun canım. Herkese sevgiler…

Doğum tarihi: 25. 04. 85

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Her durumda güler yüzlü olmak.

En sevmediği huyu: İnsanları kırmamak için fazla taviz vermek.

Uğurlu sayısı: 1

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Pembe

En sevdigi çizgi film: Koyun Shaun

En sevdiği söz: İmkansız yoktur. Zor vardır.

Söyleşi: Elif GÜNAY

Fotoğraf: Zeynep Aydın