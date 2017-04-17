ORGANİK MÜZİĞİN EFSANE İSMİ ERKAN GÜLERYÜZ

‘Organik’ albümü ile sevenlerinizi karşıladınız. Tam olarak albümün hikayesi nedir bize bahsedebilir misiniz ?

Ben teşekkür ederim bu değerli sohbet için. ‘Organik’ adında da anlaşılacağı üzere saf temiz katkısız olarak , tüm duyguyu ve sıcaklığı içinde barındıran ve direk kalbe , ruha dokunacağına inandığımız bir albüm oldu. Bütün bu hissiyatı sağlayan en önemli özellik, tüm müzikal kaydın hep birlikte ve tek seferde yapılmış olması. Başlangıçta youtube kanalımız için hazırladığımız bir proje olarak yola çıktık ama ilerleyen aşamalarda sonuç o kadar güzel oldu ki , aynı zamanda tüm dijital platformlarda ve fiziki olarak da paylaşmaya karar verdik. ‘Organik’in bir diğer önemli özelliği 13 şarkının da kayıt esnasında kliplendirilmiş olması.

Müzik Sektöründe dijital ortamda albüm çıkarmak nasıl bir süreç dezavantajlarını yaşıyor musunuz?

Kesinlikle bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Dinleyicinize ulaşabileceğiniz her türlü yol güzeldir. Dijital olması alternatifleri de çoğaltmakta ve seslerini , müziğini duyurmak isteyen tüm genç yeteneklere de sonsuz fırsatlar sunmakta. Umuyorum ve diliyorum ki dijital platformlarda ki müzik dinleyicisi daha da çoğalır.

Sizde farklı bir yeri olan şarkınız var mı?

Bütün şarkılarımı hatta yorumladığım her şarkımı seviyorum. Ama ‘Hayatımda önemi olan şarkılarım var’ demek daha doğru olacaktır, kariyerime yön veren şarkılar. Mesela ulusal anlamda ilk şarkım “İstanbul Bekliyor” , ilk Sezen Aksu şarkım “Yegane” , söz-müzik ve düzenlemesi bana ait ve klibi çok farklı olduğu için “Hoşgeldin” isimli şarkılarım gibi.

Uzun yıllardır dev isimlerle aynı projelerde yer almak size neler kattı?

Tecrübe , bilgi , her proje bana yeni bir hayal olarak geri döndü diyebilirim.

Hayalini kurduğunuz yerde görüyor musunuz kendinizi?

Tam da yukarıda ki soru ile bağlantılı oldu. Benim hayallerim bitmez. Hayal ettiğim yerdeyim demek bana göre değil. Çünkü her gerçekleşen hayalim bir sonraki hayalimi doğuruyor.

Müzik hayatınızda olmasaydı hangi mesleği tercih ederdiniz?

İnanın çok klasik bir soru ama ben bu kadar basit bir sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Bundan başka özendiğim bir meslek yok.

İlerleyen dönemlerde projeleriniz neler?

Müzik üzerine bir çok proje var gündemimizde ve yavaş yavaş ön hazırlıkları başladı. Ama kısa dönemde en önem verdiğimiz ‘Organik’ albümümüzden olabildiğince herkesin haberdar olmasını sağlamak. “Dikkat, baştan sona dinlemeliktir” diye yola çıktığımız bu albümümü herkes dinlesin istiyorum.

Ressamlık ya da yazarlık yetenekleriniz var mı?

Resim ile ilgili çöp adam bile çizemem, yazarlık derseniz denemelerim var , ama şimdilik besteci , söz yazarı olarak anılmak daha uygun.

Magazine bulaşmadan bir aile hayatınız var, bunu koruyabiliyorsunuz, eşinizin size desteği oluyor mu?

Magazine karşı değilim korumak içi ekstra bir çabam yok, tıpkı magazinde olmak için de bir çabam olmadığı gibi. Tabii ki “O” her konu da bana destek.

Aşkın en güzel tarifi sizce nasıldır?

Aşk ulaşamamaktır , ulaşmaya çalıştıkça yanmaktır…

Her zaman kendinize örnek aldığınız bir idolünüz var mı?

Pop müzik sektöründe ilk yıllarda kendi kimliğinizi aradığınız yıllarda tabi ki böyle idollerim vardı. Mesela “Kenan Doğulu” , ama artık kendi kimliğim ve müziğimin oturduğunu düşünüyorum tabi etkilenmek, yeni yeni akımlardan beslenmek , müziğin olmaz ise olmazı.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Tek cümle ile cevap vereyim…Ne hayatımın tam merkezinde, ne de onsuz olur.

Devamlı sahne aldığınız mekanlar var mı?

Sürekli sahne aldığım yerlerde oluyor dönem dönem , ayrı ayrı konser alanları da oluyor , sosyal medya hesaplarımızdan hepsini duyuruyoruz.

Sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Benim dinleyicim benim için çok kıymetli. Onların da benim de hikayelerimiz var ve bir yerlerde yolumuz kesişiyor. ‘Ne mutlu bana’ ki onların kalplerine ulaşabiliyorum. Birlikte yürümeye paylaşmaya devam…

RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU