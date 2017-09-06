Op. Dr. Mustafa Özdemir ile ‘Alternatif Tıp’ üzerine...

Alternatif Tıp Üzerine Söyleşimiz..

Günümüzde tamamlayıcı tıp bilindiği üzere sağlıklı bir yaşam için bazı insanların yoğunlukla tercih ettikleri bir alan birçok teknik ve yöntemlerden oluşuyor. Klasik tıpta kişinin neresi ağrıyorsa orasının iyileştirilmesine yöneliktir. İnsan bedeni bir bütündür. Vücudumuzun bir yerinin ağrıması ve iyileştirilmesini ilaçlarla sağlarken sistemin başka bir yerinde başka bir sorun sonra orası için de başka bir ilaç ve uzayıp giden reçeteler…

Op. Dr. Mustafa Özdemir’le tamamlayıcı tıp üzerine ilgi çekeceğini düşündüğüm söyleşimiz.

Röportaj: Belgin Turan

Tamamlayıcı ve destekleyici tıpla ilgilenmeye nasıl başladınız? Tamamlayıcı tıp nedir size göre?

Ben Genel cerrahi uzmanı ve Endoskopist’im mesleğimin 36. Yılındayım. Yaptığımız tedavilerde ve hasta takiplerinde bir takım şeylerin eksikliğini hissettim. Klasik tedavilerin dışında vücudu destekleyen ve hatta tedavi eden bir çok tedavi yöntemlerini incelemeye başladım. Tarihin ilk yıllarına dayanan kadim tedavi yöntemlerini merak ettim ve tamamlayıcı tıp ile ilgilenmeye başladım. Sağlık bakanlığının açtığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp biriminin kapsamında önce Ozon terapi eğitimi ardından, Detox, Kupa (Hacamat), Hirudoterapi (Sülük) ve Mezoterapi eğitimleri aldım. Şimdi hastalarıma daha geniş bilgi kapasitesi içinde güvenli bir şekilde kendi branşımın dışına da taşarak bazı sistemik hastalıklarda dahil olmak üzere bu bilgileri harmanlayarak yaklaşıyorum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

Nasıl olursa insan bedeninin daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz? Tamamlayıcı Tıp yaklaşımının amacı nedir?

İnsan bedeninin tüm sistemleri uyum içinde çalışıyorsa tam anlamıyla sağlıklı olmaktan söz edilebilir. Çağdaş Tamamlayıcı Tıp yaklaşımında amaç vücudun iç dinamiklerini harekete geçirerek, gerekli iç dengeyi kurmak ve kişileri sağlığına kavuşturmaktır. Tamamlayıcı Tıbbın en önemli özelliği insan bedenine bir bütün olarak bakmasıdır. Amacı hastalıkları yavaşlatmak, tedavi etmek ve aynı zamanda kişinin hastalanmasını da önlemektir. Vücutta hastalanan bir hücre dahi olsa tüm bedeni etkileyebilir. Sistemin herhangi bir aşamasında aksamalar olursa, tüm vücudu etkiyecek ve farklı bir bölgede dengeyi bozabilecektir. Klasik ve tamamlayıcı tıp birlikte çalışan ve destekleyici uygulamalar olsa da ilaçların fazla kullanımı insan bedenindeki dengeyi bozmuştur.

Bir taraftan bilinçsiz ilaç kullanımı, diğer taraftan raf ömürleri uzatılan yiyeceklerin sağlığımıza yan etkileri ne şekilde ortaya çıkıyor?

Günümüzde ilaç tedavisi bir yandan hastalıkları tedavi etmek amacıyla verilirken, diğer yandan yan etkileri nedeniyle sistemi daha da bozar hale gelmiştir. Önce gıdalarımız bozuldu. Raf ömrü uzayan fakat insan ömrünü kısaltan içi vücut için zararlı katkı maddeleri ile dolu gıdalar jelatinli ve süslü prezantabl bir şekilde rafları süslemeye başladı. Bozulan gıda önce sağlığımızı bozmaya başladı. Ardından ilaç şirketlerinin devreye girmesi ile oluşturduğu kimyasallar kullanılmaya başlandı. İçilen bu kimyasallar barsak mikrobiyatasını bozup huzursuz bağırsak sendromlarına yol açtı. Tıbbın babası olarak bildiğimiz Hipokrat bağırsağın ne kadar önemli olduğunu ve bizim ikinci beynimiz olduğunu yıllar önce keşfetti. Bağırsak sisteminin hasta olması halinde vücuttaki diğer organlardan hayır beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Gıdaların ana yapısı olan tohumlar ile oynandı ve ortaya zararlı ve kronik hastalıklara yol açan tablolar çıktı. Diyabet ve kanser tarihte görülmediği kadar çok görülmeye başlandı.Ruhsal problemler salgın hastalık gibi arttı. Çevremizde gördüğümüz birçok kişi depresyonda, depresyonda değilse bile mutsuz ve yorgun, uyamıyor. Biyolojik ritmi bozuk. Bu ilaçlarında vücuttan atılması da ayrı bir sorun. İşte tüm bu nedenlerden dolayı; klasik tıp yöntemlerinin eşliğinde çağdaş tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması; hem ilaç kullanımının azaltılması hem de iç dengenin sağlanarak tam şifa verilmesi yönünden oldukça etkilidir. Bedenimiz müthiş bir onarım fonksiyonu üstlenmiştir. Fakat bu ne yazık ki unutulmuş hastalıkların hep dış kaynaklı olduğu dıştan çözümleneceği fikri yaygınlaşmış ve uygulama alanı bulmuştur. Fakat sadece şikâyetler geriletilebilmiş tam şifa sağlanamaz hale gelmiştir.

Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Asya’da birçok tıp fakültesinde tamamlayıcı tıp dersi okutuluyor mu?

Çağdaş Tamamlayıcı Tıp klasik tıp yöntemleri ile birlikte insanların iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması için yapılan tedavi yöntemlerinin bütünüdür. Bilimsel verilerle desteklenen tamamlayıcı yöntemler. Ortadoks tıp adı verilen ve tıp fakültelerinde öğretilen klasik tıp eğitimi içinde tamamlayıcı tıp ile ilgili olarak ne yazık ki bilgiler verilmemektedir. Amerika, Avrupa, uzak Doğu ve Asya'da birçok Tıp Fakültesinde okutulmaktadır. Buralarda modern tıp yöntemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Özbekistan ve Moğolistan’da Ukrayna’da özellikle hastanelerde sülük ozon klinikleri mevcuttur.

Ozon tedavisi nasıl yapılır? Yan etkileri var mıdır?

Ozon üç tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan renksiz ve keskin kokulu bir gazdır. Yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının diğer oksijen molekülleri ile birleşmesi neticesi meydana gelir. Uzaydan ve özellikle güneşten gelen zararlı ışınları emerek, yeryüzüne inmelerine engel olarak canlıların yaşaması için bir şemsiye görevi yapar

Medikal ozon %5 ozon ve %95 oksijen karışımından oluşmaktadır..Aktif oksijen molekülü olan ozon kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere ‘’Ozon Terapi’’ denilmektedir.

Kronik Yorgunluktan Stres’e, Antiaging’ten Kozmetiğe,diyabete kadar yüzlerce hastalıkta Bağışıklık sistemini uyararak, güçlendirir. Bağışıklık sisteminde sitokin, interferon denilen maddeleri arttırır. Beyaz kan hücreleri yani savunma hücrelerinin fonksiyonlarını düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara ve kansere yakalanmamasını sağlar. Bağışıklık sistemini düzenleyici özelliği ile bağışıklık sisteminin sapmasından kaynaklanan hastalıkların tedavisinde iyileştiricidir.

Ozon tedavisi, kan yıkama (majör), kas içine (minör), cilt altına (subkutan), vücut boşluklarına (rektal-makat yoluyla ve vajinal yolla), solunum (inhalasyon), eklem içine(intra artiküler), torbalama(el ve ayakların plastik torba içine alınması) veya ozonlanmış yağ-sıvıların haricen uygulanması veya içilmesi yöntemleriyle uygulanır. Deri vasıtasıyla emilmesini sağlamak için ‘’ozon sauna’’ yöntemiyle de uygulanabilmektedir. Yukarıdaki yöntemlerin hastaya ve hastalığa bağlı olarak veya bir kaçı birlikte kullanılabilir.

Ozon tedavisi uygulanan hastalar üzerinde yapılan çalışmada sadece 6 kişide(6/1.000.000) yan etki görülmüş ve bu yan etkilerin çoğunun da ozon tedavisinden değil, ‘uygulama hatasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ozon terapinin bu konuda Sağlık bakanlığı tarafından eğitim almış ve sertifikalandırılmış kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur ki; Ozon terapi güvenli bir şekilde uygulanacak olan bir tedavi yöntemidir.

Ozonterapi uygulanmayacak durumlardan biraz bahseder misiniz?

Alyuvarların bir enzim(GL-6-F Dehidrogenaz) eksikliğinde (FAVİZM=Bakla zehirlenmesi varsa, aşırı alkol kullananlarda, Hipertiroidi (tiroid bezi aşırı çalışanlarda), ileri derecede kansızlık ve kanama-pıhtılaşma rahatsızlığı olanlarda ve bununla ilgili ilaç kullananlarda,yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve beyin kanamalarında, Ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda, Tedavi yapılmaz.

Sülük nedir? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?

Sülükler dış parazit canlı oldukları halde çok eski çağlardan beri insanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmışlardır. Tedavi amacıyla tıpta kullanılmak üzere sterilize edilmiş sülüklere ‘’Tıbbi sülük’’denilir. Tıbbi sülük; halk arasında bilinenin aksine sadece kan emen bir canlı değil, insan vücudunda pek çok etkide bulunan çok sayıda biyoaktif madde içeren salgıyı bir ilaç gibi yapıştığı yerden kan dolaşımına aktarabilen bir canlıdır. Sülük tedavisinin en önemli faydası, kirli kanı emerek vücudu toksinlerden arındırması ve kan dolaşımını teşvik ederek hızlandırmasıdır. Sülüğün ağzında bulunan pıhtılaşmayı önleyici enzimler kanın sürekli sirkülasyon yapmasına yardımcı olur.

Sülüğün tıpta kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Sülük tedavisi kan dolaşımını artırdığı ve detoks vazifesi gördüğü için kan dolaşımı rahatsızlıkları için ideal bir tedavi yoludur. Sülük tedavisi varis rahatsızlığı için sıklıkla kullanılır. Ancak sülük tedavisinin faydalı olduğu tek rahatsızlık ayaklarda görülen varisler değildir.

Tromboz (damar içinde kan pıhtısı) kramp damar krampları, hemoroid, kalp enfarktüsü, romatizma hastalıkları, damar sertleşmesi ve tıkanması, diş eti hastalıkları, diş çürümesi, kas ağrıları ya da kas yaralanması. Özet olarak sülük tedavisinin uygulandığı ve yararının olduğu sistemler ve hastalıkları, travmatik amputasyonlardan sonra rekonstriksiyonlarda nörotropik etkisinden dolayı özellikle uygulanmaktadır.

Evde yapılan hacamat ile hastanelerde yapılan hacamat arasındaki farklar nelerdir?

Hacamat nedir onu söyleyelim. Vücudumuz; Karaciger, böbrek ,lenf sistemi vasıtasıyla temizleyemediği toksinleri, ağır metalleri, nekrotik maddeleri, metabolik atıkları vb. bağ dokusunda biriktirir. Hacamat bağ dokusunda birikmiş bu atıkların vakumlanıp sonrasında cilt içine doğru çizilen 0.1 mm boyutunda çizikler vasıtası ile temizlenme sanatıdır. Kan ve lenf sirkülasyonunu sağlamak amacıyla, cam kupa veya özel plastik kupalarla negatif basınç oluşturarak, deri yüzeyinden arıtma tekniğidir.

Bu yöntemde diğerlerinde olduğu gibi bu konuda eğitim almış sertifikalı hekimler tarafından bu işlemin yapılmasına o ilin sağlık müdürlüğü tarafından müsaade edilmiş sağlık kurumlarında uygulanabilir. Oluşabilecek herhangi bir komplikasyona daha rahat müdahale edilecek bir ortam da işlemin yapılması gerekmektedir.

Hacamatın ayın belli günleri yapılıyor olmasını açıklar mısınız?

Hacamat her mevsim yapılabilir. Fakat ilkbahar ve sonbaharda yapılan hacamat daha faydalıdır. Ayın dünyaya yaklaştığı ve deniz ve akarsuları etkilediği günlerde yüzde 60 ı sıvı olan vücudumuzda bu durumdan etkilenir ve ekstracellüler mesafe dediğimiz hücre dışına metabolitler, ağır metaller, nekrotik materyaller vb istenmeyen vücudumuza yük teşkil eden ve vücuttan atılması gereken maddeler yığılır ve birikir. Özel bir teknikle yapılan hacamat işleminden sonra bu kommpartmanda biriken zararlı atıklar dışarı alınır. Vücut rahatlar yükü azalmış olur. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu komarptmandan alınan sıvı damardan alınan kan değildir. Yapılması uygun olan ve yapılan işlemden vücudun yarar göreceği günler hacamat takvimlerinde belirlenmiştir. En faydalı günler hicri takvime göre ayın 17,19 ve 21.günleridir. Hicri 10 ile 25 i arasında yapılan hacamat beden için hem rahatlatıcı olur, Arabi aylara göre ayın ilk 5 günü ve son 3 günü yapılmamalıdır. Çünkü bu günlerde ayın çekim gücü çok zayıftır. Kışın yapılan hacamat bağışıklık sistemini geliştirir ve çabuk hastalanmayı önler.

Mezoterapinin kullanım alanı oldukça geniş hangi alandaki faydaları daha yüksek, mezoterapi pahalı bir yöntem midir?

Mezoterapi, cildin mezoderm tabakasından köken alan orta tabakasına uygulanan bir enjeksiyon yöntemi olarak tanımlanır. Ağızdan alınan ilaçlar ayrıca kas ve damar içine olan enjeksiyonlar hedef organa yeterli miktarda gidip hedefine ulaşamamaktadır. Bazıları parçalanıp vücuttan atılır. Belirtilen yollarla alınan ilaçlar diğer organları da bir ölçüde etkileyerek istenmeyen yan etkiler ortaya çıkarabilir. Mezoterapide düşük dozda ilaçlarla yüksek etki hedefliyor ve hiçbir sistemik ek bir etki görülmeden lokal uygulanmaktadır. Kozmetik dermotolojinde kabulünden uzun yıllar önce spor hekimliği, romotoloji de ağrı tedavisi, kas iskelet ağrıları, nevralji, migren, vasküler staz gibi gibi çeşitli hastalıklarda kullanılmıştır. Kozmetik dermatolojide, sellülit, vücut konturu düzeltilmesi, bölgesel zayıflama,cilt ve yüz gençleştirme, saç dökülmesi(alopesia)gibi durumlarda kullanılıyor.

Tabiki kullanılan ilaçlar enjektabl formatında olduğu için doğru tanı doğru lokalizasyon ve doğru uygulama uzman el ile başarı çok yüksek oluyor. Sistemik tedavinin aksine çok az sayıda ilaç kulanıldığı için ekonomik bir tedavi şeklidir. Kozmetik dermatoloji için aynı şeyi şeyi söylemek mümkün değildir.

Çok teşekkür ederiz daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşam için başka neler mümkün.