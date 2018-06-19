Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun

Geçtiğimiz aylarda pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ile ‘Oh Olsun' şarkısını bizlerle buluşturan Ömer Topçu, bu şarkı ile hayatımızın merkezine geçti.

Yaklaşık 14 yıldır müzik piyasasında olan ve katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışması ile sesine hayran kaldığımız Ömer Topçu ile bizler de bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Ömer nasılsın?

Teşekkür ederim, iyiyim Elif. Hatta çok iyiyim hamd olsun.



‘Oh Olsun’ adında muhteşem bir şarkıyla çıktın. Belki de sevgili Demet Akalın’la düet olması şarkıyı bu kadar hafızalarımıza kazıdı. Bu şarkıyla çıkış yapmaya nasıl karar verdin? Var mı bir hikâyesi?

Sözü Zafer Kerey’e, müziği Zafer Kerey ve Turgay Saka’ya aranjesi de Atınç Tombak’a ait bir şarkı. Biz uzun süredir çıkış yapabilmek için Demet hanımla beraber bir şarkı arayışındaydık. Birçok şarkı dinledik ama istediğimizi bulamadık. ‘Oh Olsun’un demo hali geldi, dinledik, enerjisini sevdik ve karar verdik.

Peki, Demet Hanım ile düet olmasaydı bu kadar başarı yakalanır mıydı?

Mutlu bir şarkı ‘Oh Olsun’. İlk dinlediğimde şarkının nakaratından hoşlandım, hemen dile dolanan tatlı bir armonisi olduğunu düşünüyorum. Çocukların, sevgililerin, genç- yaşlı herkesin sevdiği bir şarkı oldu. Demet Akalın elbette tartışılmaz bir fark kattı şarkıya daha geniş kitlelere hitap etmesinin önemli nedenlerinden biri kendisidir.

“KAPAK OLAN AŞKLAR”

Senin de gözlemlediğin kadarıyla sormak istiyorum. Hangi aşklar ona- buna kapak oldu?

:)) yani aslında yaşam tarzıma ve görüşüme o kadar ters ki şarkının içindeki bu söz. Hayatım boyunca kimseye kapak yapmaya çalışmadım ve benim hiçbir aşkım bir başkasına kapak olacak kadar başarılı olamadı:) ama eğer yorumlarsak maşallahı olan çiftler ve aşkları var. Örneğin; Demet Akalın- Okan Kurt, Gülşen- Ozan Çolakoğlu, Mehmet Aslantuğ- Arzum Onan, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan gibi…

Seni tanımayanlar ya da sadece şarkı ile tanımış olup müzik yaşamını ve güzel sesini bilmeyenler “adamdaki şansa bak” diyorlar ne diyeceksin?

Derler evet. Bana da yazıyorlar bunun gibi şeyler. Hatta bazen bu şans onlarınmış da ellerinden ben almışım gibi bin sitem ederek yazıyorlar. Öyle olmadı. Şans gelip beni evden alıp buraya getirmedi. Çok çabaladım çok savaşlar verdim, istemekle kalmayıp tüm imkânları zorladım. Herkes bugünü gördü. Dünü ve yaşadıklarımı ben bilirim bu bir şans ise bunu fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum şükürler olsun.

Aslında biz seni ‘O Ses Türkiye’den tanıyoruz. Ne söyleyeceksin bu süreçle ilgili?

2013 yılında ‘O Ses Türkiye’de Murat Boz’un finalisti olarak yarıştım. Beni orada tüm Türkiye’ye tanıtan milyonlarca insanın hafızasına kazınıp sevgilerini kazanmama sebep olan ‘Geçmiyor Günler’ isimli şarkıydı. Hala çok seviliyor ve sahnelerimde istek alıyor.

“Geçmiyor Günler Dönüm Noktamdı”

Seni sen yaptığına inandığın ilk şarkın hangisi oldu?

Yarışmada benim için seçilen şarkı ‘Geçmiyor Günler’ oldu. Çok arabesk diye başta istememiştim ben daha hafif ve pop ilerlemek istiyordum. İyi ki okumuşum çok sevildi. Dönüm noktam o oldu.

Yarışmada sana haksızlık yapıldığı çok söylendi. Sen ne düşünüyorsun?

O yarışma sayesinde bugün bu konumdayım. Orada fark edildim, orada sesimi duyurdum. Haksızlık yapıldı mı yapılmadı mı bilmem. Ben hakkımı aldım. Hakkım geçtiyse de helal ediyorum.

Çok güzel sesin var. Slow ve arabesk şarkılarına gitmesine rağmen hareketli bir şarkıyla çıktın. Gelecek planlarında neler var?

Teşekkür ederim Elif. Ters köşe yapmak istedim. Slow şarkılarda kendimi yeterince göstermiştim. Yapabildiğimin dışında yapabileceklerimi de göstermek istedim. Sürekli ağlayan şarkılar söyleyecek değilim ya! Benim de mutlu şarkılar söyleyip mutlu olmaya hakkım var :) şarkımız 50 milyon oldu bana bir altın plak getirdi. 50 milyon kere mutlu oldum iyi ki hareketli şarkı ile çıkmışım.

Demet Akalın’ın vokalistisin. Demet hanım seni vokalisti olarak istediğinde neler hissettin?

Çok şaşırdım. Yarışmadan elenmiştim; mutsuzdum, yorulmuştum, hatta “yeter artık” deyip içime kapanmıştım. Bir sabah bu haber geldi o hafta ekibine dâhil oldum. Heyecanlı, korku dolu bir hisse kapıldım. Bir başladım beş yıl aynı sahneyi paylaştık, aile olduk çok seviyorum kendisini. Yeri bende hep ayrı kalacak.

Sahneler nasıl gidiyor?

Çok şükür gayet güzel gidiyor. Menajerim Şükrü Kapılı ile emin adımlarla ilerliyoruz. Konserlerimizi aldık. Almanya’ya gidiyoruz ve sonrası için takvimimiz hazır şehir şehir gezeceğiz oh olsun :)

Vokalliğe devam edecek misin?

Ederim tabi ki gocunmam ben. Demet Hanım, “sen kendi işlerine bak, beni düşünme” diyor ama ben bir şekilde ona da yetişmeye çabalayacağım. Ben seviyorum onunla çalışmayı.

‘Ülkemizdeki starlar’ desem, kimlerin adını verirsin?

Demet Akalın derim. Sezen Aksu derim. Yıldız Tilbe derim. Yenilerden Edis derim mesela çok var aslında bu kumaşı taşıyan insanlar. Ben sevdiklerimi söyledim şuan :)

Biraz da seni tanıyalım istiyorum. Müzikle yaşamın nasıl kesişti?

Klasik müzisyen klişesi işte benim de hikâyem, çocukluktan başlayan… Kumandayı mikrofon, minderleri seyirci yapıp evin ortasında sahne alan, şarkı sonunda seyirciyi selamlayan, kendini alkışlayan bir çocuktum. Şimdi düşününce ne kadar şizofreni değil mi? :) Ama çocukken çok gerçekçiydi. İlginç olan ailemiz hatta sülalemizdeki tek müzikle ilgilenen benim, başka yok. Bu yüzden herkese bir uzaylı gibi geliyordum. “Ne yapacaksın şarkıcı olup? Git muhasebe oku, normal bir işin olsun” baskılarından sıyrılmak desteksiz yürümek kolay olmadı. Şimdi herkese kanıtladım başarabildiğimi, bunun gururu ve annemin sevinci dünyalara bedel.

“YANIMDAN GEÇEN ARABALARDA SESİMİ DUYMANIN TARİFİ YOK”

Bu kadar insanın seni tanıması nasıl bir duygu?

Tarifsiz bir haz diyebilirim Elif. Yolda yürürken durdurup öpen, fotoğraf çektiren, sarılan tanımadığım insanlar. Birden bire kocaman bir ailenin bir parçası oluyorsun. Sevgiyi hissetmek çok özel bir şeydir. Zaten tüm savaşımız bunun için daha çok sevilmek takdir toplamak. Yanımdan geçen arabalarda kendi sesimi duymak bana yarın için güç veriyor.

Gelecek kaygın var mı?

Yok diyemem. Sadece yaptığım iş ile ilgili değil kaygılarım. Rahat, gamsız, umursamaz bir insan değilim. Bir sürü kaygım var. Sevdiklerim için, hatta ülkem için birçok konuda ve kendim için kaygılanabiliyorum. Lakin güçlüyüm yaşadığım ve yaşayacağım her şeye hazırım. Hep aydınlık günler görürüz inşallah hep birlikte.

Gündemdeki yeni çıkış yapan isimleri nasıl değerlendiriyorsun?

Bence güzel isimler ve başarılı projeler çıkıyor. Çok emek veriyoruz, alın teri döküyoruz bir şeyler yapmak için. Zor bir piyasa, belli stratejileri ve sabit sorunları var buna rağmen yürüyoruz. Son sözü yine sevgi söylüyor. İnsanlar sizi sevip kabulleniyorsa konu kapanmış siz kazanmışsınızdır.

Bu yazın top 5’i sence kim olur?

Ben olurum :) yani inşallah. Çünkü ‘Oh Olsun’ zirvedeki yerini korumaya devam ederken, hemen ardından yepyeni bir proje ile hız kesmeden devam edeceğiz. Demet hanım olur! Kendisi stüdyoya girdi ‘Canıma da Değsin’ isimli single çıkmak üzere. Merve Özbey her yerde çalıyor ve ‘Vuracak’ şarkısı ile bu yazı vurur. Sibel Can yepyeni bir albüm yaptı çok severim sesini bazı şarkılarını dinledim efsane olmuş. Aleyna Tilki de başarılı ilerliyor.

'ARTIK AŞKI UMURSAMIYORUM’

Aşk insanı mısın?

Uzaktan yaşanan aşkın insanıyım. Aslında eskiden aşk insanıydım yaşadım hatta yıllarca sürdü. Şimdi sadece insanım. “Eskidim mi, büyüdüm mü, çok mu yıprandım?” bilmiyorum. Artık aşkı umursamıyorum. Küçük bir köpeği sevip okşamak bana aşktan daha çok haz veriyor. Tahammül edemiyorum aşkın getirmiş olduğu birçok kurala ve sonuca. Yine de büyük konuşmuyorum, yarın ne getirir bilinmez elbet.

“KENDİMLE EVLİYİM”

Evliliğe sıcak bakıyor musun?

Evlilik kutsaldır. Sevgiden geçiyorsa, iki insanın ortak kararı ise, bir kaçış ya da bir mecburiyet barındırmıyorsa güzeldir. Mutlu evlilikten bahsediyorum bu da sevgi ile oluyor. Ben evliliği düşünmüyorum çünkü yalnızlığımdan besleniyorum. Ben benimle evli gibiyim hiç de şikâyetçi değilim.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

‘Oh Olsun’un konserleri devam ederken, yeni bir proje için kolları sıvadık, stüdyoya girdik. Çok güzel çok sevdiğim ve sevileceğini düşündüğüm bir proje hazırlıyoruz. Detay vermiyorum sürpriz olsun :)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Öncelikle sana ve Önce Vatan gazetesine bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Okuyan herkese teşekkür ediyorum. Yoluma ışık tutan herkese, dinleyicilerime, ekip arkadaşlarıma ve aileme sonsuz minnetimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Doğum Tarihi: 12. 02. 1988

Burcu: Kova

En sevdiği huyu: Merhametli olmak

En sevmediği huyu:Ani öfkelerim

Uğurlu sayısı: 5

Uğurlu günü: Pazartesi

En sevdiği renk: Beyaz

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jery

En sevdiği söz: En kötü karar kararsızlıktan iyidir.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Neyra Onay