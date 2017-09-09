Ömer Gül'ün Zirve'si 

İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarında eğitim alan Ömer Gül, “ZİRVE” adlı 5 şarkılık ilk albümünü piyasaya çıkarttı.

Bizlerde şarkılarına, müzik hayatına ve yaşamına dair güzel mi güzel bir röportaj yaptık. Ömer sizlerle…

Merhaba Ömer nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım gayet iyiyim.

Geçtiğimiz ay ilk albümün olan 'Zirve' ile karşımıza çıktın. Albüm yapma fikri nasıl oluştu bahseder misin?

Klasik olacak belki ama albüm yapmak yıllardır var olan bir dileğimdi. Ne mutlu ilk adımı atabildim.

Albümde kimlerin emeği var?

Sevdiğim birçok insanın emeği var. En baştan bana inanan ve güvenen babam en büyük destekçim diye başlamalıyım. Rıfat Güneş'in çok emeği var 'Zirve' şarkısı ona ait. Miraç Kutlu aranjesini yaptı. Ayrıca sevgili Emirkan'ın çok emeği var. Hakkı Yalçın diyebilirim ki onunla 'Şehrin En Güzel Aşkı' diye şarkımızı yaptık. Gökçe Bekaroğlu'nun emeği var. Emrah Haydaroğlu'nun var, kendisi klip yönetmenimiz. Erhan Bayrak'ın stüdyosunda yapıldı diyebilirim.

Tek şarkı yerine neden albüm tercih ettin?

Tek şarkı ile çıkış yapmak istemedim çünkü slow (yavaş) da hareketli de okuyabildiğimi göstermek istedim. İnsanlar sesimi her haliyle tanısın istedim.

Şarkıların isimleri nedir?

Albümdeki iki şarkım “Zirve” ve “Dua” hareketli şarkılarım. Diğer üç tanesi “Ben Aşk Adamıyım”, “Kirli Sevda” ve “Şehrin En Güzel Aşkı” slow şeklindedir.

Şarkıların hikayeleri var mı?

Evet, hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Bu albüm için iki senedir çalışıyoruz. Her şarkımın bende ayrı ayrı yerleri oldu diyebilirim. Söz yazarı ben olmadığım için sonradan ısınmaya başladım şarkılara, kendi hikayelerimi şarkıların üzerine koydum. Hepsine kendimden bir şeyler kattım. Hepsi de içime sindi.

Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkın Zirve! Zirve'nin sözleri nasıl çıktı ortaya, bir hikayesi var mı?

Şarkı benim değil Rıfat Güneş'in şarkısı. Kendisi içinden nasıl geldiyse öyle yaptı şarkıyı. Yani 'Zirve' öyle oluştu, ben sadece yorumladım. Yani şarkının beni zirveye taşıyacağını ümit ederek bu şarkıyla “merhaba” dedim.

Bu şarkı albümümde olmalı demendeki sebep ne oldu?

Hareketli bir şarkı olması, yaz mevsiminde olmamız, yani insanların böyle cıvıl cıvıl olması, içlerinin kıpır kıpır olması için hareketli bir şarkıyla çıkalım dedik. Bir de ilk kez albüm çıkıyorum “tabi ki Zirve'ye oynamak isteriz” dedik. Dediğim gibi kanım kaynadı şarkıya. İçimden okumak geldi ve bu şarkıyla çıktım.

Neden ilk olarak bu şarkıya klip çekmek istedin?

Hareketli ve insanlara pozitif enerji vereceğini düşündüğüm için.

Klip çekiminin yönetmenliğini Emre Haydaroğlu üstlendi. Kendisiyle nasıl bir araya geldiniz?

Sevgili Emirkan vesilesiyle tanıştık ve yola çıktık. Çok mutluyum. Her ikisine de çok teşekkür ederim.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Güzel geçti. Beykoz Kundura Fabrikası’nda oldu. İlk klibim biliyorsunuz ki, 14 saat civarında sürdü çekimler. İlk klibim olmasından dolayı heyecanım da vardı tabi ki. Başta biraz zorlandım özellikle ekrana olan bakışlarım için baya uğraştık ama sonra alıştım.

Klip çekiminde ilginç olaylar yaşanır senin de anlatacak bir anın var mı?

İlk defa klip çekmenin vermiş olduğu heyecan söz konusuydu Elif Hanım.

Albüm 5 şarkıdan oluşuyor demiştik 'Zirve' adlı parçan dışında içinde hikaye barındıran bir şarkın var mı?

“Ben Aşk Adamıyım” şarkısının sözlerine çok da uzak değilim. Bir nevi beni yansıtıyor.

Geri kalan şarkılarından hangilerine klip çıkartmak istersin?

Şu an bakıyorum daha yeni olduğumuz için en çok dinlenen şarkılarıma göre yol alacağım. 'Ben Aşk Adamıyım' ve 'Şehrin En Güzel Aşkı' biraz daha önde gidiyor. Klip şarkısından sonra ikisi rövanşta, hangisi önde gelirse ikisinden birine kilp çekeceğim.

“Bu şarkı eşime”

“Bütün şarkılarımı ayrı ayrı çok severim ama 'Şehrin En Güzel Aşkı' şarkımı daha çok severim çünkü eşime olan sevgimi hatırlatır bana” dedi.

İçine en çok sinen şarkın hangisi oldu?

Hepsi ayrı ayrı özenle ve emekle yapıldı. Hepsine güveniyorum.

İlk albümün olması nedeniyle seni tedirgin eden bir durum var mıydı?

Piyasa şartları beni biraz tedirgin etti açıkçası. Onun dışında şarkılarıma ve sesime inanıyorum.

Şarkıya gelen tepkilerden memnun musun?

Tepkilerden memnunum çok güzel bir albüm olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz ki normalde ilk şarkılarda, isim vermeden konuşuyorum ilk bir iki şarkıyı dinlersin ondan sonraki bir on şarkı boşta kalır. “Bir daha birinci şarkıya dönelim” gibi duyumlar alıyoruz, siz de almışsınızdır. Bize de hani ilk ikiden sonrasını da dinliyoruz diyorlar. Hepsinden keyif alıyorlar.

Şu sıralar neler yapıyorsun, neler var?

'Zirve' için tanıtım aşamasındayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En iyi yere ulaşmasını sağlamakla meşgulüm.

Peki, sahneler nasıl gidiyor?

Daha iki hafta oldu. Sahne konusunda değerlendirme aşamasındayım.

Müzik hayatına nasıl girdi, neler yaşadın bu noktaya gelene kadar?

Bu albümü yapmamda en çok babamın çok etkisi olmuştur. Babam bize sürekli bağlama çalıp türküler söylerdi. Hayranlıkla yıllarca dinlediğim babam beni müzikle buluşturup, kendi ruhumu anlatmamı sağlamıştır.

Müzikte iyi bir yere gelmenin altın kuralı nedir sence?

İnanmak, yaptığın müziği sevmektir.

”Eşimin gönlünü asla kırmam”

Albümünde en büyük destekçilerden birinin eşi olduğunu söyleyen Ömer Gül, “Eşim her zaman arkamdaydı o benim en büyük destekçim oldu. Onun çok az bile gönlü kırılsaydı bu işi yapamazdım. Ailem olmazsa olmazımdır.”

Yaşayıp da unutamadığın bir anın, hikayen var mı?

Baba olmaktır. Yaratanın verdiği en büyük lütuf benim için. Oğluma kavuştuğum an unutamadığım en güzel hikayem.

Hayatında müzik olmasaydı ne olurdu?

Hayatımda müzik olmadan olmazdı. Çünkü yani dört beş yaşlarımda elim durmaz, dilim durmazdı. Annem susturmaya çalışır, “oğlum sus burası yeri değil” derdi. Daha da öncesinde bir buçuk yaşında şarkı mırıldandığım videolarım var.

İlerideki projelerinde düet yapmak istersen bir araya geleceğin isim kim olur?

Yani birçok önemli müzik insanımız var hepsine saygı duyuyorum. Çok düşünmedim desem…

Türkiye'de en başarılı bulduğun şarkıcı kim?

Söz, müzik ve beste yaparak bu işi şuanda en iyi icra eden isim; Sıla Gençoğlu.

Sence Türk kızlarının en çok beğendiği erkek ünlü kim?

Kenan İmirzalıoğlu ve Tarkan.

Kendine hedef olarak belirlediğin bir nokta var mı, ne zaman en iyisi oldum dersin?

İyi olmanın bence sınırı yok. Öyle bir noktam da yok şuanda. Tabii ki de kendime çok inanıyorum ama sektörde çok yeniyim. Her zaman iyiyi vermeye çalışacağım. Tabii ki sevilmek her şeyin en güzelidir.

En ütopik hayalin?

Uçmayı çok isterim bir kuş misali…

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun?

Kullanıyorum. İyi de kötü de yoruma açığım zaten belli bir kitleyi aşınca hepsini takip etmek çok zor olur haliyle onun için biraz da geçmeyi bilmek gerek.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Yaptığım işe inandım ve severek yaptım. Şarkılarım kesinlikle keyifle dinlenilecek şarkılar. Herkese hitap eden şarkılar. Mutlaka dinlemeliler. Umarım zirvede de görüşürüz.

Doğum Tarihi: 25.08.1987

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Merhametli olmam

En sevmediği huyu: Çok titiz olmam

Uğurlu sayısı: 2

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Merhameti olanın, doğruluktur yolu

Sorular: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın