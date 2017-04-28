Olga Fabi: Her manken kuğu gibi olmalı

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Olga öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için.

Ben çok teşekkür ederim, keyifli, güzel bir sohbet olacak

Aslen nerelisin?

Babam ve annem Ruslar. Bende Odessa’da doğmuşum. Bir Karadeniz şehri.

Kaç yıldır Türkiyede çalışıyorsun?

Türkiye'de altı yıldır yaşıyorum. İstanbul’da hem yaşıyor hemde çalışıyorum.

Mankenlik mesleğini kaç yıldır yapıyorsun?

Tam ondört yıl bu işi yapıyorum. Onaltı yaşında Milanod’a başladım mankenliğe. Avrupa’da çok şehirde kontratlı olarak çalıştım. Kontratlarım bitince tekrar ülkeme dönüş yapıyordum. Türkiye'ye gelince herşeye sıfırdan başladım.

Neden manken olmak istedin?

Bir güzellik yarışmasından sonra bir mankenlik ajansı görüşmeye davet etti. Gittim sadece kendimi geliştirmek ve daha zarif yürümek içindi. Milano’dan teklif gelince bu işe başlamaya karar verdim.

Mankenlik dışında başka bir iş ile uğraşıyor musun?

Ukraynada oyunculuk ve müzik eğitimim var. Oyunculuğu çok seviyorum. Şimdi Türkiye’de yeni bir film projesindeyim. Bu sürpriz olsun. Aynı zamanda plaj için Pareo yapmaktayım.

Yeni manken olmak isteyen arkadaşlara önerilerin nedir?

Önce bu işi yapmak için kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Mankenlik dışardan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Avantajları da var dezavantajları da. Çok iyi bir ajanstan yardım almaları gerekiyor. Bu iş uzun süre devam etmeyeceği için kesinlikle kendi mesleklerini seçip bu işi hobi olarak yapsınlar. Muhakkak üniversite diplomasını alsınlar ya da bir ileride çalışacakları meslek için eğitim görsünler.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Her model kuğu gibi olmalı.Her uzun boylu manken olamaz. Eğitim şart. Eğitimden sonra modelin kendisini yetiştirmesi çok önemli. Podyumda taşıdığı kostümü çok iyi seyirciye göstermesi gerekiyor.

Türkiye’de mankenlik mesleğini nasıl değerlendiriyorsun?

Önceden çok iyi olduğunu duymuştum. Fakat şimdi yabancı mankenlerle mukayese ettiğimde, aslında mukayese etmek istemiyorum çünkü Türkiye’de mantalite biraz farklı. Avrupa’daki modeller çok fazla disiplinli çalışıyor. Kendilerine çok iyi bakıyorlar. Kendilerine bakmayan ve disiplinsiz modeller zaten iş bulamıyor. Türkiye’de çok model böyle çalışıyor ama ekonomiden dolayı fazla defile olmuyor. İleride daha iyi olacak.

Sosyal Sorumluluk projelerinde görüyorum seni. Sosyal sorumluluk projelerinde görev aldığın zamanki duygularını bizimle paylaşır mısın?

Sosyal Sorumluluk projelerinde teklif geldiği zaman, herhangi bir programım olmazsa muhakkak gidiyorum ve bu beni manen çok rahatlatıyor.İhtiyacı olan kişilere bende podyumda görevimi yaparken onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İmkanım olsa bir fon kurup tüm ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak isterim.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Roberto Cavvali ve Balmain defilelerinde çıkmayı çok isterdim.

Manken olmasaydın ne meslek sahibi olurdun?

Çocukken hep şarkıcı olmak istiyordum ve tüllerden elbiseler yapıp sahnede şarkı söylermiş gibi yapıyordum. O yüzden üniversitede Müzik Konservatuarını bitirdim.

Herhangi bir sinema vb projesinde yer aldın mı?

Geçen sene bir mafyanın rus tetikçisi rolü ile Dadaş filminde oynadım.

Eğer bir film teklifi gelseydi hangi rolü oynamak isterdin?

Çok fazla aksiyon filmleri seviyorum. İstediğim ajan rolünü çok iyi oynarım sanırım.

İlerideki hedeflerin neler?

Hedeflerim çok büyük ve çok iyi işler yapmak için çalışıyorum. Kendi işimin sahibi olmak istiyorum ve bir erkek çocuk sahibi ve anne olmak istiyorum.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Kesinlikle hayallerimin peşinden koşarım. Hayalimin geç olması hiç önemli değil, geç olsun temiz olsun.

Ev işleri ile aran nasıl?

Ev işleri ile aram iyidir. Çok severim ve temizlik yaparken stress atıyorum. Evim pırıl pırıldır.

Yemek yapmayı biliyor musun?

Yemek yapmayı çok seviyorum. Özellikle balık çorbasını ve rizottoyu çok iyi yaparım. Tüm yemekleri yapmayı ve yeni birşeyler öğrenmeyi çok severim. Yemeklerimi yiyenleri mutlu görmek beni daha mutlu ediyor.

Aşk mı? Mantık mı?

Kesinlikle açıklamasız AŞK diyorum.

Spor yapıyor musun?

Düzenli olarak sporumu yapıyorum formumu spor yapmaya borçluyum diyebilirim. Aynı zamanda spor kişinin zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlıyor. Eğer iyi bir model olmak istiyorsanız spor yapmak zorundasınız.

Kullandığın güzellik bakım ürünleri var mı?

Tüm kadınların kullandığı günlük kişisel ürünleri ben de kullanıyorum. Dediğim gibi düzenli bir yaşama biçimi sizi daha sağlıklı gösterebiliyor. Doğal bakım ürünleri kullanmayı tercih ediyorum.

Arkadaş seçimlerini neye göre yapıyorsun?

Dürüst, yalansız, samimi, güven unsurları benim için ön planda. İki üç görüşmede karşımdakinin notunu verir ve o kişiye ona göre davranırım. Evet çok seçiciyim bu konuda.

Aile senin için ne ifade ediyor?

Ben de bir aile kurmak ve bir erkek çocuk doğurmak istiyorum. Benim için aile bir kenara herşey bir kenara. Hayatta en önemli benim için aile kavramı geliyor.