Oktay Seven: Modayı yıllara veya sezona göre değerlendirmiyorum

"İyi modacılık diye bir şey yoktur. Tabii ki herkes çok güzel kıyafet dikebilir. Modacı; kişinin karakterini çözüp, ona kendisini rahat ve huzurlu hissettirecek kıyafeti dikebilecek kişidir..."

Öncelikle bize Kendinizden bahseder misiniz?

Ben 1984 Hatay İskenderun doğumluyum liseyi İskenderun süper Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul'a geldim Daha sonrasında İstanbul'a geldiğimde ilk gün Cemil İpekçi ile Fransız sokağında karşılaştım ve çizimlerim yanındaydı Daha sonrasında çizimlerine bakıp benim yanımda sadece staj yapabilirsin dedi ve böylelikle moda hayatına geçiş yaptım İlk olarak lise mezunu töreninde arkadaşım gülçine ilk kıyafete tasarladım.

Daha sonrasında moda tasarımı bölümünde başarılı olabileceğimi düşündüm.. Cemil İpekçi'nin yanında 6 ay staj yaptıktan sonra çeşitli Tekstil firmalarında stilistlik bölümünde çalıştım.

Tabii ki İmalat ve çekirdekte çalışmak bu bana fazlasıyla katkıda bulundu ve yaklaşık 5 yıl önce kendi atölyemi kurdum şu an kendi atölyemde kişiye özel dikim ve haute couture dalında hizmet veriyorum.. ve şu an birçok ünlü sanatçının ve mankenin modelin kostümlerini tasarlıyorum ve bu durumdan da çok memnunum

Son dönemde de ünlüleri giydirmeye devam ediyorsunuz son dönemde hangi çalışmaları yaptınız?

Son olarak Olan Var Olmayan var şarkısı ile tanınan Beyza Durmaz'ın albüm kapak ve single çalışmasının kostümlerini Ben yaptım.

Daha sonrasında Umut Akyürek Lara Cansu Taşkın en son olarak Avrupa güzellik yarışmasında Miss Freedom of the world yarışmasında derece alan siyahi modelimiz lüle ile bir çalışma yaptım ve en iyi kıyafet seçildi 2018'in en iyi kıyafeti seçildi yarışmada ve bunun gibi daha birçok sayamadığım Aklıma gelmeyen ünlü isimle yolumuza devam ediyoruz

2018 sonbahar modasında Oktay seven için neler öne çıkacak?

Aslında Modayı ben yıllara göre veya işte sezona göre değerlendirmek istemiyorum Çünkü moda her zaman insanın kendine yakışanı giymesidir bu sene lila veya mor moda olacak diye herkes ilave moru tercih etmez kişi yine kendine yakışan rengi bilir ve onu seçer.

Bu sebepten dolayı da ben de belirli bir şart koşmuyorum Ama bu sezon öne çıkan unsurlar arasında ekoseler kot aplikeler çeşitli patchwork tarzı çalışmalar çok gündemde yine transparan ve güpürler abiyede ve bol taşlı ve işlemeli kupon kumaşlar yine ön plana çıkacak Ve bu sezonun rengi arasında kesinlikle antrasit ve Gold tonları yine ön planda

Yeni dönemde farklı projeler olacak mı yeni sezon için çalışmalar neler?

Tabii ki biliyorsunuz ki Uçankuş TV'de moda kuşu adlı programı 3 ay boyunca hafta içi her gün yaptım biliyorsunuz yine tabii ki farklı televizyon projelerinden teklifler var Fakat ben şu an hiç birini değerlendiremiyoruz Çünkü güzel bir defileye hazırlanıyorum sürekli defileyi ertelemenin sebebi de çok fazla özenli ve içime sinen bir defile olmasını istiyorum çünkü çok sayıda ünlünün ve modelin katılacağı büyük bir organizasyon olacak Şu an için tarih tekrardan vermek istemiyorum çünkü Zamanı gelince zaten defileye gerçekleştireceğim ve Sizlerin de haberi olacaktır

Yakın dönemde giydirdiniz model en iyi elbise ödülünü kazandı bize bundan bahseder misiniz?

Evet siyahi model Leena Shindendola bana Instagram hesabımdan ulaştı ve bir güzellik yarışmasına gireceğini söyledi kırmızı saten uçuşan bir kıyafet ve derin yırtmaçlı bir kıyafet istediğini söyledi.

Daha sonrasında ona üç günde bir kostüm dikildi ve podyumda gerçekten öyle bir yürümüş ki en iyi kıyafet seçilmiş ve kendisi de yarışmanın 3. Güzeli seçilmiş kendisinin de buradan tebrik ediyorum tekrardan

Sosyal medya Moda'da bir değişime ve hıza yol açıyor ne tür değişimler söz konusu?

Evet sosyal medyada gerçekten çok hızlı moda değişiyor çünkü ünlü ikoncanlar ünlü starlar işte Türkiye'de de yine yurt dışında da ünlü sanatçılar ne giyerse bunları çok fazla insanlar gerçekten taklit etmeye başlıyorum mesela Türkiye'de Şeyma Subaşı gerçekten kıyafet ve tarz konusunda ne giyerse insanlar bunu çok fazla önemsiyor ve onun izinden gitmeye başlıyorlar onun gibi kıyafetler onun gibi kombinler yapmaya başlıyorlar Bu da tabii ki sosyal medyanın gücünü gösteriyor.

Tabii ki bizde sosyal medyadan Instagram hesaplarımızdan en çok fazla kişiye ulaşıyoruz ve gerçekten sosyal medyada görülen bir kombin olsun kıyafet olsun bize çok fazla görsel atıp onun fiyatını sorun oluyor veya aynısını diktirmek isteyen ol diyor bu konuda sosyal medya çok etkili

Kıyafette nelere dikkat ediyorsunuz kaç gün sürüyor?

Tabii ki ki öncelikle kişi ile sohbet ediyorum kendisini karakterine ve gireceği ortamda ne kadar dekolte taşıyıp taşıyamayacağın soruyorum ve görsel olarak fiziğine göre bir kıyafet seçiyoruz işte kiloluysa kusurlarını kapatacak şekilde ya da çok fazla zayıfsa onu biraz daha istediği iyi formda göstermeye Çalışıyoruz tabii ki her kıyafet her kişiye olmaz kişinin vücuduna göre dikim yaptığınız zaman ona en doğru kıyafeti seçmelisiniz Bu sebepten dolayı da Bir kıyafetin yapım aşaması minimum 3 gün maksimum 2 hafta Tabii ki provalara göre değişiyor

İyi modacılık nedir?

Yani iyi modacılık diye bir şey yoktur bence tabii ki de herkes çok güzel kıyafet dikebilir Terzi de o zaman modacı olabilirsin ama modacı dendiği zaman gerçekten kişinin karakterini çözüp ona kendisine rahat ve huzurlu hissettirecek kendisini En İyi hissettiren kıyafeti dikebilecek kişidir bence çünkü gerçekten insanlar üstündeki kıyafete göre özgüvenini tamamlar diye düşünüyorum siz ne kadar güzel bir kıyafet giydiğinizde veya içinde ne kadar rahat ettiğinizi düşünürseniz o kadar mutlu olursunuz ve bizde insanları elimizden geldiğince umutlu göndermeye çalışıyoruz atölyemizden

Modacılık stresli mi modacılığın stresli yanları neler?

Tabii ki de biliyorsunuz ki bayanlarla uğraşmak zordur onları memnun etmek çok daha zordur.

Bu sebepten dolayı gerçekten Evet modacıların stresli yanları var ama işinizi iyi biliyorsanız bunun Stresi pek sizi etkilemiyor çoğu zaman bayanlar bize ellerinde bir modelle geliyorlar biz onlara bunun Size uygun kıyafet olmadığını söylüyoruz ama Israrla aynı modeli giymek istiyorlar.

Tabii ki girdiklerinde hüsrana uğradıkları oluyor üzerlerine görseldeki gibi olmuyor burada biraz stres yaşıyoruz ama daha sonra tabii ki de bizi dinledikleri zaman çok daha güzel ve mutlu ayrılıyorlar benim için modacılık çok stresli bir iş değil çünkü ben İşimi severek yapıyorum.

Televizyonda medyada moda ile ilgili projeleriniz var mı?

Şu an için televizyonlardan çeşitli televizyonlardan teklifler var. Evet bunlardan birkaçını değerlendiriyorum yine moda üzerine programlar sosyal medya hesabım Instagram'dan.

Tabii ki de çok yakında canlı yayına insanlar nasıl giyinmeli neler tercih etmeli bu tarz konuları takipçilerim ile konuşmaya başlayacağım.

Bu konuda projelerim var tabii ki çok iyi bir televizyon kanalından iyi bir teklif gelirse değerlendirmeye açarım

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?

Aslında çok fazla Boş zamanım olmuyor çünkü provalar ve elbiselerin kostümlerin işlemeleri çok fazla zamanımı alıyor Ama boş bulduğum vakitlerde ve çoğunlukla yakın arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum veya Evde müzik dinleyip kendi ruhumu dinlendiriyorum

Kırmızıtürk hakkında neler düşünüyorsunuz?

Gerçekten Kırmızıtürk dergisini çok başarılı buluyorum ve yakından takip ediyorum daha da başarılı olacağını düşünüyorum ve böyle bir derginin bünyesinde haber spikerleri ve sunucuları en şık hanımlarını seçmek de gerçekten çok Onur verici bir durum beni de kadronuza dahil ettiğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum

Gelecek planlarınız neler şu anki konumunuzdan dan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerede görmek istersiniz?

Evet gerçekten şu anki konumumdan çok memnunum tabii ki de işim de çok daha iyi çok daha fazla ilerlemek istiyorum.

Çünkü her işin mutlaka çok daha iyisi vardır ve ben şu an için elimden geldiğince çalıştığım insanları olsun sanatçı dostlarım olsun hepsi ile çok güzel bir ortak bağımız var ve çok güzel işlere imza atıyoruz daha da güzel işlere imza atmak istiyorum şu anki konumumdan Tabii ki Memnunum Ama daha da iyisi olabilir Ve bunun için de çabalayacağım...

Son olarak takipçilerinize söylemek istediğiniz nedir?

Gerçekten beni takip eden seven ve Sürekli yorum yapan gerek sosyal medya hesaplarından geçe gerekse kişisel telefondan beni arayıp tebrik eden insanlara her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve onlara layık olmak için gerçekten çok fazla çalışıyor ve çabalıyorum.

Elimden geldiğince güzel işler çıkartmaya çalışıyorum ve onların hepsini çok seviyorum İyi ki varlar İyi ki hayatımda bana destek oluyorlar sizlere de bana Vakit ayırdığınız için röportaj için çok teşekkür ediyorum Kırmızıtürk ailesine sonsuz sevgiler

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA