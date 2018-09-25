Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle buluşturdu

Yıllar önce sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu’ndan dinlediğimiz “İhanet Ettin” isimli şarkıya cover yaparak karşımıza çıka Okan Tok, bu şarkıyla büyük beğeni topladı. Asıl mesleği stilist ve makyaj uzmanlığı olan Okan Tok, sesiyle de dikkat çekmeyi başardı bizlerde kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Okan Bey merhaba nasılsınız?

Çok teşekkür ederim Elif Hanım. İyiyim, ya sizler?

Sevgili Demet Sağıroğlu’nun en sevdiğimiz şarkılarından biri olan ‘İhanet Ettin’ ile karşımıza çıktınız. Şarkıyı söylemek nereden aklınıza geldi?

Sayın Tansel Doğanay’a başvurduğumda bana bu şarkıyı dinletti. Ve çok beğendim. İhanet neredeyse herkesin yaşadığı bir şeydi ve aklımda bir proje oluştu. Sokak hayvanlarının da ihanete uğrayabileceklerini düşünerek bir proje başlatmak istedim. Kendimde ihanete uğradığım için bu şarkı tam bana göre idi.

Sizde bir hikâyesi var mı şarkının?

İhanete uğramış herkes Tanrıya şikâyet eder bazı şeyleri. Zaman zaman yalnız kalır ve kaçar her şeyden çünkü sevmek ve sevilmek çok önemlidir. Hikâyesi budur bundan önceki hali. Şuan ki ‘İhanet Ettin’ remix hem insanlara hem de hayvanlara hitap ederek ‘Onlarında Göz Yaşları Var’ sloganı ile hayvanlar dâhil ihaneti kapsar.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Öncelikle Tansel Bey’e çok teşekkür ederim. Aranjesi yapan Faruk Bey, Mix Mastering yapan Sina Bey’e sonsuz teşekkürler. Bunun dışında klip yönetmenliği, görüntü Yönetmenliği, makyaj, stil danışmanlığı ve kıyafet danışmanlığı bana aittir.

Güzelde bir klip çekmişsiniz nasıl geçti klip çekimleri?

Klip çekimi yaklaşık 3 gün sürdü. 25 kişilik bir ekip ile çekildi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Şarkısını seslendirdiğiniz Demet Hanım ile hiçbir araya geldiniz mi? Sizin söylemenizi dinledi mi? Tepkisi ne oldu?

Sayın Demet Hanımla bir araya gelemedik yoğunluktan fakat şarkımızı bir aracı vasıtası ile dinledi ve beğendiğini belirtti. Şarkının güzel yerlere gelebileceğini ve yolumun açık olacağını belirtti.

“KİŞİLİĞİ BOZUK OLANLAR İHANET EDER”

Şarkıda da sözleri geçtiği için sormak istiyorum. İnsanlar neden ihanet ederler?

Bana göre ihanet olmaması gereken bir şeydir. Kişilik bozukluğu olarak tabir ederim. Fazlasını isteme ve aç gözlülük derim.

Siz ihanete uğradınız mı?

Evet, uğradım ve çok yakın zamanda ve hatta şarkı çalışmalarım devam ederken.

Bu şarkıdan elde ettiğiniz geliri sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına bağışlayacağınızı belirtmişsiniz. Öncelikle bu örnek davranışınız için sizi yürekten kutluyorum. Nereden çıktı bu fikir?

Aşırı derecede hayvan dostuyum. Onlarında Göz Yaşları olduğuna inanıyorum. Ve herkes bunu bilsin istedim. Onların eziyet çekmesi zulme uğraması beni rahatsız ediyor. Kayıtsız kalamadım.

Nereye bağışlıyorsunuz?

SOHAYKO Derneği’ne. Burası son derece güvenilir ve gerçekten inandığım bir yer. Tabi güvendiğim başka kuruluşlarda olabilir. Bağışlar bizzat benim tarafımdan yerinde ve sonrasında sosyal medyalarımda video olarak paylaşılarak ispat edilecektir.

ŞARKILARIYLA SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLUYOR

Okan Tok, müzikten elde ettiği geliri SOHAYKO Derneği (Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon Ve Eğitim Derneği) hesabına yatırma kararı aldı. Ünlü makyaj uzmanı Okan Tok, sokaktan aldığı hayvanların bir süre sonra ölmesinden etkilendiğini ve haber bültenlerinde yapılan eziyetlere çok üzülmesiyle bu kararı aldığını ifade etti. SOHAYKO Derneği hesabına yatıracağını ve bunu belgeleyip sosyal medya hesabından yayınlayacağını sözlerine ekledi. “Ben yaptığım müziği sokak hayvanlarına adadım” diyen Okan Tok, hayvan severlerden destek beklediğini de sözlerine ekledi. En büyük hayalinin bahçeli bir ev almak ve bahçesini sokak hayvanları için cennet bir köşe haline getirmek olduğunu da vurguladı.

Bu kadar sokak hayvanları demişken ülkemizde sokak hayvanları için bir türlü yürürlüğe girmeyen yasalar hakkında ne dersiniz?

Acilen devreye girmeli. Bunu devlet büyüklerinden rica ediyorum. Bir kayıpları olamayacak ama hayvan dostları ve hayvanlar mutlu olacak.

Hayvan sevgisi ile birkaç cümle alsak sizden?

Onlarında Göz Yaşları var. Sevgi onlarında hakkıdır. Hatta insandan daha vefalı canlılardır. Ve onlar her zaman sadık ve size ihanet etmezler.

Aslında siz stilist ve makyaj uzmanısınız. Ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Nerede mesleğinizi icra ediyorsunuz?

6 yıldır bu meslekteyim. İşimi çok seviyorum. ‘Okan Tok Mutluluk Makyajı’ ile tanınırım. Zorlu Center’da bulunmaktayım.

Peki doğal olmanın en büyük özelliği nedir?

Doğallık her zaman sizi daha güzel kılar. Ve nazik gösterir.

Yaptığınız en ilginç makyaj ne oldu?

Halloween makyajı. Kendime yaptığım ve çok dikkat çekip beğenilen bir makyajdı.

Hep kadınları konuşuyoruz. Peki, erkekler gündelik hayata makyaj yapar mı? Yapmalı mı?

Bence yapmalı. Bakımlı olmak ve herkese iyi gözükmek gereklidir. Sadece az miktarda kapatıcı bile erkekleri sağlıklı kılacaktır.

Okan Tok, ünlüler dünyasının makyaj tarzlarını şöyle değerlendirdi;

Demet Akalın

Uzun yüz yapısına sahip olması makyaj da kontürleme yani gölgeye çok ihtiyaç duyar. Makyaj kendisine çok yakışır. Çok güzel gözlere ve yüze hattına sahiptir.

Eşi Okan Kurt ile boşanan popun kraliçesi Demet Akalın stil makyaj uzamanı Okan Tok’un kendisiyle ilgi yapmış olduğu makyaj detaylarına sosyal medya hesabından dönüş yapmıştı. İşte o tweet:

Demet Hanım’ın tweetine çok sevinen Okan Tok kendisine makyaj yapmayı çok istediğini iletti.

Ebru Güneş

Makyaj en çok yakışan sanatçılardan biridir. Eski basit ve kendine yakışmayan makyaj stilinden kurtulup şimdilerde en beğendiğim en zarif ve makyajı kendine yakıştıran bir hanımefendi olmuştur. Yüz şekli makyaj da en uygun oynamalara elverişlidir. Her tarz makyaj yakışır.

Sibel Can

En çok makyajı kendine yakıştıran kadınlardan birisidir. Buğulu gözler ve yoğun makyaj bence onun tarzıdır. Gözlerinin badem yapısı makyaj da her isteği karşılar.

Hülya Avşar

Neredeyse makyaj ile değişmeyen kadınlar arasında başta yer alıyor. Onu yıllardır hep aynı görmüşümdür, makyaj yakışmıyor.

Yıldız Tilbe

Onu makyajlı görmek neredeyse bir mucizedir. Makyajla en çok değişen kadındır. Göz yapısı çok zordur. Dikkat ile makyaj yapmak lazımdır.

Ziynet Sali

Bir Avrupai hava estiren ve makyajı kendine yakıştıran kadınlardan biridir. Yüz yapısı Oval dolayısı ile kolay makyaj yapılır bir yüze sahiptir.

Müzikle yaşamınız nasıl kesişti?

Yaklaşık 10 yıl önce karaoke ile başladım. Güzel tepkiler aldım ve bir baktım ki bir single olmuş.

Müzik yolculuğunuza nasıl devam edeceksiniz?

Son hız ve başarı devam edeceğim. Başarı benim diğer adım. Birde işin içinde hayvanlar olunca bırakmak mümkün değil. Çünkü bu yolculukta ilerleyip bir çiftlik kurmayı ve orada sokak hayvanları ile beraber yaşamak isterim.

Size bu konuda en çok kim destek oldu/ oluyor?

İnanın hiç kimse destek olmadı. Kendi çabalarım ile yaptığım her şeyi. Destek olan bir kaç kişi var onlara çok teşekkür ederim.

Günümüzdeki müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz?

Karma karışık bence. Parası olan zirvede olmayan aşağıda diyebilirim.

Bu sıralar sizi çok şaşırtan bir iki gündemsel olay desem ilk aklınıza ne geliyor?

Amerika ve Dolar tabii ki. Türkiye güçlü ve güçlü kalacaktır. Hayvanlar yasasının çıkmaması beni delirten olaylardan biridir.

Şu sıralar dinlediğiniz ilk 5 şarkı nedir?

İhanet Ettin (remix), İsyan, Huysuz ve Tatlı Kadın, Kuyu, Muhbir

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması sizce güzel bir şey mi?

Bence çok iyi çünkü insanlara ulaşmak çok kolay oluyor.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksınız?

Hayvanlara destek konserleri ve festivaller ile…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Ruh güzelliğiniz her zaman olsun. İnsan ve hayvan sevgisi eksik olmasın. Tüm dünya barışı daim olsun ve özellikle ‘Onlarında Göz Yaşları’ olduğunu sakın unutmayın. Size de teşekkür ederim çok keyifli sohbetti.

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Acıma duygusu

Sevmediği huyu: Çabuk sinirlenmek

Uğurlu sayısı: 2

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Aşkım

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir