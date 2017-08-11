Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"

Merhaba Oğuz Berkay nasılsın?

Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Gayet iyiyim. Sizlerde iyisinizdir inşallah.

Teşekkür ederim iyiyim. Nasıl geçiyor günlerin?

Yoğun devam ediyorum. "Burası Yanıyor" ile ilgili promosyon çalışmalarımız hızla sürüyor. Bir yandan da konserler başlayacak onlarla uğraşıyoruz.

Geçtiğimiz ayda youtube'da çıkardığın "Burası Yanıyor" adlı şarkın büyük ilgi görüyor. Nasıl oluştu bu şarkı?

6-7 ay önce başladık çalışmalarına. Yaz için bir single çıkarmak istiyordum. Arayışa girdim şarkı konusunda. Arkadaş ortamında Halil İbrahim Ceyhan şarkılarını dinletti. İçlerinden "Burası Yanıyor" ön plana çıktı ve şarkıyı dinlemek istediğimi söyledim. Sağ olsun demo halini gönderdi. 2-3 ay şarkının üzerine düşündüm diğer alternatiflerle beraber ve "Burası Yanıyor"u yapma kararı aldık. Daha sonrasında klibini çektik ve temmuz ayının başında sizin beğeninize sunduk.

Şarkının sözlerinin bir çıkış hikayesi var mı ya da seni anlatan bir kısmı?

O dönemde kısa bir ayrılık durumu yaşamıştım kız arkadaşımla. Şarkının sözleri onu anlatıyor. Şarkının havasında yaz geldi, mutluyuz, enerjiğiz diyor. Hepsini bir arada yaşadığımız bir şarkı oldu "Burası Yanıyor"

Kimlerin emeği var bu şarkıda?

Vallahi emek veren çok. Söz-Müzik Halil İbrahim Ceyhan, Düzenleme Osman Çetin. Şarkının yapımı kısmında hep yanımda oldular, bana destek verdiler. Diğer yandan menajerim Ecmel Kayahan hep yanımdaydı. Fikirleriyle, fedakarlıklarıyla hep de oldu. Daha sayamadığım ama benim için sadece bu şarkı için değil müzik hayatım için çok önemli olan birçok insan oldu.

Yeni single'ın ile kısa sürede milyonlarca izlenme rakamına ulaştın. Beklediğin bir başarı mıydı bu nasıl gelişti?

Şarkının güzel olduğuna ve insanları alabileceğine emindim. Çokta keyifli gidiyor ve insanlar şarkıyı seviyorlar. Beklediğim bir şeydi diyebilirim. Daha da çok insana ulaşmak dileklerimle diyorum.

Milyonlarca dinleyiciye ulaşmış olmak senin için yeterli bir başarı mı?

Sadece izlenme kazanmak yeterli değil tabi ki. Onların sevgisini, ilgisini kazanabiliyor olmak izlenmeden de, şöhretten de daha önemli bir şey diye düşünüyorum.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok keyifliydi. Menajerim Ecmel ve okuldan tasarım bölümünde okuyan iki arkadaşımla beraber Amerika'ya seyahate gittik. Amerika'dayken "Burası Yanıyor" şarkımızda Türkiye'de aranje aşamasındaydı. “Buraya kadar gelmişken klibi biz mi çeksek acaba” dedik ve şarkıyı isteyip bir kaç deneme yapmaya başladık. Daha sonrasında güzel çekimler olduğunu ve bu işi yapabileceğimizi düşünerek klibi Amerika'da tamamladık. Türkiye'ye döndüğümüzde de montajı yapıp sizin beğeninize sunduk.

Şarkının klibinin bir bölümünü "NCIS: Los Angeles"ın setinde çektin. Neden tercihin orası oldu? Orada klip çekmek zor olmadı mı?

Dediğim gibi zaten gezme maksatlı gittiğimiz bir yerde bir anda kendimizi klip çekerken bulduk. Şans eseri kendimize çekim için yerler bakarken dizinin setiyle karşılaştık. Buraya kadar gelmişken ve diziyi de görmüşken "Neden Olmasın?" Diye düşündük ve klibimizin bir kısmını “o dizisinin setinde çekebilir miyiz” diye yönetmene sorduk. Sağ olsunlar çok sıcakkanlı karşıladılar bizi ve setimiz bittikten sonra “tabi ki kullanabilirsiniz”dediler. Müthiş bir anı oldu bizim içinde.

Peki, yönetmenliğe de ilgin olduğu için klibin yönetmenliğini de arkadaşınla birlikte sen üstlendin. Bu süreç nasıl ilerledi yorucu değil miydi senin için?

Eğlence için çektik. Zaten dediğim gibi illa ki klibi burada çekeceğiz diye gitmediğimiz için çok rahat bir şekilde hadi bunu çekelim, burada yapalım diyerek klip çekimimizi bitirdik. Hobi olarak da bu işlerle ilgilendiğim için çok zevk aldım.

Geçtiğimiz sene "Sadece Ol Düşlerimde" çalışmanda Elieve ile birlikteydin yabancı olması şarkı için zor olmadı mı, çekimlerde neler yaşadınız?

Onun tarzıydı yabancı olması ve telaffuzunun öyle olması. Bence çokta keyifli bir iş çıktı. Kendisi de memnundu. Çok keyifli geçti çekimler onda da. Ferhat Göçer çekmişti o şarkımızda da klibimizi. Bu da tabi hem benim için hem de Elieve için büyük bir tecrübeydi.

Bunun öncesinde "Beni Ellerden Sayma" şarkısını çıkardın. çok da güzel klip gelmişti bununla ilgili neler söylemek istersin?

Kariyerimin ikinci şarkısıdır Elif Hanım. “Olmuyor”dan sonra 1 tane hareketli şarkı çıkarmak istedik ve çok iyi kişilerle çalıştık. Ozan Çolakoğlu aranjesini yaptı ve Kemal Başbuğ klibimizi çekti. Müthiş insanlar, müthiş tecrübeler diye özetleyebilirim.

Murat Boz ile "Olmuyor Olmuyor" şarkısına düet yapıp yayınlamıştınız. O zamanki dönüşlerden memnun musun?

Çok memnunum. Kariyerimin ilk şarkısı olması durumuyla zaten bendeki yeri çok ayrıdır. İnsanlarında sevip ilgi gösteriyor olması hem beni hem de Murat Ağabeyimi çok mutlu etmişti o zamanlar.

Gelelim "O Ses Türkiye" macerana. Bu yarışma ile daha 18 yaşında büyük bir başarı elde ettin yarışma süreci nasıldı?

16 yaşındaydım. Uzun ve yorucu bir süreçti. Her gün bir stres, yeni bir şarkı ve yeni bir rakiple karşı karşıyaydık. Bir şekilde o zorlukları atlatıp turu geçmem gerekiyordu. Çok çalıştım ve sonunda başarı halkımızın takdiriyle geldi.

Bunun sana getirileri neler oldu, o dönemlerde hayatında neler değişti?

Amatör müzik hayatından profesyonel müzik hayatına adım attığım andır ‘O Ses Türkiye'yi kazandığım an. Büyük insanlarla çalıştık, onların tecrübelerinden yararlandım. Bu en büyük avantajdı benim için. İnsanların sevgisi ilgisi inanılmazdı. Bu da beni çok mutlu ediyordu ve daha iyi şeyler yapabilmek adına beni hırslandırıyordu.

Yine yarışmaya katılsan yine Murat Boz'u mu seçersin?

O an ki psikolojiyle alakalı sanıyorum. Bilemiyorum.

Türkiye'de idol aldığın biri var mı?

İdol olarak gördüğüm şu kişi var diyemem. Ama hayat tarzlarını ve algı yönetimlerini sevdiğim sanatçılar var. Tarkan, Ferhat Göçer, Erol Evgin. Tarkan başlı başına bir algı yönetimi olduğunu düşünüyorum. Çok seviyoruz, ses müthiş, duruş müthiş ama her şey bundan ibaret değil bunu çok iyi biliyoruz. Algı yönetimini çok iyi yapıyor. Diğer iki üstada da sevdiğim şeyler; bir yandan müzikle uğraşırken diğer yandan da bir meslekleri var ve bunu da unutmamışlar. Yapmaya devam etmişler. Müzik işleri fazla sayılara ulaşınca bırakmak zorunda kalmışlar. Takdir ediyorum B planlarının olmasını.

Tekrar bir düet yapacak olsan bu kişinin kim olmasını istersin?

Şu an ülke içerisinde en sevdiğim diyebileceğim sanatçı Sıla'dır. Onunla da düet yapmayı çok isterim bir gün.

Sosyal medya da aktif misin, teknolojinin bu kadar ilerlemiş olmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Sosyal Medya'da elimden geldiğince aktif rol oynuyorum. Takip etmeyi de severim aynı zamanda. Teknolojinin bu kadar ilerlemesinin avantaj ve dezavantajları oldukça yüksektir. Avantajlarını yaşıyorum çoğunlukla ama işimizi zorlaştıran bu güzel gelişmeleri kötüye kullanan arkadaşlar da yok değil. Ama bu gelişimden ben kendi adıma memnunum diyebilirim.

Seni sevenlerle ilgili neler söylersin, nasıl alıştın mı gelen tepkilere?

Çok keyifli tepkiler alıyorum Elif Hanım. İnsanlar yaptığımız işleri benimsiyorlar seviyorlar. Bu yüzden de onlara sizin vasıtanızla çok teşekkürlerimi sunuyorum.

En ütopik hayalin nedir?

Işınlanmak olabilir. Hayatımızı ne kadar kolaylaştırırdı bir düşünsenize.

Eğer müzik hayatın olmasaydı kendine nasıl bir yol çizerdin hangi mesleğe yönelirdin?

Hayatımda zaten müzik olmayacakmış gibi düşünerek yürüttüğüm bir de meslek bölümüm var benim. Bahçeşehir Üniversitesinde İletişim Tasarımı 4. Sınıf öğrencisiyim. İleri de bu alanla ilgili de bir şirket kurma ve bu alanda da büyüme hayallerim var.

10 sene sonraki hayatında şimdikinden farklı neler olacak?

Müzikte ve yapmak istediğim tasarım mesleğinde de iyi konumda ve en önemlisi mutlu olan biri olurum.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonraki plânların neler?

Yukarıda da dediğim gibi tasarım benim için gerçekten farklı bir yere sahip. Beni dinç ve zinde tutan, yaratıcılığımı koruyan ve beni besleyen bir meslektir. Bununla ilgili bir şeyler yapacağım. Bir reklam ajansı kurup onu büyütmek ve dünya çapına açılabilmek en büyük hedeflerimden birdir.

Yakın tarihte gerçekleştirmek istediğin bir proje ya da hayalin var mı?

Türkiye'yi bir dalda yurtdışında temsil ediyor olmak. Bunun için hiç durmadan çalışmaya devam ediyorum.

Bu meslek grubunda gelinebilecek en üst seviye olarak neyi ya da kimi hedefliyorsun?

Bu biraz kişinin kendi tatmin duygularıyla alakalı gibi geliyor bana. Yurt içi ve dışında büyük konserler veren, insanların hep bir ağızdan şarkılarımı söylediği bir konumda olmak beni tatmin edecektir diye düşünüyorum şu anda. İlerleyen zamanlarda neler değişir, göreceğiz.

Yakın zamanda seni hangi projede göreceğiz?

Yeni bir single çalışması daha hazırlıyorum "Burası Yanıyor"dan sonra. Ekim ayı içerisinde yayımlayacağız. En yakın zamanda bu projede göreceksiniz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Çok teşekkür ediyorum her zaman benimle oldukları için. Müzikle ve benimle kalmaya devam etsinler. Güzel işler yakında.

Doğum Tarihi: 29 Ağustos 1995

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Dürüstlüğü

En sevmediği huyu: Takıntılı oluşu

En sevdiği renk: Yeşil, Mavi

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği çizgi film: Buggs Bunny

En sevdiği söz: Do something

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın