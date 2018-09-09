OĞUZ AKSAÇ’TAN TÜRKÜLERDEN PAYIMIZA DÜŞENİ ALIYORUZ

Türk Halk Müziğin başarılı isimlerinden Oğuz Aksaç ile Önceki gün Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bir araya geldik. Başarılı Türkücüden sevenlerini mutlu edecek haberler sıralarken Çok özel bir röportaja da imza attık.

Türk Halk Müziği'nin geleceği ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Türk Halk Müziği'nin bir evrim geçirmesi gerektiğine inanıyorum, türkülerimizin kendine ait bir literatür var toprakla ilişkilendirildiği hayvancılık ve çiftçilik üzerinden tanımladığı bir yaşam formu var. Ve bunu güncelleyemedik Biz Oysa hayat hızlı bir şekilde güncelleniyor ve bu güncellemenin içerisinde kendine bir Yer bulamazsa edebi gücümüz çağın gerisinde kalacaktır.Örneğin Anadolu'da Türk kimliği üzerinden tarif edilen türkülere baktığımız zaman yukarıda kuzeyden gelen Türkler yanlarında Kopuz ile gelmişlerdir Kopuz tam ses aralığına sahip enstrümandır. Oysa Anadolu'ya geldiğinde Yarım Koma ve çeyrek komalarla tanışmıştır ve bu enstrüman bağlamaya doğru evrilmistir. Bu Evrim devam edecektir. hayatımıza Yakin gecmiste girmiş olan gitar ya da nefesli enstrümanlar üzerine düşünürsek zurnanın ve kavalın yerine veya yanina saksafon ,klarnet, obua gibi enstrümanların da bir müzikal Yapinin içerisine girmemesi için hiçbir sebep bulamıyorum. Diğer yanı ile düşünün ki İndigo bebek dediğimiz Çağın çok ilerisinde beyinlerimizin çocuklarımızın yetiştiği bir dönemde Çağın hızlı bir şekilde geliştiği insanları da hızlı bir şekilde bu çağa ayak uydurmak zorunda olduğu bir dönemde biz tutup köye eskiye öykunuyoruz. Oysa eskiyi olsa olsa anmak gerekir. Ama ona öykünmek ya da o çağlardaki gibi yaşam form üretmeye çalışmak bizi geleceğimiz ile ilgili Eskiye dönük daha dar bir bakış açısına götürecektir .yani İstedim vermediler Kız ben Garibem yeni çağının kabul edemeyeceği kadar Çaresizlik Barındırır içerisinde. Ama artik Gözümün Yaşını yüzdürürüm hallice doğru derken insanın kendi iç dünyasıyla hesaplaşması ya da onun üzerinden birisine duyulan aşkın içinde bıraktığı acıyı farklı bir tarif etme yeteneğini edindi modern cagin insani. Artık yeni toplum Kendi ic dünyasıni sorgulayan Ben kavramını yeniden ele alan yeni bir dönemi yasiyor. uzay çağında Bilişim çağında şu an dönüp rakamsal parametrelerle tartışa biliyoruz ve şimdi resesyona giren şey aslında finansal Piyasalar değildir bir kültür aralığıdır bir yaşam biçimidir ve siyaseti ile bilimi ile sanatıyla sosyolojisiyle ve bir cok degeriyle büyük bir restorasyon yaşayan bu dünya sayısal degerler üzerinden birçok şeyi tarif etmektedir .Oysa gelişen İnsanoğlu gelişen dünya gelişen yaşam formları müzikte de edebiyatta da kendini yeni döneme uygun hale getirmek zorundadır .eski kelimelerle tarif edeceğimiz eski duygular işte tarım toplumu içerisinde yaşayan bir insanın hayvanı ile ya da bitkisiyle tarif ettiği bir şeyi şimdi Yeni dönemde Uzay çağına geçmişken ve insanın yalnızlığını farklı boyutta tartışma yeteneği edilmişken Bizim başka cümlelerle ifade etmemiz gerektiğine inanıyorum sanal kavramlarla açıklama ihtiyacı duyduğumuz çok şey var artık Bence Facebook diye bir şarkımız olabilmeli bizim Instagram diye bir şarkımız olabilir uzay geometrisi ile ilgili astral geçişler ile ilgili bir şeyler tarifede bilmeliyiz biz türkülerimizde mesela Şemsi Yastıman ın Uzaylılar Hoşgeldiniz diye bir türküsü vardı benim için çok önemli bir türküdür ya da ihsaninin aya çıkıp Yıldızlara oradan bakmak istiyorum da ki hayal dünyası hayal gücü uzayın derinliklerine gidip oradan oraya bakma isteğini duyabilecek coskusu çok değerli bir şeydir ve türkülerin çok gerek duyduğu bir şeydir Aslında bu konu olarak sıkıştığımız bir alan var bizim o alanı mutlaka açmak zorundayız Anadolu müziğinde bunu enstrümanlarla da yani gitarda tam sesler vardır bir Armoni aletidir ama melodi yapma yeteneği vardır Anadolu melodinin Zengin olduğu Bir bölge olmakla birlikte belki tam seslerle ilgili yapılacak bir türkünün de güncel sorunlarımızı kucaklaması nedeniyle türkü kavramının içerisinde yerleşmesi söz konusu olacaktır bu belki zaman alacaktır ama türkü dediğimiz şey Türk Halk Müziği dediğimiz şey zaman içerisinde evrim geçirmeden yaşama şansı bulamayacağını inanıyorum. Son olarak geleneksel tarzda okuyan insanlara da Anadolu muziginin ihtiyaci vardir.

Kimleri örnek alıp dinlersiniz?

Dönem dönem değişti dinlediğim insanlar. küçükken en çok radyoda çıkan isimler İşte Zeki Müren dinliyorduk, Ali Ekber Çiçek dinliyorduk ,Davut Sulari plakları olurdu onları dinlerdik ,Abdullah Papur dinlerdik. Musa Eroglu,Arif Sag dinledim. daha sonra Sezen Aksu ile tanışma şansı buldum onu çok severek dinlerim Zerrin Özer dinledim daha Sonraları Ajda Pekkan dinledim. Louis Armstrong, Michael Jackson çok severdim. Ezginin Günlüğü dinledim Nusrat Ali Khan dinledim sayamayacağım şimdi sayamadığım içinde üzüleceğim Çok fazla insan dinledim ve hala da dinliyorum .bu ara biraz Çin müziği ve Yunan müziği ne ilgi duyuyorum. Sanchez dinledim Paco dinledim ve etnik bir cok muzigi kesfetmeyi ve dinlemeyi seviyorum.

Yeni projeleriniz den bahseder misiniz?

Bir ay içerisinde ve bestelerinden oluşan bir albüm hazırladık 6 ya da 7 şarkı olacak içerisinde Ondan iki üç ay sonra bir türkü albümü ne çıkacak çalışmaları bitti stüdyo aşamasından geçtik ondan 4 5 ay sonra yine bestelerinden oluşan bir albüm hazırladık az kaldı bitmek üzere E ondan 5 ay sonra da yani 15 6 ay aralıklarla 4 albümü çıkacağız yine bir türkü albümü Ama biraz daha farklı mantıklı hazırlanmış bir türkü albümü bugüne kadar benden dinlemeye Alışık olmadığınız 1h mantalite ile hazırladığım 3 kelime çıkacak

Yeni dönemde birçok sanatçı dizilerde ve filmlerde oyunculuk yapıyor siz hiçbir yapimda oynamayı ya da müzik yapmayı düşündünüz mü?

Aslında birkaç projede yer aldım Örneğin Cevahir Cokbilir senaryosunu hazırladı ve yönetmenliğini yaptığı Kar Zamanı adlı filmde rol almıştım daha sonra Sevgili Mustafa Karadeniz'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Çınar isimli filmde müzik yapmıştım Birçok yerde ödülleri aldı gayet mutlu oldum bundan sonra da böyle projeler gelirse keyifle çalışmak isterim böyle başarılarda imzanın olması çok güzel bir duygu.

Sosyal medyanın müziğe olan etkisi nedir?

Sosyal medya çok hızlı feedback alabileceğiniz bir alan bu yanıyla özenli ve doğal çalışmaların çok iyi ve büyük sonuçlar oluşturduğu bir alan

diğer yanıda şudur ki insan ömründe bir nesil 25 yıldır müzikte bir nesil eskiden ortalama 6 yılken şu an 1,5 yıla inmiştir yani çok hızlı tüketiyoruz sürekli yeni şeyler(ürün) gündemimize giriyor ve aynı hızlada çıkıyor müzik kaydedilebilir olmasıyla birlikte diğer sanat dallarına oranla daha fazla hayatın içine sızmıştır zamanla gelişen kayıt ve yayın maliyet ve ulaşma kolayliklari sayesinde müziğin önünü açtılmıştır geldiğimiz bu son dönemde sosyal medya büyük bir ağın parçası yaptı insanları bu ağ içerisinde ortak beğeniler ve ifadeler kazandık beğeni çıtamız yüksedi artık sosyal medya tv lerden daha çok saat izleniyor buda yatırımların bu alana kaymasını sağlayacaktır şimdiden bi alanda yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi olarak bizimle yaptığınız bu içten ve samimi röportajdan dolayı teşekkür eder, Sanat çalışmalarınızda başarılar diliyoruz...