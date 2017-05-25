Nurcan Gülbaş

Nurcan Merhaba, öncelikle bu yoğunluk arasında bize zaman ayırdığın içzin çok teşekkür ederim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz?

19 Kasım 1969 Antakya doğumluyum, 24 yaşında bi Umut annesiyim Uludağ Üni.İ.İ.B.F İşletme okudum. Kurumsal hayatıma Ünilever’de başladım. Ardından Ford-Otosan ve sonrasında Sanofi-Aventis ilaç firmasında uzun yıllar görev yaptım. Sonrasında kendi işimi yapmaya karar verdim ve şirketimi kurdum. İşlerim gayet iyi de giderken, hiç unutmuyorum, ofisimde otururken, birden ‘’bu değil’’ dediğimi anımsıyorum. Evren dediğimiz mekanizma böyle işliyor. Bizler bu hayat gelirken DNA’larımıza kodlanmış bir takım beceriler ve yetkinlikler ile geliyoruz,zamanla bu ‘’güvenlikli’’ alanı seviyor ve bu alana tutunuyoruz. Oysa bu yaşamı bu gezegeni seçmiş olmamızın bir nedeni olduğunu düşünüyorum ve o ses, ki çoğumuz bu sesi tanır, bilir; ‘iç sesimiz’dir bu. Tüm yaşamımızda durmadan bizi çekiştirir durur. Kalbimiz ve beynimiz senkronize hareket etmezler. Hayatımız boyunca kendimizi ‘’tam ‘’ olarak hissetmememizin sebebi de budur.

Pardon anlamadım, yani şimdi siz bu yaşamı bizlerin bilinçli olarak seçtiğimiz mi söylüyorsunuz?

Evet bunun kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım ,toplumsal olarak dini inançlarımız da bunun karşısındaymış gibi görünüyor. Oysa incelendiğinde karma’nın başka birşey söylemeye çalıştığı fark edilecektir. Astroloji de bu konuyu güney ay düğümü, kuzey ay düğümü şeklinde tanımlar. Gitmemiz gereken yani bize kendimizi eksik hissettiren şey, potansiyelimizi fark ediyor olmamız ama güvenlikli alanlarımızdan vazgeçmeyerek bu zorlu sürece girmeye ayak dirememizden kaynaklanıyor.

Yıllar önce ofisimde otururken gelen bilgi tam olarak buydu ve yapmam gerekeni biliyordum. O sesin peşine düşmek.

İlginç peki nasıl geçti bu süreç?

Açıkçası zor olacağını biliyordum ama bu kadar zorlanacağımı ne yalan söyleyim öngörmemiştim. Sonuçta konuşan ego’mdu ve bana daima güçlü olduğumu hatırlatıyordu. Egonu parçalanışını izlemek keyifli olması yanı sıra sancılı da bir süreç.

Peki neler yapıyorsunuz? Bu yolculukta nelerle karışlaştınız paylaşmak ister misiniz?

Gitmem gereken ve deneyim kazanmam gereken yolu belirledikten sonra bu konuda eğitimler almaya ve bu atölyeler çalışmalar kamplar içinde olmaya çalıştım. Zaten spor benim için bir hayat biçimi olduğundan bedenimin sesine hiç de uzak değildim ve yıllarca o ses ile hareket ettim diyebilirim. Yaşamımın en keskin dönemeçlerimde ve zorlu süreçlerinde, hiç olmaz, imkansız denilen zamanlarda ‘iç sesim’ bana her zaman yolu işaret etmiştir. Çok şükür ki bu konuda cesaretliyim ve korkmadan yılmadan o sesi hep izledim.

Zaten hali hazırda yoga eğitmeniydim ve bu bedensel farkındalık sürecine farklı uygulamalar ve öğretiler ekleyerek zenginleşmeye başladım. Enerji ve enerji alanları ile ilgilenmeyi çok seviyorum. Bedenlerimiz dahil evrendeki her şey bir enerji formu ve bunun farkındalığında olmak bana çok heyecan verici geliyor.

Enerji konusunu biraz açar mısınız?

Çhakra; sanskritçe’de tekerlek anlamına gelir. Bedenimizin içinde çakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurga ile kesişirler. Kadim metinlerde ‘’yedi mühür’’ olarak da bilinir. Yoga asanalar, nefes teknikleri, yapmış olduğumuz meditasyo terapileri chakraları harekete geçirir.

Chakraları açmak ve enerji akışını arttırmak sağlıklı olmanın temel koşuludur. Sistemdeki bir hastalık, enerjideki dengesizlik ya da enerji akışının engellenmesinden kaynaklanır. Her chakra varlığımızın büyüme ve sağlığı da kapsayan çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden hormonal sistemdeki bir salgı bezi ile bağlantılıdır. Bu salgı bezlerinin fonksiyonlarındaki ağırlaşma; hayata bakışımız, ruh halleri, davranışlar ve mücadele yeteneğimiz üzerinde etkilerde bulunur. Bunlara bağlı olarak; sıkıntılı, öfkeli, kokulu, kötümser ya da mutlu, huzurlu, iyimser güvenli hale gelebiliriz. Salgı bezleri beyne buradan da varlığımızın duygusal zihinsel ve spiritüelyönlerine bağlıdır. Bu chakraların fiziksel bedenimizde bulundukları yerlerdeki kısımları kendileri ile ilişkili olan (duygusal-zihinsel) hallere bağlanır.

Hastalıklarımızın bu enerji noktaları ile ilişkili olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?

Aynen bu şekilde. Başımızın üst bölümünde taç chakrası bizim ilahi olan ile bağlantı chakramızdır. Hemen alnımızda iki gözümüzün orta yerine denk gelen noktada 3.göz chakrası bulunur, ardından sırası ile boğaz, kalp, solar pleksus, sakral ve kök chakra olmak üzere bedenimizde 7 chakra mevcuttur. Bedenimizde sürekli bir akışın olması gibi chakralar ve onların temsil ettiği yetenekler arasında bir akış vardır. Chakraların psikodinamik işlevi, auranın 3 bedeni ile ilgilidir yani bedenin dünya planında fiziksel duygusal ve mental etkileşimleri ile. Örneklemek gerekise, kalp chakrası gerektiği gibi çalışan birey sevme işinde başarılı olacaktır,y a da boğaz chakrası( iletişimi temsil eder) iyi çalışmayan bir kişinin kendini yeteri kadar iyi ifade edememe gibi iletişim sorunları olacağı gibi, boğazında nodüller, guatr ya da benzeri hastalıkları da oluşturacaktır. Sebep tamamen o bölgede biriken enerji ile ilgilidir.

Bedenimizde bu tıkanıklıklar neye sebep olur?

Zihin unutur, beden hatırlar. Bedenimiz yaşadığımız her anıyı depo eder,t utar. Tıpkı bir bilgisayarın hard diski gibi düşünebiliriz bu mekanizmayı. Biz bunların nerede depolandığını fark etmeyiz bile. Bu blokajları serbest bırakmazsak, zamanla bedenimizde tıkanıklıklara yani hastalıklara dönüşürler

Bu durumlarda neler yapmak gerekir?

Bizler farklı uygulama ve seanslar ile bu bölgelerde oluşan enerji blokajları üzerine çalışıyoruz ve serbest bırakıyoruz.Budurumla çatışma halini seçmiyoruz, sadece serbest bırakıyoruz. Af etme süreci de böyle işliyor. Kendimizi affetmekle başlayan önemli adım, her şeyi anlamak ve afetmek ile devam ediyor ki, bu da bireyi yaşanan durumlara karşı çok hazırıklıkılıyor. Yani artık istemediğimiz durmlar ile karşılaşmıyoruz gibi bir sonuç yok, sadece bu durumların kolayca içinden geçme hali ediniyoruz ki, bunu oldukça değerli buluyorum. Tüm hali ile yaşam anlaşılabilir ve keyifli bir hale dönüşüyor. Gerçekliğimizi seçmek, yaratmak dediğimiz ogu da tam olarak bu. Seçim her zaman bizlere ait.

Dediğim gibi bu blokajlar, bir takım travmalar, duygu birikimleri, duygu transferinin sağlanamaması sonucu oluşuyorlar. Biz burada devreye giriyoruz. Yapmış olduğumuz terapi ve meditasyonlar ile öncelikle bu duygu durumların tespitini yapıyor ve bu duyguların serbest kalmasını sağlıyoruz. Yalnız tam da burada; yıllarca ilaç sektöründe çalışmış biri olarak; ısrarla belirtmek istediğim bir konu var..

Açıkçası batı tıbbı ve doğu tıbbının artık dengede ve aynı potada hareket etmesi gerektiğini savunuyorum.Yıllarca hastalığın yüzeyi ile ilgilendik, ve oluşan ağrı ya ada benzeri semptomları gidermek yönünde tedaviler, ilaçlar, terapiler kullandık.Tamamen hastalığın ne ile ilişkili olduğu, nereden ve hangi duygu durumdan oluştuğu beslendiği tarafına pek bakmadık, bakmak istemedik. Artık hastalığın zihinsel sebeplerine bakmamız gerektiğini ve çözümün orda olduğu konusunda yüzlerce çalışma ve yayın mevcut.. Chakralarımızın temsil bölgelerine baktığımızda bedenimizde oluşan blokajları ve sebeplerini çok daha iyi anlayacağız kanısındayım.

Kısaca bu enerji noktalarından bahsedebilir misiniz?

Elbette ki uzun bir konu, ancak kısaca şöyle ifade edebiliriz;

1. Çakra; Kök Çakradır. Kuyruk sokumu bölgesinde bulunur. Kişinin içgüdüsel ve en ilkel güvenlik ve yaşamını sürdürme ihtiyaçlarını karşılama ile ilgilidir. Rengi kırmızıdır. Kızma, gücenme, sertlik bu çakranın çalışması ile ilgilidir.Yere kök saldığımız çarkadır. Olumlaması kabullenici olmaktır.

2. Çakra; Sakral yani cinsel çarka; rengi turuncudur, kişininin ikamet ettiği yer anlamına gelir, dalak pankreas ile bağlantılıdır, bedende cinsel organlarda bulunur, gölge duygusu aşırı uca gitme, suçluluk. Duygusal hissi; neşe korku, öfkedir. Yaratıcılık yeteneğimizin olduğu yerdir. Yaratım konusunda zorlanıyorsak, yaşamda adım atma endişesi taşıyorsak bu çakrada sorun var demektir.

3. Olarak Solar Plexus Çakrası; Mücevherler şehri anlamına gelen Manipura da denir:hükmetme ,ben merkezci duygular ile ilgilidir. Kalp ve cinsellik arasında blok görevi görür. Hayal gücümüzü sağlar. Sarı renklidir, öfke, aç gözlülük, hırs duygularını yönetir. Çakra algılaması sezgidir. Yeri göbek deliğinin iki parmak üstüdür.

4. Kalp çakrası; şifa sürecinde kalp, dünya planına ait enerjileri ruhsal plana ait enerjilere dönüştürür. Sevecenlik, şefkat, sevgi buradan tanımlanır, rengi yeşil yada pembedir, elementi havadır. Bilginin yapısı başkasını sevme duyusudur. Bedende 1. toraksta, timüs bezinin yakınında yer alır. Kalp başkalarına açık değilse size de açık olmaz

5. Boğaz çakrası, ifadesi dürüstlük, gırtlak bölgesinde 3. Omur hizasında bulunur, rengi mavidir. Gölge duygusu inkar, yalanlama, sertliktir. Affirmasyonu ‘’yapacağım’’ dır. Yogada aslan nefesi diye tabir ettiğimiz ya da okyanus nefesi teknikleri bu çakranın çalıştırılması açısından iyi tekniklerdir.

6. Üçüncü göz çakrası; İçsel vizyon, mutluluk, neşe ve zihin gücü ile ilgilidir, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan, serotnin salgılayan hipofiz bezinin bulunduğu yerdir. Üçüncü göz noktasına yoğunlaşmak kendimizi yatıştırmanın ve dikkati toplamanın en kolay ve etkili yollarından biridir. Çakraalgılaması görme imgeleme’ dir. İlgili salgı bezi hipofiz ‘dir. Rengi çivit mavisidir.

7. Tepe çakrası; taç çakrası da denilen bu çarka bedenin tüm sistemini yönetir. Mor renklidir. Başın tepe noktasında bebeklerde bıngıldak dediğimiz yerde bulunur, epifiz bezi ile bağlantılıdır. Ruhsal bağlantı kozmik bağlantı noktamızdır. Elekromanyetik alan denilen alanı içerir.

Peki bunları bilmek bize nasıl faydalar sağlar ya da günlük yaşamımızda bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz?

Sanırım işin asıl önemli yanı da bu. Günlük yaşadığımız duygu durumlar, hastalıklarla ilgili olduğunu konuşmuştuk. Ağrılar ya da hayatımızda başımıza gelen ‘’korkunç’’ durumlar, bize bir şey anlatmak için geliyorlar. Yaptığımız terapiler tamamen bunlar ile ilgili. Bizler ‘’başımıza’’ gelen tüm bu durumlara bu açıdan bakabilirsek hayattan keyif alır, mutlu, neşe dolu, doygun bir hayat içinde oluruz. Yani kısaca başımıza gelen felaketleri sevelim diyorum, ya da ağrıları, hastalıkları sevelim, çünkü söylemeye çalıştıkları bişeyler var. Bunların hepsi bizim seçimlerimizdir. Bugünümüz dün yaptığımız seçimlerden ibarettir

Seçimlerimiz derken tam olarak neyi kastettiniz?

Biz yetişkinler çok bilmiş olduğumuzdan (gülüyor) zihni çok kullanıyor ve zihinde çok kalıyoruz. Bu durumu matah bişey sanıyoruz. Yıllarca bize öğretilen şey bu. Çocuklara bir bakın, yaratım güçleri ne kadar da yüksektir. Öncelikle evrenden dilekleri kalp yoluyladır, ikinci olarak da hep sorudadırlar. Yanıt ile ilgilenmezler. Ve sihirli bir şekilde önlerinde milyarlarca seçenek açılır ve onlar seçerler. Biz yetişkinler ise karşılaştığımız bir durum ya da istekte bulunduğumuz herhangi bir şey için hep yanıtlar yaratırız. Şöyle olursa böyle olur gibi ve farkında olmadan önümüzde milyarlaca seçeneği hooop bir iki seçeneğe indirgeriz ki, seçimlerimiz darlır ve yaratıma girmesi neredeyse imkansızlaşır.

Bu nedenle sürekli soru sormak ve gerisini evrenin akışına bırakmak en doğru yöntemlerden biridir. Geçmişte ya da gelecekte olmak kişiye kaygıdan başka bir şey sağlamaz, An’da kalmak bu nedenle değerlidir. İngilizcede şimdiki zaman present’tir, yani hediye!

Bu konuya değindiğiniz iyi oldu bunu sormayı planlıyordum çekim yasası denilen şey nedir?

Açıkçası bu sadece bir fizik yasasıdır. Günümüzde biraz da bulandırılmış, içi boşaltılmış bir konudur. Evren bizim isteklerimizi yerine getirmek için hazırda bekleyen bir makine değildi. Bir çok kişisel gelişim uzmanı ne yazık ki konuya bu noktada yaklaşmaktadırlar ki, tehlikelidir. Kişiyi uzun süren depresyon süreçlerine dahi götürebilir. İstemek ve oldurmak elbette ki, herkesin yeteneğidir ve bununla çalışmaya başladığınızda olanlar mucizevi gelecektir. Hayatın kendisi sadece bir oyundur ve bu oyunda keyifle oynamanın, neşe ile bu planda yer almanın tadına varacaksınız. bence bu hakkı kendimize tanımalıyız. Başkalarına ışık tuttuğunda kendi yolun da aydınlanır

Evet biraz yaptığınız çalışmalardan söz edelim

Şu anda Kişisel Gelişim Atölyesinde ve Birkaç healty clup teterapiler uygulamaktayım. Bu terapler kişiye ve duruma göre değişiklikler göstermekte. Obezite, kilo kontrolü, metabolizme desteği, öğrenme ve hatırlama kontrolü, öğrencilerde dikkat dağınıklığı, ilişki terapisi ,bağımlılık ve sigara alışkanlıkları, öfke kontrolu, yaşamdan keyif alma, yaşamımıza bolluğu, bereketi,n eşeyi çekebilme çalışmaları, sadece bir kaçı. Dediğim gibi kişiye ve duruma göre bazen kafa-beden enerji noktaları ile ilgili çalışmalar, bazen meditasyon terapileri, bazen enerji çalışmaları şeklinde bir süreç hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Genellikle ortalama olarak çalışma süremiz 5 hafta oluyor, haftada 1-1,5 saaat süren çalışmalar oldukça olumlu geri dönüşümler yaratıyor. Bu uygulamalarda mesela kilo konusunda çalışıyorsak 5 haftada ortalama 5 ile 8 kiloyu danışan, hiç zorlanmadan baskı hissetmeden, kolaylıkla verebiliyor. Diyet kelime anlamı olarak zaten ölüm anlamına gelir, ben açıkçası bu kelimeyi kullanmıyorum, diyet yapma fikri kişinin bilinçaltına olumsuz mesajlar gönderir. Bizler bilindışı kayıtlardaki bu olumsuz yargı ve tutumları sıfırlıyor ve seçimi danışana bırakıyoruz ya da tercih ettiği kalıpları yerleştirmesine yardımcı oluyoruz. Ya da başka duygu durum bozukluklarında sürecin içinden hızlıca geçmeyi deneyimliyoruz. Teşekkür ederim. Bu konuda yardım almak ya da danışmak isteyenler için İletişim: dengedekal@gmail.com-GSM: 0 533 683 68 55