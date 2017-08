Nur Ertürk: "Sanat ile cinsellik arasında çok ince bir çizgi var..!"

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

“Grisi Yoktur Aşkın’’ adlı maxi single için bir araya geldiğimiz Nur Ertürk, müzik piyasası ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu

“Grisi Yoktur Aşkın” maxi single çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Müzik yönetmenim “İlker Tekyaygil” çok emek verdi çalışmama, aranjörüm “Hatem Tutkus” ve stüdyo çalışanlarındaki müzisyen arkadaşlarımın hepsine teşekkür etmem gerekiyor. Benim işime sahip çıkan müzik firmam 2645 Records ve productorum “Abdullah Özdoğan” teşekkürün en büyüğünü hak ediyorlar. Müzikten kopmamama rağmen yeni eser yapmamıştım, buda yanlış anlaşıldı. Yaptığı çalışma sanatçının kimlik kartı oluyor. Yeni eserim çok beğenildi ve ben çıktığım yolda çok mutluyum.



“Grisi Yoktur Bu Aşkın” şarkısına klip çektiniz, klibin hikayesi nedir?

Klip çalışmam başarılı yönetmen “Erkan Nas” tarafından yapıldı. Neşeli cıvıl cıvıl bir performans sergiledik, renklerde bizim neşemizi ve keyfimizi daha çok ortaya çıkardı. Klip çalışmasında rol yapmadık biz eğlendik ve eğlencemizi görüntüledi yönetmenimiz. Bizim eğlencemiz izleyiciye de pozitif geçmişe benziyor.



“Grisi Yoktur Aşkın” maxi singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Şarkı, yorumum ve sound olarak çok beğenildi bir tek kötü yorum almadım her zaman minnettar olduğum izleyicim ve dinleyicim sizi çok özledik yorumunu yaptılar. Bir daha yeni eserler için bu kadar ara vermeyeceğim. Sahnede olmak şarkı söylemek benim genetiğimde var. Benim şarkı söyleme ve her zaman yeniliklerle sevenlerimin karşısına çıkma özlemimi anlayan müzik severlerde bu yüzden beni sevmekten vazgeçmiyor. Nur Ertürk markasını korumak ve işimin başarısı için kaliteden ödün vermiyorum.



Müzik kanalları ve Radyolar ‘’Grisi Yoktur Aşkın” şarkısına ne kadar şans veriyor?

Şans veriliyor, hızlı çıkışımızı da sürdürüyoruz. “Grisi Yoktur Aşkın” isimli şarkımız bir çığ gibi büyüyor ve yayılıyor. Bir eseri milyonlara bir anda duyuramıyorsunuz. Ben stüdyodayken bazı radyocu arkadaşlarıma dinlettim ve tam not aldım. Halkın nabzını çok iyi tutan radyocuların bakış açısına çok güvenirim. Ben işimi yaptım müzik kanalları ve radyocu dostlarıma beğendirdim, şimdi onlarda halka sunup beğendirecekler.



Kendi türkülerinizden oluşan, proje bir albüm düşünüyor musunuz? Düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı?

Kendi türkülerimden oluşacak bir proje bana mutluluk verir. Farklı güncel bir düzenlemeyle tabii yeni bir akım başlatılabilir. Benim okuduğum eserlerde buna çok uygun işler. Ben herkesle düet yapabilirim isim vererek unuttuklarımı kırmak istemem. Yeni nesil yorumcular çok başarılı ben buradayım benle bir şeyler yapmak isteyen olursa giderim, bana bir düet projesi yapılacaksa karşımdaki kimse severek okurum.



Herhangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikâyeniz?

Bende hikâye bitmez çok güzel dostluklarım var her dostumla da bir hikâyem mutlaka bir var. Ben neşeli bir yapıya sahibim girdiğim ortama da neşe katmayı severim. Şöyle bir şey anlatayım davet edildiğim birçok yerde herkes asker gibi oturuyorsa dayanamam ve mutlaka herkesi harekete geçiririm. Sahneme çok özen gösterdiğim için sahnede büyük bir şey yaşamadım.



27 yıllık kariyeriniz size ne anlatıyor? 17 yaşında ilk albümünüzü çıkardınız, o günden bu güne neler değişti?

Yıllar çabuk geçiyor tutsan tutulmuyor, sadece müzikalite olarak değiştim. Müzik her geçen gün yeni boyut kazanıyor, ayak uydurabilirseniz kalıcı oluyorsunuz. Benim kişiliğim değişmez insan seven bir yapıya sahibim bu hiç değişmedi bundan sonrada değişmez. Müzik anlamında ise gündemi takip eder her türlü gelişmeden haberdar olurum. Bendeki yılların getirdiği değişiklik sadece müziğimde oldu.



Müzikal yolculuğunuzda yolunuzu kesen birisi oldu mu?

Halk sizi kabullendiyse kimse yolunuzu kesemez. Ben müziği bıraktım açıklamalarını duyuyoruz bazen içine müzik aşkı işleyen müziği bırakamaz, müzik onu bırakmıştır söyleyemiyordur. Birde benim ikili ilişkiler ve dostluklarım çok iyidir, destek olan olmuştur köstek olmaya çalışanı ben bilmiyorum. Olmaya kalktılarsa da Allah kendilerine döndürmüştür eminim.



Sanatçıların toplumdaki görevleri nelerdir?

Sanatçıyı birçok kişi takip ediyor ve örnek alıyor. Sanatçının yaşantısını taklit eden ve onun gibi yaşamaya çalışan çok kişi var. Aşırılıktan kaçmalıyız, bu toplumun örf, adet, gelenek ve görenekleri var bunları unutmadan yaşamalıyız. Kısa bir örnek verirsek magazin dünyasında biten evlilikler topluma sirayet etmiştir. Gerisini siz düşünün...



Şarkılarınızı ilk kime dinletirsiniz?

Müzik kulağı olduğuna inandığım yakın dostlarım... Beni hiç yanıltmadılar. Ben bir kişiye güvendim mi sonuna kadar güvenirim.



Sanatçılığınız hakkında çevrenizden en sık duyduğunu sözler neler?

Bunları söylemem doğrumu bilmiyorum. Megaloman diyebilir insanlar, beni övdüklerinde utanırım, yüzüm kızarır. Yalnız şunu söyleyebilirim çok hareketli ve neşeli sahne yapmamdan dolayı sen ölüyü bile oynatırsın lafını çok sık duyarım.



En seksi türkücü unvanına sahipsiniz! Hiç ahlaksız teklif aldınız mı?

Seksi olmak bir sanattır bunu pornografiye dönüştürürseniz ahlaksız teklif alırsınız. Sanat ile cinsellik arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer bu çizgide doğru yürüyebiliyorsanız, sorun yaşamaz ahlaksız teklif almazsınız.

“Kara Kiraz’’ türküsünün klibi youtube’de 1.500 milyonu aşmıştı! Yalnız bu oran kısa sürede 900.000 binlere düştü... Müzik piyasasına geri dönüşünüzle, meslektaşlarınız rahatsız mı oldu?

Herkes kendi işi ve ekmeğinin savaşını verir Nur Ertürk’ün dönmesinden kimse rahatsız olmaz. Eğlence hayatı düşüşte bu sahnede dinlenecek solist azlığından aslında... Kaliteli sanatçı ne kadar çok olursa müzik ekonomisi de o kadar yükselir.



“Nur Ertürk’le Her Sabah’’ programı gibi dönemine damga vuracak bir program teklifi gelirse kabul eder misiniz?

Uzun yıllar ekranlarda oldum, bu bana büyük mutlulukta verdi. Televizyonculuğu seviyorum. Güzel bir proje olursa neden olmasın? Sizi sevenlerle her daim yüz yüzesiniz daha güzel bir şey var mı?



Yaşamadığınıza pişman olduğun bir şey var mı?

Yaşadığım hiç bir şeyden pişman olmadım. Zaten pişman olacağım bir şeyde yaşamam.



Bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Herkes gibi kahvaltımı yaparak başlarım günüme, işkolik bir yapıya sahip olduğum için hemen işlerimle alakalı planımı yapar yola çıkarım. En büyük keyfimde akşam ailemle evde oturmak ve karşılıklı çay sohbetidir.



Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Nur Ertürk bir yere gitmemişti ben hep yerimdeydim. Yeni çalışmamla kaldığım yerden devam ediyorum. Kaliteli işlere sahip çıkan halkımız “Grisi Yoktur Aşkın” isimli eserime sahip çıkacaklardır.