Nur Cennet'ten "Aşksız Prenses"lere

Merhaba Nur Cennet nasılsın?

Çok iyiyim biraz heyecanlıyım Elif.

2014 senesinde sevgili Rober Hatemo'dan severek dinlediğimiz “Aşksız Prens” şarkısına küçük değişiklikler yaparak “Aşksız Prenses” şeklinde şarkıyı bizlerle buluşturdun. Çok da güzel olmuş nereden geldi bu fikir aklına?

Zaten Yıldız (Tilbe) Hanım şarkıyı “Aşksız Prenses” olarak yazmış. Kendi albümünde de okuyacakken Rober Hatemo istemiş ve şarkı “Aşksız Prens” olarak piyasaya çıkmış. Fikir ise yakın arkadaşımın önerisiydi. Bir gün beni arayarak “tekrar dinler misin, sana çok yakışır” dedi ve bugün “Aşksız Prenses” sizlerle buluştu.

Şarkıyla ilgili detay verir misin? İki versiyon olarak çıkardın değil mi?

Evet Elif. Genelde dinleyici kitlem benden hep slow şarkı bekliyordu bende yaz geldiği için hareketli bir giriş yapmak istedim. Bizde ekibimle iki versiyon çıkarmaya karar verdik.

Hareketli olarak çıkardığı Aşksız Prenses'e çok da güzel bir klip geldi. Nasıl geçti klip çekimleri?

İlk klip çalışmam olduğu için biraz heyecanlıydım açıkçası. Fakat yönetmenimiz Tamer Aydoğdu o kadar güzel motive edip beni yönlerdir ki bir süre sonra su gibi aktı görüntüler.

Bu süreçte sana destek olan ünlü isimler oldu mu?

Başta Yıldız Tilbe çok beğendiğini dile getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aynı şekilde Rober Hatemo’da! Geçen hafta sonu Hande Yener beni sahnesine çıkartarak şarkımı söyleme fırsatı buldum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onların desteğini hissetmek bana güç verdi.

İnanılmaz derecede fark edilir değişimle karşımızdasın. Saçlar giyim tarzı yüzde değişiklikler olmuş neler yapıldı?

Uzun bir ara oldu malum evlilik annelik süreci derken bu şarkıyla biraz tarzımda değişiklikler yaptım. Ama hiç bir estetik yaptırmadım.

Sevilen isimlerden duyduğumuz şarkıların coverları bazen yeni çıkaran kişiler için hüsran olabiliyor. Sanırım bu senin için geçerli olmayacak ne dersin?

Cover şarkı yorumlamak çok zor. Sonuçta insanlar o şarkıyı sanatçıyla bütünleştiriyor ve başka bir yorumu da kabul etmiyor. Ama o şarkıya yeni bir soluk ve yorumunuzla bütünleştirdiğiniz de dinleyici hem hatırlamaktan hem de dinlemekten keyif alıyor. Dinlenme oranlarımız paylaşımlar ve mekanların çalıyor olması şimdiden doğru bir iş yaptığımızın göstergesi diye düşünüyorum.

Günümüzdeki aşksız prensesler için neler dersiniz?

Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Gerçek prensleri onları er ya da geç bulacaktır.

Biz seni 2012 yılında ilk kez katıldığınız “O Ses Türkiye” yarışması ile tanıdık ve o zaman büyük bir talihsizlik yaşadın diyebilir miyiz? Sevgili Ebru Gündeş'in "Kızıl Mavi" şarkısını söylemiştin. Yarışmanın juri üyeleri olan Hadise Hanım ve Murat Boz da performansınızı beğenmiş size dönmüşlerdi. Fakat yaptığın konuşmanın kabaca olduğunun düşünülmesi üzerine tepki aldınız hatta Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildin. Nasıl değerlendiriyorsun o süreci?

O gün çok heyecanlıydım ve karşımda tanıdığım takip ettiğim jüri üyelerini görünce sanki tanışıyor hissine kapıldım ve siz biz yerine sen ben demeyi tercih ettim. Fakat bu yanlış anlaşılmama neden oldu. Kimlerin döndüğünü anlayabilmek için kim döndü deyince bir anda ortam gerildi. Orada kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum yayınlanmayacağını düşündüm fakat yayınlandığı gece telefonlarım susmadı. Hatta ertesi gün herkes beni tanıyordu. Bir yıl dışarı çıkmadım psikolojim bozuldu.

Peki, sonra düşündüğünde sende kendini haksız bulmuş muydun?

Haksız değil ama biraz daha dikkatli olabilirdim. Heyecanıma yenik düştüm.

Sonrasında kolay kolay kimsenin alamayacağı bir kararla bir sene sonra tekrar yarışmaya katıldın. Peki, o katılma sürecinde sorun yaşadın mı?

Hayır Elif. Acun (Ilıcalı) Bey beni tekrar davet etti ve kendimi ifade etmemi sağladı. Hiç bir sorun yaşamadım hatta yarışma sürecinde çok güzel övgüler aldım jüri üyelerinden izleyicilerde de çeyrek finale kadar desteğini sürdürdü.

Yanlış anlaşıldığını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle düşünüyorum. Ama kendimi ifade edebildiğim için mutluyum. Bu fırsatı bana tekrar verdiği için buradan tekrar Acun Bey’e teşekkür ederim.

2. kez katıldığınızda yine sevgili Ebru Gündeş'in şarkısı olan "Ben Olmayınca"yı söyledin ve tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardın. Onlar döndüğü an ne hissettiniz? Mahcup oldun mu?

Mahcubiyet değil, galibiyetti o benim için. Biraz başarı takıntım var dördünden biri eksik olsa uyuyamazdım.

Jüri üyesi olan sevgili Athena'nın Gökhan'ını seçtin. Neden?

Kendi tarzımdan farklı bir isimle çalışmak istedim. Müzisyen oluşu beni ayrıca etkiledi.

Gökhan Özoğuz'un yerine diğer jüri üyelerin takımında olsaydınız sonuç daha farklı olur muydu?

Onu bilemem ama Gökhan Özoğuz yarışmacılarıyla o kadar yakından ilgileniyordu ki desteğini son ana kadar hep hissettim.

O Ses Türkiye sürecini değerlendirecek olursan neler söylemek istersin?

Sonuçta o bir yarışma fakat çok az isim çıkıyor. Bende o isimlerden biri olmak istiyorum. Katılmak isteyen kişilere tavsiye ederim. Kimin ne zaman keşfedileceği belli olmaz.

Aslında ilk yarışma deneyiminiz “O Ses Türkiye" değil. Bunun öncesinde "Pop Star Alaturka" deneyiminiz var değil mi?

Evet, 16 yaşında yarışmaya girmeyi hak eden ilk kişiyim.

Orada da usta sanatçı Bülent Ersoy'un sana birçok söylemi olmuştu. Bununla ilgili neler söylersin?

Dediğin gibi o bir usta fakat 16 yaşındaydım ve çok zorlu geçiyordu yine de canı sağ olsun

Senin performansınızla ilgili olarak iki yarışmanızda da jüri üyeniz olan Ebru Gündeş Pop Star yarışmasında sendenden daha iyi seslerin olduğunu söylerken, aradan geçen seneler sonrasında katıldığın O Ses Türkiye’de şarkıyı kendisinden daha güzel söylediğinizi dile getirmişti. Bunu demesinin sebebi sence nedir?

O yıllarda sesim tam oturmamıştı ve onun tarzına daha yakın yarışmacılar vardı. Fakat geçen yıllar ve tecrübe sesime ve yorumuma yansıdı ve beğendiğini ondan duymak beni çok mutlu etti. Bu söylem onun kendisiyle ne kadar barışık olduğunu gösterir.

Yanlış iğne olduğunuzla ilgili bir dönem çok haberiniz çıktı. Neydi o olay ve şuan sağlık durumun nasıl?

Doğumdan hemen sonra hemşire ağrı kesici iğne vurmaya geldi ve yanlış yere vurduğu için bacağımda yanma ve ağrı başladı. Her kontrole gittiğimde alkol basarak geçer dediler. 22 gün sonra artık bacağım morardı ve çürüdü bende memleketim Kayseri’ye gittim. Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi’ne tıbbı vaka olarak giriş yaptılar ve diğer bacağımdan parça alarak öbürüne yamadılar. Kızımı bir ay göremedim emziremedim üstüne birde lohusa derken çok zor bir süreç oldu. Şimdi iyiyim sadece bacağımda oluşan tahribat kaldı. Mahkeme süreci devam ediyor.

Ben biraz seni tanımak istiyorum. Nasıl bir çocuktun?

Anneme sormak lazım. Kök söktürmüşüm mahalledeki tüm erkek çocukları dövermişim.

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Klasik olacak ama kendimi bildim bileli müzik hep vardı. Babam müzisyen zaten. En büyük desteği bana o verdi. Bir gün onunla düet yapmak en büyük hayalim.

Evlisin ve eşinin de bu süreçte sizleri desteklediğini gördük. Bu seni şanslı hissettiriyor mu?

Eşim en büyük destekçim hatta single çalışmam için beni o yüreklendirdi. Böyle bir sesi herkesin dinlemesi gerekiyor der her zaman.

Bir çocuğunuz var. Allah size bağışlasın. Sanatçı bir anne olmak ne kadar zor, ne kadar kolay?

Amin, tüm anne babalarımızın. Zor olan kısmı çalıştığım zamanlarda ondan ayrı kalmak. Ama onun için çalışmak ve ona bir gelecek hazırlamak en büyük güzellik.

Şimdilerde çok fazla single çıkaranlar var. Bununla ilgili neler söylersin?

Müzik aşkı taşıyan herkes yapsın hayallerini gerçekleştirsin. Ama bir de fenomenler müzikle ilgisi olmayanlar yok mu, ses yok, yorum yok! Sadece gereksiz karmaşaya sebep oluyorlar.

Aslında sesin arabesk fantezi tarzda fakat günümüzde tüm arabeskçiler pop ya da saundu yüksek şarkılarla piyasadalar. Ki bu tarzı sen de yakalamışsın güçlü bir aranje kullanmışsın. Arabesk bitti diyebilir miyiz?

Arabesk bitmez ne kadar günümüz saundunu yakalamaya çalışsak da hepimizin ruhunda arabesk var. Güçlü aranjelere modern arabesk yorum katarak dengeliyoruz. Sevgili Sezen Aksu’nun dediği gibi... “Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir.”

Eğer bir isimle düet yapman gerekse kiminle düet yapmak istersin?

Serkan Kaya ile Elif…

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Sosyal Medya’nın bu kadar hayatımızın içinde olmasını ve sanatçıların hayatlarına bu kadar yakın olmamızı nasıl değerlendiriyorsun?

Sosyal Medya’nın gücü tartışılmaz. Fakat bazı sanatçılar en özelini bile paylaşıyor o kadarını doğru bulmuyorum.

Konserler nasıl gidiyor?

Güzel teklifler gelmeye başladı anlaşma aşamasındayız. Sosyal Medya hesaplarımdan takip edebilirler.

Yakın tarihte ne tür projelerde seni göreceğiz?

Eylül-Ekim gibi slow bir şarkımız daha geliyor. Bakarsınız sürpriz bir isimle feat yaparım.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Doğru adresteler. Okuyan destek veren tüm okuyucularınıza teşekkür ederim

Doğum Tarihi:12 Şubat 1990

Burcu: Kova

En sevdiği huyu: Merhametli oluşum

En sevmediği huyu: Tezcalılığım

Uğurlu sayısı: 16

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Mavi

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün

Röportaj: Elif Günay