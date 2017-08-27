Notaları Ağlatan Doyumsuz bir Ses: GÜLTEKİN GÖNÜLAÇAR

‘‘Müziğe ilk başladığımdan bu yana hep aklımda olan bir şey vardı oda mutlaka bir albüm yapmalıyım düşüncesi. Çok azimliydim. Müziğe dair ne yapalım neler öğrenmeliyim diye çok çaba gösterdim. Başta diksiyonuma özen gösterdim, çok kıymetli müzik üstatları ile tanıştım. Askerden sonra İstanbul’a yerleştim ve o gün bugündür birçok zorluluklara rağmen müzikten hiç vazgeçmedim, durmadım durmakta istemiyorum.’’ Türk Müziğinin güçlü ve başarılı ismi Gültekin Gönülaçar ile Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Ve sizler için çok özel bir röportaja imza attık..

Hepimiz sizi tanıyoruz zaten. Peki, sizin deyiminizle Gültekin Gönülaçar kimdir?

Batman doğumluyum. 8 kardeşiz babam TPAO anonim şirketinde uzun yıllar garaj sorumlusu ve şoförlüğü yaptı. Çocukluğum Batman’da geçti özel hayatımla ilgili çok detay vermek istemiyorum ama kısaca sanatçı kimliğini sahneden inince bırakıp evimde sadece oğluma babalık yapan biriyim.



Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Müzik hayatına 9 yaşında başladım uzun yıllar düğünlerde özel gecelerde sahne aldım... Darbuka, bendir, bateri bağlama, piyano, gibi enstrümanları öğrenip çaldım bu arada 12/13 yaşlarında sesim keşfedildikten sonra her şey bugünlere geldi çocukken asla şarkı türkü söyleyemezdim utanırdım zaman geçtikçe ve tabiki yaş ilerledikçe müzik aşkı iyice yüreğime işledi daha bilinçli şekilde hareket etmeye başladım çünkü şarkı söylemenin utanılacak bir şey olmadığının farkına vardım.



Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Beni müziğe özendiren tek şey hislerim ben hislerim doğrultusunda müziğe âşık oldum.



İlk albümünüzü çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

Müziğe ilk başladığımdan bu yana hep aklımda olan bir şey vardı oda mutlaka bir albüm yapmalıyım düşüncesi. Çok azimliydim. Müziğe dair ne yapalım neler öğrenmeliyim diye çok çaba gösterdim. Başta diksiyonuma özen gösterdim, çok kıymetli müzik üstatları ile tanıştım. Askerden sonra İstanbul’a yerleştim ve o gün bugündür birçok zorluluklara rağmen müzikten hiç vazgeçmedim, durmadım durmakta istemiyorum.



Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Tabi ki de. En başta ailem, babam, annem, abim, ablalarım, kardeşlerim her zaman yanımda oldular fikirleriyle. Bu yolda yürürken samimiyetin ve doğruluğun belki çok zengin etmeyeceğini ama gelecekte örnek bir insan yapacağının nasihatlerini verdiler hep sağolsunlar.



Sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçılar her zaman toplum önünde oldukları için neyi nasıl konuşacaklarına dikkat etmeli doğru samimi olmalı asla nerden geldiğini unutmamalı özetlemek gerekirse dünyalık yalancı şöhrete kapılmamalı.



Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Beste yapmak söz yazmak aslında çok meşakkatli bence her kelimeyi yazarken doğru yazmak lazım ben şahsen gece sessizliğinde deniz kenarında bazen bir drama haberden etkilenirim bazen de hayatın getirdiği acılardan mutluluklardan esinlenip yazarım yazdığımız her söz zaten yaşadıklarımızdır.



Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Tabi ki var rahmetli Hafız Burhan’ın bende özel bir yeri var makber gibi büyük bir esere imza atmak ayrıca benim için onur vericiydi kaybettiğimiz sanatçılarımızdan Müzeyyen Senar, Müslüm Gürses, Kayahan, Barış Manço nurlar içinde uyusun hepsi Celal Güzel Ses, Sezen Aksu, yabancı isimlerden Pavarotti, Elvis Prensli dinlerim hepsi çok kıymetli sanatkârlar.



Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Keyifli yanı binlerce insanın seni sevmesi dinlemesi taktir etmesi onure ediyor üzücü tarafı ise sanat camiasında bir çok sanatçı arkadaşımın birbirilerini sevmediklerini gördüm ve kıskançlıkları kaprisleri bitmiyor maalesef magazinde zaten yer alıyorlar ama doyumsuz bir toplumuz buda kaçınılmaz gerçekten müziğe emek veren yorumcuların çok değer görmediklerini bu durumdan camiamızda bir çok insanın rahatsızlık duymasına rağmen sessiz kalmaları beni üzüyor çok fazla örnek var anlatmak yetmez.



Sanatı, şarkı söylemeyi bırakmayı düşündüğünüz bir zaman dilimi var mı?

Ülkemizde böyle bir kural yok gibi 90 yaşına gelinse de kimse oturduğu koltuğu bırakmıyor. Bunu anlamış değilim. Bence her şey yerinde olmalı ben öyle yapacağım şahsen 40/50 sene hep aynı insanları dinlemek istemem nedeni ise bizden sonra gelecek nesil var ve öncü olmak lazım ama kimse fırsat vermiyor yeni isimlere ne yazık ki.



Başarının en büyük kuralı nedir sizce?

Başarının kuralları doğru insanlarla doğru işler yapmak ve elbette yaptığınız her şeye inanmaktır.



Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefler çok büyük olmalı dikkat çekmek için en güzel şarkıyı seçip güzel ekiple bilinçli bir şekilde o iş yürütülmeli.



Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

En büyük kendime katkım yaptığım başarının üstüne bir çıta daha çıkıp bir diğer projeyi hayata geçirmek ve o keyfi doyasıya yaşamak.



Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan 3 şey nedir?

Dobracı konuşmam samimi olmam ve bizim camiada gereksizleri eleştirmem.



Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Zamanı geriye alma şansım olsa, yine şarkılarımı söylerdim bunun için yaratılmışım çünkü Allah bana şükürler olsun ki ses vermiş bende bu emaneti insanlarla paylaşmalıyım diye düşünüyorum.



Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Asla sanattan anlamayan sesi olmayan kabiliyeti olmayan hiç kimseye albüm yapmaz ve sanatı bu kadar ayaklar altına almalarına izin vermezdim.



Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Bilim adamı olmak isterdim bilginin hiç kimseye zararı olmaz çünkü ama tabi bahsettiğim hiçbir şey bilmeyip bilgelik taslayanlar değil.



Türkiye’de sanatçı olmak zor mudur?

Hem çok zor hem de çok kolay.



Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Sahne konserlerim hep var. Gerek ülkemde gerek yurt dışında.



Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Kesinlikle TV projesi yapmak istiyorum. Canlı canlı dolu dolu bir show yapmak istiyorum inşallah zamanı geldiğinde buda olacak.



Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Aslında her şeyin fazlası zarar demek daha doğru olur onun için Allah çok verip azdırmasın az verip gezdirmesin duasındayım.



Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Evet, yeni albüm çıktı kısa zaman önce sevenlerin beğenilerine sunuldu(haberin olsun) isimli albümümüz 10 eserden oluşuyor yepyeni şarkılara imza attık umarım dinleyicilerimiz tarafında beğenilir.



Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Sinema ve dizi projelerim var bunları hayata geçirmek istiyorum.



Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bu özel röportaj için Önce Vatan Gazetesi ailesine ve Aziz Karataş’a teşekkür ediyorum ve sizin aracılığınızla bütün sevenlerime sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum.



Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…