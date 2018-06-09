"Nizamettin Özkaya"

OYUNCULUK MACERANIZ NASIL BAŞLADI?

Aslında sanata olan ilgim beni oyunculukla buluşturdu diyebilirim. 2 yıl önce sanat hayatına kitap yazarak başladım ama çevremdeki insanların beni oyunculuk alanında daha başarılı olacağıma dair telkinler etkili oldu diyebilirim.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE İLE YOLLARINIZ NASIL KESİŞTİ?

Menejer Levent Ünalan'ın sunumuyla başladı. Krakter beğenildi ve devamlılık kararı verildi.

NE TARZ ROLLERİ OYNAMAZSINIZ?

Rol seçmek gibi bir düşüncem olmadı.Her rol, krakter bana heyacan verir. Saatlerce karaktere hikayeler yazar, onu her yönüyle değerlendiririm.



MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİNDE ARANAN BİR KARAKTER HALİNE GELDİNİZ. BUNU NEYE BORÇLUSUNUZ?

Öncelikle karakter çok yönlü; doktor, subay ve teşkilatı mahsusa çalışan bir casus krakterin zengin olması farklılığı ortaya çıkarıyor. Bana düşen karakteri iyi etüd etmek gerekliydi. Karakterin seyircinin bilmediği bir hikayesi var. Bunu seyirci göremez tamamen sizinle karakterin arasında sır dır. Eğer karaktere değer verirseniz o size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Kısacası çalışmak gerekli çalışmadan hiçbir başarı elde edilmiyor.

SİZİ OYUNCULUĞA TEŞVİK EDEN ETKENLER NELER?

Başlangıçta da söylediğim gibi sanata olan ilgim beni oyunculuğa teşvik etti. İnsanların yaşamında farklı evreler vardır. Eğer siz doğru evrede iseniz yöneldiğiniz alan sizi cezp eder.

10 YIL SONRA KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?

Öncelikle oyunculuk anlamında kendimi geliştirmek isterim. Yurtdışında eğitim almak istiyorum. Bütün bunları gerçekleştirebilirsem senaryo ve yönetmenliğini yaptığım bir sinema filmi çekmek istiyorum. Belki amaç dan ziyade hayal demek daha doğru olabilir ama Oscar ödüllü bir oyuncu olmayı hedefliyorum.

Nasıl bir proje içinde yer almak istiyorsunuz? Nasıl bir karakter sizi cezbeder?

Usta oyuncuların olduğu bir projede yer almak isterim. Ödül üstüne ödül almış bir film düşünün ve siz bunun bir parçası oluyorsunuz bu beni çok mutlu eder. Büyük projeler ve büyük oyuncular size değer katar.

Daha çok gizemli ve travması olan karakterler beni cezp ediyor. Ama bu ölçü değil kesinlikle.Her karaktere saygım var onların gerçek kimliklerine dokunmadan küçük yenilikler yaparak karakterle aramda bir alfa oluşturup o yörüngede dolaşıyoruz.



Dizide canlandırdığınız karakter nasıl biri?

Hintli Hekim tipik bir Hintli, İngiliz kültürüyle büyümüş mesleki deneyimleri yüksek olması dolayısıyla birçok alanda deneyimli öngörülü ,gizemli aynı zamanda sinsi birisi amaçlarına ulaşabilmek için prensipli ve disiplinli hareket eden bir karakter.

Canlandırdığınız karakter ile benzerlikleriniz ve farklılıklarınız neler?

Aslında canlandırdığınız bütün karakterlerle bir benzer yanınız vardır. Bazen karakter olumludur bazen siz yada tam tersi olabilir. Hintli Hekim in hayvan karakteri aslan dolayısıyla aslan sakin sabırlı uygun zamanı bekleyen bir hayvandır. Benzer yönlerimiz; disiplinli, sakin, sabırlı davranışları. Benzemeyen yönümüz ise; sinsi olması. Sanırım bu Hintli hekim e daha çok yakışıyor ben gerçekte beceremem.

‘Ben oyuncuyum’ demenin kriterleri nedir sizin için?

Çok çalışmak. Oyunculuk çok büyük bir derya hiçbir zaman oldum diyemezsiniz. Sürekli hayal eder ve imgelerle temas kurar. Olayları, durumları içselleştirir. Özel hayatınız çok büyük bir etken her şeye çok duyarlı olmanız gerekiyor.



Çocukken oyuncu olmak gibi bir hayaliniz var mıydı?

Hayır yoktu. Aklımdan bile geçmezdi ama ben şanslı bir çocuktum yaşadığımız köyde televizyon bile birkaç tane varken bizim videomuz vardı. Türk filmleri izlemekle geçti çocukluğum. Filmlerdeki bütün oyuncuların isimlerini o yaşta ezberlemiştim.

Oyunculukta neleri hedefliyorsunuz?

Oyunculuğu seviyorum benim için bir tutku oldu. Uykularınızdaki rüyalar bile değişiyor. Bence tutkuyla yapılan uğraşlar bize çok büyük değerler katar. Bu değerler doğrultusunda ilerleyip başarılı bir oyuncu olmak istiyorum.

İnsanlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Tepkiler çok güzel. İnsanların size ilgi göstermesi heyacanlandırıyor. Benden çok, karakter hakkında sorular soruyorlar. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Gerçek anlamda karakteri yansıttığımı düşünüyorum.

Mehmetçik Kut'ül Amare size neler kattı?

Mehmetçik kut ul Amere çok büyük bir proje. Burada olmaktan mutluyum önemli oyuncularla aynı havayı solumak benim için büyük bir şans. Oyunculukta bazı endişe ve kaygılar sürekli sizi rahatsız eder. Ancak önemli bir karakter ve büyük bir proje sizi daha çok motive eder ayaklarınızı daha sağlam basmanızı sağlar.

“Hiç düşünmeden kabul ederim” dediğiniz bir rol var mı?

Ayırt edemem çünkü size gelen rol e bütün yönüyle çalışırsınız. Size karakter hakkında çok fazla detaylı bilgi verilmez siz karaktere hikayeler yazar ve o karakter gibi davranmaya başlarsınız. Yani size iyi bir rol gelmesini beklemekten ziyade karakteri daha güçlü bir hale getirmeye önem veriyorum. Dolayısıyla bütün rolleri kabul edebilirim.

Ülkemiz de sanata ve sanatçıya yeteri kadar değer verildiğini düşünüyor musunuz?

Maalesef düşünmüyorum. Sanat; bir yakarma bir dua biçimidir ve insan yalnızca duasıyla yaşar. (Andrei Tarkovsky)

Sanat insanların düşünce hayatının sonucu ortaya çıkar ve bu düşünce sonuçu ortaya eserler çıkar. Bu örnekleri ortaya çıkaranlara sanatçı deriz. Ama ülke olarak sanata entegre edilmiş bir toplum olmadığımız için sanatla yaşam ve sanatla öğrenme gibi bir yönümüz yok. Dolayısıyla ilerleme kaydetmek zor .Anlamak ve yaymak önemli. Eğer önemi anlaşılırsa bu yönde çalışmalar kayda değer olursa destek beklenebilir. Tiyatro kültürümüz yok bir kere. Bir resim sergisine kaç defa gidiyoruz.Ama bu temelimizde olmadığı için eğilimde yok maalesef. Bu işler okul öncesinden başlamalı ve yaşamın sonuna kadar devam etmeli.

Ünlü olma durumunu nasıl buluyorsunuz?

Günümüzde ünlü olma anlayışı çok yaygın. Bunu sosyal paylaşım sitelerinde çok rahat yapabilirsiniz. Artık ünlü olma yolu herkese açık. İnsanların şöhret olma yönünde büyük cabaları var. Aslında bu bir süreç, bir oyuncunun amacı ünlü olmak değildir. Hedefiniz vardır ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yaşanan bir süreçtir.



Uzun saatler aralıksız çalışıyorsunuz. Set dışında neler yapıyorsunuz?

Her şeyi dozunda yaşamak çok önemli. Evimde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Son zamanlarda spor yapmaya önem veriyorum. Kondisyon tutmak çok önemli fit bir görünüme sahip olmalısınız. Önemli oyunculu atölyeleri var buralara ara ara sevgili hocam Umut Aksoy la katılımlarım oluyor.

Röportaj: Kıvanç Terzioğlu