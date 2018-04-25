Nilgün Bakkaloğlu ile Medya ve Sunuculuk Üzerine

Nilgün Bakkaloğlu: Bir Spiker Her Şeyden Önce Güzel Türkçe Konuşmalı.

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Tabii, Nilgün Bakkaloğlu sade bir vatandaş , Sevgi dolu bir anne , Aşık bir eş , Haksızlığa tahammül edemez. Yardım etmeyi sever. Dargınlık ve kavgadan nefret eder...Arkadaş ve dostlarıyla mutlu olur.İlk kez tanıdığım her insan benim için 100 üzerinden 100 puandır...Zaman geçtikçe ya yerinde kalır ya da silinir gider...En büyük korkum iftiradır...Asla tahammül edemem...Böcek fobim vardır....El sanatları ilgimi çeker..Dans etmek, seyahat etmek, kayak yapmak, yazı yazmak ....bunlar da hobilerim...

Neden Medya?

Tesadüf...Ya politikacı olacaktım ya da haberci... ikincisi oldu...

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Sanatına , kişiliğine saygı duyduğum, büyük sanatçı Ahmet Gülhan sayesinde... Ahmet ve Gülümser Gülhan beni çok motive ettiler...

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Mesleğimin en kötü yanı bu zaten.. Bizim meslekte haksız rekabet var... Kocandan dayak yememişsen, sık sık sevgili değiştirmemişsen büyük sunucu olamıyorsunuz...İlk zamanlar etkilenip hırs yapıyordum.., Ama su an çok mutluyum.., Kendim olmak enerjimi izleyicilerimle paylaşmak ve iyi bir ekiple çalışmak bana yetiyor...

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Haksız rekabeti, Birlik olmayı becerebilmeyi isterdim...

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Bir şekilde kendini yetiştirmiş olmak ve gündemi iyi takip etmek gerekiyor... Her anlamda hazır olmalı ve hissetmelisiniz...

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Hayır, kurslarda temel bilgiler ve alışkanlıklar öğretiliyor... Bir spiker her şeyden önce güzel Türkçe konuşmalı. Olay sadece görsel değil... Beyin gerekiyor... Bence doğuştan bazı özellikler olması lazım...

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiçbir şeyi değiştirmezdim...Ama su plazmalar bizi şişman gösteriyor ya o konu çok Çan'ımı sıkıyor. :)

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Hepsini kullanıyorum...Facebook da binlerce izleyicim var... Hepsi de son derece saygılı... Türkiye'de böyle kişileri bir araya getirmek zor....

Cem Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Uzun süredir Cem tv.de çalışıyorum... Burası benim evim gibi çok alıştım.... Kafamdaki projeleri uygulamaya çalışıyorum...

Yaşamın içinden programında neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ?

Yaşama dair ne varsa her şeyi konuşuyoruz... bazen dertleşiyoruz. Bazen üzülüyor bazen seviniyoruz.. seyircimin enerjisi bana geçiyor...En çok da nostaljik müzikleri seviyorum... Ben bunu ilk kez denediğimde bana, -Haberin arasında şarkı olur mu? diye soranlar karşı çıkanlar oldu... Şimdi bakıyorum benden sonra bir çok kanal bunu uygulamaya başladı...

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Doğal, bakımlı, saygılı, inandığını söyleyen, haberin önüne geçmeyen ve iyi yorum katabilen...

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

Her programda sıfırdan iyi olmalısınız ... Kendinize güveniniz tam olmalı...bana kolay geliyor...

Haber dışında program yapmak ister misiniz ?

Evet tartışma programları ilgimi çekiyor...

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Olursa iyi... Ama bence bakımlı ve sade olmak yeterli...

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Evet... Haberde hız önemli ...

Kitap projenizden bahseder misiniz detayları nedir ?

Yaşantım boyunca karşılaştığım beni duygulandıran kadınların gerçek hikayelerini yazdım... kitabımın ismi "Çünkü Kadın" Toplumumuzda kadınların neler yaşadığını neler çektiğini nasıl kullanıldıklarını aktarda kadar istedim...Onlar bazen isyan ettiler bazen de mutlu köle olmayı seçtiler... Bu farkı göz önüne sermek istedim... Kitap 8 Mart dünya kadınlar gününde çıktı... Kadınlar benim için çok önemli bu kitap bir başlangıç çalışmalarım sürecek..,

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Medyayı takip ederek haber izleyerek yazı yazarak, evimle uğraşarak...

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Evet en sevdiğim kitap ve film Shindler'in listesi....

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Ben çalışmalarınızı takdir ediyorum.., Çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz.. Bizlere yalnız olmadığımızı gösteriyorsunuz.., Teşekkürler..

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Ben ülkemde ayakları üstünde durmayı başaran güçlü kadınlar görmek isterim... Benim ve benim meslektaşlarım bu konuda örnek olmalıdır... Hayatla beni Karayel konusunda nereye götürür göreceğiz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Çalışmalarınızın devamını istiyorum... Benim de Elimden gelen bir katkım olursa seve seve yaparım... Çok teşekkürler...

Röportaj: Cengizhan KAYA