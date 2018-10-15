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Nilgün Bakkaloğlu ile ‘Çünkü Kadın’ kitabı ve medya üzerine

CENGİZHAN KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

Nilgün Bakkaloğlu ile ‘Çünkü Kadın’ kitabı ve medya üzerine

CENGİZHAN KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
8 Okunma
Nilgün Bakkaloğlu ile ‘Çünkü Kadın’ kitabı ve medya üzerine

Çünkü Kadın kitabının hikayesini anlatır mısınız?

Uzun zamandır severek gerçekleştirdiğim programcılık, sunuculuk ve gazetecilik görevlerimi gerçekleştirirken  sosyal hayatın içinde kadının yerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimde bu kitabı yazmaya karar verdim... Yaşamım boyu içimde biriktirdiğim acı ama gerçek kadın hikayeleri bana sesleniyorlardı...
"Bizi paylaş, saklı kalmayalım, herkese örnek olsun, bu acıları bizden sonra kimse yaşamasın" diye haykırıyorlardı..
Ben aslında sabırsız bir insanım...
Kitap yazmak son derece sakin olmak ve sabır gerektiren bir iş..
Ama başarmak çok güzel...Ve ben başardım... Artık bu acı ama gerçek hikayeler bende saklı değil...
"ÇÜNKÜ KADIN" basıldığı günden itibaren çok ilgi gördü...
Hiç düşünmeden  tüm gelirini ;
"Aile içi şiddet acil yardım hattı"na bağışladım..
Kitap çıktığında içim rahatlar diye düşünmüştüm... Yanılmışım ...
Ben son nefesimi verene kadar bu kadınları aydınlatma ve acı gerçeklerden ders çıkarma çalışmalarım devam edecek...
Bir tek çocuğu, bir tek kadını kurtarabilirsem amacıma ulaşmış olacağım...

Televizyonda yeni dönemde farklı projeler olacak mı televizyonla ilgili ne tür çalışmalarınız olacak?

Televizyonda bildiğiniz gibi cumartesi-pazar sabah haber programımız devam ediyor... Ayrıca "3KADIN" adı altında bir tartışma ve kadınları uyarma programı hazırlıyoruz... Tv kanallarında bir çok dedektif programı yayınlanıyor...  Bu programlar kadınımıza ne veriyor ne kadar eğitici yönü var toplumu nasıl etkiliyor? Cevapları sizlere bırakıyorum... Biz bu sorunları artık televizyonda da çözmeye çalışacağız... Ne kadar başarırsak kardır diye düşünüyorum...

Habercilikte bir değişim söz konusu bunda sosyal medyanın da etkisi büyük yeni dönem haberciliği nasıl yorumluyorsunuz?

Habercilikte değişim diye bir söylem olamaz... Haber demek şeffaf olmak demektir... Tabii ki insanlık  dışı bazı haberler sansür gerektirebilir.. Fakat habercinin haberi yorumsuz ve şeffaf olarak sunması baş görevidir...

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bulmaca çözmek, yoga, kitap okumak sevdiğim uğraşlar...

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Her zaman Schindlerin Listesi...

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Kırmızı Türk çok büyük bir boşluğu dolduruyor...

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu an çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim... Bakalım hayat bizi nerelere götürecek....

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sevgiler.

Röportaj : CENGİZHAN KAYA

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Anahtar Kelimeler:
Çünkü KadınÇünkü Kadın KitabıNilgün Bakkaloğlu
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