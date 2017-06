Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyülü Eyaleti: New Mexico





Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısında yer alan New Mexico'nun başkenti Sante Fe'dir. En büyük şehri Albuquerque olan, 2 milyon 100 bin nüfuslu bu eyalet, ABD’nin yüz ölçümü bakımından en geniş 5'inci, nüfus yoğunluğu baz alındığındaysa 36'ncı sırada. New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri’ne 6 Ocak 1912’de 47. eyalet olarak katılmış.

Amerikalı yerlilerin de ilk yerleşim alanlardan olan eyalette yüzde 69.99 İngilizce, yüzde 28.45 İspanyolca, yüzde 3.5 Navajo ve yüzde 4.09 diğer diller konuşulmakta. Kızılderili ve Navaholar eyalette çoğunlukla yaşayan kesim ve bunları Pueblo yerlileri ile Zuniler izliyor.



New Mexico doğal güzelliği ve zengin tarihinden ötürü "büyülü eyalet" olarak anılmakta. Büyük düzlükleri, engebeli platoları, derin akarsuları, petrol, doğalgaz yatakları, dağları ve gökyüzündeki yüzlerce balonuyla görülmeye değer 'büyülü eyalet'...



Yılda yaklaşık 35 milyon ziyaretçisi olduğu düşünüldüğünde New Mexico, tarihi yapıları ve sanatsal etkinlikleriyle yerli yabancı turistlerin ilgi odağı.





12 bin yıllık şehir: Albuquerque



New Mexico eyaletinin en kalabalık ve gelişmiş şehri Albuquerque ile gezimize başlıyoruz. Telaffuzu zor ancak hece hece ve yaşayanlara sordukça söylenişini az biraz öğrenebildik biz de. (Yine kesin olmamakla birlikte Albekurki nispeten doğru bir telaffuz) Sadece eyaletin değil Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 32. şehri olan Albuquerque, geleneksel ve modern kültürlerin bir arada yaşadığı Yerli Amerikalı, Hispanik ve Anglo kültürlerinin sinerjisini temsil ediyor. Şehir sırtını Sandia Dağları’na yaslamış, kuzeyden güneye akan Rio Grande nehri şehre can suyu olmuş. Burası her yılın Ekim ayında, dünyaca ünlü balon festivaliyle yüz binlerce turist çekiyor. Sabah gözünüzü açıp gökyüzüne bakınca aynı anda havada süzülen yüzlerce balonu görmek yüzünüzde tebessüme yol açıyor. Böyle söyleyince aklınıza hemen bizdeki Ürgüp-Göreme gelebilir. Çok haklısınız. Üstelik tek benzerlik bu da değil. Peri bacaları dünya üzerinde Türkiye'den sonra bir de burada var.

ABQ BioPark Botanic Garden’da River of Lights da görülmesi gereken en muhteşem 15 ışık gösterisi arasında yer alıyor.

Ayrıca Breaking Bad hayranları bu şehri çok iyi hatırlayacak çünkü dizi bu şehirde çekilmiş. Filmi izlemedim ama merak edip önünden şöyle bir geçtim. Albuquerque, ABD'de yıl boyunca en iyi hava sıcaklığına sahip olduğu için de ünlüdür. Düşük nem ve sıcaklıklar yıllık ortalama 21 ° C’dir. Şehre çöl iklimi hâkimdir yazları sıcak ve kuraktır. Çöl iklimine rağmen kışları serin, yağışlıdır. Nadir olarak kar yağışı da görülmekte.



Albuquerque’da En iyi 6 Turist Cazibe Noktası:



1. Balon ile Seyahat



Sabahın erken saatlerinde tüm şehri görebileceğiniz bir seyahate çıkmaya ne dersiniz? Güneşin doğuşu, çöller, kaktüsler, taşlı dağları ve tarihi yapıları gökyüzünden görmelisiniz.



2. Albuquerque Sanat ve Tarih Müzesi



Bu etkileyici müze ziyaretçilere Albuquerque'nin geçmişiyle ilgili derinlemesine bir bakış sunuyor. Eski Kent'in kenarında yer alan müze, son 400 yılın muhteşem kültürel öğeler koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. İspanyol zırhı, tarihi ahşap oymalarını müzede görmeniz mümkün.



3. Old Town (Eski Kasaba)



Eski İspanyol yerleşim bölgesi olan Old Town, hem İspanyol hem de Meksika kültürlerinin yanı sıra bölgenin yerli Amerikalıları tarafından yüzyıllardır şekillenmiş bakir bir alan. Albuquerque Eski Kenti, geniş plaza üzerinde uzanan, dev eski pamuk ağaçları, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve kerpiç yapılarıyla karakterize, rahatlatıcı ve büyüleyici bir güneybatı hissini koruyor. Old Town, sanat galerileri, hediyelik eşya dükkânları, küçük müzeler ve restoranlarıyla görülmesi gereken yerlerden.



4. Indian Pueblo Kültür Merkezi



Eski Kent'in 2 mil kuzeyindeki Hint Pueblo Kültür Merkezi, yerlilerin canlı kültürleri ve tarihleri, seçkin bir müzenin yanı sıra kültürel etkinlikler, dersler ve atölye çalışmaları sunuyor. Geleneksel danslardan en az birine katılmak için mutlaka zaman ayırmalısınız.



5. Sandia Peak Tramvay



Sandia Peak travayını kullanarak Sandia Dağında 10.378 ft. yükseklikten şehre bakabilirsiniz. Tramvay, kentin doğu ucundan zirveye kadar 3 mil askılı kabloyla oldukça çarpıcı bir yolculuk sunuyor. Zirvede çeşitli restoranlar, kayak pistleri ve vahşi doğa yürüyüşü parkurları ziyaretçilerini bekliyor.



6. Luminaria



Eğer Noel zamanında Albuquerque’de bulunuyorsanız eski şehrin sokaklarında yürüyerek gezebilir ve kese kâğıtlarının içinde muhteşem görüntü oluşturan ışıklara şahit olabilirsiniz. Luminaria; Elektrikle aydınlatılmış ampullerin, bildiğimiz küçük bir kese kâğıdının boyut ve şekline göre yapılmış "Noel ışıkları". Şöyle düşünün; yaşadığınız mahallenin kaldırımlarından tutun, cam kenarına hatta çatısına kadar, kâğıt keselerine konmuş elektrikli mumlarla aydınlatıldığını. Manzara müthiş. Bu görüntüyü görmek istediğimizde dakikalarca o mahallelere girememiştik araç yoğunluğundan.





Albuquerque’de ne yenir?



Şehrin acı yeşilbiberi meşhurdur. Yemeklerin çoğuna bu biberden katıyorlar. Eğer acıdan hoşlanmıyorsanız bunu belirtmenizde fayda var. New Mexico Üniversitesi’nin tam karşısında 24 saat açık olan Frontier Restaurant’ta Taco’dan, Yeşil Biberli Posole’ye kadar ister Meksika yemeklerini isterseniz de klasik Amerikan yemeklerini tadabilirsiniz.



Eğer pizza severseniz Dino’s size göre. Şehirde bir kaç şubesi de olan bu pizzacıda fiyatlar da lezzet de iyi. Dino’s ta ayrıca sub sandiviçler ve farklı salataları da denemeniz mümkün.



New Meksiko’nun Tayvan usulü bubble çayları da şehirde popüler. Adını sanını bilmediğim pek çok meyveyle harmanlanmış ilginç çaylar burada. Benim favorim çilek, nar çikolata ve Boba'lı olan. İsmi de French Kiss!



Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf : Rona Doğan