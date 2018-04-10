NEHİR BALDİL İLE GEÇMİŞİNİZE SON GELECEĞE UMUT DOLU BAKMANIN YOLLARI

Bazen karamsarlık duygusu içimizi kaplar durur hiçbir zaman gölgesi yakamızı bırakmaz işte böyle durumlarda sevgili Nehir BALDİL hanımefendiyi ziyaret edin derim gazetemize verdiği röportajda bakış açınızı değiştirecek işte o detaylar;

Geçmişte aldığınız hatalı kararların üzüntüsünü mü yaşıyorsunuz? Hedeflediğiniz amaca,hayallere kavuşmak, doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla karşılaşmak iyi bir işe, iyi bir kariyere sahip olmak, sağlıklı insan ilişkileri kurmak, herkes tarafından takdir edilen ve sevilen biri olmak ister misiniz? Cevabınız EVET ise … Bu artık çok kolay!.. Nasıl mı? Tabi ki Neuroformat & Meditasyon & Reiki ile bunu aşmak artık çok kolay. Bunun nasıl olduğunu işin uzmanı Fatma Nehir BALDİL’in anlatacaklarıyla daha iyi anlayacağız. Merhaba . Konuyla ilgili Basın Bülteniniz ve Broşürlerinizi incelediğim zaman çok iddialı, dikkat çekici ve merak uyandırıcı şeylerle karşılaştım. Ve bu konu çok dikkatimi çekti.

Sorularıma geçmeden sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ben F.Nehir BALDİL. Ankara Gazi Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi İKTİSAT bölümü mezunuyum. Uzun yıllar Ekonomi alanında çalışmalar yaptım. Çok yoğun bir iş temposuna sahiptim. Kendim yapı olarak sürekli pozitif bir insan olarak karşımda mutsuz, kaşları çatık, sürekli üzgün ve endişeli insanlar görmek beni de üzüyor ve mutsuz kılıyordu. Aslında hayatı hakkıyla yaşamak o kadar güzel ki buna ufak vuruşlar yapmak gerekiyordu. Bunun için sürekli araştırmalar yapıyor, üstatların kitaplarını okuyor ve seminerlere katılıyordum. İşim gereği bir yurtdışı seyahatimde bugüne kadar öğrendiklerime bir şeyler katmak, bu işi bilimsel olarak uygulama şansına sahip oldum. Almanya da bulunan Dr. Aldo BERTİ NEUROSURPİCAL CENTER de Neuroformat&Meditasyon&Reiki alanında konu ile ilgili eğitimlerini tamamlayarak uzmanlık sertifikamı aldım. Bu alanda çok başarılı olduğumu mutlaka bu alanda çalışmalar yapmamı isteyen hocam bu konuda insanlara daha çok faydalı olacağımı söylemişti.

Öncelikle bahsetmiş olduğunuz Neuroformat & Meditasyon & Reiki nedir? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Neuroformat, kelime anlamı olarak nörolojiyi formatlama yeniden biçimlendirme yönlendirme anlamına gelir. Beyine format atmak (sadece bir slogandır) olup asla bir hipnoz değildir. Bir hastalık tanısı koyma,tedavi etme amacı taşımaz. Meditasyon, zihnimize doğru şeyleri algılamayı öğretmenin bir yoludur . İçimizde bizde var olan enerjiden yararlanarak iç huzuru, sakinliği, zihnimizi enerjimizle arındırmanın ve temizlemenin bir yoludur. Reiki, Yaşam gücü anlamına gelir. Zihinsel, duygusal, Bedensel ve Ruhsal sorunlarında kullanılan bir enerjidir

Neuroformat & Meditasyon & Reiki nasıl uygulanır? Hangi alanlarda kullanılan bir yöntemdir?

Her şeyden önce yapılan tüm bu çalışmaların ortak amacı, kişinin yaşam gücünü ve kalitesini yükseltmektir. Neuroformat, Uygulama sırasında belirli göz hareketleri,vuruşlar,dualar ve telkinler tekrar edilmektedir.Beyin, terapilerinden sonra çok daha hızlı şekillenip sakinleşmektedir. İstenilen bilginin beyine hızlı olarak algılanması öğretilmektedir. Mutsuzluk, endişe, depresyon, panik atak, utanç, değersizlik ve sıkılma, uykusuzluk ve kişilik bozuklukları için iyi bir yöntemdir. Meditasyon, Binlerce yıldır uygulanan bu yöntem, zihni sessizliğe zorlamak olmayıp orada var olan sessizlik ve dinginliği bulmak onu yaşamımızın bir parçası kılmaktır. Kaygı, Endişe, Stres, Panikatak korkularını azaltır. Uyku kalitesini arttırır,konsantrasyon yeteneğini yükseltir.Yüksek tansiyonu düşür, Kan basıncını azaltır. Erken yaşlanma sürecini engeller, Mutluluk Hormonunu (Endorfin) yükseltir. Reiki, Zihinsel, duygusal, Bedensel ve Ruhsal sorunlarında kullanılan bir enerjidir. Mide Ülseri, Kalp gibi rahatsızlıkların yanında özellikle Kanser tedavilerinde destek olarak kullanılır.

Neuroformat & Meditasyon & Reiki’nin yapmanın ne gibi bir amacı vardır?

Beyin çalışma sistemini öğrenerek yanlış kararlarınızı düzeltebilir, Bedeninizi yeniden keşfedebilir, Yaşam gücünüzü ve kalitenizi yükseltebilirsinizi. Dünyanın en saygın sağlık kuruluşları tarafından faydaları kanıtlanmış olan Neuroformat & Meditasyon & Reiki Beden, Zihin ve Ruhun eş zamanlı olarak şifalandırma tekniğidir.

Bu çalışmalarınızı nerede yapıyorsunuz?

Bu çalışmalarıma Ankara da bulunan kendi merkezimizde yapmaktayım.

Ciddi rahatsızlığı olan kişilere nasıl terapi uyguluyorsunuz?

Normalde terapilerimi kendi yerimizde yapmaktayız. Ancak merkezimize gelemeyecek kadar ciddi rahatsızlığı olan kişilere bulunduğu ortamda, evde asistanımla birlikte bu terapiyi uygulayabiliyoruz.

Bu hizmeti sadece Ankara da yaşanlar için mi veriyorsunuz?

Tabi ki hayır. Bu alanda sıkıntısı olan herkesi ülkenin her tarafından kabul ediyoruz. Ancak yerimiz Ankara da olduğu için müşteri portföyümüzü de burada yaşayanlar oluşturmaktadır.

Ankara da bulunan merkezinizde sadece bu çalışmaları mı yapıyorsunuz?

Merkezimizde ağırlık olarak bu alanda hizmet vermekteyiz. Tabi bunun yanında hizmet verdiğimiz farklı alanlarımızda mevcuttur. Bunlar SOLARYUM, ASTROLOJİ ve FAL hizmetleri de verilmektedir.

Konu hakkında bilgi almak ve size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir?

Konu hakkında bilgi sahibi olmak ve bu uygulamalardan faydalanmak isteyenler bize haftanın tüm günleri (Pazar günü hariç) mesai saatleri içinde (09.00 – 18.00 ) merkezimiz numaraları 0 312 431 17 77 – 0 532 481 86 33 nolu numaralardan ulaşabilirler.

Röportaj: Dilek Köroğlu