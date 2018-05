Nargileye Hayat Veren Adam: YAKUP EKENOĞLU

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Bu hafta nargile işletmecisi Yakup Ekenoğlu ile sohbet ettik. Nargileye dair her şeyi konuştuğumuz keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kimdir Yakup Ekenoğlu?

Merhabalar. Öncelikle şunu söylemekte yarar var; adım Yakup Eken. :) sosyal medyada yakupeken kullanıcı adlı hesabımı çaldıkları için ben de yakupekenoglu adıyla yeni bir hesap açtım ve insanlar Yakup Ekenoğlu diye tanır oldu. Ben, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğdum, orta öğretimi Silvan’da bitirdim, liseyi de Batman’da okudum, liseyi bitirdikten sonra askerlik görevimi yaptım, askerliği de arada çıkardıktan sonra üniversiteye hazırlandım. Özel bir üniversitede ameliyathane bölümünü kazandım, 28 yaşındayım, 1.80 boyundayım. Şu an İstanbul’da 5 nargile cafesinin nargile işletmesini aldım, bunlardan biri dünya markası patentli bir cafe. İstanbul’da yaşıyorum, ailem memlekette (Diyarbakır.)

Türkiye’de nargile ve nargile işletmeciliği denince akla gelen ilk isimlerdensiniz. Peki, nedir size göre nargile? Bunu neden ve nasıl meslek edindiniz?

Aktif bir nargile tutkunuyum, her gün mutlaka iki üç kez nargile içerim, bu da ciddi bir maddi kayıp. Gerek nargileyi sevmem gerekse sosyal medyadaki aktifliğimden dolayı birçok nargile cafe işletmesi teklifi geliyor. İlk başka pek ilgilenmesem de yakın bir arkadaşımın ısrarı üzerine mekânında işletmeci oldum, mekân duyuldukça sosyal medyada tekliflerin ardı arkası kesilmedi. Aldığımız her mekânı canlandırıp sosyal medyada bir ikon haline getiriyoruz. Şu an sanırım en çok nargile işletmesi sıralamasında birinciyim, bunun vermiş olduğu mutluluk işimize yansıyor. Sanırım beni takip eden bütün takipçilerime, sonra bana ve ekibime güvenen bütün mekân sahiplerine teşekkür etmem gerekir.

Nargile herkesçe insan vücuduna zarar veren bir tütün ürünü olarak kabul edilir. Nargile hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir?

Keşke bunu söylemekle kalsalar… :) Daha neler söylüyorlar, neler. Evet, zararı var, nargilenin bu kadar zararlı olmasının sebebi, içerdiği nikel, kobalt ve kurşun oranının sigaradan çok daha yüksek olması. Sigarada 30-80 ng kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6870 ng’dir. Doğru bir şekilde içilmezse kansere dahi yol açtığını söylemek de gerekiyor. Nargilenin bir kültürü, bir adabı olduğunu düşünüyorum. Peki ‘Nargilenin faydası var mı?’ sorusunu sorarsanız ki bunu neredeyse her gün birçok kişi söyler bana. Sizin aracılığınızla nargile sevenlere kesin bir faydasını söyleyebilirim. Nargilede orijinal tütün ve köz kullanılırsa daha az zararı olur çünkü birçok közde ağır kimyasal maddeler var bu da insanlarda ciddi rahatsızlıklar meydana getirir. Balgam oluşma, bitkinlik, halsizlik gibi. Onun için zararın neresinden dönersek kâr, dediğimiz için orijinal ve uygun malzemeler kullanılırsa daha az zarar görürüz bu da bizim faydamıza, nargilenin sağlığa bir faydası yok, anca size (tiryakilere) keyif verir, mutlu olursunuz.

Nargilenin ortaya çıkışı ve geçmişten bugüne yaşayışı hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz?

Nargile kültürü, Hindistan’dan İran’lılara, İran’lardan Araplara, Araplardan da Osmanlılara geçmiştir. Türkçedeki ‘nargile’ Farsça’dan gelen ‘nargil’ hindistan cevizinden gelir, saçma ama öyle. :) 16. yüzyılda başlayan kahvehane kültüründen 21. yüzyılda cafe kültürüne dönüştürülmüştür, her geçen gün daha çok geliştirilerek, farklı aromalar oluşturularak yapılıyor. Yeni trend natürel nargilenin yani meyveli nargilenin oldukça büyük bir kitlesi var, klasik nargileden daha pahalı çünkü masraflı organik meyvelerle oluşuyor; kavun, karpuz, ananas, muz, elma, portakal gibi meyveler kullanılıyor, sevenler için vazgeçilmez bir tat meydana getiriliyor. Güzel yapılırsa duman performansı da çok daha iyi oluyor, en azından boğma ihtimali daha düşük, içinde organik meyve tadı olduğu için genzi de yakmaz. Son dönemlerde ciddi bir müşteri potansiyeli oldu, insanlar deli gibi meyveli nargile ister oldu, bunun için de nargile tezgâhının yanına küçük manav tezgâhı koyduk, müşteri meyveli nargile istediğinde nargilesini en kısa sürede rahatça içebilsin diye. İşimizi ne kadar iyi ve profesyonel olarak yapsak o kadar çok talep oluyor.

Nargilenin değişik aromalarla zenginleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dediğim gibi nargile, o aromalar sayesinde büyük bir kitle yakaladı, hemen hemen bütün meyvelerin aroması bulunuyor, bu da ‘nargile’ kelimesinin alt yapısını güçlendiriyor. Biz, almış olduğumuz bütün mekânlarda o aramaları kullanıyoruz, hem tadı hem de duman potansiyeli iyi oluyor. Çok yakında kendimize özel aromalar yapıp bu aromaları bütün nargile cafelere tanıtacağız inşallah. Güzel bir mesleğimiz var, bunu en iyi şekilde tanıtmak, insanları bu konuda bilinçlendirmek gerek. Şunu da belirtmek istiyorum; birçok cafeye nargile eğitmenliği de yaptık, hala devam ediyoruz. Şimdi de özel eğitimler verip nargileyi meslek haline getiriyoruz.

Nargilenin kendine özgü bir kullanılışı ve tarzı vardır, diyorsunuz. Nargile hangi yönleriyle diğer tütün ürünlerinden ayrılır?

En basitinden bol dumanını ve ağızda bırakmış olduğu aromalı tadı diğer tütün ürünlerden ayırabiliriz ama bu yeterli mi, değil. Bir kültürden bahsettik, bir nargile adabı, dedik. Nedir bu kültür, örneklerle anlatayım:

Arap kültüründe nargile içen bir adam başka birine nargile ikram etmek istese bunu marpucu masaya dayayarak belli eder, bunu kabul eden kişi, nargileyi verene elinin tersiyle hafifçe vurur. Bu, memnuniyet göstergesidir. Peki, biz Türklerde bu veya buna benzer bir kültür var mı? :) İşte orada bir durmak gerek, nargile sevenler her şeyini paylaşır ama nargilesini asla paylaşmaz. Biz, ailemizden, büyüklerimizden misafirperverlik öğrendik, bize paylaşımcı olmamız gerektiğini öğrettiler ama söz konusu nargile olursa paylaşımcı değiliz, her içicinin nargilesi önünde olur. Hiç unutmam, bir gün bir arkadaşımız nargilesini bırakıp affedersiniz lavaboya gitmişti, diğer arkadaş nargilesini aldı, çok güzel, deyip içmeye başladı ve nargile sahibi gelene kadar nargileyi yaktı, hatta mekânda tartışıp küsmüşlerdi bu olay yüzünden. Böylesine ciddi bir konu ‘nargile.’





Nargilenin ülkemizde oldukça geniş bir kesim tarafından kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Oldukça keyifliyim çünkü bunda para kazanıyorum ama bütün işletme sahiplerine sesleniyorum! Nargile içen belli bir kısım, ne içtiğini bilmiyor o yüzden önüne ne koysanız içer lütfen doğru köz, kaliteli tütün kullanalım, bunu tekrar belirtmek istiyorum çünkü sağlıktan daha önemli bir konu yok, nargilenin zararlı dumanı içe çekilince bütün iç organlara, akciğere zarar verir ve kansere zemin hazırlar, belki sağlığa bir faydası yok ama en azından kimyasal maddenin az olduğu hatta hiç olmadığı ürünleri kullanalım, nargile takımlarını steril bir şekilde yıkayalım, sonuçta hepimiz bundan para kazanıyoruz, ne kadar kaliteli bir hizmet verirsek o kadar çok kazanç elde ederiz.

Yakın zamanda yeni bir projeniz var mı?

Çok yakında ‘muhteşem proje’ diye adlandırdığımız bir projemiz var, çok güzel, konseptli bir nargile cafe açıyoruz ama bildiğimiz nargile cafelere benzemeyecek, herkesin nargilesi özel tasarımlı olacak, herkes nargile içiyorum, diyebilecek, biz nasıl çayın, kahvenin yanında kurabiye, çikolata ikram ediyorsak, nargile içen kişilere de ikram olarak çok güzel bir şey düşündük, şimdilik sürpriz, detayları yakında instagram hesabımda paylaşacağım, gün geçtikçe heyecanlanıyorum. ;)

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Öncelikle size çok teşekkür ederim güzel sohbetiniz, güler yüzlülüğünüz için, ayrıca önce vatan ailesine de teşekkürlerimi bir borç bilirim. Son olarak Erkan Demirkıran’a sonsuz teşekkür ederim, bu projedeki finansal destekçim, muhteşem bir insan, yeni tanıştık ama muhteşem bir enerjisi var, onunla beraber çok güzel işler yapacağımıza eminim. Selam ve dua ile...