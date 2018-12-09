Nady Bondar ile oyunculuk ve modellik üzerine

Hangi tip model olmak istediğinize karar verin;Teknik olarak, herhangi bir kimse model olabilir. Ancak eğer kati gereksinimleri karşılamazsanız, ajansların sizinle çalışma şansınızı kısıtlamış olursunuz. Kendinizi Eğitin. Parlak ve sağlıklı saçlar önemli. Düzenli spor yapın.

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İlk başta şunu belirtmek istiyorum, ben kariyerime Türkiye’de yeni başladım.

Çünkü Türkçeyi yeni öğrendim. Buna rağmen çevremdeki herkes çok hızlı ilerlediğimi söylüyor.

Projelerime gelince “Çılgın Dershane Üniversitede”, “Yıldızlar Savaşı”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Arka Sokaklar”, “Zeyrek ile Çeyrek” gibi birçok projede yer aldım. “Kara Sevda” "kalbinin sultani dizisinde oynadım “ Ayrıca Bir Annenin Feryadı” ve "Temel ile dursun İstanbul’da " "sorgu" sinema filminde rol aldım.

Oyunculuk çok başka bir keyif dört yaşından beri sahneye çıkmaya başladım. Çok eğlenceli , sihirli bir dünya açmışım kendim için. ezberim çok iyiydi, bu yüzden çok severek oynadım, hiç zorlanmadım.

Rus ve dünyadaki klasiklerini oynamak çok zevkliydi. Hala oyunculuk dersi alıyorum. Birkaç tane Rus ve Belaruslu muhteşem hocalarım var onlarla sürekli oyunculuk hakkında konuşuyoruz.

Bununla birlikte Türkiye’de çalıştığım her yönetmen bana ayrı ayrı pencere açıyor. Biliyorsunuz ki hayatta o kadar çok öğrenilecek şey var ki her yeni rolde farklı bir hayat yaşıyorsun.

Farklı karakter, farklı duygular yansıtıyorsun. En keyifli kısmı da her oyuncu birçok meslek sahibi oluyor. Bir gün ressamsın, başka projede psikolog ya da bir dansçısın… Bu bakımdan mesleğimi seviyor ve en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Modelliğe ilk adımı nasıl attınız?

Aslında modellik beni seçti diyebilirim. 16 yaşındayken sırf eğlenmek için bir güzellik yarışmasına girdim. Bu benim için ilk ve son yarışmaydı. Orada birkaç model ajans ve fotoğrafçı beni fark ettiler...

Modellik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Belki de resimler çizmek...

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Birçok insan model olmak ister çünkü oldukça cazibeli, karlı bir meslek. Modellik mesleğinde rekabet ve sektörde sirkülasyon oldukça fazla. Birçok model kendini kabul ettirebilmek için uğraşıyor ancak, başarılı modeller mesleğini gerçekten seven ve aşkla bağlı kişilerden çıkıyor. Bu kez size model olabilmekle ilgili önemli kurallardan bahsedeceğiz ve bunu gerçekleştirebilmeniz içinde gerçekçi tavsiyelerim olacak.

İLK KISIM: Temel

1- Kendinize iyi bakın; Sağlıklı olduğunuzu gösteren bir yapınızın olması şart. Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, dış görünüşünüze özen gösterin (ve iç huzurunuz da olmalı ki yüzünüze yansısın), kıyafetleriniz içinde fark edilir olun. Bu basit bir eğitim ancak bundan daha önemlisi bunu başaracağına inanmanız. Cildinizi temiz ve parlak tutmaya odaklanın; Yüzünüzü gündüz – gece yıkayın ve haftada bir peeling yapın. Gece yatmadan önce makyajınızı temizlemeyi sakın unutmayın.

Parlak ve sağlıklı saçlar önemli; Bazı ajanslar ve müdürler, ‘doğal yağlı görünümü’ isterler, eğer siz yıkanmaktan pek hoşlanmıyorsanız bu durum size uyuyor demektir.

Düzenli spor yapın; Özel olarak modellerle çalışan bir antrenör ile çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ona modelliğe dair amacınızdan ve nasıl görünmek istediğinizden bahsedin. Nasıl hissettiğinizi ve fikirlerinizi antrenörünüzle paylaşın.

Doğru beslenin; Birçok insanın söylediğinin aksine, sağlıklı yiyecekler yemeli ve bunları optimum ölçülerde tüketmelisiniz. Sebzeler, meyveler, tüm tahıl ve proteinler sizin dietinizin temelini oluşturmalı. Şekerler, nişastalı ürünler, boş karbonhidratlar ve sağlıksız yağlardan mümkün olduğunda kaçınmalısınız.

2- Hangi tip model olmak istediğinize karar verin; Teknik olarak, herhangi bir kimse model olabilir. Ancak eğer kati gereksinimleri karşılamazsanız, ajansların sizinle çalışma şansınızı kısıtlamış olursunuz ve bu durumu diğer departmanlarda telafi etmek durumunda kalırsınız.

A Plus Beden Manken; Eğer vücuduz dolgun ve balık etli iseniz o zaman A+ beden model olabilirsiniz.

Podyum Mankeni; Podyumdaki birçok kadın en az 1.75 boyunda oldukça zayıf ve küçük göğüslü olur. Magdalena Frackowiak ve Sasha Pivovarova gibi. Erkekler çoğunlukla 1.85 boyunda ve 75 kg civarında olurlar. Clement Chabernaud ve Sean O’Pry gibi. Bunun dışında kalanlar Victoria Secret gibi bir marka için hiç uygun olmaz.

Katalog Mankeni; Birçok katalog mankeni 55-60 kg civarında olsalar da güzel bir yüze ve harika bir karaktere sahiptirler. Charlotte Free ve Barbara Palvin gibi.

İç Çamaşırı Mankeni: Bayanların, iri göğüslü ve ufak kalçalı olmaları gerekli. Adriana Lima ve Candice Swanepoel gibi. Erkekler için gerekli olan geniş omuzlar ve dar bir bel.

Diğer Model Tipleri: Eğer yukarıdaki yüz ve vücut tanımlarından hiçbirine uymuyorsanız, belki de el, ayak ya da saç modeli olabilirsiniz. Alternatif model olma seçenekleri de mevcut.

Nasıl göründüğünüzü dikkate alarak tarzınızı belirleyebilirsiniz. Biçimli kıvrımlarınız mı var, yoksa narin ve ince yapılı mısınız? Evsiz barksız gibi bakımsız mı yoksa komşu kızı modunda lolita gibi bir havanız mı var? Mayo ya da iç çamaşırı defilelerine çıkar mısınız mesela? (genellikle göğüs kısmınızın fark edilir olması ve incecik bir bele sahip olmanız lazım.

3- Kendinizi Eğitin: Kitaplardan, makalelerden modellik hakkında öğreneceğiniz çok şey var.

Kaliteli dergiler, sektörel yazılar ve kitaplar, sizin poz verme gibi önemli becerileri geliştirmenizde yardımcı olacak ve sektörün çalışma prensiplerini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. (nasıl ajans bulunacağı konusunda da bilgi sahibi olursunuz) Zor olsa da gerçekleştirin.

Modellik dünyası birçok güzel yüzle dolu bir dünya. Sizin de yalnızca iyi gözükmeniz bu alanda başarılı olacağınızı göstermez.

Modellik işinde mesele yalnızca harika görünmek değildir. İşin gerektirdiği spesifik gereksinimleri karşılamalısınız ki şansınız olsun.

Modellik yalnızca eşsiz bir görünümü ve karakteristik özellikleri olan ciddi insanlar için uygundur. Bugünün dünyasında birçok insan model olmak için uğraş verdiğinden, aralarından sıyrılmak için mücadele etmek sabırlı ve azimli olmak gerek.

Bir modelin her zaman süpermodel gibi görünmek zorunda olmadığını anlamanız gerekiyor.

Ancak çok çaba ile süpermodel statüsüne erişebilirsiniz. Hatırlanması gereken en önemli noktalardan birisi, asla utangaç olmayın ve bir işi hemen beceremediğiniz takdirde özür dilemeyin.

Evet, bazı modeller ‘burnu havada’ ya da ‘kendine aşırı güvenli’dir ama bu kendinizi iyi hissettirdiği müddetçe devam edin! Kendiniz olun ama arada rol yapmayı da unutmayın..Modellik birçok rol becerisi gerektirir o yüzden kendinize has tavırlar belirleyin!!

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Biraz fazla titizim ben.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Mesleğimden dolayı bir sürü medyadan arkadaşım var. Birçok derginin kapak yüzü oldum ve röportajlar verdim. Ayrıca birkaç programa katıldım... Bir de bunu öğrendim. Aslında yıldızları medya parlatıyor...

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA