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“Müzik tutku işidir”

NİLSU: “Müzik kesinlikle tutku. Sadece iş olarak yapılamayacak kadar zorlayıcı. Taş gibi irade lazım.”

“Müzik tutku işidir”

NİLSU: “Müzik kesinlikle tutku. Sadece iş olarak yapılamayacak kadar zorlayıcı. Taş gibi irade lazım.”

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:39
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“Müzik tutku işidir”

NILSU'YU SİZDEN DİNLEYELİM ?

4 Kasım 1991'de doğdum. Ankara'da büyüdüm. İlköğretim ve liseyi Lycee de Tevfik Fikret d'Ankara 'da bitirdim. Üniversitem İstanbul Üniversitesi İktisat bölümüdür. Çok severek okudum. Ama tutkum müzikti, hep vardı. 9 yaşımdan beri. TRT Ankara Radyosu'nda başladım. Hep hayatımın bir parçasıydı, içiçeydik. Büyüdüğümde ağır bastı. Hayallerimin peşinden gittim.

NEDEN MÜZİK ?

Kendimi ifade etmezsem olmaz. Öyle ya da böyle. Müzik ifade ve yaşam biçimim. Çok uzun zamandır neden diye düşünmüyorum.İçimden geliyor.

MÜZİK OLMASAYDI NE OLURDU?

Kendimi başka bir şekilde ifade etmenin yolunu bulurdum. Muhtemelen yine yazardım. Ama daha farklı şekilde daha yoğun. Daha odaklı.

MÜZİK TUTKU MU? SADECE İŞ Mİ?

Kesinlikle tutku. Sadece iş olarak yapılamayacak kadar zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Sabah erken kalkmaktan ve ya işe geç kaldım stresinden bambaşka bir etkisi var insan üzerinde. Çok severek yapılabilineceğini düşünüyorum. Taş gibi irade lazım.

SOSYAL MEDYA İLE ARANIZ NASIL ?

Fena değil.Biraz eski kafalıyım.İyi ve kötü yönleri olduğunun farkındayım. Her açıdan bakmaya çalışıyorum. Rekabetçi bir ortam yarattığını düşünüyorum. Ancak rekabetçi bir dünya düzenindeyiz. Bence belli ölçüler dahilinde kabul edilebilir ve sevilebilir.

ŞARKININ BİRDEN BU KADAR SEVİLMESİ SİZDE NE GİBİ ETKİLER YARATTI TEPKİLER NASIL?

Öncelikle çok mutluyum! Ve pek tabii şükrediyorum. Tepkiler çok güzel. Alışılmışdan az uzak bir tarzımız var. Dinlenmesi benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Tarzımızı minik minik belli etmeye başlıyoruz. Beğenilmesi gerçekten çok önemliydi. Hem benim için hem de tabi ki kariyerim için. Ama öncelikle galiba benim için , çok emek verdim karşılığını almak çok güzel bir hismiş.

KLİP ÇALIŞMASI KİMLE OLDU ?

Klibimizi Doğan Tanyer çekti.Tuğba Selvitopu prodüktörümüz. Dekor ve Sanat'ımızı çok sevdiğim arkadaşım Zeynep Özbayrak yaptı. İki gün sürdü. Çok keyifliydi. Benim içinde çok heyecanlı. Sonuçtan da çok memnunum. Melankolik bir ruh hali var şarkının ama çok da neşeli duyuluyor. Melankoliyi yansıtsın istedim biraz klip. Ama dozunda. Tam istediğim gibi oldu. Yönetmenimize çok teşekkürler.

ŞUAN Kİ MÜZİK SEKTÖRÜ ZOR MU?

Hem de ne! Epey bir zor. Arz talep dengesi bu kadar bozuk olan her hangi bir sektör olduğunu zannetmiyorum. Tamamen kontrolsüz . Ama imkansız değil. Doğru çalışma ve doğru davranışlarla , doğru şekilde başarılı olabilineceğine inanıyorum.Çok hızlı değişiyor, hıza ayak uydurmak gerekiyor.Dinamik bir insan olmaya itiyor sanatçıyı. Çok cesaret istiyor ama hiç bir kaybı da affetmiyor. Hele yeni başlıyorsanız bir de ben gibi uzun bir yol. Hep mi böyleydi bilmiyorum. Ama şu an için çok zor diyebilirim.

DÜET YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BİRİ VAR MI?

Var. Zaz 'la yapmak çok isterim. Şarkılarını söylemeyi seviyorum. Bir de beraber yazsak muhteşem olur!

10 YIL SONRA TAM OLARAK NEREDE OLURSUNUZ ?

Fena bir soru. Hedeflenenler var elbet ancak hayat öyle ki , bize çabadan başkası düşmüyor.İnanç başarının temeli. Hep inandım, inanmaya da devam edeceğim. Yazdım, yazmaya da devam edeceğim. Umarım hedeflediğim yerde olacağım.

RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU

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NİLSU
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