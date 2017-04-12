Müzik Piyasasında ‘GÜMÜŞ’ Bir Ses

Röportaj: Aziz Karataş

Müzik piyasasında kendine bir anda yer edinen ve ilk albümünde adından sıkça söz ettiren sevilen sanatçı Celal Gümüş ile önce vatan gazetesi ailesi olarak bizde müzik ve sanat üzerine çok özel bir röportaja imza attık.

Bize kendinizden bahseder misiniz? CELAL GÜMÜŞ kimdir?

1983 Yılında Batman’a bağlı Kocalar köyünde doğdum. 11 kardeşiz ve ortaöğretim mezunuyum. Çiftçi bir babanın oğluyum ve hala baba mesleği olan tarım üzerine çalışmaktayım.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Müzik yaşamım pek uzun yıllara dayanmıyor aslında, kendi kendime uzun zaman mırıldandım taki rahmetli abimin bendeki yeteneği görene kadar. Daha sonra abimim ısrarıyla müzik yaşamıma start verdim.

Size müziği özendiren şeyler nedir?

Beni müziğe özendiren en büyük etkenlerden biride müziğe olan sevgimle beraber en büyük iletişim aracı olmasıdır. Ben kendimi şarkılarla, türkülerle, şiirlerle ifade edebildiğimin farkına vardığımda müziğe olan özentim daha da arttı diyebilirim.

İlk albümünüzü çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

Tabiî ki sadece benim hayalim dersem doğru olmaz, bu albüm için dostlarım ailem ve arkadaşlarımın ve tabi ki de en çokta benim düşüncemle beraber ortak oluşan bir albümdür. İlk albüm düşüncesi 2015 yılında doğdu ve o tarihten sonrada aktif olarak albüm çalışmalarına start verdik.

Sanatçıların toplumdaki görevleri nelerdir?

Bir sanatı icra etmek için öncelikle seni diğer insanlardan ayıran bir kimliğin olması gerekir buda saygıyla, insanlara olan iyiliğiyle ve nezaketiyle örnek olması gereken kişidir.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerde, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Bana göre söz yazarı olmak başlı başına bir sanattır. Duygu ve düşüncelerin dışa aktarma sanatıdır. Bir gün bir şarkı sözü yazmaya karar verirsem bu tek başıma doğa manzarası izlerken yazmak olurdu, bunun içinde ülkemizin her yeri olabilecek bir doğa manzarasına sahip her hangi bir yer olurdu.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Sanatı ve tarzıyla örnek aldığım ve takdir ettiğim İbrahim TATLISES, Müslüm GÜRSES ve Ferdi TAYFUR gibi başlıca dinlediğim sanatçıların bir kaçıdır.

Galasını Batman’da yaptığınız ^^Sevdana düştüm^^ albümünüz büyük ilgi gördü. Albüm sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?

Albüm sürecimiz yaklaşık olarak 1,5 yıl kadar sürdü. Bu kadar sürmesinin nedeni titizlikle çalışmamız oldu, gerçekten ciddi emekler sonunda gerek albüm olsun gerek çektiklerimiz klipler olsun, özene bezene titizlikle çalıştığımız için biraz uzun sürdü. Ama şuan gelen tepkilerin olumlu sonuçlanması, insanlar tarafından takdir edilmesi bizi daha da mutlu etmeye yetiyor. Albüm tanıtım Galamızda bölgenin en görkemli Galası seçilmesi bizleri memnun etti.

İlk olarak Batman halkı ile buluştunuz. Batmanda sanatçı olmak nasıl bir duygu?

Albümümüzün ilk Galasını Batmanda doğup büyüdüğüm memleketimde bizzat yapmak istedik, çünkü beni su seviyeye getiren ve desteklerini bir an bile benden esirgemeyen halkıma bir borcumdu ve yerine getirme sevincini hala yaşıyorum. O yüzden Batman benim için her şeyden daha önemlidir. Batmanda sanatçı olmak ise gerçekten güzel bir duygu çünkü verilen saygı ve sevgiyi görünce onların vermiş olduğu mutluluk duygusunu tatmış oluyorum ve bu yüzden Batmanda sanatçı olmak gerçekten muhteşem.

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsaydı tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz neden?

Zamanı geçmişe almak gibi bir imkânım olsaydı tekrardan sanatçı olmayı tercih ederdim, çünkü şarkı söylemek benim için tarifi imkânsız bir duygudur ve bu duyguyu başka bir yerden alamam. Okuduğumuz şarkıların insanların yüzünde tebessüm bırakıyorsa o iş bana göre dünyanın en iyi işlerinden biridir. Biz insanların yüreğine aşkı, sevgiyi, fedakârlığı ve daha birçok şey aşılıyoruz sizce bundan daha iyi meslek olur mu?

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme gibi bir şansım olsa birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü içinde sanat faaliyetlerin sürmesi için elimden geleni yapardım. İnsanlar çoğu kez şarkısını dinlediği sanatçıyı örnek alır, bu yüzden ki sanat dünyasının buna çok dikkat etmesi ve bu hususta devam etmelerini sağlardım.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Eğer sanatçı olmasaydım insanlara hizmet eden farklı bir sektör seçerdim.

Türkiye’de sanatçı olmak zor mudur?

Evet, bana göre Türkiye’de sanatçı olmak gerçekten çok zor. Bir yerlere gelmek inanın çok zordur. Albüm yapmak klip çekmek bir yana Türkiye’de bir yerlere gelmek için gösterilen emek gerçekten çok büyük bir emektir. Birçok sanatçı hak ettiği yerlere gelemeden maalesef ki bu yolculuktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Ciddi bir emek harcıyorsunuz fakat sesinizi istediğiniz yerlere ulaştıramıyorsunuz. Hâlbuki biraz daha sanata ve sanatçıya değer verirse bu ülkede birçok şeyin değişeceğine kendiniz şahit olursunuz.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Galayı yaptıktan sonra Albüm tanıtım adı altında farklı bölgelerde ve mekânlarda tanıtım gecemizi yaptık ve hala aktif olarak haftanın belirli günlerinde sahne almaktayız. İlerleyen zamanlarda turnelerimiz başlayacaktır, onu da sizin aracılığınızla duyuralım.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Şuan için projemiz albümümün tanıtımıdır. Bunun için Gala tadında program yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise konserler ve organizasyonlarda yer almak olacaktır.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak isterdiniz?

Bana göre çok şeye sahip olmak değil az şeye ihtiyaç duymaktır. Ne kadar fazla istersen iste sonu gelmeyecektir. O yüzden elimdekilerin kıymetini her zaman bildim ve yetindim. Sahip olmak istediklerim aslında sevdiklerim ve dostlarımdır

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Edindiğim en büyük tecrübe insanlara karşı pozitif olmamdır. Birçok sahnemde insanlara olan sevgim, saygım ve hoşgörümle insanları mutlu etmeyi ve iz bırakmayı edindiğim en büyük tecrübem oldu.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bizi biz eden varlık sebebimiz dinleyicilerimizdir. Bunu hiç zaman unutmadık kendimizi ve haddimizi bildik. Bundan sonra sevenlerimizden beklentimiz bizden vazgeçmemeleri ve desteklerini esirgememeleridir. Göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alakadan dolayı şahsım adına teşekkür eder yakında gerçekleştireceğimiz projelerimizi takip etmelerini rica ederim.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…