“Müziğimi kimlerin dinlediği önemli”

Röportaj: MURAT FIRAT

Şarkı seçerken dikkat ettiğin noktalar neler?

Bir şarkıyı seçerken önemsediğim şey, müziğin güzel olması, kalbime dokunması ve sözlerin ağzımdan çıkacak sözler olması. Bu ikisinin birbirine güzel şekilde sinmiş olması benim için önemli.



´´Hit potansiyeli arabada belli olur`` diye bir söylem vardır, sizce doğru mu?

Benim için hit kelimesinin anlamı yok; çünkü günümüzde hit 3 günlük, 5 günlük oluyor. Bu memlekette hit yapmış sanatçılar MFÖ, Sezen Aksu, Nazan Öncel, Teoman, Şebnem Ferah gibi isimlerdir. Popüler şarkılar arabada belli olur ama şöyle bir şey de var... Radyoda sürekli aynı şarkılar çalıyor ve dinliyorsunuz... Bu hit olmasına yetmiyor; arabada kaç yıl dinliyorsunuz, ona bakmak lazım.

Klibin hikâyesini anlatır mısınız?

Köprüler şarkısının sözlerini, benim manevi oğlum Çağlar Yerlikaya yazdı. Benim başımdan geçenlerle bağlantılı, tabi kendi yaşadıklarıyla da. Biz çok güzel ve kötü anları paylaştık. Harun'sa bestesini hazırladı. Sanırım o da bizden etkilenmiş. Klip çekimim için dostum Gürcan Kelteğ'e ulaştım, "Bodrum'da klip çekmek istiyorum." dedim. Almanya'da bir festivalde jüri üyeliğinden koşarak döndü(gülüyor). Çekim yapacağımız mekânı gösterdim tabi. Gürcan'ın gözüyle görmek çok farklı. O kadar değişik açılardan bakabiliyor ki, bunu da klipte görüyoruz. 11 sene önce "Duvar" şarkısına klip çektiğimiz koşullar müzik piyasasında olsaydı, bu şarkı da "Duvar" gibi çarpacaktı! Yine de memnuniyetsiz değiliz, çünkü magazinsel olmadan, insanların gözüne gözüne girmeden '' iyi, düzgün, örnek '' bir insan olarak müzik yapmak istiyorum.



Şarkı geniş kitlelere ulaştı mı?

Kolay şeyler çabuk kaybedilebilir oluyor. Dolayısıyla ben her yaptığım projeyi belki büyük kitlelere ulaştıramıyorum ama bu da bir seçim meselesi; ne kadar kaç kişi değil, nasıl kaç kişi? Beni seven ve takip eden insanlar, beni çok ilgilendirir. Dolayısıyla konumumdan memnunum.



Zeynep'in müzik yolculuğu nasıl başladı?

18 yaşında bir tesadüf sonucu şarkıcılığa başladım. Hayatım annemin tiyatrocu olması ve babamın şarkıcı olmasından dolayı hep sahnelerde geçti. Tabi ne kadar tanımıyorsam da evimizde plakları vardı. Ailemin önemli rolü var Zeynep olmamda!



Profesyonel Kariyerinizde ki en büyük ders?

Hayatımda her gün ders çıkarıyorum. Önemli olan bunları hayatımıza yüklememiz ama tabi kolay olmuyor. Kendim olmaktan memnunum; iyi ki böyle bir karaktere sahibim ve ailem bana gerçek şeyleri öğretti, bunlarla yaşamaya alışığım.



Müzik camiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Müzik piyasası hakkında bir değerlendirme yapmak istemiyorum, sadece müzik yapmak istiyorum! Dünyada o kadar sorunlar baş gösterdi ki; cinsel istismardan, korkunç ölümlere ve vahşice katliamlara kadar... O yüzden işime konsantre olamıyorum.



Tahsin Berk aşk mı, yoksa hata mı?

Tahsin Berk gerçek aşktı, her zaman öyle kalacak! Asla hata değildi ve hayatımda olmasından son derece memnun olduğum bir insan; iyi ki karşılaştım ve çocuğumuz oldu! Değer verdiğim ve çok sevdiğim bir insan olarak hayatımda var olacak...



Türkiye’de "Onur Yürüyüşüne’’ izin verilmiyor, eşcinsel evlilikler toplumun ahlakını bozuyor mu?

Dünyada ve ülkemizde onca ahlaksızlık varken, eşcinselliğin ahlaksızlık olarak görülmesini şiddetle reddediyorum. Kimsenin cinsel tercihi bir başkasını ilgilendirmez. Bunlar çok ilkel şeyler ama ne yazık ki hala var. İnsanlar kendi değerlerine dönseler, gerçekten insan olmanın ne demek olduğunu bir kere bilseler, her şey farklı olacak.



Fit kalmanızın sırrı?

Şuan fit değilim, 2,5 kilo aldım(Gülüyor). Fit olmamın en büyük parçası spor ve hiç bırakmamak lazım... İyi besleniyorum; şeker, süt, tereyağı, peynir ve yoğurt tüketmiyorum. Vegan beslenme unu ve şekeri kestiren bir şey değil ama ben kullanmıyorum.



Ekibinizle ilişkileriniz nasıl?

Ekibimle ilişkim her zaman iyi oldu. Birlikte çok eğleniyoruz ve müzik konusunda bir şeyler çıkarabildiğimiz zaman mutlu oluyorum. Birbirimizi seven bir ekibiz ve bu büyük bir şans.



Fanlarınıza söylemek istedikleriniz?

Başöğretmen gibi bir şeyler söylemek istemem fanlarıma ama insan olmanın ne demek olduğunu hatırlamak lazım, aslında ne kadar da olmadığımızı! Evren içinde ne kadar küçük ama bir o kadar da önemli olduğumuzu unutmamalıyız. Buna ne kadar erken başarırsak, o kadar erken güzelleştireceğiz dünyayı. Yeni jenerasyondan okuyacak fanım varsa, tek kurtuluş yolunun bunları düşünmek olduğuna inanıyorum. İnsan kâinattaki en akıllı varlık; konuşabilen, iletişim kuran aynı zamanda en vahşisi; bir bebekten katliam yapabilen bir insana dönüşmek nasıl olabilir? Dünyaya barış getirebilmek için hepimizin uğraşması lazım. En çok da benim gibi göz önünde bulunan insanların yapması lazım ama benim meslektaşlarımdan çok az kişi bu konuda bir şeyler yapıyor ne yazık ki; bu yüzden çok üzülüyorum... Belki hepimizin toplanıp bir şeyler yapması gerekiyor; bu kanlı durumlara el atıp dur demeliyiz. Gençlerin daha çok bir şeylerle ilgilenmesini, doğru araştırmalar yapmasını istiyorum. Google'den araştırıp 3 satır okuyup bilgiliyim demek değil de, gerçekten herhangi bir konu hakkında "kimler ne demiş" diye okuyup, uzun uzun analiz yapıp beyni güzelleştirmek gerekiyor. Barış, sevgi ve mutluluk diliyorum... Teşekkür ederim.