Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi

Müzik dünyasındaki birikimiyle hazırladığı yepyeni singlesi “Bebeksi” ile karşımıza çıkan Murat Edis, çıkardığı bu şarkı ile adından sıkça bahsettiriyor.

Almanya doğumlu olan ve yaklaşık sekiz yıldır İstanbul’da yaşayan yakışıklı şarkıcı, bu yeni şarkısı ile Ozan Çolakoğlu ile çalıştı. Şimdilerde güzel çalışmalarının meyvelerini toplayan Murat Edis, ile biz de bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Murat nasılsın?

Merhaba, Elif’ciğim. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. İlk single çalışmam olduğu için çok koşturuyoruz, çok emek veriyoruz. Şu sıralar tatlı yoğunluklarımız var. Bunlar beni heyecanlandıran yoğunluklar oluyor. Umarım sen de iyisindir her şey yolundadır.

‘Bebeksi’ adında yepyeni bir şarkıyla karşımıza çıktın. Şarkıyla ilgili detay verir misin?

‘Bebeksi’ şarkımız sevgili Alper Narman’a ve sevgili şarkıcı Onur Özdemir’e ait. Yaklaşık bir yıl önce bir araya geldik ve bana ‘Bebeksi’ adlı şarkımı sevgili Alper Narman ve Onur Özdemir bana çok yakıştırdı. Hemen bir demo kaydı yapıldı ve sevgili Ozan Çolakoğlu’nun “tamam” demesiyle şarkımızın aranjesine başlanıldı. Sonra bugünlere gelmiş olduk.

Klip çekimleri nasıl geçti?

‘Bebeksi’ şarkımızın klip yönetmenliğini sevgili Gülşen Aybaba ve görüntü yönetmenliğini sevgili Veli Kuzlu üstelendi. 50 kişilik bir kadroyla klibimiz gerek iç mekan, gerek dış mekanda çekildi. 16 saat bir süreyle klibimiz tamamlandı. Altısı dansçı ve bir kadın manken kız klibimde yer aldı. Sekiz kostüm değiştirdim. Çok heyecanlı, çok keyifli ve çok özel bir klip çekimi oldu benim için. Çünkü bu benim ilk klip çekimim o anlamda ilk göz ağrım diyebiliriz. İnşallah bundan sonra daha da güzel işlere imza atarım.

Ozan Çolakoğlu’nun da seni desteklediğini biliyorum. Kendisi ile ilgili ne söylersin?

Ozan Çolakoğlu ilk şarkımın demosunu dinlediğinde, şarkıyı sevdiğini ve inandığını söyledi. Ben kendisine ve şansına çok inanıyor, güveniyorum. Bana göre Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük müzik adamı. Kendisiyle çalıştığıma çok gurur ve onur duyuyorum.

Bu senin ilk single olmana rağmen tepkiler nasıl?

Gerek dinleyiciler gerek radyo sunucuları, televizyon ve müzik sektöründen çok güzel iltifatlar ve mesajlar alıyorum. ‘Bebeksi’ şarkımla piyasaya ve dinleyicilerimize bu vesileyle bir “merhaba” demiş olduk diye düşünüyorum. Sağ olsun, ünlüler de desteklerini benden esirgemediler. Ben buradan başta sevgili sanatçı Gülşen’e, Bengü, Fatih Ürek, Simge Sağın ve Onur Özdemir’e, kendi resmi sosyal medya sayfalarından paylaşımda bulundukları için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

“BENCE BİR ALAKAMIZ YOK”

Murat Boz ile Edis’in tarzına benzetiliyorsun ne dersin?

-Ben şahsen kendimi ne sanatçı Murat Boz’a ne de Edis’e benzetiyorum. Her ikisi de gerek görüntüsü ile (kumral olmalarıyla, benim de esmer olmamla) gerek ses rengi ile alakamız olmadığını düşünüyorum.

Dünyada ezber bozacağım demiştin? Neyden bahsettin?

Bir çok dünya starının da yaptığı gibi, dans şovları, animasyondan tutun da, ışık sisteminden kostümüne kadar bir konser konsepti yapıp, gelecekte izleyicilerimize unutulmaz konserler vermek istiyorum.

Biraz seni tanıyalım istiyorum Almanya da doğdun değil mi? Nasıl bir çocukluk geçirdin?

Evet, Elif. Almanya’da doğdum ve Almanya’da eğitimimi tamamladım. 2010 yılından beri İstanbul’da yaşamaktayım. Çok güzel keyifli ve eğlenceli çocukluğum oldu.

Artık İstanbul’da mı yaşıyorsun?

2010’dan bu yana İstanbul’dayım.

Almanya’daki yaşamla Türkiye’yi nasıl değerlendirirsin?

Başta tabii ki biraz zorlandım ama Türkiye benim ülkem o yüzden alıştım. Ben her zaman bir vatan özlemi ile büyüdüm adeta vatan aşığıyım ve her zaman gelecekte kendi ülkemde başarı elde edip, yaşamak istemişimdir. Benim vatanım sanki yalancı cennet! Temenni ediyorum ki bu yaptığımız ilk single çalışmamızla birlikte müzik sektöründe başarıyı elde edip hayatımın geri kalan zamanını kendi vatanımda kendi ülkemde geçiririm.

Müzikle hayatın ne zaman kesişti?

Müziğe sekiz yaşında gitar eğitimi alarak başladım. Sonrasında klavye, saz, perkussion ve şan eğitimi alarak müzik bilgimi ve kabiliyetimi geliştirdim.

Saz ve gitar çalıyorsun. Başka enstrümana merak sardın mı?

Saz ve gitar çalıyorum Elif, iddialıyımdır da bu konuda. Diğer enstrümanları da az az çalabiliyorum. Kendimi geliştiriyorum. Aslında hepsini öğrenmeyi çok isterim.

“TÜM KADINLAR BEBEKSİ”

Peki, hayatımızda kimler bebeksidir?

Kısa ve öz olarak, bana göre bütün kadınlar bebeksidir.

16 yaşında arkadaşlarınla bir orkestra kurmuşsun nasıldı o günler?

İnan o günler o kadar güzel ve keyifliydi ki ilk sahne mi asla unutmuyorum. 16 yaşında hobi olarak orkestra kurdum ve hobi olarak sahneler aldık. Ve şimdi hayallerimi gerçekleştiriyorum. Single çıkardım, artık herkes beni tanımaya başladı. inşallah çok güzel işler yapacağım. Konserler vermek istiyorum. Güzel şeyler olacak inanıyorum.

Günümüzün müzik kültürünü nasıl değerlendiriyorsun?

Bana göre günümüzün müziği çok modern saundlarla yapılıyor ve çok gelişdiğini düşünüyorum. Tabi öte yandan eskisi gibi şarkılarımız ne yazık ki uzun ömürlü olmuyor. Çok çabuk tükeniyor, unutuluyor.

Sahnelerin var mı? Sahnelerinde izleyicilerine nasıl bir repertuar hazırlıyorsun?

Şu anda ramazan ayı olduğu için sahne almıyorum, ancak ramazan ayından sonra sahnelerimiz olacaktır. Tarihleri resmi sosyal medya mecralarından dinleyicilerimiz görebilirler.

(www.muratedis.com) veya resmi Instagram hesabım, Facebook beğeni sayfam veya Twitter’dan.) Sahnelerimin başında ve kapanışında tabii “Bebeksi’ adlı şarkımla sürdüreceğim. Akışında ise, günümüzde olan popüler şarkılarla güzel sahne ve konserler planlıyoruz.

90lardan en sevdiğin üç şarkı desem ilk aklına hangileri gelir?

90’lardan ilk aklıma gelen şarkı, sevgili Gülşen’den ‘Be Adam’ şarkısı. Sevgili Sezen Aksu’dan, ‘Hadi Bakalım’ şarkısı ve sevgili Tarkan’dan ‘Kıl Oldum’ şarkısı.

Aşk insanı mısın?

Biraz öyle diyebiliriz. (gülüyor) Aşka kesinlikle inanmıyorum ve aşksız bir hayat düşünemiyorum.

Sporla aran nasıl?

Sporsuz bir hayat asla düşünemiyorum en az haftada beş defa spor yapmaya çalışıyorum. O kadar kendimi spora alıştırdım ki, gidemediğim takdirde kendimi kötü hissediyorum. Hayatımdan çıkaramadığım bir şey spor. Bazen günleri iş yoğunluğuma göre ayarlıyorum. Ama elimden geldiğince gitmeye de çalışıyorum. Gidemediğin günlerinde acısını çıkartıyorum.

Önünde nasıl bir yol haritası var?

Umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda çok sahneler ve konserler yapabilirim. Tabi yine bir single çalışmasının için toplantılar yapıyoruz. İki ya da üç aya kalmaz bir single çalışmam daha olacak. Güzel gelişmeler ve sürprizler olacak. Şimdi söylemek istemiyorum, sürpriz olsun.

Sosyal medya hakkında neler söylersin? Bu kadar hayatımızın içinde olması sence iyi mi?

Ne onsuz oluyor ne de onunla oluyor desem… Kendimizi ne yazık ki sosyal medya ya çok kaptırdık. Olmazsa olmazımız oldu. Tabii bir çok dezavantajları da oluyor. Örneğin; insanların sosyal faaliyetler çok azaldı. Ben şu an işim gereği bakıyorum. Yaptığım işlerimi projelerimi paylaşıyorum o yüzden de sosyal medyaya kendini biraz da olsun kaptırmış oluyoruz.

Sosyal medya da şarkılara yapılan yorum ve videolar için neler söylersin?

Bence güzel bir şey! Eğer ki sosyal medyadan kendi seslerini dinleyicilerine duyulabiliyorsan ne mutlu ki onlara. Büyük bir şans çünkü inanın sosyal medyadan dinleyicilerimize kendimizi duyurmak da o kadar kolay değil.

Eğer başarıyı yakalayamazsan ne yapmak istersin?

Eğer başarıyı elde edemezsem, hiç vazgeçmeden yeni bir şarkı yeni bir heyecan ve azimle başarıyı elde edene kadar devam ederim.

“Justin Timberlake Yakın Arkadaşım Olsaydı…”

Hangi ünlü ile çok yakın arkadaş olmak isterdin? Neden?

Justin Timberlake ile arkadaş olmak isterdim. Çünkü gerek şarkılarını, gerek sahnesi ve performansını çok beğeniyorum. Çok başarılı buluyorum.

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Güzel sürprizli çalışmalarımız olacak. Projeler hiç bitmiyor. Sürekli yenilik yapmak gerekiyor.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Umuyorum ki ‘Bebeksi’ adlı şarkımı beğenmişlerdir. Umuyorum ki bu şarkımla güzel yerlere gelir, başarıyı elde ederim. Müzik kariyerime hayatım boyunca devam ederim. Sana da teşekkür ederim Elif. Çok keyifli bir sohbetti.

Doğum Tarihi: 08.11.1988

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Genel anlamda insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince de yardım severimdir.

Sevmediği huyu: Bir hata olduğu zaman kolay kolay affedemiyorum.

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Bebek Mavisi

En sevdiği çizgi film: Tom & Jerry

En sevdiği söz: Sabreden derviş muradına ermiş.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir