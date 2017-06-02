Sevgili Burçak çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için

Kaç yaşında mankenliğe başladın?

Lise son sınıfta Ankara’da Tülin Zarafet ve Mankenlik Okulu’na başladım. Orada aldığımız eğitimler, hayatımızın her aşamasında kullanabileceğimiz muazzam bilgilerdi. Yürüyüşümüzden tutun da, fular bağlamamıza, sofra düzenine, İkebana (Japon çiçek sanatı) eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede eğitimler aldık. Mezun olduktan sonra da, bize eğitim veren hocalarımızın seçmiş olduğu mezunlar olarak, onların gözetiminde mankenliğe başladık. Yani 19 yaşında.

Neden manken olmak istedin?

Zaten boyumun uzun olması sebebiyle dikkat çekiyordum. Mankenlik okuluna gitme sebebimde, zarif bir genç hanım olarak yetişmemdi. Ama okuldan mezun olduktan sonra değerli hocalarımın da teşviki ile mankenliğe başladım. Ve süreç de böylece başlamış oldu.

Manken olman için birileri ön ayak oldu mu?

Tabii ki. Irmak Ünal annemin yönetici olduğu okulda ana sınıfına devam ediyordu. Bir gün annesi Sabis hanım bize geldiğinde tanıştık, ben daha lise öğrencisiyim. Ve Mankenlik Okulu na gitmem için ön ayak oluyor. Sabis hanım kendisi de çok hoş ve zarif bir insandı. Babam ve annem de bu öneriye sıcak yaklaşınca, herşey süratle gerçekleşti.

Kaç yıldır mankenlik yapıyorsun?

Üniversite hayatım boyunca mankenliğe devam ettim. Hem harçlığımı çıkarıyor, hem de günün modasına uygun giyinebiliyordum. Üniversite bitince yüksek lisansa başladım. Bu sıra da da bir devlet bankasında işe başladım. Bu sebeplerden ötürü mankenlik yapma sürem kısıtlandı. Ardından evlilik ve doğumlar derken geçtiğimiz yıla kadar mankenliğe ara verdim. Ama geçen sene Murat Günhan defileleri ile podyum serüvenim tekrar başladı. Ardından Tolga Çam ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü nün defileleri geldi.

Yeni başlayan arkadaşlara önerilerin nedir?

Aslında yeni başlayan arkadaşlar, bizlerin başladığı yıllara göre daha zorlu bir yolun yolcuları. Çünki rekabet daha fazla ve çeşitlilik çok. Ama doğru yoldan, dürüstlükden, sevgiden yürüdükleri sürece ve mankenlik mesleğine gereken değeri verdikleri sürece başarı da onlarla olacaktır. Bumerang gibi, ne verirsen hayata, kat be katını geri verir sana.

Mankenlik mesleğinin avantaj ve dezavantajlarını yaşıyormusun?

Benim mankenliğe başladığım yıllarda, çok daha saygın bir meslekdi. Herkes gıpta ile bakardı. Üniversitede, mahallede hep takdir edilerek ve destek görerek bu süreci yaşadım. Dezavantajını hiç görmedim. Fakat günümüzde, maalesef boyu uzun olup, fiziği düzgün olan, ama başka meslek icra eden insanlar da kendilerini manken olarak tanıtıyorlar. Ve bu da bence, mankenlik mesleğini hakkı ile yapanlara saygısızlık.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Bence olamaz. Manken olmak için, endam, zarafet, bir duruş ve kültür gerekli. Mankenlik sadece, o kıyafeti ya da tanıtımı yapılan ürün her neyse, sadece o ürünü taşımak değil, ona ruh katmaktır. Yurtdışı defilelerinde görüyorum, çok uzun, zayıf ve ruhsuz mankenler var. Vitrinlerdeki alçıdan yapılmış mankenlerden farkları yok, yani ruhları yok.

Birçok mankenlik ajansı var. Bu kadar mankenlik ajansı normal mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?

Bende Ankara’da mankenlik yaptığım dönemin bir kısmında ajansla çalıştım. Tabii ki ajansa bağlı olmak kolaylık ve güven sağlıyor. Birçok kişi ile projelerde yer alabiliyorsun. Bu kadar çok mankenlik ajansı normal değil, çünkü içlerinde, gerçekten, kendine bağlı mankenlerin hak ve hukukunu korumayan ve kendi ajans çıkarlarını daha önde tutanlar var. Maalesef tecrübesiz mankenler de, bilemeden bu ajanslara kaydolup, sıkıntılı süreçler yaşayabiliyorlar. Bu sebeple bilindik ajanslar tercih edilmeli.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Ah ah tabii ki Elle Saab. Onun uçuş uçuş, o pırıltılı eserleri ile podyumların tozunu attırmayı çok isterim. Bir de tabii ki Dolce&Gabbana’nın o muhteşem kolleksiyonlarını sunmayı çok isterim.

Gelecek için hedeflerin var mı?

İş hayatımı, çocuklarımı büyütürken yanlarında olabilmek için erkenden noktaladım. Şimdi çok şükür büyüdüler. Onların hayatları da kararları da kendi ellerinde artık. Ben de onların her zaman yanlarındayım. Çocuklarımı büyütürken, kendimi geliştirecek eğitimler almaya devam ettim. Profesyonel Koç um. Artık bu konudaki bilgi ve becerilerimi, ihtiyacı olanlarla paylaşmaya, onlara katkı olmaya, insanların hayatlarına dokunup, farkındalık yaratmaya çalışıyorum.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Hem de nasıl, soluksuzca. İçimdeki çocuk hep aktif benim. Sürekli hayaller kurarım ve tabii ki peşlerinden koşarım, gerçekleşmeleri için oturup beklemem, elimden gelen çabayı gösteririm. Herkese de tavsiyem hakkını vererek, hayallerinizin peşinden koşun, çünki hakkını veremediğiniz her şey sizden kaçar.

Herhangi bir TV veya sinema projesinde çalıştın mı?

İlkokulda iken TRT Ankara Televizyonu Çocuk Korosundaydım. Her hafta sonu yoğun tempoda ses eğitimleri alır, öğrendiğimiz şarkıların ses kayıtlarını yapardık. 1980’li yıllardan bahsediyorum. Haftanın bir günü televizyonda koromuzun programı olurdu. En güzel çocuk şarkılarını seslendirirdik. Ne harika günlerdi. Mankenliğe devam ettiğim yıllarda rahmetli Kayahan ın Sokak Kedisi şarkısının klibinde oynamıştım. Bir de sevgili Burhan Çaçan’ın Yaradana Kurban şarkısının klibinde.

Türkiye deki mankenlerden kimin yürüyüşünü beğeniyorsun?

Tülin Şahin en beğendiğim. Hem güzel, hem kültürlü, çok zarif ve endamlı bir manken. Onun yürüyüşünü seyretmeye doyamıyorum. Şiir gibi akıp gidiyor. Yolu açık, başarıları daim olsun.

Spor yapıyor musun?

Spor hayatımın olmazsa olmazı. Haftada 3 ya da bazen 4 kez üye olduğum salona gidiyorum. Bu gidişlerimin 2.’si Harun Hocam eşliğinde aletli pilates. Pilates herkesin hayatında olmalı diye düşünüyorum. Zamanla vücut esnekliğinizin ne kadar arttığına inanamayacaksınız. Diğer günlerde de cardio yapıyorum ya da salon da toplu derslere katılıyorum. Ve sıcak havalarda sporun arakasından muhakkak yüzüyorum.

Ev işleri ile aran nasıl?

Mükemmel. Her türlü ev işimi kendim halledebilirim. Ama 2 erkek çocuk olunca, bazı işlere yetemiyorum. Belirli günlerde temizlik için bana yardıma gelen bir meleğim var. Fakat mutfak ve yemek deyince, işte orası sadece benim krallığım. Hele de vaktim bolsa, çok rahatlıkla eksiksiz bir ziyafet sofrası kurabilirim. Fellah köftesinden, içli köfteye, fırında ballı tavukdan, browniye kadar her türlü yemeği, pastayı, hem de çok büyük bir mutlulukla hazırlayabilirim. Yemeklerimi tadan dostlarım mutfakta çok yaratıcı olduğumu söylerler. Bana ait çok leziz çorba, börek, sebze yemeği tariflerim vardır.

Aşk mı ? Mantık mı?

Tabii ki her zaman aşk.

Burçak ın bir günü nasıl geçiyor?

Okul günlerinde sabah 06:30’da kalkarım. Küçük oğlumun kahvaltısını hazırlayıp, kedilerimi doyururum. 07:30’da Ege’yi okula bırakıp, eve dönerim. 1 saatte evi toparlayıp, yemeklerimi pişiririm. 09:00’da pilates, 11:00’de dostlarımla kahve ve okumakta olduğumuz kitapların genel bir bilgi alışverişini yaparız. Ardından, anne ve babamın ziyaretleri ve onların yapılacak işlerinin toparlanması. Ege’yi okuldan alış ve eve geri geliş. Sporumun olmadığı günlerde kendime katkı sağlayacak eğitimleri almaya ve ihtiyacı olan insanlara katkı olmaya devam.

Arkadaş seçimlerini neye göre belirliyorsun?

5 yaşdan beri devam eden dostluklarım da var, geçen sene bir vesile ile bir araya gelip dost olduklarm da var. Kimse başkasının hayatına boş yere girmez ve boş yere çıkmaz. Rahnetli Kayahan ın da dediği gibi, yüreği sevgiden geçen ve yolumun kesştiği arkadaşlıklarım dostluklarım var. Aslında arkadaş seçimlerimi ben belirlemiyorum, benimle tutunan ve tutunmak isteyenler kalıyor. Diğerleri de misyolarını tamamlamış olarak hayatımdan çıkıyorlar.

Aile senin için ne ifade ediyor? Biraz ailenden bahseder misin?

Ooooo benim için en önemli topluluk. Oğlum Alp 21 yaşında, Enerji Sistemleri Mühendisliği okuyor, 3. sınıfda. Ege 17 yaşında Lise 3’te, seneye üniversite sınavına girecek. Annem, canım benim ilk öğretmenim ve onlarca muazzam birey yetiştiren çok değerli bir öğretmendir. Onun hayır duaları benim için çok önemlidir. Babam emekli karacı pilot ve babam da orduda pır pır uçakların hocasıydı, o da bir çok başarılı pilot yetiştirmiştir. Ağbim Almanya da göz hekimi. Yıllardır yüzlerce kişiye şifa olmuştur, o hassas hekim elleriyle. Ve kız arkadaşlarım, onlar benim kan bağım olmayan ailem, cancanlarım. Kedilerime gelince hepsi kanatsız meleklerim. Evimin bahçesi çok müsait, bu sebeple onlarca sokak kedisine bakabiliyorum. Şimdi 3 ü doğum yaptı. Ve 11 adet mini mini bebeğimiz var. Bizim stres emicilerimiz onlar, neşe kaynaklarımız. İyi ki varlar.

Herhangi bir güzellik bakımı kullanıyor musun?

Herkesin güzelliğinde en etkili şeyin içten bir gülüş olduğunu düşünüyorum. Güleryüz, hem karşıdaki kişiye, hem de güleryüzlü olan kişiye kendisini iyi hissettiriyor. Bunun dışında spora gittiğim zamanlarda, vaktimin uzunluğuna göre, en az haftada bir Fin Hamamına giriyorum. Yoğun buhar ve sıcak cildimi rahatlatıyor, temizliyor. Genelde hep sorunsuz bir cilde sahip oldum. Asla makyajla yatmam. Sabah ve akşamları kullandığım nemlendiricilerim var. Bunların yanı sıra, oğlum Alp in yeni üretimine başladığı doğal yağ karışımları var, düzenli olarak onları da kullanıyorum.

Çok teşekkürler Muratcım. Çok keyifli zaman geçirdim sayende.