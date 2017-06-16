Murat Güneş "Kalp Farkıyla" aramızda

Merhaba Murat Bey nasılsınız?

Vallahi çok iyiyim Elifciğim, çok teşekkür ederim. Heyecanlı günler yaşıyorum.

Hayırlı olsun ilk şarkınız. Söz ve müziği size ait olan “Kalp Farkıyla” ile çıkışınızı yaptınız. Nasıl geçiyor süreç?

Önceden de her şarkım çıktığında aynı heyecanı yaşardım ben. Yeni bir albüm yeni bir şarkı yeni bir macera gibi gelirdi. Fakat bu bambaşkaymış. “Kalp Farkıyla” benim yeni duygularla tanışmama vesile oldu. Çok da alışkın olmadığım hızlı bir tempo içerisine girdim.

Şarkının bir hikayesi var mı?

Aslında Burcu Güneş için hazırladığım bir şarkıydı. Aynı anda ben de albüm hazırlığı içerisindeydim ve şarkıyı yaptığım an o kadar çok sevdim ki, başta acaba hiç dinletmesem mi bile dedim :) Ama her zaman nasibe çok inandığım için gönlüm dinletmemeye de el vermedi. Sonrasında o kendine çok uygun bulmayınca şarkım bana kaldı. Yani “Kalp Farkıyla” ille bir Güneş'e nasipmiş.

Şarkı iki versiyonla çıktı sanırım. Ne tür versiyonları var?

Biri klipte de kullandığımız hareketli versiyon malumunuz üzere. Diğeri ise tamamen canlı enstrümanlarla ortaya çıkardığımız akustik slow (yavaş) hali Elifciğim.

Şarkıda kimlerin emeği geçti?

İki versiyonu da yapan benim çok yakın arkadaşım Cem İyibardakçı. Can dostum aynı zamanda da menajerim Sacit Papakçı yapımcılığında Ünlü Mamuller etiketiyle yayınlandı.

Kimlerle aramızda “kalp farkı” var desem?

Güzel soru Elif Sadece aklıyla düşünen herkesle aramda kalp farkı var. Çünkü elbette mantık süzgecinden geçiriyorum ben de kararlarımı ama son kararı her zaman kalbimle veriyorum.

Şarkıya çok da güzel bir klip çekilmiş. Klipte o kadar çok detay var ki her birine değinmek istiyorum. Çok başarlılı bir klip olmuş klibi kim çekti?

Murat Joker çekti klibimizi. Sözü müziği bana ait olan Gökhan Türkmen'in seslendirdiği “Sen İstanbulsun”un da yönetmeniydi. Murat’ı zaten çok başarılı buluyordum, çalışmak da kısmet oldu.

Klipte Ferhan Şensoy size eşlik ediyor. Klip için bir araya gelmeye nasıl karar verdiniz?

Film tadında bir klip olsun istiyordum başından beri ve bu yüzden klip kızı bir oyuncu olmalıydı. Aklıma gelen ilk isim de bu yüzden Ferhan oldu.

Daha öncesinde tanışıyor muydunuz Ferhan Şensoy’la?

Evet. 2 yıl kadar önce Pera'daki “Hayalet” oyunun müziklerini yaparken tanıştık. Ferhan'ın erkek arkadaşı Cem benim en yakın dostlarımdandır. Oyun için şarkılar hazırlarken de Ferhan ve Derya ile de yakın arkadaş olduk.

Klipteki diğer bir detay ebru sanatı yapmanız. Daha öncesinde ebru sanatına bir ilginiz var mıydı?

Evet, üniversite yıllarından beri hep ilgim vardı Ebru'ya.

Ebru sanatı konusunda eğitim aldığınızı biliyorum. Nereye gittiniz, ne kadar sürede öğrendiniz?

2 yıldır Caferağa Medresesi'nde Tüzin Tiryaki'den Ebru dersleri alıyorum. Hala da öğrencisiyim kendisinin. Klibimde de beni yalnız bırakmadı hocam sağ olsun.

Boş zamanlarımda ebru sanatı yaparım diyor musunuz? Ebru sanatı size ne hissettiriyor?

Boş zamanlarımda yapmak maalesef mümkün değil Elifciğim. Çünkü bunun için bir atölye gerekiyor. Ebru benim için doğal rehabilitasyon gibi. Kursta 3 saat boyunca suyla ve renklerle haşır neşir olurken gündelik dertlerden sıyrılıyorum.

Gelelim en önemli detaya klipte saçlarınızı ve sakalınızı kestiğiniz sahneler var. 2 yıl uzattığınız saçlarınızı klipte kestiniz. Bu klip için 2 yıl öncesinde yapılan plan mıydı?

Evet, vallahi 2 yıl boyunca sırf bu yüzden saçlarımı uzattım. Tabii sürecin bu kadar uzayacağını bilmiyordum başlangıçta :) Ve sonra kestim.

Saçlarınızı kestikten sonra ne hissettiniz?

Ne yalan söyleyeyim biraz sıkılmıştım ve dört gözle klip gününü bekliyordum. O yüzden büyük bir rahatlama geldi :)

Hangi tarzınız daha çok beğeniliyor?

İkisini de beğenen yarı yarıya gibi. Saçlı ve sakallı halimi daha karizmatik bulan birçok kişi olduğu gibi kestikten sonra yüzümün gözümün açıldığını söyleyenlerin sayısı da az değil. Bir de böyle yaşımın küçüldüğünü de söylüyorlar en çok da o işime geliyor.

Siz ülkemizdeki hit şarkıların mimarısınız. Nerden çıktı albüm yapmak?

Fikir olarak hep vardı. Birkaç kez ucundan dönmüşlüğüm de var. Seneler önce şarkı yapmaya da aslında albüm yapabilmek adına başlamıştım ben. Kısmet bugüneymiş diyelim.

Bilmeyenler için bir kaç şarkınızı örnek verelim istiyorum. Bu sihirli eller hangi şarkılarla milyonların dilinde dolandı?

Teşekkür ederim Elifciğim. Ajda Pekkan “Ayrılık Ateşi”, Demet Akalın “Rakipsiz - Aşk Yuvamız - Damga Damga”, Yaşar “Nara”, Gökhan Türkmen “Sen İstanbul'sun”, Atiye “Soygun Var”, “Yetmez”, Bengü” Altın Çağ”, Berkay “Yaz”, Serdar Ortaç “Kalpsizsin”, Tan “Gözlerin”, Aynur Aydın “Günah Sevap” ve “Bi' Dakika”, Özgün “Şimdi Burada Olsan”, Burcu Güneş “Unutma Beni Çiçekleri”, Yonca Lodi “12 Ay”, Berdan Mardini “Senden Çocuğum Olsun” ve daha niceleri :)

Verdiğim şarkıların hepsini okuyabilir diyebildiğiniz bir ünlü var mı?

Şarkı öyle bir şey ki hit olmasını sağlayan en önemli unsur şarkıcısına yakışması. Düşünün ki elinizde son moda, çok da kaliteli bir elbise var fakat giydirmeye çalıştığınız kişiye küçük ya da büyük geliyor. Yani bir şarkı bir şarkıcıda hiç olamayacağı gibi aynı şarkı başka bir şarkıcının kaderini değiştirebilir. Ama mesela Tarkan'ın öyle bir ses rengi ve hançeresi var ki sanırım o ne söylese hepimiz bayılarak dinleriz.

Bundan sonra artık kendinize mi şarkı yazacaksınız yoksa yine hit şarkılar üretmeye devam mı?

Elimizde bir albüm bitmeye yakın bir aşamada bekliyor şu anda. Oradan yola çıkarak konuşacak olursam ben ilk albümümdeki hiçbir şarkıyı oturup kendim için yapmadım. Hepsi bir stardan dönmüş ama bana çok yakışan şarkılar oldu. Bundan sonrası için de şarkı yazarlığı kariyerimle şarkıcılık kariyerimi birbirinden çok güzel ayırarak idare edebileceğimi düşünüyorum. Başka başka isimlerden şarkılarımı duymak benim her zaman vazgeçilmezim olacak.

Herkes şarkı yazabilir mi?

Yazamaz. Her şeyden önce Allah vergisi bir yetenek gerekiyor bunun için ve bunun bir okulu yok. Eğer öyle olsaydı onca konservatuvardan mezun olan binlerce müzisyenin hepsi şarkı yazabiliyor olurdu.

"Yaşar'a yeni albümü "Şehir Yanlızlığı" için 8 şarkı vardim. Çok mutluyum…"

Herhangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz desem benimle neyi paylaşırsınız?

Aklıma ilk gelen belki de daha taze olduğundan Yaşar'ın son albümü için şarkı baktığımız gün yaşadığımız şey. Benim en sevdiğim erkek seslerdendi her zaman Yaşar ve çalışmayı çok istiyordum kendisiyle. En son bu albüm için stüdyoda bir araya geldiğimizde yanıma 9 tane şarkı almıştım. Bunların büyük kısmı ona özel yaptığım şarkılardı zaten. O gün öyle bir şey oldu ki o dokuz şarkının dokuzu da aynı albüme girdi. Üstelik neredeyse sıralaması bile aynı. Böyle bir şeyi yaşayan başka bir besteci - solist olduğunu sanmıyorum. Unutulmaz bir anıdır benim için.

Ben biraz sizi tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocuktunuz?

Biraz geç gelen bir çocuktum. Annemle babamın evliliğinin sekizinci yılında dünyaya gelmişim. O yüzden adım Murat ve o yüzden üzerime titredi özellikle annem. Hatta zamanında fenomen olan “Senden Çocuğum Olsun” sanılacağı üzere benim birisi için yazdığım değil kendi doğum hikayemi anlattığım bir şarkıdır. Akabinde sorumluluk duygusu her zaman yüksek, hep çalışkan ve sakin bir çocuk oldum.

Müzik yaşamına ne zaman başladınız?

Müzik her zaman vardı. Henüz okula bile gitmezken anneannemin dualarında ilahi söylediğimi hatırlıyorum. Ya da daha ortaokul yıllarında eve dönüş yolunda şarkılar uydururdum ki o zaman aslında yepyeni şarkılar yaptığımın bilincinde de değildim. Sonrasında üniversite seçimi yaparken özellikle İstanbul'daki okulları yazdım ki müziğin kalbinin attığı şehire gidebileyim. İTÜ Maden Mühendisliği'nde okurken deli gibi müzik yolunda kendim için ne yapabiliyorsam yaptım. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri alırken aynı anda İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde de okuyabileceğimi öğrendim, sınavlara girdim kazandım. Oradan edindiğim çevre ile vokal yapmaya başladım. Hep bir kademe daha ileri giderek oradan edindiğim çevre ile de albümlere şarkılar vermeye başladım.

Yaşamınız boyunca müzik size ne kattı?

Bir kere hayatta var olmamı sağladı maddi olarak. Ben geçimimi sadece müzik üzerinden sağladım. Mesleğine aşık olan azınlıktanım yani. Diğer önemli şey de çok güzel dostlar verdi bana. Hayatımdaki en önemli dostlarımın hepsini müzik sayesinde tanıdım ben.

Sosyal medyada aktif misiniz ve sosyal medyanın gücü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyanın gücünü bugün asla inkar edemeyiz. Her gün bulunduğum her mecraya defalarca bakıyorum ben de herkes gibi. Yalnız kullanırken profesyonel bir destek almadım henüz. İçimden ne geliyorsa onu paylaşıyorum.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Şarkı yapmanın yanı sıra televizyonlardaki yarışma programları için de müzikler hazırlıyorum ben. Bunların arasında en bilineni Bana Her Şey Yakışır'dır mesela. Bugün çoğu insan o jenerik şarkısını söyleyecek olsanız eşlik eder size. Yakın zamanda da yine bir yarışma programı başlayacak, onunla uğraşıyorum.

Yeni bir şarkı ne zaman gelir?

Yeni şarkımız elimizde hazır Elif, hatta çok kıymetli bir şarkıcı arkadaşımla düet yaptık. Ama bir yandan albüm de ufak tefek eksikleriyle hazır aslında. Kalp Farkıyla'nın gidişatına göre karar verip ya albümü ya da diğer şarkımızı sonbahar gibi çıkartmayı planlıyoruz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bugüne dek şarkılarımı bağırlarına basıp çok sevdiler birçoğu o şarkıyı aslında benim yaptığımı bilmeyerek. Artık şarkılarımı kendi sesimden de dinleyecekler. Umarım ben de şarkılarım kadar yer edinirim gönüllerinde.

Sizi tanımak çok güzeldi. Daha nice projelerinizde bir arada olmak dileğiyle…

Bende sana çok teşekkür ederim Elif. Sık sık görüşmek dileğiyle.

Doğum Tarihi: 17 Ocak

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: İnatçılığım

En sevmediği huyu: İnatçılığım :)

Uğurlu sayısı: Yedi

Uğurlu günü: Uğurlu mu bilmiyorum ama en sevdiğim gün pazar

En sevdiği çizgi film: The Simpsons

En sevdiği renk: Mavi

En sevdiği söz: Kolun mu kırıldı? Üzülme, belki Allah sana kanat verecek.

Röportaj: Elif Günay