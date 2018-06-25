MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU

EN SEVDİĞİ YÖN BURNUNUN DİKİ

Savaş pilotu olmak isterken oyuncu olan nadir varlık… Kocaman kocaman gözlerin ve can alıcı gamzelerin sahibi sinema oyuncusu. Cinayet-i Aşk’ın Halime’si… Umut Avcılarının Sedef’i… Silent Angel’in Zara’sı… Bir Denizcinin Doğum Günü’nün umutsuz aşığı Suzan’ı…

İKİZLERLE İYİ ANLAŞAN NADİR YENGEÇ KADINI

İkizler ve yengeç aynı kelimede bile imkansız iken, sen tut yengeç kadını olarak en iyi ikizlerle anlaş… Her türlü dengesiz bir ikili olurlar eminim. Bir an ‘‘sıkıldım, bunaldım kalk gidelim’’ derken hemen sonra ‘‘ya bi sakin ol, dur 2 dakka’’ ciddiliğinde… Efsane çift olurlar bence.

RÜZGAR GİBİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ VE DENGESİZ

İnce bedeni ve selvi boyu ile salınırken nazlı nazlı, bir anda nevri dönüp tokadı basabilir bence. Sizin anlayacağınız rüzgar gibi tıpkı; baş döndürücü ve dengesiz. Tatlı tatlı eserken, fırtınaya tutulabilirsiniz.

EĞİTİMİN DİBİNE VURMUŞ

Eskişehir de işletme okurken bırakıp, MSM de tiyatroya başlayıp, onu da bırakıp, Yeditepe’de siyaset kazanıp ama gitmeyip soluğu Beykent Üniversitesin de alan ve oyunculuk ile işletmeyi ÇAP yaparak mezun olan… yazarken yoruldum.

GILGAMIŞ DESTANI GİBİ AŞK

Öyle Gılgamış destanı gibi methiyeler dizemem diyor bir röportajında… Zor kadın yani. Eee İstanbul da ilk kuşatılmada fetih olmadı zaten… İnsan elini gamzesine koyup tatlı tatlı okşamak istiyor ama yapamazsın ki işte, atarlanabilir. Bence tamda Gılgamış destanı gibi methiyeler dizdirir.

DOĞA DENİZ YÜRÜYÜŞ BİRDE FENERBAHÇE

Umut avcıları çekiminde börtü böceğe yem olmuş tüm ekip. Ama hanımefendi doğa aşığı olduğundan bu durumu hiç yadırgamamış. Kamp yapar, uzun yürüyüşler yapar köy yollarında. Bir nevi kırsal kesim navigatörü… Bacak ve karın kaslarına sahip güzel insan. Sıkılınca yürür, mutluyken yürür, enerjikse yürür, bunalınca yürür, yürür yani. Ama ormanda… shewolf… Çok fazla dillendirmeden fanatik fenerli. Ofsayt’ı bilen kadın güzelliği. Instagram hesabı @ulocum Kesinlikle morfin gibi olanlardan biri Ülker Su Osmanoğlu…