Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95322
ALTIN
191.091
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.1799
EURO
5.4532
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi
ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor
CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi
CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU

MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:06
19 Okunma
MORFİN GİBİ OLANLARDAN ÜLKER SU OSMANOĞLU

EN SEVDİĞİ YÖN BURNUNUN DİKİ

Savaş pilotu olmak isterken oyuncu olan nadir varlık… Kocaman kocaman gözlerin ve can alıcı gamzelerin sahibi sinema oyuncusu. Cinayet-i Aşk’ın Halime’si… Umut Avcılarının Sedef’i… Silent Angel’in Zara’sı… Bir Denizcinin Doğum Günü’nün umutsuz aşığı Suzan’ı…

İKİZLERLE İYİ ANLAŞAN NADİR YENGEÇ KADINI

İkizler ve yengeç aynı kelimede bile imkansız iken, sen tut yengeç kadını olarak en iyi ikizlerle anlaş… Her türlü dengesiz bir ikili olurlar eminim. Bir an ‘‘sıkıldım, bunaldım kalk gidelim’’ derken hemen sonra ‘‘ya bi sakin ol, dur 2 dakka’’ ciddiliğinde… Efsane çift olurlar bence.

RÜZGAR GİBİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ VE DENGESİZ

İnce bedeni ve selvi boyu ile salınırken nazlı nazlı, bir anda nevri dönüp tokadı basabilir bence. Sizin anlayacağınız rüzgar gibi tıpkı; baş döndürücü ve dengesiz. Tatlı tatlı eserken, fırtınaya tutulabilirsiniz.

EĞİTİMİN DİBİNE VURMUŞ

Eskişehir de işletme okurken bırakıp, MSM de tiyatroya başlayıp, onu da bırakıp, Yeditepe’de siyaset kazanıp ama gitmeyip soluğu Beykent Üniversitesin de alan ve oyunculuk ile işletmeyi ÇAP yaparak mezun olan… yazarken yoruldum.

GILGAMIŞ DESTANI GİBİ AŞK

Öyle Gılgamış destanı gibi methiyeler dizemem diyor bir röportajında… Zor kadın yani. Eee İstanbul da ilk kuşatılmada fetih olmadı zaten… İnsan elini gamzesine koyup tatlı tatlı okşamak istiyor ama yapamazsın ki işte, atarlanabilir. Bence tamda Gılgamış destanı gibi methiyeler dizdirir.

DOĞA DENİZ YÜRÜYÜŞ BİRDE FENERBAHÇE

Umut avcıları çekiminde börtü böceğe yem olmuş tüm ekip. Ama hanımefendi doğa aşığı olduğundan bu durumu hiç yadırgamamış. Kamp yapar, uzun yürüyüşler yapar köy yollarında. Bir nevi kırsal kesim navigatörü… Bacak ve karın kaslarına sahip güzel insan. Sıkılınca yürür, mutluyken yürür, enerjikse yürür, bunalınca yürür, yürür yani. Ama ormanda… shewolf… Çok fazla dillendirmeden fanatik fenerli. Ofsayt’ı bilen kadın güzelliği. Instagram hesabı @ulocum Kesinlikle morfin gibi olanlardan biri Ülker Su Osmanoğlu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ülker Su Osmanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asil bir kadından sıradışı yemekler özel tarifler: Neş'em Çelik
Asil bir kadından sıradışı yemekler özel tarifler: Neş'em Çelik
Şehit Eşi Rolünden Çıkamadı
Şehit Eşi Rolünden Çıkamadı
Müge Dayankaç ile Kişisel Gelişim ve Medya Üzerine
Müge Dayankaç ile Kişisel Gelişim ve Medya Üzerine
Saba Deniz Uzun ile Kadın ve Erkek İlişkileri Üzerine
Saba Deniz Uzun ile Kadın ve Erkek İlişkileri Üzerine
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
BİRGÜL ULUSOY İLE BİR ÖMÜR OYUNCULUK
BİRGÜL ULUSOY İLE BİR ÖMÜR OYUNCULUK
Alper Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Alper Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Başarılı kadın : Arzu Bağırova
Başarılı kadın : Arzu Bağırova
Nilgül "Son Sözü Dinleyici Söyler"
Nilgül "Son Sözü Dinleyici Söyler"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ