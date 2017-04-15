Modern arabesk ve Cansever

İlk olarak Çocukluk yıllarınızı anlatır mısınız sizi sevenlere?

Selamlar öncelikle bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum. Çocukluk dönemim ailemle birlikte genelde çalışarak geçti. O zaman hayat şartları çok iyi değildi, aklı başına gelen çocuk çalışmaya başlardı.

Sopa değmesi sonucu mu bir gözünüzü kaybettiniz, doğrumu?

Evet, tarlada oynarken talihsiz bir kaza kurbanı oldum.

Müziğe olan yeteneğinizi keşfetmeniz nasıl oldu?

Allah vergisi. Tarlada çalışırken hep şarkı okurdum ve Rabbime şükürler olsun şans kapılarımı bir anda açtı.

Türkiye’de İlk albüm çalışmanızda kimler destek oldu size?

Türkiye'de “Meçhul” adlı albümüm ilk çalışmam oldu. Kenan Balsoy, Celal Bağlan, Kemal Arapoğlu gibi ustaların emeği çoktur.

Peki, öncesinde Makedonya'da sanatla uğraştınız mı?

Tabi ki… Ben zaten Türkiye'ye geldiğimde kendi Ülkemde şöhrettim. İlk Makedonya’da şöhreti yakaladım.

Türkiye'ye gelmenizi kim sağladı, İbrahim Tatlıses'le yollarınız nasıl kesişti?

Türkiye'ye gelmemde Kenan Balsoy aracı oldu. İyi ki de gelmişim. İmparator ile İbo Show sayesinde tanıştım. Ve O gün bugündür aramız hep iyi oldu. Her showunda mutlaka beni konuk etti. Şarkılar söyledik, ağladık, güldük. Rabbim ona sağlık versin.

Güler Duman'la birbirinize benziyorsunuz, rakip olduğunuz mu hiç?

Evet, çok benzetirler. Güler Duman o bir hocadır, üstadtır. Onunla rakip olmak asla ve kimse de olamaz. O tektir.

´Morbus Behterew` rahatsızlığından dolayı mı Almanya'ya taşındınız?

Zaten Benim bir ayağım Almanya'daydı ama rahatsızlığımın tedavisi Almanya olunca tabii ki Almanya’da yaşamak zorundayım.

Ünlü isimlerin referandum öncesi saflarını belli etmeleri doğru mu?

Ben sanatçıyım, politikadan anlamam.

Müzik piyasasında reklamınızı yeterince yaptığınıza inanıyor musunuz?

Şu an Canseverim bu yeterli sanırım. Ama tabiî ki istediğim birçok şey gerçekleşmedi. Burada basın, magazin başka işler peşinde onlar için Sesin var, yorumcusun pek önemi yok, maalesef magazinsel değilim

Vefasız insanlarla karşılaştınız mı?

Çoookkkkkk!

Peki, Evlilik uzak mı?

Evet, hiç düşünmüyorum ama bu da kısmet meselesi.

´Hey Denysha` şarkısıyla internette fenomen oldunuz, tarzınıza uzak bir çalışmaydı! Tepkiler nasıldı?

Biraz öyle oldu ama ben yurt dışında bu tarz çok şarkı yaptım ve çok seviliyor. Türkiye'de benim o tarzımı anlamadılar. Ben Arabesk, fantezi, türkü ile sevildim.

´Doya Doya Arabesk` albümü, modernize edilmiş arabesk değil mi?

Evet modern bir Arabesk albümü oldu. Şarkılar çok sevildi. Özellikle “Kime Bu İnat” patlamış durumda.

Arabesk müzik 90'larda mı kaldı? Müslüm Gürses - Güllü - Kader - Hakan Taşıyan gibi isimlerden sonra devamı gelmedi?

Tam tersi Arabesk hiçbir zaman geride kalmadı, kalmazda. Dikkat edin en ünlü popçular bile Arabesk okudu ve okuyor.

Gün içerisinde neler yaparsınız? Bilinmeyen yönlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Evcimenim, beste yaparım, çok gezmeyi sevmem.

Yıllardır Erhan Arı ile çalışıyorsunuz Erhan Arı ile çalışmak zor mu?

Evet, maşallah 19 yıl oldu. Artık aile olduk. Her sanatçıya ve her insana bir Erhan Arı lazım. Onun dostluğu yeter. Zor olan Erhan değil bizleriz aslında.