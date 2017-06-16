Modayı hiç takip etmedim

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Özlem öncelikle çok teşekkür ederim değerli vaktini bana ayırdığın için. Benim için de büyük keyif seninle yollarımızın yollarımızın bu şekilde yeniden kesişmesi. Kaç yaşında mankenliğe başladın?

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Neden manken olmak istedin?

Sanırım biraz da etrafımın teşvikiyle oldu fakat esas neden elbette kendimi ifade edişimin yansımasıydı. Arka planda, sosyal ve hareketli biri olarak, insanlarla çok çabuk iletişim kurabiliyor olmam da mankenliği seçmem de diğer etken. Ve şimdi bakıyorum da çok doğru bir kararmış.

Kaç yıldır mankenlik yapıyorsun?

5 yıl yoğun tempoda mankenlik yaptım fakat öyle muhteşem defilelerde podyumdaydım ki 20 yıl mankenlik yapmış olsam bu kadar yoğun olmazdım diye düşünüyorum. Ben TRT’de dublajla gözümü açtım bu renkli hayata. Mankenlik, sunuculuk, spikerlik, oyunculuk, editörlük ve yapımcılık hatta radyo bir arada devam ediyordu o yılarda da. Ve gün geldi televizyon ağır bastı. Ve hala beni mutlu eden defilelerde podyuma çıkıyorum.

Türkiye veya yurtdışında almış olduğun derecelerin var mı ?

Elbette, öncelikle kariyerimde varolduğum bir çok yerde ödül ve plaketim var. Ayrıca yurtdışında da defalarca gerek milli manken olarak gerekse sunucu olarak ülkemi temsl ettim. Ve bir de dünyaca ünlü bir İngiliz şirkein düzenlediği Türkiye Güzellik yarışmasında birinciliğim var. var.

Yeni başlayan arkadaşlara önerilerin nedir?

Hareketli ve bir o kadar da disiplinli bir hayata adım atmaktır mankenlik. Özel hayatta düzen ister, iletişimde beceri, kendine güven ve inanç. Dolasıyısla meslek bilincine sahip olmalarını öneririm.

Manken olmasaydın ne iş ile uğraşırdın?

Dünya işle uğraştım ve iyiki mankenlik de yapmışım. Ve hiçbirini yapmasaydım. Hayatıma çok şey kattığını bildiğimi, hissettiğimi, sevdiğimi yapardım yani şu an hayyaptığımı. Yoga eğitmenliğini.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Maalesef bu mümkün değil. Fiziksel avantajla beraber ruhen de uygun olmak gerek. Her meslek dalında olduğu gibi.

Birçok mankenlik ajansı var. Bu kadar mankenlik ajansı normal mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?

Her meslek dalı için aynısı geçerli, mankenlik için neden olmasın.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Cavalli Cavalli Cavalli

Modayı takip ediyor musun ?

Hiç etmedim.

Gelecek için hedeflerin var mı?

İnsanın kendini geliştirmesi için yapacakları hiç bitmiyor, öncelikli hedefim de bu.

Aa tabii bir de dünya turu:)

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Daima!!!

Herhangi bir tv veya sinema projesinde çalıştın mı?

Çoooook. Dizi ve reklam oyunculuğu, sunuculuk, spikerlik, kamera arkası, var da var.

Spor yapıyor musun?

Tenis ve yüzme ama en cok zaman ayırdığım, spor değil Yoga.

Ev işleri ile aran nasıl?

Fazla iyi. Düzen ve temizlik severim, her yer aydınlık ışıl ışıl olmalı ki kafam rahat etsin. Dağınık tozlu karışık ortamlar, kalabalık eşya hiç bana göre değil, başım döner.

Aşk mı? Mantık mı?

İllaki Aşk.

Özlem'in bir günü nasıl geçiyor?

Uyanır uyanmaz yataktan adeta fırlayan biriyim ben, tam bir gündüz insanı olarak erken kalkarım, kahve kitap eşliğinde güne başlamayı seviyorum. Kendi yoga pratiğim, meditasyonum ve araştırmalarımla sabaha devam ederim. Sonrasında da o gün içinde daha önce yapılmış ne planım varsa ani çıkanlar, iş ve özel hepsine belirli bir zaman ayırır, başladığımı bitirmeden günü de bitirmem. Olabildiğinde zamanımı doğru kullanmaya çalışıyorum. Akşamlarıysa daha çok evde olmayı seviyorum.

Arkadaş seçimlerini neye göre belirliyorsun?

Her ilişki türünde iletişimim samimiyet ve dürüstlüğe yani saygıya dayalı, dolayısıyla seçimlerim de. Aksi takdirde bir duvara çarpmak gibi benle iletişim kurmaya çalışmak.

Aile senin için ne ifade ediyor?

Kızım=Kalbim.

Herhangi bir güzellik bakımı kullanıyor musun?

Titiz biri olarak temizliğe özen gösteririm haftalık bakımlarım var elbette, fakat özel birşeyler yaptığım söylenmez.