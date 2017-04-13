Moda tasarımcısı Nihal Gürgen: Ressam veya sahne kostüm tasarımcısı olmak isterdim

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Nihal öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için. Kaç yıldır moda tasarımcısı olarak çalışıyorsun?

Ben teşekkür ederim Murat. 20 yıldır moda tasarımcısı olarak çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. İş hayatıma başladığımda oldukça zorlandım. Asosyal bir kişiliğim vardı ve aldığım moda eğitimiyle tekstil piyasası çok uyuşmuyordu.

İnsan yapılarına alışmam zaman aldı. İlk başlarda bu mesleği yapabileceğimi düşünmüyordum. Ama hırslı bir insandım ve başarısızlığa tahammülüm yoktu. İnsanları gözlemlemeye başladım ve gelişimim için herkesin bilgisine ihtiyacım vardı. Ve zamanla işim zevkli bir hal aldı. Bilgiye açsanız sürekli gelişirsiniz. Ve buda kendinizi tekrarlamanızı önler...

Bu işi yapmak için nerden eğitim aldın?

LCC akademi

Neden moda sektörü?

Aslında ressam olmak istiyordum. Ama aile mesleğini tercih etmek zorunda kaldım diyebilirim. Annem ve babam tekstilciydi. Onların yönlendirmesiyle bu sektöre giriş yapmış oldum.

Moda nedir sence?

Moda evrenin değişikliğine uymaktır. Açmak gerekirse; devamlı değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürekli gelişmektir. Tabi bazı kesimler modanın kapitalist bir düzenin parçası olduğunu düşünse bile... Birçok sanat alanında da önemli olan yenilenmek ve gelişmektir. Belki cazip olmayan tarafı herkesin aynı model olmaya çalışması olabilir. Ama kendi tarzını kendin yaratabilirsin.

Moda tasarımcısının tam görevi nedir?

Öncelikle dünyadaki trendleri iyi takip etmek gerekir. Yeni bir sezona başlarken (yaz veya kış) trendlere uygun gruplar tasarlanır. (Tasarımlar yapılırken hitap edilen pazara dikkat edilmelidir) Renk ve kumaşlar (dokuma ve örme olarak) tespit edilir. Desenler; rotasyon ve dijital olarak belirlenir. Ayrıca nakış ve serigraf baskı, flok baskı vb. desen çalışmaları yapılır. Çalışılacak tasarımlara uygun aksesuarlar temin edilir. Farklı kup çalışmaları yapılacaksa deneme kalıplar hazırlanır ve dikilip provası yapılır. Doğru kalıplar tespit edildikten sonra çalışmalar başlar.

Bu işi yapmak için yeni başlayan arkadaşlara neler önerirsin ve iyi çizim yapmak tasarımcı için yeterli mi?

Yaratıcı, hayal gücü zengin, estetiğe önem veren, yeniliğe açık, renk algısı yüksek, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen kişiler tasarımcı olabilirler. Yeni başlayan arkadaşlara önerim şu olur; tasarladıklarını koleksiyon haline getirirken üretimin her aşamasını iyi gözlemlemeleri, kalıp bilgisine sahip olmaları, pazarlama konusunda bilgi sahibi olmaları. Bu durumda iyi çizim yapmak tasarımcı için yeterli olmaz.

Çok fazla tasarımcıyım diye dolaşan insan var. Bunun için ne diyebilirsin?

Bunun için bir şey söylemek istemiyorum.

Şu anda hangi sezonu hazırlıyorsun?

Kış sezonun çalışmalarına başladım.

Yeni başladığın dönemle bu günleri kıyaslarsan neler söyleyebilirsin?

20 yıl öncesiyle kıyaslarsan çok büyük fark var. Türkiye’de belirli kumaşlar üretilebiliyordu. Daha çok ithal kumaşlar kullanabiliyordum. Teknoloji artık birçok kumaşın üretilebilmesine olanak sağlıyor. Nakış ve baskıda teknikler gelişti. Her ne kadar aksesuarda Çin'e bağımlı olsak da birçok tekstil yan ürününe ulaşmak kolay artık.

Dünya tasarımcılarından kimlerden etkileniyorsun?

Sezonlara göre değişiyor. Ama tarzını çok beğendiklerim var; Fausto Puplisi, Diane Von Furstenberg, Antonio Marras , Dsquared, Akikoaoki…

Yurt dışı seyahatlerin oluyor. Neler yapıyorsun yurt dışında?

Daha çok kumaş ve desen araştırması yapıyorum. Yeni dikiş tekniklerini inceliyorum. Farklı gördüğüm kalıplı modelleri satın alıyorum.

Sadece kadın giyim tasarımı mı yapıyorsun?

Evet, çalıştığım firma kadın üzerine üretim yapıyor. Ama bir dönem erkek koleksiyonu da hazırlamıştım.

Moda tasarımcısı olmasaydın hangi mesleği seçerdin?

Ressam veya sahne kostüm tasarımcısı olmak isterdim.

Biraz da hobilerinden bahseder misin?

Resim yapmayı çok seviyorum. Çok kitap okurum. İyi bir sinema izleyicisiyim.

Doğa ile iç içe olmayı severim. Mümkün oldukça Çanakkale'deki evimize giderim. Kazdağları inanılmaz etkiliyor beni. Ormanda yürüyüş yapmak ve dağlara tırmanmak oldukça mutlu eder beni.

Ev işleri yapar mısın?

Tabii ki evimi toparlarım. Ama büyük işleri yapmayı sevmiyorum. Onları yaptırıyorum.

Yemek yapar mısın?

Yemek yapmayı oldukça severim. Yemek yapmayı işime benzetiyorum. Farklı malzemeler ve baharatlar kullanmaya bayılırım. Değişik soslar yaparım. Benim için yemek yapmak bir sanat.

Hayvanlarla aran nasıl?

Hayvanları severim. Bir papağanım var adı "Şakir" ve birde pisi bağlığım var adı "Zühtü"…

Aşk mı? Mantık mı?

Mantık!

İlerdeki hedeflerin ne?

4-5 yıl sonra Çanakkale’ye yerleşmeyi düşünüyorum. Orada içinde mağaza olan bir restoran açmayı düşünüyorum.