Mıss Europe Turkey Birincisi Ve Mıss Europe İkincisi Bilge Kara: Hayatım sporla geçiyor

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Bilgeciğim öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için. Kaç yaşında mankenliğe başladın?

Ben teşekkür ederim. 17 yaşında başladım.

Neden manken olmak istedin?

Aslında hiç öyle bir niyetim yoktu. Bir arkadaşımın modellik ajansına giderken tesadüf eseri onun yanında gitmemle, ajans sahibinin beni görüp ikna etmesi üzerine “neden olmasın” dedim. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti.

Manken olman için birileri ön ayak oldu mu?

Olmaz mı? Biraz önce bahsettiğim yanında tesadüfen ajansa gittiğim, küçükken idolüm olan Banu Çorakçı…

Kaç yıldır mankenlik yapıyorsun?

Çok yıldır…

Türkiye veya yurtdışında almış olduğun derecelerin var mı?

Miss Europe Turkey birinciliğim Miss Europe 2.liğim var.

Yeni başlayan arkadaşlara önerilerin nedir?

Eğitimlerini bırakmasınlar. Kendilerini her alanda geliştirsinler, çok okusunlar disiplinli olsunlar mütevazılığı hiçbir zaman elden bırakmayıp; sakin, sanatla iç içe sporla bütünleşmiş bir yasam tarzı edinsinler. Bu bütün gençlere verebileceğim bir tavsiyedir.

Mankenlik mesleğinin avantaj ve dezavantajlarını yaşıyor musun?

Dürüst olmak gerekirse mesleğe ilk başladığımda yüz olarak basının ilgi odağı oldum. Fakat hakkımda yapılan haberler beni ve özel hayatımı yansıtmayınca o dönem çok korktum ve üzüldüm. Sokağa çıkmaz oldum. Bir süre sonra onlar da benim sakin hayatımın bir haber değeri olmadığını anladılar. Dolayısıyla sonrasında hiç dezavantaj yaşamadım. Fakat kendimi medyadan çok uzak tuttuğum için arkadaşlarımın yaşadığı avantajları da yaşayamadım.

Manken olmasaydın ne iş ile uğraşırdın?

Küçükken veteriner olmak istiyordum. Lise başlarında tarih sevgim bende arkeolog olma isteği yarattı. Ta ki Almanca öğretmenim “başka meslek seç aç kalırsın” diyene kadar. Sonrası malum… Ama arkeolog olmak isterdim.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Her uzun boylu manken olamaz tabii ki. Ama maalesef bizim ülkemizde kimler neler olmuyor ki! Hatta model olmak için Türkiye’de boya bile gerek yok.

Birçok mankenlik ajansı var. Bu kadar mankenlik ajansı normal mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?

Ajansların cast bölümleri de olduğu için oyunculuk reklam vs. işlerini düzgün yapıyorlarsa neden olmasın? Her mahallede 5 kuaför var mesela şaşırıyorum hiçbiri de kapanmıyor. Demek ki kazanıyorlar. Ülkede bu kadar çok televizyona çıkmak, oyuncu olmak isteyen varken bu çokluk gayet normal bence.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Valentino defilesinde yer almak isterdim.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Hiçbir zaman hayalperest bir insan olmadım. Açıkçası ben daha çok anı yaşayanlardanım, şimdinin gücüne inanırım. Her anımı keyiflendirmeye çalışırım.

Herhangi bir TV veya sinema projesinde çalıştın mı?

“Büyük Değişim” adında bir TV programım vardı. Yapımcımın yanlış sponsor seçimlerinden dolayı programın kalitesinden ödün vermemek adına bıraktım. Şimdi görüştüğüm bir proje var, onun heyecanını yaşıyorum.

Türkiye'de ki mankenlerden kimin yürüyüşünü beğeniyorsun?

Sema Şimşek.

Spor yapıyor musun?

Hayatım hep sporla geçti fakat bu sene belimde bir sıkıntı yaşadım. Ara vermek zorunda kaldım seneye kaldığım yerden devam edeceğim inişallah.

Ev işleri ile aran nasıl?

Ev işleriyle aram gayet iyidir. Giyinme odam dışında her zaman düzenimi korurum. Çok iştahsız olmama rağmen arkadaşlarıma sofralar kurup yemekler yapıp, yedirip içirmeye bayılıyorum. Güzel yemek yaptığımı söylerler.

Aşk mı? Mantık mı?

Huzur veren, yıllar geçse bile baş başa saatlerce sohbet edebileceğin, hastalandığında senin için çabalayan, kötü gününde sırtını dönüp gitmeyen, durup dururken “Allah’ım çok şükür sana iyi ki var hayatımda” dedirtebilen yol arkadaşı diyorum. Cevabı sen ver.

Bilge'nin bir günü nasıl geçiyor?

Çalışmadığım zamanlarda arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Genelde bana gelirler ya da bir yerde yemek yeriz. Dışarda koşturmalı işlerim yoksa evde tek başıma olmayı da seviyorum. Kitabımı okurum, film seyrederim, yemek yaparım.

Arkadaş seçimlerini neye göre belirliyorsun?

Benim hayatıma sonradan giren insan çok azdır. Arkadaşlarımın çoğu model camiasındandır. Hepsiyle de dostluğum çok eskiden beri devam ediyor. “Mankenler birbiriyle dost olmaz” derler ya, işte o büyük bir yalandır benim hayatımda.

Aile senin için ne ifade ediyor?

Olmazsa olmazım. Her gün özlediklerim…