Milli gururumuz Ebru Eryener

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba. Sizi sizden tanıyabilir miyiz? Grafik tasarımcısınız, peki spor nasıl hayatınıza girdi?

Merhabalar. 1996 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisini kazandım. Üniversiteye girdiğim ilk sene spor hayatım başladı diyebilirim. Ama hobi olarak başladı. Üniversitenin farklı kulüplerine katılarak başladım kısacası. Ondan sonra uzun süre profesyonel olarak dans ettim. Hatta küçük çocuklara dans dersi de veriyordum. Sonraki süreçte iş hayatıyla birlikte spor yapacak zamanım da azaldı. Ama yazları da rüzgâr sörfü yapmaya başladım. Yani spordan yine hiç uzak kalmadım.

Spor hayatınızda hep olmuş o halde

Evet hep vardı. Zaten yaptığım işi de sonuna kadar götürmeyi de seven bir insanım. Ama dediğim gibi, iş hayatıyla birlikte spor yapmak çok kolay olmamaya başladı benim için. Genelde doğayı ve açık havayı seçen birisi olarak bütün gün ofiste bilgisayar başında olmak benim yaşantıma çok zıt bir durumdu. Bugüne kadar anlam veremediğim spor salonlarına ne yazık ki ben de giriş yaptım.

Sporun getirileri ne oldu size?

Sizi yönlendiren insan çok doğru yönlendirmediği zaman, ki ben bunu yaşadım daha önce, mesela xs beden giyerken m bedene çıktım. Çünkü beslenmeyi bilmiyordum ve çok ağırlık kaldırıyordum. “Çok ağır kaldırdım, çok çalışıp yoruldum, yiyebilirim” diye düşünüyordum. Bu durum benim canımı sıkmaya başlamıştı, çünkü görüntüm gerçekten kötü olmuştu. Amacım kimseyi kötülemek değil. “Bu işi ben öğrenmeliyim ve doğru yapmalıyım” dedim kendi kendime, başladım okumaya. Hangi antrenman ne için, hangi hareket hangi bölgeyi ne kadar çalıştırır, hangi hareket kaç defa yapılmalı, ne yemeliyim, hangi besinde ne var hepsini öğrendim. Ama tabii bunları okurken de, bu uzun süreçte öğrendim ki; bu iş okumayla olmuyor. Başkasının üzerinde denemeyle de olmuyor. Kesinlikle kendi üzerinizde deneyeceksiniz. Ben resmen deneme yanılma tahtası olmuştum. Ve en iyi de öyle öğreniyorsun. Ben de çok şeyler denedim, hatta sağlığımı kaybedeceğim noktalara geldim ve hep ucundan döndüm. Ve bugün, bütün yaşadıklarımın sonucunda bu noktadayım.

20 yıl oldu değil mi?

Evet, 20 yıl oldu. Hala öğrenecek çok şeyim var, hala çok eksiğim var. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum.

Bu konuda elimden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bu hiç bitmeyecek.

Ayrıca yarışmalara da hazırlanıyorsunuz

Evet. 2 senedir yarışmalara katılıyorum. İlk yarışmam 2015’te Avrupa çapında olan İstanbul Throwdown’dı. 6 ay gibi kısa bir sürede sıkı ve disiplinli bir çalışmayla kendi dalımda Türkiye'nin en iyi kadın atleti oldum. Genel sıralamada ise 6. oldum. Sonra boxlar arası bir yarışmada 2. oldum. Caddebostan’da yapılan yarışmalara katıldım. İlk sene bireysel bu sene ise partnerli. Şimdi önümde Eylül ayında yine Throwdown var. Ve esas hazırlandığım, en büyük hayalim 2018’de yapılacak olan Regional var. Bu önemli ve zor bir yarışma çünkü Dünya çapında çok iyi atletler var. Esas sınavım o olacak. Bu süreçte sağlam ve güzel bir ekibim oldu. Doktorlar, psikoloğum, koçum, gıda ve geri kalan herşey için bana destek olan, bana inanan markalar, kısaca güzel bir ekibim var. Herşeyimle ilgileniliyor bana da çalışmak düşüyor. Bu durumdan çok mutluyum çünkü bir ekibiniz olmadan bu iş gerçekten çok zor. Elimden geleni yapacağım ve herşey yolunda giderse inşallah Türkiye'yi temsilen orada olacağım.

Özel derslerinizden de bahsedebilir miyiz?

Öncelikle şöyle söyleyeyim, bana gelen öğrenci 10 dersin sonunda 1 gram bile vermemişse ve olduğu yerde sayıyorsa ben para iadesi yapıp kişiyi geri gönderiyorum. Evet ben bu işten para kazanıyorum ve siz de bu iş için para harcıyorsunuz. Ekonomik durumunuz nasıl olursa olsun o parayı kazanmak için siz de alın teri döküyorsunuz. Ve bana geldiğinizde bir sonuç alamazsanız ben de kendimi kötü hissediyorum ve dersi bırakıyorum. Genelde çalışmalar için ben 10’lu paket ya da tanıtım paketi gibi 5 ders yapıyorum. Benden memnun kalıp 20 derslik paket alan da 3-4 sene benden kopmayanlar da var. Bu süreçte ben her şeyleri ile ilgileniyorum tabii. Spor hocalığından ziyade hem arkadaşları hem de yaşam koçları oluyorum.

Hayallerinizden bahsedelim mi?

Yurt dışına gitmek istiyorum mesela. Bugüne kadar birtakım ailevi nedenlerden dolayı gidemedim. Ama bu sefer Allah izin verirse kararlıyım. Yaşım şu an 39, aslında çok genç değilim. Bu saatten sonra daha kaç kere yarışabilirim? Ama gittiği yere kadar götüreceğim. Açıkçası bu işin biraz da sağlık kısmıyla ilgilenmeye başladım. Fizyoterapiyle ilgili eğitimler de almaya başladım. Eğitimler alabilmek adına da yurt dışından görüştüğüm kişiler de var. Bana destek olan doktorlarla da görüşüyorum ve bu iş nasıl daha iyi ilerler diye araştırıyorum şu an.

Peki sporcu olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Ve herkes spor yapmalı mı?

Bir spor hocası olarak sporu tavsiye ediyorum ve herkes hareket etmeli diyorum. Ama bu hareket şekli illa ki bir spor salonuna gidip ağırlık kaldırmak demek değil. Açık havada yürüyüş yapmak da olabilir. Bunun dışında ben bir yarışmacı olarak bana gelen öğrencilerime, “senin gibi olmak istiyorum” diyenlere, “benim gibi olmayın benim yaptığım iyi bir şey değil” diyorum. Yarışmacı olmak gerçekten zor ve akıllıca değil. Çünkü sakatlanma riskiniz fazla. Bana “o zaman sen niye yapıyorsun” diyebilirsiniz. Ben podyumda olmayı seviyorum. Bunu itiraf etmek de zor. Ben o alana çıkmayı seviyorum. Bu işi gerçekten seviyorlarsa yapsınlar diyorum.

Günlük hayatınızda nasıl giyiniyorsunuz?

Günlük hayatımda pek giyinemiyorum açıkçası. Hep spor kıyafetlerle oluyorum ama son zamanlarda spor kıyafetlerle nasıl şık olunur bununla ilgilenmeye başladım. Makyajımı kıyafetlerime uyarlamaya çalıştım. Dönem dönem xs veya s beden giyiyorum. Aslında ben çok kokoş bir kadınım. Topuklu giyeyim, süsleneyim, bunları çok severdim. Ama sporla birlikte hayatınızda birçok şey de değişiyor. Giyim tarzınız bile.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Kadınlara bir kadın olarak lütfen etraftaki insanların beden imajlarıyla ilgili söyledikleri şeylere takılmasınlar diyorum. Genelde kadınları etkileyen benim tahminim birlikte oldukları insanlardır. Kilo alıp vermek çok ciddi bir sorun değildir.

Aldığın kalori verdiğin kaloriden az olunca kilo verirsin, bu kadar basittir. Dünyanın en güzel kadını bile bir sağlık sorunuyla çirkinleşebilir. Lütfen bunları unutmayın.

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